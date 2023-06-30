«Рубин» официально объявил об уходе Эдуарда Сафонова с должности спортивного директора клуба
Эдуард Сафонов покинул должность спортивного директора казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
С поста спортивного директора «Рубина» Эдуард Сафонов решил уйти сам. Решение принято «по состоянию здоровья».
Напомним, Эдуарда Сафонова назначили спортивным директором «Рубина» в январе 2023 года.
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Татьяна ДеминаСпортФутбол Татарстан ФК РУБИН
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