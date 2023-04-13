«Рубин» подписал контракт с Рашидом Рахимовым до конца следующего сезона — ему будет помогать Олег Кузьмин

Новый главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вместе с Рашидом Рахимовым в клуб пришел Олег Кузьмин. Он снова будет работать в тренерском штабе казанцев.

Олег Кузьмин уже работал с «Рубином», когда наставником клуба был Леонид Слуцкий. После прихода Юрия Уткульбаева он оставил свой пост.

Фото: vk.com/fcrk

Рашида Рахимова в качестве главного тренера «Рубина» официально представили 12 апреля. В этот день он провел тренировку с командой и призвал футболистов «умирать на поле», чтобы клуб вернулся в Премьер-лигу. Спортивная редакция «Реального времени» собрала интересные факты из биографии нового тренера.

Рашид Рахимов сменил на посту главного тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева. Под его руководством «красно-зеленые» одержали четыре победы и четырежды сыграли вничью.



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Айрат Назипов