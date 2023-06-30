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«Рубин» официально объявил об уходе Эдуарда Сафонова с должности спортивного директора клуба

12:37, 30.06.2023

Эдуард Сафонов покинул должность спортивного директора казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

С поста спортивного директора «Рубина» Эдуард Сафонов решил уйти сам. Решение принято «по состоянию здоровья».

Напомним, Эдуарда Сафонова назначили спортивным директором «Рубина» в январе 2023 года.

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Татьяна Демина
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