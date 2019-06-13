Под трибунами первой домашней арены «Рубина» откроют хостел

Футбольные фанаты считают идею опрометчивой, по их мнению, Центральный стадион сам нуждается в реконструкции

Фото: Роман Хасаев

Казань может получить необычный хостел — Hostel Central Arena, его постояльцам предложат номера под трибунами Центрального стадиона. Он сможет принять более 100 гостей. Ноу-хау гостиничного рынка татарстанской столицы продолжает традиции ряда других российских и европейских городов. Однако казанские футбольные болельщики идею не оценили. По их словам, такой хостел не будет лучшим решением из-за общего износа помещений первой домашней арены ФК «Рубин», а соревнования будут мешать гостящим туристам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Хостел под трибунами

Проект хостела, который разместится в подтрибунных помещениях Центрального стадиона, разработал ООО «Казанский инженерный проект». Документ, подписанный 29 мая, оказался в распоряжении «Реального времени». Дата начала строительства пока не неизвестна.

Hostel Central Arena сможет вместить более 100 человек. По проекту предусмотрено несколько уровней-этажей. Площадь нижнего, судя по документации, — 240,92 кв. м. Номеров здесь нет — только 11-метровая комната для персонала, а также зона ресепшн и вестибюль почти на 60 кв. м, гладильня, разгрузочная, постирочная, помещение «технология питания», несколько комнат уборочного инвентаря и пять санузлов, в том числе два (женский и мужской) для людей с ограниченными возможностями.

На втором уровне площадью 104 кв. м — всего два номера на 6 и 14 мест, они займут менее половины этажа. Здесь же два санузла.

Третий этаж (265 «квадратов») будет вмещать семь номеров разной площади. Шесть рассчитаны на 8 человек. Два самых маленьких — чуть более 16 кв. м, два самых больших — 19 и 30 кв. м. Еще один номер почти на 50 «квадратов» для двух постояльцев.

На четвертом этаже также семь номеров, но уже меньшей площади.



В Казани хостел на Центральном стадионе станет первым подтрибунным средством размещения. Фото Олега Тихонова

Арены для жизни

Отели и хостелы на базе спортивных сооружений, в том числе стадионов, не редкость. Таковые есть под трибунами футбольных арен в Германии (первым открылся Lindner Hotel BayArena), Китае (Best Western OL Stadium Hotel Beijing) и других странах. В России также есть опыт создания мини-гостиниц в спортобъектах: в Московской области это отель в спорткомплексе «Молодежный» на 80 мест, в Хабаровске работает хостел в подтрибунном помещении стадиона «Динамо», в Архангельске это гостиница «Хостел Стадион Труд» в здании «Норд Арены».

Но в Казани хостел на Центральном стадионе станет первым подтрибунным средством размещения. Казалось бы, это удобно в первую очередь иногородним футбольным болельщикам — быть ближе к арене в дни важных матчей, не тратить время на дорогу от отеля до поля и не опаздывать на игры. Но казанские фанаты идею с хостелом на старой площадке любимого клуба пока не оценили. Так, Марат Вагизов, руководитель паблика «Новости ФК Рубин», считает, что здесь лучше заниматься футболом, а не обустройством гостиницы:

— В плане размещения там совершенно некомфортно находиться: нет ни зон питания нормальных, туалеты старые — а тут хостел. Все устарелое, выглядит очень некомфортно, — поделился мнением с «Реальным временем» Вагизов.

К тому же, по его словам, постояльцам хостела, среди которых не будет болельщиков, зрители матчей будут мешать — к точкам общепита у входов и выходов во время соревнований набирается огромная очередь: «Даже по трибунному помещению становится совершенно неудобно ходить. Негде поесть, нет столов. Поэтому на футбольном стадионе в первую очередь нужно заниматься футболом и обустраивать его больше в этой части».

Кроме того, собеседник издания напомнил о планах по реконструкции стадиона, озвученных в прошлом году: «Будут делать его более маленьким, с крышей, чего болельщики «Рубина» так ждали, с искусственным газоном. Мы такой проект видели».

Марат Вагизов напомнил о планах по реконструкции стадиона, озвученных в прошлом году: «Будут делать его более маленьким, с крышей, чего болельщики «Рубина» так ждали, с искусственным газоном. Мы такой проект видели». Фото Олега Тихонова

Из квартир на арены?

Тем не менее идея открытия хостелов в спортобъектах приобретает важное значение с учетом запрета на их создание в жилых домах. Напомним, в начале марта Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, запрещающий отельерам работать в условиях многоквартирного жилья. «Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно, потому что войти в жилое помещение нельзя, это конституционная норма, и нарушать ее нельзя», — комментировала инициативу глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.



В апреле закон одобрила верхняя палата парламента, через несколько дней его подписал президент Владимир Путин. Изначально Совет Федерации не согласился с предложенной редакцией, которая предполагала, что закон вступит через 10 дней после подписания президентом, и настаивала на вступлении в силу закона в первый день 2020 года. После работы согласительной комиссии компромисс удалось найти, документ вступит в силу 1 октября 2019 года.



О том, что принятие закона приведет к краху многих занятых в этой сфере игроков, высказывался и бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов: «Закон принят и до 1 октября объекты нужно привести в соответствие. Хотя многим сделать это не удастся, и останется закрыться либо уйти в тень, что, на мой взгляд, еще хуже». В этих обстоятельствах перевод хостелов в спортсооружения может быть легальным выходом для участников бизнеса.

