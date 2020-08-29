«Спартак» продолжит серию побед, «Локомотиву» несдобровать, у «Ростова» шанс на триумф в южном дерби

Превью 6-го тура РПЛ

Стремительно стартовал новый сезон Российской премьер-лиги — за три недели мы подошли уже к шестому туру чемпионата, попутно увидев столько красных карточек, сколько не набирается порой за половину сезона. В новом игровом уик-энде нас ждет сразу два центральных матча, один из которых — полновесное дерби. «Реальное время» дает свой прогноз на четыре главных матча тура: почему «Локомотив» ждет очередная потеря очков, «Спартак» продолжит беспроигрышную поступь, «Ростов» дожмет «Краснодар», а «Рубин» выиграет дома.

«Локомотив» — «Зенит»: фарт Николича больше не работает

Главный матч тура состоится в Черкизово, где встретятся «золотой» «Зенит» и «серебряный» «Локомотив». Причем обе команды в предыдущем туре уступили, что должно сказаться на агрессивности их действий в атаке.

«Локо» так и вовсе растерял весь запал и фарт Марко Николича, которые так помогали ему после назначения на пост главного тренера. «Железнодорожникам» откровенно везло в доброй половине встреч прошлого сезона, а в начале нынешнего судьи были довольно благосклонны к «красно-зеленым». Но удача испарилась, а вслед за этим травмировались лидеры. Как следствие — два поражения подряд от «Спартака» и «Ахмата».

Удача испарилась, а вслед за этим травмировались лидеры. Как следствие — два поражения подряд от «Спартака» и «Ахмата». Фото fclm.ru

Сербскому специалисту сегодня не позавидуешь: на чемоданах сидит Алексей Миранчук, которому уже не совсем до российских баталий. Его отсутствие на поле сильно сказалось на атакующих возможностях «Локо» в матче с «Ахматом». Как мы и предсказывали в нашем предыдущем превью тура, Федор Смолов не сумел полноценно заменить травмированных лидеров команды. Пришлось отдуваться второму Миранчуку — Антону, а также Крыховяку, которого Николич использовал ранее в глубине поля. Сможет ли Федор что-то противопоставить еще более мастеровитой обороне питерцев — большой вопрос.

Прогноз «Реального времени»



У «Зенита» в игре с «Динамо» произошел казус, который мы также прогнозировали текстом ранее. Крепкий коллектив Кирилла Новикова умеет цепляться в матчах с топами и играть в разнообразный футбол, не завися от одного футболиста. А вот «Локомотив» таким навыком похвастать не может — после «выпадения» лидеров мы видим лишь слабую тень прошлогодней команды. Злой «Зенит» реабилитируется за поражение в Москве, даже несмотря на отсутствие Барриоса, — резерва скамейки достаточно.



2:1 — победа «Зенита»

«Краснодар» — «Ростов»: Сафонов может не спасти

Второй топовый матч пройдет на юге страны. Вконец забуксовавший «Краснодар», находящийся на непривычной для себя десятой позиции, попробует поменяться местами в таблице с командой Валерия Карпина, идущей 6-й. Правда, даже ничью в пятом туре в игре против ЦСКА «быки» сумели вытянуть лишь благодаря поймавшему кураж 21-летнему голкиперу Матвею Сафонову (и отчаянному удару Вандерсона с 25 метров).

Краснодарцы тоже подхватили новомодный тренд и уже пожаловались на пенальти, не назначенный на Берге в матче с «армейцами», но любому нейтральному зрителю было очевидно, что к победе были ближе москвичи. У «Краснодара» заметен серьезный кризис в обороне, не очень-то клеится и в атаке.

Ростовчане после двух поражений вернулись на победный путь и в последних двух турах одолели с минимальным счетом «Уфу» и «Урал». О мощной атаке, которая давила в прошлом сезоне, речи не идет — благо японец Кэнто Хасимото вовремя проявляет индивидуальное исполнительское мастерство, решая моменты буквально в одиночку и забивая такие важные голы.

Прогноз «Реального времени»



Японский новичок дебютировал в «Ростове» даже ярче Ин Бома из «Рубина», но забивать в каждом матче он вряд ли сможет, хоть его появления на поле после замен и выглядят очень опасными. «Краснодару» нужно наконец разобраться с провалами в обороне, ведь исполнители у «Ростова» не хуже краснодарских.



Ничья — 2:2

«Спартак» — «Арсенал»: Тедеско наконец настроил механизм

Московский клуб с легкостью разобрался с «Арсеналом» после возобновления чемпионата минувшей весной — 3:1, и тогда же пошли разговоры, что Доменико Тедеско наконец-то нашел баланс и выстроил игру по образцу немецких команд, которые забивают сколько захотят, а соперникам забить не позволяют. Тогда эти предположения оказались преждевременными — «Спартак» провалил концовку чемпионата.

Команда Тедеско уже наступает на пятки лидеру — всего одно очко отделяет «Спартак» от «Зенита». Фото spartak.com

А вот старт нового сезона «красно-белые» начали увереннее, да и картинка их игры выглядит четче. У «Спартака» ни одного поражения в текущем сезоне и две ничьих, одна из которых случилась не без помощи судейской бригады, и вот команда Тедеско уже наступает на пятки лидеру — всего одно очко отделяет «Спартак» от «Зенита».

Прогноз «Реального времени»



Фаворитом встречи однозначно выглядят москвичи, которые к тому же играют у себя дома. У «Спартака» разыгрались Александр Соболев и Джордан Ларссон. Атака москвичей значительно прибавила в вариативности, а в обороне стало больше «фундамента». Лишь два гола с игры пропустили подопечные немца (если оставить за рамками два странных пенальти в матче с «Сочи»).



«Арсенал» может противопоставить хозяевам поля грамотную защиту, резкие контрвыпады в исполнении Евгения Луценко, Даниила Лесового и Эванса Кангвы и, конечно же, стандартные положения — они у «Арсенала» хорошо получались еще при Игоре Черевченко.



2:1 — победа «Спартака»

«Рубин» — «Тамбов»: казанцы не должны упустить три очка

Подопечные Леонида Слуцкого, набравшие ход в последних встречах, сейчас явно на коне. Отличную форму набрал Денис Макаров, а на подмогу к креативщику Хвиче Кварацхелии подтянулись еще несколько футболистов, способных работать с мячом и не боящихся идти в обводку или бить из неудобной позиции.

Подопечные Леонида Слуцкого, набравшие ход в последних встречах, сейчас явно на коне. Фото rubin-kazan.ru

У «Тамбова» всего одна победа — над аутсайдером «Химками», и три забитых мяча — столько же, сколько «Рубин» забил в одном последнем матче с «Уфой». Больше «волкам» похвастать нечем.

Прогноз «Реального времени»



Существуют ли хоть какие-то предпосылки к тому, чтобы «Рубин», играя у себя дома, не сумел дожать андердога? Если случится неудачный для казанцев день и мяч не пойдет в ворота, то да, тамбовчане могут «зацепить» ничью. В последнем туре в игре против «Сочи» им это почти удалось — лишь высокое исполнительское мастерство Кристиана Нобоа решило судьбу матча уже в добавленное время. «Волки» неплохо умеют сушить, но плохо — забивать.



2:0 — победа «Рубина»