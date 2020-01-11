События недели: назначенцы из Казани, клип-ответ на песню Тимати и аномально теплая зима

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: скриншот клипа на песню Тимати

Уходящая неделя стала переходной от новогодних праздников к привычным будням. Среди ее событий можно отметить назначения выходцев из Татарстана во Владивосток и Самару, скандал вокруг клипа-пародии на песню Тимати и прогноз на зиму в республике. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое развернутое интервью в новой должности, в «Карусели» казанцы устроили давку из-за огромных скидок, а семья пострадавшего в ДТП требует 3 млн рублей с казанского бизнесмена. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Назначения казанцев во Владивосток и Самару

Бывший депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев назначен вице-мэром Владивостока. Он сложил депутатский мандат еще в июле 2019 года, после того как получил приглашение от губернатора Приморья Олега Кожемяко. Переехав на Дальний Восток, депутат и предприниматель занял пост помощника главы региона. Теперь же Ислаев будет курировать развитие общественных пространств во Владивостоке. Он уверен, что может перенести казанские практики на приморскую почву.

«Какой-то опыт Казани необходимо применять здесь, во Владивостоке, потому что здесь работы, несомненно, больше, чем в Казани», — рассказал чиновник «Реальному времени».



Кроме того, бывший зампредседателя Госкомитета по туризму РТ Артур Абдрашитов пошел на повышение в Самару. Он возглавил департамент туризма соседней с Татарстаном области.



Азат Ислаев назначен вице-мэром Владивостока. Фото Романа Хасаева

«Оппа, впереди копы»

ГИБДД Татарстана заинтересовалась пародией на песню Тимати «Я еду на джипе», снятой в Казани. Ролик с танцами возле «Чаши» и трюками на «Миллениуме» отзовется определенными последствиями для снимавшихся в нем водителей.

Автоинспекция заявила, что машина ДПС в клипе была фейковой, а движение на мосту никто не перекрывал.

«Подробности выясняются, лица устанавливаются. Сообщим лишь, что клип сняли не сегодня и не вчера. Разглашать детали не можем, идет оперативное расследование», — подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Казани.

Сами авторы ролика уверены, что серьезных нарушений не совершали и проводили съемки максимально корректно по отношению к другим участникам движения.



Татарстан без крещенских морозов

Татарстан, как и вся европейская часть России, останется без крещенских морозов. Теплая зима уже привела к паводкам и повышению уровня воды в реках на территории всей страны.

Метеорологи КФУ считают, что похолодания ждать не стоит. До конца января температура будет превышать норму на 8—10 градусов. Причина, по их словам, в том, что к нам не приходят холодные воздушные массы с Севера, а также не действует сибирский антициклон.



Давка в «Карусели»

Утром 8 января толпы казанцев собрались у дверей ТЦ «Франт». Причиной послужили скидки по поводу закрытия гипермаркета «Карусель». По данным соцсетей, скидки доходили до 85%. Покупатели устроили давку и смели с полок все товары. На кассах выстроились огромные очереди.



Интервью Слуцкого

Новый тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое развернутое интервью в новой должности. Один из самых известных тренеров российского футбола рассказал о своем видении трансферной политики клуба, трудновоспитуемых футболистах, российском судействе и своем отношении к конфликту Артема Дзюбы с фанатской средой.



Миллиарды владельца «Мегастроя» в рыбоводство

Владелец группы компаний «Агава» Владимир Малыгин планирует вложить 1,3 млрд рублей во вторую очередь рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш». Новый корпус будет рассчитан на 4 млн мальков осетра, он обойдется в 625 млн рублей. Также предполагается построить производство по выращиванию форели. На этот проект потребуется еще около 625 млн рублей.



Владимир Малыгин планирует вложить во вторую очередь рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш» 1,3 млрд рублей. Фото Арсения Фавстрицкого

Решение по делу экс-инженера «Казаньгоргаза»

Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор бывшему главному инженеру «Казаньгоргаза» Фагиму Ильясову. Он получил 2 года условно за махинации с землей в Больших Клыках.

Суд решил, что землю площадью 12 соток он получил законно, а вот зарегистрировал ее по поддельным документам. Таким образом, наказание назначено только по одному из шести вменявшихся Ильясову эпизодов.



Деньги за ДТП с основателя «Трак Центра»

С казанского предпринимателя требуют компенсацию за ДТП, произошедшее в сентябре прошлого года. Семья пострадавшего уроженца Санкт-Петербурга считает, что бизнесмен должен выплатить ей 3 млн рублей.

BMW 640i бывшего руководителя группы компаний «МИБ» Булата Миннегалиева врезался в Hyundai Solaris Филиппа Антонова 28 сентября 2019 года. В результате 34-летний менеджер из Питера получил серьезные травмы и уже перенес две операции.

Родственники жалуются, что получили от виновника аварии только 15 тысяч рублей. Сторона Миннегалиева подчеркивает, что бизнесмен готов выплатить «разумное» возмещение.



BMW 640i бывшего руководителя группы компаний «МИБ» Булата Миннегалиева врезался в Hyundai Solaris Филиппа Антонова 28 сентября 2019 года. Фото facebook.com/bulat.minnegaliev

Гостиница на Баумана за 250 млн

В Казани московская компания выставила на продажу здание по адресу: ул. Баумана, 27. Оно продается за 250 млн рублей как реконструируемая гостиница. Предполагается, что в 4-этажном объекте будут расположены 73 номера, ресторан, бар, конференц-зал и фитнес-центр.

Эксперты отмечают, что готовое здание в центре татарстанской столицы стоило бы намного больше, при этом они видят ряд проблем при продаже гостиницы в недоделанном виде. Среди них — подъезд для транспорта, обременения объекта культурного наследия и другие.

