«Злой рок» Романа Шаронова в Краснодаре

«Рубин» проиграл второй матч подряд, проведя целый тайм в большинстве

Встреча соседей по турнирной таблице «Краснодара» и «Рубина», проходившая в День физкультурника, изобиловала большим количеством моментов, предупреждениями и удалениями, но исход игры, как и сам ее ход, предопределила ошибка казанцев в начале поединка. Подробнее — в отчете «Реального времени».

Не выстояли в дебюте



Поединок в Краснодаре двух коллективов, проигравших свои предыдущие матчи и посчитавших эти исходы несправедливыми, по большому счету начался (хотя уже шла 17-я минута) с нелепой ошибки голкипера «Рубина» Юрия Дюпина. То ли выбивая мяч, то ли отдавая пас, он прямо по центру угодил в краснодарца Реми Кабелла, которому оставалось только отдать голевую передачу Ивану Игнатьеву. Голевую, поскольку Игнатьеву надо было только не промахнуться по почти пустым воротам.

После гола преимущество «Краснодара» стало ощутимым, в том числе за счет большего количества выигранных единоборств и подборов мяча после потерь. Поэтому атаки на ворота Дюпина не накатывали одна за другой, они были похожи на многосерийные.

— Первый тайм был качественным, мы имели хорошее преимущество, реализовали момент. Играли быстро, взаимосвязи налаживаются, мы это видим. Хотелось бы, чтобы это улучшалось, — резюмировал свои впечатления по первому тайму представитель тренерского штаба «Краснодара» Сергей Матвеев.

Организовать контригру казанцам не удавалось, поскольку пропускал игру системообразующий игрок Павел Могилевец, и что-либо организовать впереди «рубиновым» было сложно, пока на последних секундах тайма на помощь им невольно не пришел Юнес Намли. Датчанин, как бы странно это не звучало по отношению к человеку с такими фамилией и внешностью, уже имел одну желтую карточку, перед тем как в концовке тайма решил дать понюхать носок своей бутсы Филипу Уремовичу. Со стороны выглядело опасно, возможно, даже был контакт шуза по фейсу, что судья Сергей Лапочкин оценил второй желтой.

После гола преимущество «Краснодара» стало ощутимым. Фото rubin-kazan.ru

Лапочкин, кстати, в первом тайме показал хозяевам поля в три раза больше предупреждений, чем казанцам. И два из этих горчичника были заработаны на Уремовиче, что делало хорвата лучшим игроком «Рубина» в первом тайме.

— Пропустили неудачный гол, и тогда уже ребята поняли, что надо идти вперед. Соперник получил удаление, и мы подумали, что он отдаст инициативу во втором тайме, — это уже размышления «рубинового» Эдуардо Докампо.

России нужен футбольный юг

Матч с «Краснодаром» позволяет лишний раз напомнить, что футбольная Россия стремительно теряет южные команды. Казалось бы, с уходом закавказских команд, которые в лучшие свои времена составляли четверть представителей Высшей лиги чемпионата СССР, футбольный градус значительно снизился. Но сейчас он вообще минимален. Большой футбол последовательно покинули Нальчик, Владикавказ, Махачкала, краснодарская «Кубань». И сейчас в Премьер-лиге всего лишь три команды с «югов» плюс ФК «Сочи», переехавший туда из Санкт-Петербурга. При всем уважении к Поволжью, Уралу или Центральной России там редко рождались большие футболисты.

«Краснодар» в этом разрезе необходим вдвойне. В доказательство этого можно отослать читателей к нашему майскому материалу, где мы отмечали Игнатьева, Матвея Сафонова, Магомед-Шапи Сулейманова как заметных участников «Мемориала Ленара Гильмуллина» 6-летней давности. Вся перечисленная троица оказалась в числе ведущих игроков и по итогам отчетного матча.

Игра на встречных курсах больше удавалась хозяевам поля, которые достаточно спокойно контролировали ход матча. Фото vk.com/fcrk

Под прессингом трибун

Начало второго тайма казанцам пришлось провести в негативной атмосфере, создаваемой болельщиками «Краснодара». Последовательное удаление, травма капитана казанцев Вячеслава Подберезкина, долго уходившего с поля, невольное касание рукой мяча в своей штрафной защитника «Рубина», что по новым правилам уже не считается игрой рукой, накалили трибуны. И как раз в этот самый момент, на исходе часа игры, «Рубин» едва не сравнял счет, но Сафонов спас.

Игра на встречных курсах больше удавалась хозяевам поля, которые достаточно спокойно контролировали ход матча. Состав «Рубина» с квартетом футболистов, не перешагнувших 20-летия, получив во втором тайме мяч, но не имея пространства, искал пути к воротам через игру верхом, в которой Сафонов и оборонцы «Краснодара» чувствовали себя очень уверенно. Более того, самый опасный момент был у южан, но там то ли форвард не попал в темп, то ли пасующий был излишне оптимистичен, столь быстро посылая мяч на острие атаки.

Глубоко сев в оборону, хозяева провели разящую контратаку три в одного, воспользовавшись грубой ошибкой рубиновцев в передаче в центре поля. Кабелла из двух возможных адресатов для голевой передачи выбрал только что вышедшего на замену Сулейманова, и тот грамотно подсекал мяч над Дюпиным, но угодил в перекладину. Столь же разящий ответ казанцев включал в себя такое же попадание в перекладину, скорее, даже в крестовину, куда ударил Видар Кьяртанссон.

— Второй тайм прошел под другим углом, нас осталось десять, но мы довольны тем, что победа далась нелегко. Нам надо было прессинговать, перекрывать определенных людей. Получилось так, как получилось. Мы имели хорошие шансы во втором тайме на контратаках. Если бы мы забили, матч закончился бы еще раньше. Мы показали, что «Краснодар» умеет терпеть, когда это необходимо. Это очень важно, — подвел итоги матча Матвеев.

«Мы пытались играть первым номером, но у нас было не очень много опасных моментов около чужих ворот. Пытались оказать давление на «Краснодар», но не смогли реализовать много моментов. Я думаю, у нас было много ненужных ошибок, так как мы хотели играть в позиционную атаку», — размышлял после игры с «Краснодаром» Докампо. Фото vk.com/fcrk

Краснодарское невезение Шаронова

8 лет назад при первом свидании «Рубина» и «Краснодара» был зафиксирован весьма странный автогол, записанный на счет Романа Шаронова, но главным виновником которого был тогдашний кипер казанцев Гедрюс Арлаускис. Но тогда состав у «Рубина» был куда опытнее, чем сейчас и чем у того «Краснодара», а потому дубль Гекдениза Карадениза принес ему итоговую победу. Сейчас — нет, хотя и невезучий голкипер, и Шаронов были в числе соперников краснодарцев. Уповать на игру в контратаке или хотя бы на встречных курсах не пришлось из-за быстро пропущенного гола. У молодой команды пока нет такого класса, чтобы побеждать на нем, нет достаточной мощи, чтобы устраивать навал, а фортуна, которая была на стороне казанцев в первых двух выездных матчах, изменила прямо со старта игры.

— Мы пытались играть первым номером, но у нас было не очень много опасных моментов около чужих ворот. Пытались оказать давление на «Краснодар», но не смогли реализовать много моментов. Я думаю, у нас было много ненужных ошибок, так как мы хотели играть в позиционную атаку, — размышлял после игры с «Краснодаром» Докампо.

Пять прошедших туров, то есть треть первого круга, время подведения промежуточных итогов, в том числе и коренной перестройки, затеянной в Казани. Пока увиденное больше радует, чем печалит. Прямо скажем, «прямо сейчас» «Рубин» по составу не сильнее «Оренбурга» и даже уступает «Сочи», которые уверенно занимают два последних места. Болельщику состав того же «Сочи» с Джанаевым, Бухаровым, Кудряшовым, Набиуллиным и Нобоа внушает куда больше уважение, чем «Рубина» с Хвичей, Зурико и другими персонажами, о существовании которых в Казани полугодичной давности даже не подозревали.

— Понятно, что «Рубин» проводит качественный старт сезона. Команда играет в техничный атакующий футбол, она взяла мяч под контроль, заставила нас играть вторым номером. Это подразумевалось, — подсластил горечь поражения Сергей Матвеев.

Послематчевые эмоции представителей команд были, само собой, кардинально разными. Кстати, и в том, и в другом случае на встречу с журналистами ходят вторые лица тренерских штабов, поэтому общение получается максимально пресным. В этот раз самым главным резюме можно считать даже не слова перед телекамерами, а то, что было сказано в подтрибунном помещении хозяином «Краснодара» Сергеем Галицким в адрес Романа Шаронова и в его лице всей футбольной Казани: «То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось, буду за вас переживать. Я понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, знайте это. Мы за вас переживаем», — зафиксировали слова Галицкого работники пресс-службы «Рубина».

