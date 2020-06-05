Восстановившийся Бегич, очередной камбэк на «Ак Барс Арену» и собственная молодежь для Слуцкого

Каким вернется «Рубин» после трехмесячного перерыва

Всего через две недели наконец-то возобновится и российский футбол, причем даже с некоторыми преимуществами в сравнении с европейским — часть болельщиков сможет посмотреть игру любимых команд вживую. О том, в каком виде войдет в оставшуюся часть сезона казанский «Рубина», — в материале «Реального времени».

Грузинский акцент «Рубина» стирается, Ташаев пойдет в ФНЛ

Не так давно стало известно, что «Рубин» договорился со своими игроками о продлении контрактов до конца затянувшегося до августа сезона. То есть в руководстве клуба постарались не допустить того, чего так опасался наставник команды Леонид Слуцкий — потери ряда игроков после завершения контрактов.

Свое допсоглашение получил даже Дмитрий Тарасов, так и не проведший ни одной официальной игры за казанскую команду. Однако, как оказалось, не все футболисты пришлись ко двору новому тренеру — грузинские форварды Бека Микелтадзе и Нико Кипиани покинули расположение «Рубина» по истечении контрактов. У Кипиани в нынешнем сезоне всего три матча в составе казанцев и ни одного результативного действия на поле, Микелтадзе выходил на поле 11 раз, отметившись одним, но очень важным голом в ворота «Динамо» в добавленное время.

С февраля 2020 года оба футболиста защищали цвета волгоградского «Ротора» на правах аренды, туда же они отправятся теперь в качестве полноценных игроков. Волгоградский клуб в следующем сезоне, по идее, должен выступать в Премьер-лиге, но это еще под вопросом.

Оказался не нужен казанцам и арендованный у «Спартака» Александр Ташаев, о чем в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор москвичей Томас Цорн.

Александр перешел в «Рубин» в сентябре прошлого года. В Казани он провел семь матчей, но, как и Кипиани, ничем серьезным на поле не отметился.

По нашей информации, у Александра имеются два варианта продолжения карьеры, и ни один из них не связан со «Спартаком» — там на него тоже не рассчитывают. Более того, оба варианта из ФНЛ, одна из команд — претендент на повышение в классе. Вот так игрок, за которого в свое время разгорелась битва между «Спартаком» и «Динамо», теперь оказался невостребованным в главной лиге страны.

Оказался не нужен казанцам и арендованный у «Спартака» Александр Ташаев. Фото spartakworld.ru

Бегич наконец-то сыграет в футболке «Рубина»?

Восстановился и уже тренируется с командой хорватский защитник Сильвие Бегич, приобретенный еще прошлым летом под Романа Шаронова. «Рубин» покупал футболиста зная, что у него проблемы, но рассчитывал, что повреждение незначительное. Однако на деле все оказалось сложнее.

«Бегич пока выбыл на неопределенный срок, у него очень необычная травма. Мы не знаем, когда он выздоровеет», — говорил на открытой тренировке Шаронов журналистам в середине сентября.

От варианта с операцией в клубе отказались, так что лечение затянулось на год. Теперь же хорват, показавший себя в прошлом сезоне в составе «Оренбурга», сможет наконец занять позицию, которая слегка просела после ухода Егора Сорокина.

Занимается с командой и переболевший коронавирусом защитник Константин Плиев.

«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — сообщили в пресс-службе клуба.

Молодая поросль, не пригодившаяся Шаронову, вернулась к Слуцкому

Вернулась в расположение казанцев и собственная поросль, которую Шаронов, руля молодежной командой «Рубина», тренировал, а став главным в первой, отправил по арендам.

В первую очередь стоит отметить возвращение из Нижнего Новгорода Артура Сагитова, которого Роман Сергеевич, мягко говоря, недолюбливал, инициировав его «ссылку». Хотя в бытность главным Курбана Бердыева форвард получал у того неплохие авансы и даже забил важнейший гол «Ахмату» в марте прошлого года.

— Сагитов стал более уверенным, хотя можно было достичь большего, — говорил Бердыев перед своей последней игрой у руля «Рубина».

Позже стало понятно, что тренерам не нравится поведение Артура, который, что называется, «поймал звезду». Тренерский штаб запретил футболисту общаться с прессой, а сам он постепенно растворился на поле.

— Я считаю, что этому футболисту нужно адекватно оценивать свои игровые качества. Адекватно оценивать себя как игрока, — сказал, в свою очередь, Шаронов о недолгой карьере Сагитова в «Рубине» в беседе с «Реальным временем».

Помимо Сагитова, к тренировкам с основой «Рубина» присоединились Илья Агапов, Владислав Микушин и Михаил Яковлев. Все эти футболисты активно привлекались к тренировкам с основным составам у Бердыева, но у Шаронова шанса не получали. Вот что говорил сам экс-наставник «Рубина» об этих игроках:

— Микушину в первую очередь надо научиться контролировать свои эмоции, — продолжал Роман Шаронов в интервью «Реальному времени». — Владислав слишком эмоционален, когда играет на позиции центрального, ему нужно больше хладнокровия. Что касается Агапова, то ему нужно отдаваться футболу каждую минуту, когда он находится на футбольном поле. У него есть такое, что порой он тренируется не на своем максимуме. Если, к примеру, брать Степанова, то он всегда максималист — вне зависимости от всего. В этом Илье стоит брать пример с Данила. Я не говорю, что Илья не отдается, но он точно работает не на все сто. Вернее, сегодня может быть 100, завтра — 99, послезавтра — 80.

Я оцениваю этих ребят в первую очередь с точки зрения психологии, ведь сейчас они тренируются с первой командой, и на игровые ошибки им там указывают тренеры. Тем не менее вкратце можно сказать и об игровой составляющей. Каждому нужно еще очень много работать, чтобы стать настоящими футболистами. Исходя из позиций, на которых они выступают. У каждого пробелов еще достаточно. Если мы говорим о позиционной игре, работе с мячом и так далее — у каждого есть свои плюсы и минусы. Нужно совершенствоваться, — подвел итог бывший главный тренер «Рубина».

«Если мы говорим о позиционной игре, работе с мячом и так далее — у каждого есть свои плюсы и минусы. Нужно совершенствоваться», — резюмировал Шаронов. Фото rubin-kazan.ru

Возвращение на «Ак Барс Арену»

Сколько раз уже казанский клуб переезжал на стадион чемпионата мира — 2018, а потом вновь с него съезжал. Так было в связи с подготовкой к Акватике-2015, позже приходилось проводить матчи на Центральном, поскольку газон, уложенный к игре с «Ливерпулем», не прижился и «заболел». Последнее такое возвращение на исторический стадион, где добывались главные трофеи клуба, случился в связи с чемпионатом по профессиональному мастерству WorldSkills-2019.

И вот, наконец, газон на 45-тысячнике уложен вновь — суммарно это уже шестая смена травяного покрытия на арене. Хотя в администрации стадиона нынешние работы называют восстановлением газона.

«Все оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене». Это уже подтвердили в самом клубе», — сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На стадионе с новым названием казанцам предстоит провести пять домашних игр — с «Локомотивом», «Спартаком», «Оренбургом», «Краснодаром» и «Ростовом». А свой первый матч после перерыва «Рубин» проведет на выезде — 20 июня в Екатеринбурге против «Урала».

Все оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене». Фото Олега Тихонова

«Рубин» пока не может заявлять новичков — спор вокруг Уремовича

Есть из стана казанцев и не самые приятные вести. ФИФА наложила запрет на регистрацию новых футболистов в «Рубине» — дело в том, что казанский клуб пока не погасил задолженность за Филипа Уремовича перед словенской «Олимпией». Как оказалось, словенцы направили жалобу в ФИФА, поскольку казанский клуб не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского защитника. В свое время «Рубин» выкупал защитника у «Олимпии» за один миллион евро.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов уже прокомментировал возможный запрет на регистрацию новых игроков и пообещал, что вскоре вопрос решится:

— Да, ФИФА действительно запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени. А сумма составляет 20—30 тысяч. Безусловно, в августе все уже будет в порядке, — сказал Сайманов «Чемпионату».