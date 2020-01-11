События недели: назначенцы из Казани, клип-ответ на песню Тимати и аномально теплая зима
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
Уходящая неделя стала переходной от новогодних праздников к привычным будням. Среди ее событий можно отметить назначения выходцев из Татарстана во Владивосток и Самару, скандал вокруг клипа-пародии на песню Тимати и прогноз на зиму в республике. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое развернутое интервью в новой должности, в «Карусели» казанцы устроили давку из-за огромных скидок, а семья пострадавшего в ДТП требует 3 млн рублей с казанского бизнесмена. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Назначения казанцев во Владивосток и Самару
Бывший депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев назначен вице-мэром Владивостока. Он сложил депутатский мандат еще в июле 2019 года, после того как получил приглашение от губернатора Приморья Олега Кожемяко. Переехав на Дальний Восток, депутат и предприниматель занял пост помощника главы региона. Теперь же Ислаев будет курировать развитие общественных пространств во Владивостоке. Он уверен, что может перенести казанские практики на приморскую почву.
«Какой-то опыт Казани необходимо применять здесь, во Владивостоке, потому что здесь работы, несомненно, больше, чем в Казани», — рассказал чиновник «Реальному времени».
Кроме того, бывший зампредседателя Госкомитета по туризму РТ Артур Абдрашитов пошел на повышение в Самару. Он возглавил департамент туризма соседней с Татарстаном области.
«Оппа, впереди копы»
ГИБДД Татарстана заинтересовалась пародией на песню Тимати «Я еду на джипе», снятой в Казани. Ролик с танцами возле «Чаши» и трюками на «Миллениуме» отзовется определенными последствиями для снимавшихся в нем водителей.
Автоинспекция заявила, что машина ДПС в клипе была фейковой, а движение на мосту никто не перекрывал.
«Подробности выясняются, лица устанавливаются. Сообщим лишь, что клип сняли не сегодня и не вчера. Разглашать детали не можем, идет оперативное расследование», — подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Казани.
Сами авторы ролика уверены, что серьезных нарушений не совершали и проводили съемки максимально корректно по отношению к другим участникам движения.
Татарстан без крещенских морозов
Татарстан, как и вся европейская часть России, останется без крещенских морозов. Теплая зима уже привела к паводкам и повышению уровня воды в реках на территории всей страны.
Метеорологи КФУ считают, что похолодания ждать не стоит. До конца января температура будет превышать норму на 8—10 градусов. Причина, по их словам, в том, что к нам не приходят холодные воздушные массы с Севера, а также не действует сибирский антициклон.
Давка в «Карусели»
Утром 8 января толпы казанцев собрались у дверей ТЦ «Франт». Причиной послужили скидки по поводу закрытия гипермаркета «Карусель». По данным соцсетей, скидки доходили до 85%. Покупатели устроили давку и смели с полок все товары. На кассах выстроились огромные очереди.
Интервью Слуцкого
Новый тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое развернутое интервью в новой должности. Один из самых известных тренеров российского футбола рассказал о своем видении трансферной политики клуба, трудновоспитуемых футболистах, российском судействе и своем отношении к конфликту Артема Дзюбы с фанатской средой.
Миллиарды владельца «Мегастроя» в рыбоводство
Владелец группы компаний «Агава» Владимир Малыгин планирует вложить 1,3 млрд рублей во вторую очередь рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш». Новый корпус будет рассчитан на 4 млн мальков осетра, он обойдется в 625 млн рублей. Также предполагается построить производство по выращиванию форели. На этот проект потребуется еще около 625 млн рублей.
Решение по делу экс-инженера «Казаньгоргаза»
Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор бывшему главному инженеру «Казаньгоргаза» Фагиму Ильясову. Он получил 2 года условно за махинации с землей в Больших Клыках.
Суд решил, что землю площадью 12 соток он получил законно, а вот зарегистрировал ее по поддельным документам. Таким образом, наказание назначено только по одному из шести вменявшихся Ильясову эпизодов.
Деньги за ДТП с основателя «Трак Центра»
С казанского предпринимателя требуют компенсацию за ДТП, произошедшее в сентябре прошлого года. Семья пострадавшего уроженца Санкт-Петербурга считает, что бизнесмен должен выплатить ей 3 млн рублей.
BMW 640i бывшего руководителя группы компаний «МИБ» Булата Миннегалиева врезался в Hyundai Solaris Филиппа Антонова 28 сентября 2019 года. В результате 34-летний менеджер из Питера получил серьезные травмы и уже перенес две операции.
Родственники жалуются, что получили от виновника аварии только 15 тысяч рублей. Сторона Миннегалиева подчеркивает, что бизнесмен готов выплатить «разумное» возмещение.
Гостиница на Баумана за 250 млн
В Казани московская компания выставила на продажу здание по адресу: ул. Баумана, 27. Оно продается за 250 млн рублей как реконструируемая гостиница. Предполагается, что в 4-этажном объекте будут расположены 73 номера, ресторан, бар, конференц-зал и фитнес-центр.
Эксперты отмечают, что готовое здание в центре татарстанской столицы стоило бы намного больше, при этом они видят ряд проблем при продаже гостиницы в недоделанном виде. Среди них — подъезд для транспорта, обременения объекта культурного наследия и другие.
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