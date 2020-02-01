Загитова хвастается фигурой, Сергачев — уловом, остальные скорбят по Кобе Брайанту

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

На уходящей неделе весь спортивный мир скорбел о гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта в авиакатастрофе, унесшей жизнь и его дочери — начинающей баскетболистки. Но не только этому трагическому событию были посвящены посты звезд спорта. Фигуристка Алина Загитова демонстрировала фигуру, хоккеист Михаил Сергачев — рыбный улов, а футболист Федор Смолов вводил в заблуждение российских болельщиков. Подробнее — в подборке самых интересных постов в Instagram за неделю от «Реального времени».

Алина Загитова продолжает радовать поклонников

Несмотря на завершение (или все-таки нет?) спортивной карьеры, Алина Загитова форму терять не намерена. Да и амбассадорский контракт с фирмой Puma обязывает. Поэтому фигуристка выложила целую «карусель» из эстетически приятных фотокарточек с собой в главной роли. На каждом из фото Алина выполняет одно из фитнес-упражнений (работа с канатами и жгутами, семенящие упражнения, приседания), демонстрируя максимально спортивную фигуру.

«В этот раз PUMA подготовили для меня сюрприз на съемочной площадке — устроили настоящую силовую тренировку, чтобы передать характер новой линейки — «Работа на пределе и выход из зоны комфорта», — подписала подборку фото Загитова, предварительно отрекламировав новые кроссовки из коллекции.



Слуцкий шутит над своими футболистами, Ургантом и еще больше — над самим собой

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий давно зарекомендовал себя как человек с чувством юмора и самоиронией. На прошедшей неделе тренер уже в очередной (третий) раз побывал в гостях у ведущего вечернего шоу Ивана Урганта. Леонид Викторович не преминул пошутить и над своими футболистами, намекая на их «деревянность» («Тарасов не утонет»), и над новой прической Ивана Урганта, и над самим собой. А закончили общение ведущий и футбольный специалист забавными комментариями к фото в Instagram известных игроков. Итоговое общее фото из гримерки прилагается.

Продолжил шутить над собой Слуцкий (а скорее, специально нанятый эсэмэмщик) и в следующем посте. Он уже по традиции выложил забавный ролик, где неизвестный мужчина плотного телосложения в футболке с изображением обезьяны имитирует мимику примата.

«Подработал детским аниматором в паузе между сборами @fcrk У толстых свои преимущества», — подписано видео.

Сергачева запреты не останавливают

Защитник «Тампы» и уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев решил использовать перерыв на Матч звезд в регулярном чемпионате НХЛ, чтобы немного порыбачить и даже отправился для этого в… Санкт-Петербург. Но не российский, а тот, что «поближе» — во Флориде.

В фотоподборке хоккеист и его девушка демонстрируют пойманного снука. При этом в комментариях объявились знатоки, которые утверждают, что ловить снука, морского окуня и форель в водах Флориды до 31 января запрещено. Что ж, возможно, у хоккеистов свои правила.

«Уехал на рыбалку», — незамысловато подписал свою солнечную «карусель» Михаил.

Овечкин скорбит по другу

Естественно, не обошли стороной известные спортсмены и самое грустное известие уходящей недели и всего начавшегося года — о гибели легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта.

Александр Овечкин отреагировал на печальную весть, выложив совместное фото с «Черной мамбой». На первом фото спортсмены немного скованно стоят рядом, а на втором уже обнимаются.

«У меня разбито сердце. Не могу поверить ... Счастлив, что имел возможность встретиться с тобой. Покойся с миром, легенда», — написал российский хоккеист.

В комментариях тут же отреагировал едва ли не весь цвет российской сцены и телевидения. Разделили грусть Александра шоумены Максим Галкин и Александр Ревва, телеведущий Владимир Соловьев и другие.

Месси тоже скорбит по Кобе

Похожим постом отметился и Лионель Месси, который тоже был лично знаком с выдающимся баскетболистом.

«У меня нет слов ... Вся моя любовь сейчас направлена к семье и друзьям Кобе. Было приятно встретиться с тобой и провести время вместе. Ты был гением, каких немного», — подписал фото с изображением Брайанта аргентинец.

«Какая ужасная трагедия», — реагирует в комментариях супруга Сеска Фабрегаса Даниелла.

Смолов троллит болельщиков и хейтеров

Таким же постом отметился другой футболист, которому вскоре предстоит играть на полях Испании — россиянин Федор Смолов.

Пять дней назад новичок «Сельты» также опубликовал фото Брайанта, лаконично подписав его «эмоджи» с разбитым сердцем.

А уже через пару дней футболист попытался ввести в заблуждение российских поклонников футбола, отправлявших Федора на английский чемпионат, а именно в «Вест Хэм». Он выложил фото из Британии, на котором кому-то звонит из знаменитой лондонской телефонной будки.

Судя по всему, на тот момент Смолов уже что-то знал о своем испанском будущем и намеренно путал карты своим фанатам и недоброжелателям. Англии «не случилось», зато теперь мы увидим российского нападающего на полях «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и «Местальи». Остается только не подкачать и поддержать славные российские традиции в «Сельте», где провели свои лучшие футбольные годы Валерий Карпин и Александр Мостовой.