Дождавшийся шанса Макаров, «проблемный» Игнатьев и засидевшийся Бони: кто составит новый «Рубин» Слуцкого?

Гид по зимним трансферам «Рубина»

Накануне казанский «Рубин» вышел из зимнего отпуска и собрался для прохождения медосмотра. Надо сказать, что эта команда имеет не так уж много общего с той, что уходила на перерыв в начале декабря — у нее новые главный тренер и его штаб, серьезно обновленный состав и совершенно другие амбиции (и другие суммы в сводках о трансферах). «Реальное время» рассказывает о самых важных приобретениях зимы и прикидывает, каким будет «Рубин» во второй части сезона.

«Рубин» — главный ньюсмейкер зимы

Не таким уж богатым на громкие переходы выдалась зима в Российской премьер-лиге. Какими-то трансферами отметились разве что «Ростов», приобретший Максима Осипенко, «Краснодар,» решивший раньше времени вызвать из «Рубина» Егора Сорокина, «Динамо», купившее Скопинцева. Топы российского футбола пока отмалчиваются. Так что Казань стала, как и прошлым летом, самым активным и интересным игроком трансферного окна.

Очевидно, что новый спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, которого привел с собой Леонид Слуцкий, явно пересидел в Англии и Голландии на тренерской скамейке и соскучился по работе функционера. Так что теперь со свежими силами он готов показывать на что способен — были бы деньги.

По приходу Слуцкого и Яровинского «Рубин» заполучил футболистов, которых были бы не прочь видеть у себя сразу несколько клубов Премьер-лиги, причем из верхней части таблицы. Однако, если изучить новичков чуть глубже, чем просто по именам и их статистике в клубах, то становится очевидным, что клуб запасся не столько готовыми звездами, сколько игроками для строительства новой команды. Реальное же усиление еще предстоит. Но оценим новичков по порядку.

Шанс на второй медосмотр был дан футболисту неспроста — уж очень давно хотели казанцы этого футболиста

Денис Макаров

Из последних состоявшихся приобретений «Рубина» можно выделить переход одной из двух звезд текущего сезона Футбольной национальной лиги — Дениса Макарова из «Нефтехимика».

Напомним, хавбек был близок к переходу в казанский клуб еще в первые дни 2020 года, но вскоре стало известно, что трансфер не состоится, поскольку медосмотр выявил у него проблемы со здоровьем. Однако спустя несколько дней Макаров прошел повторный медосмотр, и недуги «улетучились». Уже после этого «Рубин» и Денис, наконец, ударили по рукам — футболисту был предложен контракт на 3 года.

Шанс на второй медосмотр был дан футболисту неспроста — уж очень давно хотели казанцы этого футболиста, а тут еще и московское ЦСКА облизывается — не заберете вы, заберут другие, и вряд ли Евгений Гинер будет так долго думать. Армейцы традиционно забирают молодых талантов и доводят их до уровня звезд российского футбола, так что и сам футболист был бы не прочь отправиться в Москву.

— Рады, что все закончилось, — говорил агент игрока Soccer.ru после завершения сделки. — Мы выдохнули. Это была долгая сделка, непростой выбор между «Рубином» и ЦСКА. Присутствовало большое нервное напряжение. Денис долго колебался между московским и казанским клубом. Маятник качался в разные стороны. Важным фактором стало присутствие Олега Веретенникова в штабе «Рубина». Денис с ним работал, у них хорошие отношения как у наставника с учеником, они большие друзья. Но окончательно убедила личная беседа с Леонидом Викторовичем. Слуцкий был очень настойчив, это склонило к окончательному выбору. <…> Мне очень неудобно перед ЦСКА, они проявляли настойчивость. Такой большой клуб заметил его давно, они профессионально делали свою работу. Это был непростой выбор, но на таком этапе для молодого игрока большую роль играют личные взаимоотношения.

У Дениса Макарова хорошая статистика — 11 голов в 20 матчах текущего сезона. Однако это все-таки уровень ФНЛ, а российская Премьер-лига считается одним из самых сложных чемпионатов для атаки — большая часть команд играет от защиты.

Денису всего 21 год — самое время раскрываться на более высоком уровне. В ФНЛ он сумел показать себя с первого же своего сезона, но с Премьер-лигой может быть сложнее. У хавбека отличный дальний удар, хороший дриблинг и видение поля. Слуцкий, правда, отмечал, что на приобретении Макарова не настаивал — скорее это был интерес клуба, который появился еще до его прихода, однако трансфер со специалистом согласован и именно он настоял на повторном медосмотре.



Илья Самошников перебрался в «Рубин» из московского «Торпедо», лидирующего с самого начала сезона

Илья Самошников

Вторая «звезда» ФНЛ нынешнего сезона Илья Самошников перебрался в «Рубин» из московского «Торпедо», лидирующего с самого начала сезона. Не без помощи этого защитника.

Сколько приключений довелось пережить игроку, чтобы попасть наконец в клуб Премьер-лиги (впрочем, как и Макарову)! Прошлой весной Илья попал в довольно неприятную ситуацию, подписав трудовой договор с ФК «Оренбург» на один год. Уже по прошествии времени на сборах к нему, по словам самого защитника, подошел советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки, сообщивший, что подписанный им контракт на тех условиях недействителен и что игрок должен подписать с Трабукки агентское соглашение. Защитник отказался и после этого долго сидел без клуба, поскольку трансфертное окно закрылось. Лишь летом он подписал контракт с «Торпедо».

Так что защитник тоже входит в число футболистов, пока не пробовавших себя на уровне РПЛ. Ранее 22-летний футболист выступал только в «Приалите» (ЛФК), московском «Велесе» (ПФЛ), «Арарате», «Шиннике» и «Торпедо».

Самошников играет на левом фланге обороны. В «Рубине» в последних играх первой части сезона на этой позиции обычно выступал Поярков, который больших провалов не допустил, но и особого доверия пока не внушает. А учитывая, что команду покинул Сорокин, который также закрывал левый фланг, можно считать, что это явная замена ушедшему лидеру.

Иван Игнатьев

Перешедший за рекордную на сегодня сумму этой кампании (7 миллионов евро) Иван Игнатьев был приобретен у «Краснодара», и пока этот трансфер вызывает неоднозначные чувства.

Несмотря на свой возраст (6 января ему исполнился 21 год), Игнатьев — единственный из новичков, кто уже показал себя на уровне Премьер-лиги: за плечами у него 54 матча и 17 голов за основу «Краснодара». Тем не менее стоимость достаточно юного футболиста все же вызывает вопросы, поскольку игрок пока не прошел становление, да и с характером и дисциплиной у него были проблемы.

Да, Слуцкий называет Ивана самым талантливым молодым футболистом страны и прочит ему место в сборной России уже в ближайшее время, но делая оговорку: «Если удастся раскрыть его потенциал».

Иван Игнатьев был приобретен у «Краснодара», и пока этот трансфер вызывает неоднозначные чувства

По этой причине от Игнатьева уже отказалось московское «Динамо», которому форварда предлагали за стартовую сумму 8 миллионов евро. Москвичи оценили все риски и решили не бороться за игрока.

Футбольные люди знают, как сложно молодой игрок переподписывал контракт с «Краснодаром», «поведясь» на уговоры агента. Тогда на горизонте маячил «Спартак», и Игнатьев попытался использовать интерес москвичей в переговорах с клубом.

После той истории, пусть и разрешившейся в пользу «быков», отношения игрока и клуба уже не были прежними и футболист не блистал как прежде. «Рубин» может стать для него «чистым листом», местом перезагрузки, где вновь можно будет заявить о себе как о кандидате в сборную. Но для этого ему нужно будет укротить свой строптивый характер и сработаться со Слуцким.

— В чем его проблема? Он режим нарушал? — говорил «Спорт-Экспрессу» наставник казанцев. — У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит, вы знаете больше меня. По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране. Много раз он это доказывал. Об этом говорит и его статистика в «Краснодаре», молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдет.



Солтмурад Бакаев

Этот трансфер в общей канве рассматривать сложно, хотя бы потому, что его контракт с «Рубином» начнет действовать только с лета 2020 года.

Подписание игрока тоже не обошлось без шероховатостей, поскольку казанцы получили футболиста в противостоянии со «Спартаком», у которого на Бакаева-младшего были свои планы. Существует небольшая вероятность, что «красно-белые» все же отпустят Солтмурада Бакаева уже в зимнее окно, но серьезным усилением это все равно не назовешь: на счету 20-летнего полузащитника лишь три матча и 59 минут за основной состав «Спартака».

А если москвичи все же не отпустят Бакаева в Казань, то полсезона для футболиста будут явно потеряны.

Восемь месяцев форвард не имеет игровой практики, и ход с его подписанием может оказаться рискованным. Фото eurosport.ru

Засидевшийся Бони и Комличенко. Кто еще может усилить «Рубин»?

Присутствие в «Рубине» Дмитрия Тарасова, сидевшего полгода без футбола, комментировать нет смысла — о контракте речи пока не идет. «Локомотив» избавлялся от футболиста неспроста — большой пользы на поле он уже не приносит и вряд ли способен усилить «Рубин» больше, чем, например, покинувший команду Виталий Денисов.

По другой информации, у «Рубина» есть два более любопытных варианта: экс-форвард «Манчестер Сити» Вильфрид Бони и нападающий сборной России Николай Комличенко.

31-летний ивуариец Бони, некогда блиставший в Нидерландах (31 гол в 30 матчах за «Витесс» в сезоне 2012/2013) и не самых топовых командах Англии, имел неплохие шансы стать звездой «Сити». Тогдашний тренер топ-клуба Мануэль Пеллегрини отзывался о нем как о реальном усилении.

«Бони трудно опекать, потому что он очень силен. Вильфрид — умный игрок, обладающий техникой и мощью. У него отличная статистика в Англии. Он очень быстро адаптировался. Думаю, то же будет и в «Манчестер Сити», — говорил Пеллегрини.

Однако в «Сити» Бони быстро зачах, а забивать у него получалось лишь по большим праздникам. Пеп Гвардиола тоже давал шансы ивуарийцу, но вскоре разуверился и отправил его по арендам в клубы попроще. В начале прошлого года «Суонси» отдал проблемного игрока в аренду в «Аль-Араби», по окончании которой валлийцы решили не продлевать с ним контракт.

Восемь месяцев форвард не имеет игровой практики, и ход с его подписанием может оказаться рискованным. «Рубин» уже не раз брал некогда блеснувших в Европе футболистов, которые в Казани принимались отбывать номер, исправно снимая деньги с карточки, — можно вспомнить хотя бы Алекса Сонга или Карлоса Эдаурду.

За полтора сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав» Николай забил 39 мячей. Фото superhaber.tv

А вот за Николая Комличенко «Рубину» придется здорово попотеть в борьбе с другими российскими клубами. Помимо казанцев, которые являются главными претендентами на 24-летнего нападающего, им интересуются московские «Локомотив» и «Динамо».

Яровинский ранее уже работал с представителем Комличенко в Чехии Виктором Колларжем, и это серьезно повышает шансы казанского клуба в борьбе за игрока. «Рубин» уже отказался от идеи подписать Соболева из «Крыльев Советов» в пользу приобретения именно Комличенко. За полтора сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав» Николай забил 39 мячей, и сейчас делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами.