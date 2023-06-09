«У мужа тоже был нож»: как жена убитого топа техцентра КАМАЗа просила смягчить приговор убийце

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Несправедливым назвал сегодня свой приговор бывший воспитанник молодежной сборной казанского ФК «Рубин» и сын замдиректора технологического центра ПАО «КАМАЗ» Антон Адаричев. Он, его мать и брат, а также адвокаты пытались убедить Верховный суд Татарстана, что убийство осужденным своего отца не было умышленным, он защищался, передает с места журналист «Реального времени».



Напомним, в феврале 2023-го Набережночелнинский горсуд приговорил 22-летнего Антона Адаричева к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в убийстве отца, нанесении тяжких телесных повреждений матери, а также кражах двух телевизоров из собственного дома и 400 тысяч рублей с карточки отца. В прениях по этому делу сторона обвинения запрашивала 18 лет, настаивая, что ножевое ранение матери также было совершено с целью убийства, из желания скрыть расправу над отцом 3 августа 2022 года после ссоры. Ее поводом стала очередная пропажа домашней техники. Сын-игроман сдал ее в ломбард.

Адвокаты осужденного Виталий Секерин и Ильяс Гарафиев настаивали на отмене приговора, считая наказание чрезмерно суровым, а квалификацию убийства как умышленного неверной. По их мнению, в ходе конфликта с отцом сын превысил пределы необходимой самообороны.

Фото: realnoevremya.ru

«Прошу переквалифицировать эпизод по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) на ч.1 ст. 108 УК (убийство при превышении пределов самообороны)», — обратился к суду и сам Антон Адаричев из камеры татарстанского СИЗО-5 в Чистополе. Позже в последнем слове осужденный добавил: «Искренне раскаиваюсь в содеянном и сожалению о том, что было совершено мной. Хочется, чтобы суд вынес справедливый приговор».

Потерпевшая по делу Елена Адаричева, жена убитого и мать убийцы, просила о более мягком наказании для сына:

— Я думаю — это не умышленное убийство. У моего мужа Валерия Петровича тоже был нож в руках. А у сына на шее — следы удушения. Все это зафиксировано. Драка была. Мой сын сильнее меня и мужа, если бы хотел — мог спокойно меня добить. Но не стал этого делать. Оказал мне первую медицинскую помощь, отвез в больницу. Я о смерти супруга узнала только на следующее утро в реанимации (ранее она называла свое ранение несерьезным, — прим. ред.). Считаю наказание несправедливое.

Фото: realnoevremya.ru

Брат Адаричева поддержал ту же позицию. С его слов, конфликты между Антоном и отцом возникали и раньше, поскольку вещи из дома исчезали неоднократно, и отец также неоднократно применял физическую силу. «Прошу переквалифицировать эту статью», — обратился к апелляционной тройке потерпевший.

Прокурор Андрей Андронов настаивал на законности приговора и заявлял — с позицией потерпевших и осужденного о самообороне не согласен. «У потерпевшей — проникающее ранение в брюшную полость, то есть удар ножом он нанес в область живота. А ведь конфликта между Вами и Антоном Адаричевым не было, так какая была необходимость наносить удар? — обратился он к матери бывшего футболиста. — Все объясняет похищение техники и увлечение азартными играми».

Также прокурор подчеркнул, что прямой умысел на убийство отца подтверждают не только телесные повреждения в область жизненно важных органов, но и попытки перетащить тело в соседнюю комнату и замыть следы крови. Назначенное наказание Андронов считает соразмерным содеянному и справедливым.

Фото: realnoevremya.ru

С учетом доводов сторон апелляционная коллегия под председательством судьи ВС РТ Эдуарда Абдуллина посчитала нужным поправить приговор. Признала смягчающим обстоятельством по делу противоправность поведения потерпевшего Валерия Адаричева, вследствие чего наказание по ключевому эпизоду дела было снижено. По совокупности с другими преступлениями и неотбытым наказанием по приговору Приволжского суда Казани 2021 года за две кражи окончательное наказание осужденному снизили всего на два месяца — до 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Защита не исключает — сегодняшнее решение будет обжаловано в кассации.