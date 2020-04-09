«Доиграть РПЛ нужно в два матча за неделю. Но российский футбол может начать терять команды»

Доиграют ли? Ринат Билялетдинов и Константин Генич — о перспективах российского и европейских чемпионатов

Как и когда завершить сезон — главная головная боль международных и национальных футбольных федераций и коммерческих лиг в эти нелегкие дни. В отличие от многих видов спорта, европейский клубный футбол держится до последнего и не желает сдавать позиции коронавирусу. Тем более что УЕФА обозначила, что будет накладывать санкции на тех, кто не доиграет чемпионат. Как поступить Российской премьер-лиге, каковы перспективы российского футбола в целом, что делать АПЛ, завязанной на огромных контрактах, — об этом в материале «Реального времени» рассуждают бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Самый оптимальный вариант — закончить РПЛ, играя по два-три матча в неделю»

Накануне стало известно, что основным вариантом завершения чемпионата, который рассматривает Российская премьер-лига, остается проведение оставшихся матчей без зрителей. Об этом завил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, а сила «питерского лобби» в отечественном футболе известна всем.

«Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать», — заявил Медведев.

Чуть ранее бывший редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса», ныне блогер Сергей Егоров поделился инсайдом: по его информации, РПЛ разработаны четыре варианта развития событий.

Недельный цикл между матчами и отсутствие длительной паузы перед следующим чемпионатом. В этом случае сезон возобновится 3 июня Кубком России, а 23-й тур чемпионата будет сыгран 7 июня. Заключительный тур должен завершиться 26 июля, финал Кубка России сыграют 22 июля, а Суперкубок-2020 — 7 августа. Старт следующего чемпионата — 9 августа, финиш — 16 мая 2021 года.

График «нон-стоп», когда команды играют едва ли не через каждые 2 дня. Пауза перед следующим чемпионатом в таком случае продлится около месяца. Финал Кубка России пройдет 8 июля, Суперкубок-2020 — тоже 7 августа. Старт следующего чемпионата, как и в первом варианте, 9 августа, финиш — тоже 16 мая будущего года.

Оставшиеся туры проходят по жесткому графику, плюс минимальная пауза перед следующим чемпионатом. Возобновление сезона в таком случае ожидается 3 июня, заключительный тур — уже 12 июля. Финал Кубка России — 8 июля. Новый сезон стартует Суперкубком-2020 24 июля, старт чемпионата — 26 июля.

Самый жесткий сценарий, предполагает максимально позднее возобновление оставшейся части сезона: 8 июля — матчи четвертьфинала Кубка России, 12 июля — начало 23-го тура. Финал Кубка России намечен на 12 августа, завершение сезона — на 16 августа. Суперкубок-2020 пройдет 28 августа, старт следующего чемпионата — 30 августа.

Своим видением возможного развития событий с «Реальным временем» поделился бывший главный тренер казанского «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов:

— Осталось не так уж и много туров — всего восемь. Можно играть по две игры в неделю, тем более что наших команд в еврокубках не осталось. Например, в среду и воскресенье. Посчитайте математически — месяца хватит. Зато останется время и для подготовки [к следующему сезону], и для переформирования команд с учетом выбывших и поступивших игроков. Хотя бы 2-3 недели.

Фото premierliga.ru

Ринат Билялетдинов: «Мое мнение — лучше играть по две игры в неделю. А остальные лиги подстроятся под РПЛ»

А играть один матч в неделю... В таком случае можно залезть на август «в долг», потом сложнее будет разгребать. Мое мнение — лучше играть по две игры в неделю. А остальные лиги подстроятся под РПЛ, — считает Билялетдинов.

Комментатор «Матч ТВ» и экс-футболист Константин Генич предполагает, что чемпионат в России, как и в Испании и Италии, безусловно, будет доигран и что, возможно, придется проводить матчи в непривычных географических условиях:

— В Испании ситуация, конечно посложнее. Там все-таки команды выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, так что и матчей осталось больше. Поэтому ведущие клубы там точно будут играть по два, а то и по три матча в неделю.

У нас же команд в еврокубках не осталось, и можно как-то аккуратненько разложить восемь туров, плюс оставшиеся кубковые матчи уже на срок до конца июля. Наш чемпионат будет доигран, в этом вообще нет никаких сомнений. Думаю, что команды выйдут на поле в начале или середине июня. Может быть, матчи будут доиграны без зрителей, но главное доиграть. Я думаю, та же история будет в Испании и Италии.

Если Москва будет драйвером вирусной инфекции, то не исключено, что в столице и области матчи проводиться не будут. Я считаю, что вполне реально перенести все команды куда-нибудь в южный кластер — в Ростов, Сочи, Краснодар и, может быть, Грозный, где и доиграть оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такой вариант я бы не исключал.

Но я все-таки надеюсь, что к лету ситуация нормализуется, и в июне клубы Российской премьер-лиги смогут играть в своих городах. Но все-таки это будет, наверное, без зрителей, — сказал Генич «Реальному времени».

Фото 24smi.org

Константин Генич: «Я считаю, что вполне реально перенести все команды куда-нибудь в южный кластер — в Ростов, Сочи, Краснодар и, может быть, Грозный, где и доиграть оставшиеся матчи чемпионата и Кубка»

Билялетдинов: «Для «Рубина» и «Ахмата» бельгийский вариант — это спасение и снятие нервозности»

Впрочем, вероятность того, что нынешний сезон не будет доигран, все же существует. Прецеденты уже есть — бельгийская «Про-лига» объявила о завершении сезона, несмотря на настоятельные рекомендации УЕФА. И если мотивация закончить во чтобы то ни стало у ведущих европейских лиг понятна — слишком большие деньги и контракты завязаны на этих турнирах, то в российском футболе ни о какой прибыли речи быть не может.

Главным препятствием в таком случае оказывается нежелание лидирующей команды завершить чемпионат без объявления чемпиона. Петербургский «Зенит» так просто свое уже почти завоеванное чемпионство не «обнулит».

— Не знаю, почему Бельгия приняла такое решение. Насколько я знаю, в УЕФА их даже осудили за это, — продолжает Ринат Билялетдинов. — Получается, что чемпионат полностью аннулируется, будто и не играли его, а в еврокубки в таком случае придется вступать по результатам сезона 2018/19. Вроде бы простое решение, но определенный элемент несправедливости в нем все-таки есть. Для тех команд, которые на что-то рассчитывают.

А для кого-то это спасение. Когда ты борешься за выживание, это, понятно, очень хорошо. Тем более что там такие команды, как «Рубин» и «Ахмат». Для них, наверное, оборвать такой чемпионат — это как кислородная подушка. Снимает нервозность.

Если уж принимать решение по бельгийскому сценарию, то нужно делать это не голосованием команд. Такое решение должно принять руководство. Потому что распределение путевок в еврокубки наверняка подвергнется оспариванию. Те команды, которые сейчас отстают от лигочемпионских мест, будут возмущаться, что, мол, мы могли бы за оставшиеся восемь туров догнать.

Все зависит от того, когда закончится это «всемирное заточение». Но быстро это не бывает, поэтому вполне реально, что все начнется только в июне. И если снимут карантин, то, я думаю, можно и со зрителями. Все равно все будут ходить в масках еще не один месяц, — рассуждает специалист.

Фото vk.com/akhmatgrozny

Ринат Билялетдинов: «Все зависит от того, когда закончится это «всемирное заточение». Но быстро это не бывает, поэтому вполне реально, что все начнется только в июне»

Константин Генич же сомневается, что в каком-то из топовых чемпионатов (а также в РПЛ) пойдут по пути бельгийской лиги.

— Это все-таки частный случай. У бельгийцев оставался один тур, а дальше должны были играть матчи плей-офф, и они просто отказались от него. Не думаю, что остальным это подходит. Рекомендации УЕФА гласят, что каждая федерация принимает решение индивидуально, но рекомендовано также национальную идентичность все-таки сохранять и чемпиона определять не остановкой чемпионата, а доигрыванием. Поэтому я сильно сомневаюсь, что будет остановлен тот же чемпионат Англии и что результаты, которые есть сейчас, будут признаны легитимными и официальными. Думаю, что в Англии, с учетом спонсорских контрактов и денег, которые лига получает от телевидения, этот сезон все-таки должны доиграть и он будет доигран, — считает эксперт.

«Что в следующем сезоне? Команды, возможно, начнут сниматься, а лиги — сокращаться»

Очевидно, что без последствий в этой ситуации уже не обойтись, даже если предположить, что все чемпионаты возобновятся в конце мая — начале июня. Сдвинутые графики — лишь малая толика проблем, с которыми предстоит столкнуться лигам. Куда опаснее затруднения с финансированием. Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс уже заявил, что в случае недоигровки лига потеряет около одного миллиарда фунтов стерлингов.



В России же проседание экономики и вовсе грозит закрытием небольших клубов. В Приморском крае, например, уже заявили, что снимают все свои профессиональные команды (в том числе футбольный «Луч») со всех первенств на будущий сезон. За ним могут последовать и другие не самые богатые регионы.

— Как пандемия отразится на следующем сезоне? Не удивлюсь, если некоторые команды вообще снимутся с чемпионата, — продолжает Билялетдинов. — Я говорю в первую очередь о ФНЛ и лигах ниже. Потому что, с учетом всех экономических потрясений, эти команды могут не выдержать даже рублевые расходы. А очереди из олигархов, желающих поддержать футбол, я не вижу.

premierliga.ru

Ринат Билялетдинов: «Как пандемия отразится на следующем сезоне? Не удивлюсь, если некоторые команды вообще снимутся с чемпионата»

РПЛ — это дело политическое, там могут «раскидать» команды по государственным корпорациям для поддержки. Помимо «Газпрома» и РЖД, есть же еще и «Роснефть», и «Рособоронэкспорт», и «Роскосмос»… Их хватает.

Футбол могут ждать серьезные потрясения и перестроения: и уменьшение числа команд, и переформатирование если не РПЛ, то ФНЛ и ПФЛ. Могут и вовсе оставить только две профессиональные лиги, а третью сделать любительской.

Сейчас самое главное, чтобы люди вернулись к нормальному образу жизни, чтобы экономика заработала. А уже потом строить какие-то планы, — резюмирует бывший наставник «Рубина».

