Состоится ли матч «Рубин» — «Оренбург» и станет ли «Зенит» чемпионом?

Превью 26-го тура РПЛ

В российском футболе на первом плане по-прежнему коронавирусная проблема — до последнего непонятно, в каких составах будут выходить на поле команды, в которых есть зараженные футболисты. Теперь уже в каждом из трех посткарантинных туров не удалось сыграть полноценные 8 игр. Ближайшая игра казанского «Рубина» также, похоже, не состоится и будет перенесена. Продолжат ли свое преображение «Крылья Советов», забьет ли наконец-то «Уфа» с игры, будет ли у «Зенита» шанс оформить чемпионство уже в ближайшем туре, а также все подробности возможного переноса матча в Казани — в анонсе «Реального времени».

«Крылья Советов» — «Ростов»: новый шанс для Талалаева и Глушенкова

Самарская команда по итогам прошедшего тура покинула последнее место в турнирной таблице, отправив туда «Оренбург». Однако вся борьба у «крылышек» впереди, так как на днях стало известно, что «Химки» решили свои вопросы со спонсорами и, скорее всего, будут претендовать на выход в РПЛ. Таким образом, по итогам текущего сезона в ФНЛ может отправиться не одна, а две команды. Это делает концовку чемпионата намного увлекательнее.

«Крылья» во вторник провели отличный матч против «Локомотива» (1:1) и не увезли три очка из Черкизово только каким-то чудом, пропустив ответный гол на 94-й минуте. При этом в концовке основного времени у волжан был отличный шанс закрепить свое преимущество, но Антон Зиньковский перемудрил и не рассчитал силу своего удара.

«Ростов» же на этой неделе снова попал в историю РПЛ. Матч команды Валерия Карпина против «Краснодара» (1:1) длился целых 111 минут — это рекорд чемпионатов России. Все из-за арбитра, который слишком долго принимал решение, применяя систему видеопросмотра VAR.

Матч команды Валерия Карпина против «Краснодара» длился 111 минут — это рекорд чемпионатов России. Фото vk.com/fcrostov

Прогноз «Реального времени»



Приход Андрея Талалаева положительно сказался на «Крыльях» — игра команды преобразилась. После карантина настоящим лидером команды стал 20-летний спартаковец Максим Глушенков, арендованный Самарой. Уже поговаривают о том, что им интересуется «Зенит». Волжской команде не впервой раскрывать атакующий потенциал игроков, которые позже отправляются в команды-лидеры. Зимняя история с Александром Соболевым, который наклепал 10 голов за «Крылья» и отправился в «Спартак», еще не забыта.



«Ростов» в игре с «Краснодаром» поразил своей эффективностью. Команда долгое время уступала в счете, однако на поле не было никакой лишней суеты. Возможно, сказался вынужденный двухтуровый простой «быков» (краснодарцы пропустили сразу две игры из-за коронавирусных проблем в стане соперников). Предположим, что команда Карпина здорово начнет матч в Самаре и даже откроет счет. Однако напряженный график скажется на «Ростове», и во втором тайме «Крылья» ответят своим голом. Предположительно, Глушенкова. Все закончится боевой ничьей.

Ничья — 1:1

«Уфа» — «Урал»: когда команда Евсеева забьет с игры?

Башкирский клуб не забивает в РПЛ с игры уже 621 минуту. Матч с «Рубином», который закончился нулевой ничьей, продлил серию уфимцев. После зимней паузы «Уфа» провела 6 матчей, в которых смогла отличиться лишь в игре с «Тамбовом» (2:1). Но тогда уфимцы организовали свои голы со стандартных положений — Фомин забил пенальти, Гиоргобиани отличился после розыгрыша углового. Последний раз с игры «Уфа» забивала в ворота «Ахмата» 7 декабря прошлого года: на 10-й минуте выездного матча точным ударом с линии штрафной отметился Азер Алиев.

С тех пор уфимский коллектив не забивал с игры в РПЛ, и предстоящая домашняя встреча против «Урала» как нельзя лучше подходит для того, чтобы прервать неутешительную серию. В предыдущем туре команда Евсеева на весь первый тайм оставила «Рубин» без мяча — по словам Леонида Слуцкого, его подопечные долго не могли привыкнуть к искусственному полю стадиона «Нефтяник».

Фото fcufa.pro

«Урал» из тех команд РПЛ, которые любят играть в открытый футбол сами и дают делать это сопернику. В среду подопечные Парфенова так и не сыграли в Оренбурге из-за отмены матча, поэтому получили возможность хорошенько передохнуть и подготовиться к непростому уфимскому газону.



Прогноз «Реального времени»



Вадим Евсеев на днях высказал мнение, что РПЛ нужно обязательно расширять и что текущий плотный график матчей его полностью устраивает. Вряд ли на его команде как-то скажется тот факт, что придется играть третий матч за неделю.



«Урал» же должен будет именно в этой игре показать весь свой потенциал, так как вряд ли команде из Екатеринбурга хочется надолго оставаться в нижней части турнирной таблицы. На два мяча подопечные Парфенова наиграют. Уфимцы проведут очередной боевой матч, однако очков не наберут.

Победа «Урала» — 2:1

«Краснодар» — «Зенит»: чемпионский вопрос будет отложен на тур?

В минувшем туре произошло удивительное для РПЛ событие — суммарно было забито сразу 6 голов в компенсированное время. Больше всех не повезло «Краснодару», который получил пенальти в свои ворота в Ростове-на-Дону после почти 10-минутного просмотра VAR. Когда Ивелин Попов сравнял счет, табло показывало уже 12-ю добавленную минуту.

В случае домашнего поражения от «Зенита» краснодарцы позволят сопернику официально оформить чемпионство. Фото fckrasnodar.ru

В случае домашнего поражения от «Зенита» краснодарцы позволят сопернику официально оформить чемпионство. Главный тренер южан Мурад Мусаев так прокомментировал вероятное событие:

— Нас это не волнует, что «Зенит» может стать чемпионом в Краснодаре. Мы сосредоточены на своей игре. Это топ-матч, на него никого не нужно настраивать.

«Быки» имеют хорошие шансы побороться за второе место в турнирной таблице, при этом победа над «Зенитом» позволила бы им уверенно закрепиться в тройке, так как «Ростов» и ЦСКА на финише чемпионата обязательно составят достойную конкуренцию.

Прогноз «Реального времени»



В случае, если «Локомотив» потеряет очки в домашнем матче с «Сочи», «Зениту» для официального оформления чемпионства нужна будет победа в Краснодаре. Но вряд ли это дело принципа для команды Сергея Семака, которая в концовке этого чемпионата уже откровенно куражится. В среду в «Тамбове» питерцы не раз позволяли себе поиздеваться над соперником, делая передачи пяткой.



С «Краснодаром», конечно, будет намного сложнее, однако в поражение гостей совсем не верится. Ничья выглядит оптимальным исходом этой встречи, а чемпионский вопрос «Зенит» должен будет решить уже в последующем туре в домашнем матче со своим неформальным фарм-клубом «Сочи».

Ничья — 1:1

«Рубин» — «Оренбург»: все идет к переносу игры

Перед рестартом сезона «Оренбург» был в таблице даже выше казанцев, но теперь замыкает турнирную таблицу. Клуб уже больше десяти дней в полном составе находится на карантине и не может играть. Матч оренбуржцев с «Уралом» в среду был отменен из-за того, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не разрешило проводить игру из-за коронавирусной эпидемии в стане команды. Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Андреев заявил, что направит в «Рубин» письмо с просьбой о переносе игры.

Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев заявил, что направит в «Рубин» письмо с просьбой о переносе игры. Фото 1743.ru

По информации «Реального времени», вероятность того, что матч в Казани в это воскресенье состоится, крайне мала. В «Оренбурге» сразу заявили, что не рассматривают возможность игры юношеским или молодежным составом, поэтому основная надежда клуба — на «фэйр-плей» со стороны казанцев и вероятный перенос встречи на 19 июля. При этом решающее слово все равно останется за РПЛ — просто договориться и перенести матч клубы не смогут. Если лига увидит какие-то нарушения со стороны «Оренбурга», то клубу могут впаять еще одно техническое поражение, а «Рубину» отойдут важные 3 очка.



На сегодняшний день игра официально еще не перенесена и решение по матчу, скорее всего, будет принято в самый последний момент. На сайте «Рубина» еще даже можно купить билет. Единственный шанс, при котором «Оренбургу» могут разрешить прилететь в Казань — это сдача сразу нескольких отрицательных тестов подряд. Об этом заявили в медицинском комитете РФС. Но учитывая, что недавние тесты были, в большинстве своем, положительными, вероятность такого развития событий невелика.

Пресс-атташе оренбургского клуба Алексей Сорокин накануне подробно рассказал в своем аккаунте в Instagram, как сейчас обстоят дела в «Оренбурге» (стиль и орфография сохранены):

— У меня положительный тест на коронавирус. Я — один из тех двух сотрудников команды, про которых мы объявляли. Кстати, посидев на карантине, мне сделали еще один анализ и тестирование показало отсутствие COVID-19 — сказали выздоравливаю, такое бывает. Маме спасибо за иммунитет, но нужны еще тестирования.

Я не очень разбираюсь в теме персональных данных и врачебной тайны, поэтому не скажу имен заболевших (правильно говорить «имеющих положительный тест») в нашей команде. Где мы подхватили эту заразу — мы не знаем. Просто где-то в пути. Конечно, в аэропорту были люди, на стоянках были люди, в лифтах кто-то ездил, самолет кто-то обслуживал и в гостинице кто-то жил до нас. Кто-то один не в том месте вдохнул, там, где кто-то другой не вовремя выдохнул, а в небольшом самолете в замкнутом пространстве зараза перескочила на других. Наверное, так. Были высказывания в прессе, «почему работяги не болеют, а футболисты болеют». У меня нет никаких симптомов, не сдавай я регулярно тесты я бы понятия не имел, что заразился.

Сейчас про нас много высказываний, некоторые в вину ставят безалаберность и халатное отношение — вранье! Я оберегал себя, как только мог. У меня жена, две дочери и сыну два месяца и сейчас я живу отдельно от них. Наши ребята из команды с первых же дней пандемии перешли на здорованье локтями, а некоторые еще на зимние сборы в январе, когда коронавирус бушевал только в Китае, летели в масках. На сборах в Испании мы отказались от спарринга с китайским клубом из Ухани. Хотя их команда уже много месяцев как покинула Китай и власти Андалусии проверяли их несколько раз. Мы береглись и тогда, и позже. Это лишь стечение обстоятельств, что зараза нашла нас.



Сейчас волна негатива в комментариях наших соцсетей — болельщиков можно понять. Любители теории заговоров говорят о целенаправленном сливе команды, о стремлении поскорее вылететь в ФНЛ, о нежелании настоять на проведении матчей и т.д. Это эмоции. Никто не хочет вылетать. Футболисты, тренеры, сотрудники и руководство этого не хотят даже больше чем болельщики. Это их жизнь, карьера, будущее. У клуба есть лицензия на выступление в РПЛ, есть бюджет (он никогда не был большим, но для нашей небольшой команды вполне хватает). Ничего подковерного в этой ситуации нет. Есть болезнь и никто не виноват, что она нас нашла. Понять Роспотребнадзор можно. После первых положительных тестов ситуация ухудшилась. Несколько человек с температурой, а всего около десятка заболевших в команде. Знаю, что доктор команды падает от усталости и не выпускает телефона из рук, наговаривая в день сотни минут (тесты, больницы, Роспотребнадзор, футболисты-пациенты, руководство всегда с ним на связи).

Технические поражения обычно бывают у тех, кто виноват. Мы себя виноватыми абсолютно не считаем. Но в нашей ситуации нельзя выписать «баранку» китайскому недугу. Поэтому ко всем бедам нам еще и два технических поражения прилетело. Дальше надо костьми лечь, чтобы перенесли игру с «Рубином» (казанцы не переносили матч, как «Краснодар» и не участвуют в Кубке, как «Урал»), выйти из карантина и набирать очки. Всем здоровья!



Прогноз «Реального времени»

Перенос игры на 19 июля