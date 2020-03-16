Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на стадионе «Рубин», 1963 год

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Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Спортивную базу и стадион Казанский авиазавод построил к концу 1950-х. Завод активно поддерживал спортивное движение. Заводская команда «Искра», из которой вырос нынешний «Рубин», сыграла первую игру на своем новом стадионе 20 мая 1958 года. Тогда она выиграла у «Энергии» из города Волжский со счетом 6:1.

Новенький стадион и спортивная база, построенные авиазаводом, входили в общий комплекс социальной инфраструктуры поселка имени Орджоникидзе (сейчас мы называем это место Соцгородом).

На стадионе были деревянные трибуны, которые вмещали максимум 5 000 человек. В дни футбольных матчей или важных соревнований сидячие места были заняты все без остатка, а те, кому кресел не хватило, стояли. Очевидцы вспоминают, что в 1950—1960-е стадион был постоянно переполнен. Были, разумеется, и безбилетники. Они собирались в организованные кучки по несколько десятков человек и перелезали через ограждение стадиона. Конная милиция не всегда успевала доскакать до нарушителей.

Уборка на стадионе зимой, 1960-е

Поле игроки «Искры» готовили... сами. У них не было штата профессиональных работников стадиона, не говоря уже об агрономах. Весь стадион обслуживали один — два рабочих. Поэтому футболистам приходилось самостоятельно ухаживать за полем. Николай Марков, капитан «Искры» с 1959 по 1969 годы, вспоминал в одном из интервью, как команда дисциплинированно выходила с граблями на поле: игроки собирали мусор, выравнивали ямки. Впрочем, в те дни, когда были дожди, это особо не спасало качество покрытия. Марков вспоминал, как перед матчем прилетал вертолет и сушил поле — в ямках и неровностях скапливалась вода.



На стадионе не только играли в футбол. Тут были и эстафеты, и другие интересные старты, и даже мотоциклетные гонки. Проводились и соревнования по борьбе.

Фигурные гонки на мотоциклах на стадионе «Рубин»

Соревнования по борьбе на стадионе «Рубин», 1960-е

Спортивный клуб завода им. Горбунова переименовали в «Рубин» в первой половине шестидесятых, а в 1965 переименовали и «Искру». В 1960-е в Казани построили новый стадион — «Центральный». Туда «Искра» и переехала — как главный оплот футбола в ТАССР. Но в конце 1969-го, пока «Центральный» реконструировали, команда (уже тогда «Рубин») ненадолго возвращалась на свой «детский» стадион.

В 1970-м очередь на реконструкцию дошла и до «Рубина», его закрыли. Деревянные трибуны заменили на железобетонные, подняли газон, установили дренажную систему. Все это продолжалось аж до 1982 года — именно тогда стадион «Рубин» заработал снова.

Людмила Губаева