Новости общества

09:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на стадионе «Рубин», 1963 год

07:00, 16.03.2020 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 211-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на стадионе «Рубин», 1963 год
Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Спортивную базу и стадион Казанский авиазавод построил к концу 1950-х. Завод активно поддерживал спортивное движение. Заводская команда «Искра», из которой вырос нынешний «Рубин», сыграла первую игру на своем новом стадионе 20 мая 1958 года. Тогда она выиграла у «Энергии» из города Волжский со счетом 6:1.

Новенький стадион и спортивная база, построенные авиазаводом, входили в общий комплекс социальной инфраструктуры поселка имени Орджоникидзе (сейчас мы называем это место Соцгородом).

На стадионе были деревянные трибуны, которые вмещали максимум 5 000 человек. В дни футбольных матчей или важных соревнований сидячие места были заняты все без остатка, а те, кому кресел не хватило, стояли. Очевидцы вспоминают, что в 1950—1960-е стадион был постоянно переполнен. Были, разумеется, и безбилетники. Они собирались в организованные кучки по несколько десятков человек и перелезали через ограждение стадиона. Конная милиция не всегда успевала доскакать до нарушителей.

Уборка на стадионе зимой, 1960-е

Поле игроки «Искры» готовили... сами. У них не было штата профессиональных работников стадиона, не говоря уже об агрономах. Весь стадион обслуживали один — два рабочих. Поэтому футболистам приходилось самостоятельно ухаживать за полем. Николай Марков, капитан «Искры» с 1959 по 1969 годы, вспоминал в одном из интервью, как команда дисциплинированно выходила с граблями на поле: игроки собирали мусор, выравнивали ямки. Впрочем, в те дни, когда были дожди, это особо не спасало качество покрытия. Марков вспоминал, как перед матчем прилетал вертолет и сушил поле — в ямках и неровностях скапливалась вода.

На стадионе не только играли в футбол. Тут были и эстафеты, и другие интересные старты, и даже мотоциклетные гонки. Проводились и соревнования по борьбе.

Фигурные гонки на мотоциклах на стадионе «Рубин»
Соревнования по борьбе на стадионе «Рубин», 1960-е

Спортивный клуб завода им. Горбунова переименовали в «Рубин» в первой половине шестидесятых, а в 1965 переименовали и «Искру». В 1960-е в Казани построили новый стадион — «Центральный». Туда «Искра» и переехала — как главный оплот футбола в ТАССР. Но в конце 1969-го, пока «Центральный» реконструировали, команда (уже тогда «Рубин») ненадолго возвращалась на свой «детский» стадион.

В 1970-м очередь на реконструкцию дошла и до «Рубина», его закрыли. Деревянные трибуны заменили на железобетонные, подняли газон, установили дренажную систему. Все это продолжалось аж до 1982 года — именно тогда стадион «Рубин» заработал снова.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит отдел по связям с общественностью и Музей КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:05
    Класс! А первое название "Искра" даже интереснее чем нынешнее)))
    Ответить
    Анонимно 08:46
    Согласен - очень интересный текст и фотки.

    "Искра" знаковое слово для советских людей - все с "октябрят" (с 1-2-го класса) знали, что Ленин выпускал нелегальную марксистскую газету "Искра". которая готовила "почву" для свержения существующей законной власти.
    Поэтому в 1960-е годы название "Искра" могло вызвать нежелательные ассоциации - вдруг кто-то опять захочет что-нибудь свергать...

    Кстати, девизом газеты были слова поэта декабриста А.Одоевского "Из искры возгорится пламя" - опять нехорошие для 1960-х годов ассоциации...

    Редакция "Искры" работала в Мюнхене, а 1-й номер газеты вышел в Лейпциге 11(24) декабря 1900 года.

    Новое название для футбольной команды в несколько секунд придумал директор авиационного завода.
    "Рубин" - так назывался прибор, устанавливаемый на казанских самолётах для опознавания "свой-чужой" и позывной такой был - "Рубин".

    Так "Рубин" стал "своим".

    Ответить
  • Анонимно 08:26
    Оказывается вся на этом стадионе столько всего проходило! Не знал
    Ответить
  • Анонимно 09:00
    "Марков вспоминал, как перед матчем прилетал вертолет и сушил поле — в ямках и неровностях скапливалась вода".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/168805-fotomarafon-100-letie-tassr-na-stadione-rubin-1963-god

    Не каждая футбольная команда в СССР может похвастаться такой заботой руководства завода о футболе и проведения соревнований - использование вертолёта для "просушки" футбольного поля дорогого стоит - во всех смыслах.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

09:07 МСК Все новости
Новости раздела