Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на стадионе «Рубин», 1963 год
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Спортивную базу и стадион Казанский авиазавод построил к концу 1950-х. Завод активно поддерживал спортивное движение. Заводская команда «Искра», из которой вырос нынешний «Рубин», сыграла первую игру на своем новом стадионе 20 мая 1958 года. Тогда она выиграла у «Энергии» из города Волжский со счетом 6:1.
Новенький стадион и спортивная база, построенные авиазаводом, входили в общий комплекс социальной инфраструктуры поселка имени Орджоникидзе (сейчас мы называем это место Соцгородом).
На стадионе были деревянные трибуны, которые вмещали максимум 5 000 человек. В дни футбольных матчей или важных соревнований сидячие места были заняты все без остатка, а те, кому кресел не хватило, стояли. Очевидцы вспоминают, что в 1950—1960-е стадион был постоянно переполнен. Были, разумеется, и безбилетники. Они собирались в организованные кучки по несколько десятков человек и перелезали через ограждение стадиона. Конная милиция не всегда успевала доскакать до нарушителей.
Поле игроки «Искры» готовили... сами. У них не было штата профессиональных работников стадиона, не говоря уже об агрономах. Весь стадион обслуживали один — два рабочих. Поэтому футболистам приходилось самостоятельно ухаживать за полем. Николай Марков, капитан «Искры» с 1959 по 1969 годы, вспоминал в одном из интервью, как команда дисциплинированно выходила с граблями на поле: игроки собирали мусор, выравнивали ямки. Впрочем, в те дни, когда были дожди, это особо не спасало качество покрытия. Марков вспоминал, как перед матчем прилетал вертолет и сушил поле — в ямках и неровностях скапливалась вода.
На стадионе не только играли в футбол. Тут были и эстафеты, и другие интересные старты, и даже мотоциклетные гонки. Проводились и соревнования по борьбе.
Спортивный клуб завода им. Горбунова переименовали в «Рубин» в первой половине шестидесятых, а в 1965 переименовали и «Искру». В 1960-е в Казани построили новый стадион — «Центральный». Туда «Искра» и переехала — как главный оплот футбола в ТАССР. Но в конце 1969-го, пока «Центральный» реконструировали, команда (уже тогда «Рубин») ненадолго возвращалась на свой «детский» стадион.
В 1970-м очередь на реконструкцию дошла и до «Рубина», его закрыли. Деревянные трибуны заменили на железобетонные, подняли газон, установили дренажную систему. Все это продолжалось аж до 1982 года — именно тогда стадион «Рубин» заработал снова.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит отдел по связям с общественностью и Музей КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
"Искра" знаковое слово для советских людей - все с "октябрят" (с 1-2-го класса) знали, что Ленин выпускал нелегальную марксистскую газету "Искра". которая готовила "почву" для свержения существующей законной власти.
Поэтому в 1960-е годы название "Искра" могло вызвать нежелательные ассоциации - вдруг кто-то опять захочет что-нибудь свергать...
Кстати, девизом газеты были слова поэта декабриста А.Одоевского "Из искры возгорится пламя" - опять нехорошие для 1960-х годов ассоциации...
Редакция "Искры" работала в Мюнхене, а 1-й номер газеты вышел в Лейпциге 11(24) декабря 1900 года.
Новое название для футбольной команды в несколько секунд придумал директор авиационного завода.
"Рубин" - так назывался прибор, устанавливаемый на казанских самолётах для опознавания "свой-чужой" и позывной такой был - "Рубин".
Так "Рубин" стал "своим".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/168805-fotomarafon-100-letie-tassr-na-stadione-rubin-1963-god
Не каждая футбольная команда в СССР может похвастаться такой заботой руководства завода о футболе и проведения соревнований - использование вертолёта для "просушки" футбольного поля дорогого стоит - во всех смыслах.