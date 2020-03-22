Сейчас в России одно провинциальное дерби: между Галицким и Ротенбергом

Татарстан может подарить России еще одно соседское противостояние

В приостановившемся чемпионате России по футболу застыла ситуация, когда казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» могут в следующем сезоне сыграть в одной лиге. При очень пессимистическом развитии событий это будет ФНЛ, а при очень оптимистическом — Премьер-лига. В последнем случае может повториться случай, когда в сильнейшем дивизионе сыграют сразу две команды-соседки из провинции. «Реальное время» вспоминает о тех командах, которые устраивали подобные дерби в спортивном высшем свете СССР и России.

Запорожье было впереди планеты всей. По спорту… и не только



Первым городом, делегировавшим сразу два клуба в высшую лигу чемпионата СССР, стало Запорожье. В этом городе были образованы сразу две мужские команды по гандболу. В 1962 городу в высшем классе дебютировала команда ЗАС, созданная в 1958 году на базе предприятия «ЗапорожАлюминСтрой». Команда быстро вошла в число сильнейших, четырежды став призером чемпионата СССР. А в 1966 году в городе образовали еще одну мужскую команду ЗМетИ, базой которой стал Запорожский металлургический институт. И у «студентов», как называли команду, судьба оказалась еще более успешной, чем у заводчан. Уже под названием ЗИИ, Запорожский индустриальный институт, команда семь раз становилась призером чемпионата страны, выиграла Кубок Европы, воспитала пятерых олимпийских чемпионов Монреаля-1976 и двух чемпионов мира-1982.

Команды играли в высшей лиге СССР с 1969 по 1980 год плюс в 1982-м, после чего ЗАС вылетел в первую лигу, где, к слову, играл казанский СК им. Воровского.

Кстати, Запорожье в 60-90-е годы был едва ли не самым спортивным городом Советского Союза среди провинциальных. В гандбольном чемпионате среди женщин также играла команда ЗИИ, в женском волейбольном чемпионате выступала «Орбита», футбольный «Металлург» был старожилом первой лиги, наконец, в городе была даже хоккейная команда «Днепроспецсталь». В дебютном сезоне 1971 года она стала девятой во второй лиге, через год поднялись на пятое место. Оба раза двумя местами ниже финишировал СК им. Урицкого (11-м и седьмым). Многое объяснялось тем, что игроки, приехавшие в Запорожье со всей страны, уже в первый сезон получили 17 двухкомнатных квартир.

Позитивную картину портит разве что тот факт, что местный житель первым привез в СССР такую болезнь, как СПИД.

ЗИИ — «Гранитас». Фото sports.ru

Продвинутые «колхозники»

Подивившись на Запорожье, предлагаем переместиться в соседнюю Днепропетровскую область. В 1982 году она как никто была близка к тому, чтобы в высшей лиге чемпионата СССР по футболу играли бы две ее команды. В высшей лиге на девятом месте финишировал днепропетровский «Днепр», а в первой лиге третьим был «Колос» из Никополя. От второго места никопольчане отстали лишь на очко, причем это место занял «Нистру» из Кишинева. Любопытно, что, на беду никопольчанам и на радость молдаванам, «Нистру» укрепили тренер и пятеро игроков из Украины, в основном из львовских «Карпат».

Но бог бы с ними, «Колос» под руководством Евгения Кучеревского мог своими силами выйти в высшую лигу, выиграй он матч предпоследнего тура у вильнюсского «Жальгириса». Украинцы вели — 1:0, но не удержали победный счет, а ничья вывела в «вышку» литовцев. Но сам факт, что с командами из столиц двух союзных республик на равных бился коллектив из города, население которого еле переваливало за 100 тысяч, само по себе достижение. Причем «Колос» начинал свою историю в 1973 году как «колхозная» команда, выступая на первенстве ДСО «Урожай». И как круто поднялся за какие-то 9 лет благодаря начальнику команды Геннадию Жиздику и главному тренеру Владимиру Емецу. Последний, к слову, местный уроженец, который рос вместе с родной командой. Годом ранее, в 1981-м, они покинут никопольский «Колос», чтобы в 1983 году привести к сенсационной победе в чемпионате СССР главную команду области — днепропетровский «Днепр».

Фото soccer.ru

Кстати, Емец ушел из жизни в 1987 году, тренируя «Нистру». Сердце не выдержало напряжения — тренер умер прямо на футбольном поле после завершения последнего матча сезона.

С развалом СССР постепенно исчезли и запорожский «Металлург», и «Колос», и «Днепр», и в начале этого года — «Зимбрул» из Кишинева, сменивший во времена суверенной Молдовы бывший флагман «Нистру».

А в Подмосковье водятся грибы, ягоды, цветы… И еще хоккей

Борын-борын заманда, как говорят в татарских народных сказках, то есть в стародавние времена, в высшей лиге чемпионата СССР по хоккею выступали сразу две команды из Московской области. Началось это с сезона 1959 года, когда «вышку» резко увеличили с 10 команд до 18. И к воскресенскому «Химику» присоединился ХК «Электросталь». Там еще было сразу три команды из Ленинграда — СКА, а также канувшие в лету «Кировец» и ЛИИЖТ из института инженеров железнодорожного транспорта. Но расширение после волюнтаристски принятого решения через 5 лет сменилось сокращением до тех же 10 команд, и как раз «Электросталь» вылетела из «вышки», тем самым лишив Мособласть двойного представительства в сильнейшем дивизионе.

Но зато регион мог похвастать двумя командами в волейболе — «Искра» из Одинцово и «Динамо», представляющее Мособласть. Где именно располагалось «Динамо», остается тайной до сих пор. Дело в том, что зачастую команды области выступали, не обозначая свою территориальную принадлежность. Так поступали практически все женские команды. К примеру, баскетбольный «Спартак», который базировался в Ногинске, команда по хоккею на траве, располагавшаяся в Малаховке, волейбольный клуб МОПИ, Московского областного института из Мытищ — все эти команды обозначались как «Московская область».

Две команды высшей лиги область имела в хоккее с мячом — «Зоркий» (Красногорск) и «Вымпел» (Калининград, ныне Королев). Но это не рекорд. В 1966 году количество команд высшей лиги было увеличено до 15 команд, и три (!) из них представляли Свердловскую область. Это один из лидеров тех лет СКА из Свердловска, а также «Уральский трубник» из Первоуральска и «Маяк» из Краснотурьинска. Для сравнения, казанской «Ракете», команде из столицы автономной республики, приходилось соперничать с командами из «захолустья»: Новодвинска Архангельской области, удмуртского Воткинска, Навашино Горьковской области, Рыбинска Ярославской области, Сызрани Куйбышевской области, Шелехова Иркутской области.

«Динамо», Мособласть. Фото vcdynamo.ru

Карполь и Ельцин

Свердловск стал родиной двух сенсаций в женском волейболе в масштабах СССР. Вначале в 1984 году в высшую лигу попала команда «Уралочка-2» из Свердловска. Тут надо сказать положительные слова в адрес двух человек. Понятно, что один из них — это легендарный Николай Карполь, тренер от бога, а второй… Борис Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома КПСС, любивший волейбол и делавший все, чтобы этот вид спорта развивался в его городе. Мужской «Уралэнергомаш» не мог похвастать серьезными результатами, поскольку военный призыв во времена СССР вообще не позволял вырастить в глубинке сильную мужскую команду. А вот «Уралочка», наоборот, сама располагала возможностью приглашения в город лучших молодых волейболисток РСФСР: Елена Андреюк (Чеснокова) и Ирина Кириллова (Пархомчук) из Тулы, Елена Волкова из Горького, Надежда Зезюля (Радзевич) из Оренбурга, Ирина Колодяжная (Макагонова) из Воронежа, Валентина Огиенко из Краснодара, Светлана Никишина (Кунышева) из Челябинска, откуда затем в «Уралочку» перейдет и Екатерина Гамова. Были там и Лидия Логинова и Юлия Хамитова (Бубнова) из Казани.

Не мудрено, что вариант сборной России в майках «Уралочки» был на лидирующих позициях в чемпионате СССР. Однако в 1991 году бронзу чемпионата страны завоевала вторая команда города «Уралочка-2».

Карполь уже после развала СССР вообще творил что хотел. На первом чемпионате России по его предложению сыграла команда «Младость» из Хорватии, занявшая второе место. А в 1993 году в «вышке» играли уже три команды из Екатеринбурга: «Уралочка», «Юнезис» (экс-«Уралочка-2») и «Малахит». Доминирование Екатеринбурга закончилось в момент: в 2002 году вышку покинула третья, в 2003-м — вторая команда «Уралочки».

Тем временем хоккей с мячом продолжал «радовать» провинциальными дерби на уровне Суперлиги. 1992 год — это встречи «Водника» и «Севера» из Северодвинска, представляющих Архангельскую область. В 1993 году состоялось первое дерби Заполярного края, когда в Суперлиге играли «Арктик-Сервис» из Мурманска и «Североникель» из Мончегорска. «Шахтер» из Ленинск-Кузнецкого в этом сезоне даже обошел команду столицы Кемеровской области — «Кузбасс», финишировав на строчку выше. В 1995 году в Суперлиге дебютировал «Черемшан» из Димитровграда, присоединившись к главной команде Ульяновской области — «Волге». В 1998 впервые сыграли сразу две команды одного города, когда в Новосибирске к терпящему бедствие «Сибсельмашу» прибавилась еще и «Заря». Зато в Хабаровске продемонстрировали, как можно бороться с безденежьем, к сильному составу местного СКА добавив финансы второй команды города «Нефтяник-Сиданко» и слепив из двух команд одну: «СКА-Нефтяник». Это были времена, когда лучшие игроки страны рванули за границу, а потому в призерах чемпионата бывали те, кто сумел сохранить свой состав: в призерах пребывали Абакан, Сыктывкар, и на этом экзотика закончилась.

«Уралочка». Фото volley99.ru

Опыт Шипулина

В 2008 году опыт Карполя попробовал повторить Геннадий Шипулин. Построив свою команду в Белгороде по образу и подобию — селекция плюс развитие местной школы, Шипулин в 2008 году переживал за «Локомотив-Белогорье» и его дубль «Металлоинвест» из Старого Оскола. Но опыт нельзя назвать успешным, поскольку первые финишировали пятыми, вторые — 12-ми, последними.

Белгородцы не были первыми зачинателями провинциального дерби в Суперлиге. В 2002 году там было ханты-мансийское дерби, когда встречались ЗСК-«Газпром» из Сургута и нижневартовский «Самотлор». Далее «Самотлор» вылетел из Суперлиги, но в 2005 году там было уже башкирское дерби, в котором встречались «Нефтяник Башкортостана» (ныне «Урал») и «Нефтехимик» из Салавата. Разница между ситуацией у Карполя и Шипулина была в том, что и в ХМАО, и в Башкортостане были сугубо самостоятельные единицы. В этом состоит прелесть дерби. Создание в 2017 году команды «Зенит» из Санкт-Петербурга привело к очередному матчу команд-соседей, когда в Суперлиге встречаются «зенитчики» и динамовцы, представляющие Сосновый Бор Ленинградской области. Кстати, и в чемпионате СССР ленинградцы как-то выступали двумя командами, когда к старожилу высшей лиги «Автомобилисту» ненадолго присоединилось ленинградское «Динамо».

Хотя питерцы вроде как и не провинция вовсе, а вторая столица. Именно поэтому мы не будем заострять внимание и на первом опыте создания дублирующей команды, которая в итоге поднялась до высшей лиги. Это было в 1976 году, когда в чемпионате СССР по водному поло выступали алма-атинское «Динамо» и «Медео», где играли в основном юниоры. Согласитесь, это совсем не то, что, например, гандбольное дерби у мужчин между челябинским «Полетом» и «Сунгулью» из Снежинска, которое прекратилось после развала, как ни странно, «Полета», представлявшего областной центр.

В футболе на заре чемпионатов России были самарское и дальневосточное дерби. В первом встречались «Крылья Советов» из Самары и тольяттинская «Лада», а во втором играли «Луч» из Владивостока и «Океан» из Находки. Но самое серьезное дерби было волгоградское. Местный «Ротор» встречался с «Текстильщиком» из Камышина, при этом обе команды были участниками еврокубков.

Матч «Лады» против «Крыльев Советов» в 1996 году. Фото vk.com/football_old_school

Любопытное дерби родилось в мужском баскетболе. К самарскому «Строителю» присоединился ЦСК ВВС, причем произошло это банально из-за того, что с развалом СССР в Приволжский военный округ перекочевала команда СКА из Алма-Аты. Дальше в 1997 году появилось уральское дерби, в котором участвовали «СКА-Урал» из Екатеринбурга и «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. Через год появилось южное дерби: «Локомотив», Минеральные Воды против БК «Ставрополь».

На самом деле, в отличие от волейбольных дерби в ХМАО и Башкортостане, когда спортивные дружины появлялись уже в «сытые» нулевые годы, это были разборки нищих команд. Сами 90-е запомнились тем, что во времена бартера и поголовных неплатежей откуда ни возьмись появлялись вторые команды. Так, в хоккее это были ЦСКА и ХК ЦСКА, МХК «Крылья Советов» и ПХК «Крылья Советов», в футболе «Торпедо» и «Торпедо ЗИЛ». Даже в Казани родились ХК «Тан» и БК «Зилант», когда хоккейная «Итиль» и БК «УНИКС» еле сводили концы с концами.

Смутность тех времен подтверждает появление еще одного самарского дерби в баскетболе. Коллектив алмаатинского СКА не ограничился переездом в Самару и выступлением под названием ЦСК ВВС, а, будучи «летчиками», полетел дальше, в Тулу, где превратился в команду «Арсенал». Экс-«Строитель» из Самары превратился в БК «Самара», а затем в ЦСК ВВС-Самара, и в 2006 году возродилось самарское дерби, поскольку в Суперлигу вышла команда «Стандарт» из Тольятти.

Но к тому времени главным баскетбольным дерби было подмосковное: «Химки» против «Динамо» (Московская область), созданного в 2003 году в Дмитрове. На тот момент руководителем МВД России стал Рашид Нургалиев, и в России появилось какое-то неудержимое стремление создавать команды под названием «Динамо», а еще лучше МВД. ФК МВД, Москва, ХК МВД, на момент рождения базировавшееся в Твери, то самое, с которым Олег Знарок дошел до финала Кубка Гагарина — 2010, динамовские команды в женском волейболе, кочующие из Мособласти до Калининграда. Вот и БК «Динамо», отцом-основателем которого считается певец Лев Лещенко, родился в Дмитрове, потом перекочевал в Люберцы, а сейчас это БК «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» — «Кубань». Фото ria.ru

И под конец хочется напомнить о дерби, к которому косвенное отношение имеет и Татарстан. В 2010 году футбольный «КАМАЗ» имел все шансы стартовать в чемпионате России среди команд Премьер-лиги. Но, взвесив все шансы, отказался и уступил это право ФК «Краснодар». В итоге в 2011 году болельщики увидели краснодарское дерби, в котором «быки» встречались с «Кубанью», и даже когда последняя покинула Премьер-лигу, Краснодарский край получил новое дерби, в котором «быки» Сергея Галицкого играют уже теперь с ФК «Сочи» Бориса Ротенберга. В отличие от баскетбольной миграции, когда в город на Неве перекочевала команда из Мособласти, здесь, наоборот, питерское «Динамо» мигрировало на юг.

Но переплюнул всех опять же хоккей с мячом, где с 2004 года прошло несколько сезонов, в которых участниками «вышки» становились сразу три команды из Иркутской области: собственно «Байкал-Энергия» из Иркутска, а также «Металлург» из Братска и «Лесохимик» из Усть-Илимска.

