Снова страсти вокруг пенальти и снова удаление у казанцев. Итоги игры «Рубин» — «Урал»

В отсутствие Слуцкого «рубиновые» набрали первое очко

Старт сезона «Рубину» откровенно не удался — в двух домашних матчах набрано всего одно очко. О ситуации в турнирной таблице рассуждать не приходится, слишком мало времени прошло, а вот с игрой команды Слуцкого пока что не все ладно. Сегодняшняя встреча с «Уралом» из Екатеринбурга получилась довольно эмоциональной, и результат ее мог быть совершенно любым. О том, как все закончилось ничьей, почему снова на первый план вышел VAR, и о дебюте Олега Веретенникова в роли тренера РПЛ — в материале «Реального времени».

Спич Слуцкого отвел внимание от плохой игры «Рубина»

Встреча первого тура против «Локомотива» запомнилась скандальной речью главного тренера «Рубина». Ее обсуждали намного больше, чем неважную игру команды Леонида Слуцкого. По сути, никаких выводов из июньского поражения от «Локо» с тем же счетом сделано не было — все так же забил Миранчук, все так же московский клуб здорово контролировал мяч, а казанцы запомнились лишь тем самым моментом с падением в штрафной Игнатьева. После игры вратарь Гильерме был убежден, что эпизод был в его пользу и нападающему казанцев нужно было показывать желтую карточку. В таком же духе высказался и главный тренер железнодорожников Марко Николич.

А вот главный тренер «Рубина» за свои громкие высказывания получил два матча дисквалификации (один из которых — условно) и 200 тысяч рублей штрафа. Далеко не самое серьезное наказание, но, конечно, неприятное.

Матч с «Уралом» Слуцкий смотрел с трибуны, сидя ровно по центру поля в ложе. Всю игру он привычно раскачивался в мягком кресле и периодически что-то выкрикивал своим футболистам. Особенно активен тренер был в концовке. После игры к Леониду Викторовичу устремилась толпа болельщиков — любителей селфи. Очевидно, что настроение тренера было не самым радужным — «Урал» в таком состоянии его команда была обязана обыгрывать в любом составе, однако Слуцкий не отказал никому, потратив на совместные фото больше 10 минут.

Стартовый состав «Рубина» на эту встречу по сравнению с игрой против «Локо» не изменился

Деспотович опять в запасе, Шатова снова нет в заявке

Стартовый состав «Рубина» на эту встречу по сравнению с игрой против «Локо» не изменился. В воротах остался Дюпин. Защитную линию составили Самошников, Уремович, Старфельт и Меркулов. В центре поля — Коновалов, Евтич и Абильдгор. Крайние полузащитники — Кварацхелия и Бакаев. А позицию на острие атаки занял Игнатьев.

Помощник Слуцкого Олег Веретенников, исполнявший обязанности главного тренера, прокомментировал это так:

— Мы не совсем довольны остались игрой команды в прошлом матче, там было допущено две серьезные ошибки, когда соперник забивал голы. Но в целом претензий к команде не было. Поэтому решили не менять состав. Плюс у нас есть и дисквалифицированные, и травмированные игроки.

Самым дорогим приобретением «Рубина» сейчас принято называть серба Джордже Деспотовича. Однако уже второй домашний матч подряд он остается в запасе и выходит на поле лишь во втором тайме. В игре против «Урала» Деспот появился на поле на 64-й минуте, выйдя в рамках тройной замены вместе с Дмитрием Тарасовым и Денисом Макаровым.



А вот звездный российский новичок Олег Шатов и вовсе еще ни разу не попадал в заявку на официальную игру.

— Ждем и его, и Сашу Зуева. В ближайшее время они должны войти в общую группу, — рассказал после игры Веретенников.

Олег Веретенников: «Мы не совсем довольны остались игрой команды в прошлом матче, но в целом претензий к команде не было. Поэтому решили не менять состав. Плюс у нас есть и дисквалифицированные, и травмированные игроки»

Два реальных пенальти и два потенциальных

Первый тайм получился довольно событийным, и снова на первый план вышли эпизоды с одиннадцатиметровыми — назначенными и нет. На 10-й минуте игры судья побежал смотреть VAR и уверенно показал на точку. Бикфалви, в свою очередь, уверенно развел Дюпина и мяч по разным углам и гости повели в счете. Сразу после розыгрыша мяча в центральном круге «Рубин» организовал хорошую атаку, но удар Игнатьева не получился плотным и эпизод был заигран. Через пару минут Хвича упал в штрафной соперника, стадион недовольно загудел, но в этой ситуации судья VAR не смотрел, хотя наверняка получил рекомендации по эпизоду в микронаушник.

Позже судья уже смотрел эпизод в пользу «Рубина». Смотрел чуть дольше, но все так же уверенно показал на точку, и Игнатьев реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет. Последний гол «Рубина» в официальных встречах также на счету Ивана, и также с пенальти. А за мгновение до этого вторую желтую карточку получил защитник Меркулов, который прошлый сезон провел как раз в «Урале». Удаление футболиста вызвало недовольство тренерского штаба казанцев, однако повлиять оно уже ни на что не могло — игрок отправился в подтрибунку. Судьи в этой ситуации все сделали абсолютно по своду правил — свою вторую карточку защитник получил до эпизода с пенальти и просмотром VAR.

В концовке тайма Кварацхелия еще раз завалился в штрафной соперника, и снова потребовался VAR для подтверждения или опровержения. Уже в компенсированное время был еще один просмотр — в итоге за 45-минутку их набралось четыре.

Второй тайм «Рубин» предсказуемо начал активнее. Привычный уровень держал Кварацхелия

Активный Деспот, непробиваемый Годзюр

Второй тайм «Рубин» предсказуемо начал активнее, в центре поля здорово смотрелся Бакаев. Привычный уровень держал Кварацхелия. Но спустя 10 минут «Урал» забил гол в контратаке, имея численное преимущество в штрафной соперника. Однако с помощью главного героя матча в лице VAR судья углядел офсайд и первоначальное решение изменил. Спустя пару минут удаление получили уже гости — красную карточку увидел перед собой Роман Емельянов. За этот эпизод после игры он удостоился критики от своего главного тренера. Ситуация, по мнению Юрия Матвеева, не требовала такого фола.

На 70-й минуте шикарным сейвом отметился вратарь гостей Ярослав Годзюр. Буквально через минуту он снова классно вступил в игру, попутно напихав своим защитникам за нерасторопность. Своей уверенной игрой Годзюр вполне заслужил звание лучшего игрока встречи, но соответствующая статуэтка в итоге отправилась в сторону других ворот — голкиперу казанцев.

Самым активным у «Рубина» в концовке игры был Деспот. Как минимум три запоминающихся активности у ворот Годзюра у него были и одну из них можно назвать по-настоящему голевой — сербский форвард пробил низом мимо створа ворот. За 3 минуты до конца встречи издали бил Макаров, однако удар был неточным. Команды так и закончили встречу вничью, продлив свои безвыигрышные серии до шести матчей подряд.

Матвеев после игры отметил, что у его команды было большое желание додавить соперника, который остался в меньшинстве:

— По тому, как складывалась игра, мы могли увезти из Казани три очка.

Самым активным у «Рубина» в концовке игры был Деспот

Олег Веретенников: «Мы рассчитывали на большее, но все равно были ближе к победе»

Олег Веретенников становился лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России еще в конце 90-х, а сейчас впервые в своей карьере дебютировал в РПЛ в качестве тренера, выводящего команду на игру.

— Никаких особых эмоций по этому поводу не было. Все было подчинено игре и подготовке к ней. В раздевалке я даже не задумывался об этом — исполняющий обязанности главного тренера я или нет. Это действительно формальность. Я проделываю всю ту же работу, что и раньше, просто в обязанности добавилось общение с представителями СМИ.

— Заслуживает ли нарушение Меркулова второй желтой карточки?

— Сложно сказать, потому что все внимание было сосредоточенно на эпизоде с нарушением в штрафной площади.

— Что скажете о старте «Рубина» — одно очко в первых двух матчах?

— Конечно, мы рассчитывали на большее. Не получилось сегодня взять три очка. На мой взгляд, наша команда была ближе к победе. И по сумме созданных моментов в чужой штрафной, и в целом. Обидно, что в двух домашних матчах набрали всего одно очко.

— Как оцените нападение «Рубина» в сегодняшней встрече?

— Я считаю, что и Игнатьев, и Деспотович провели хороший матч. У них были моменты. Жаль, что не забил Деспот, у него было два момента. Действовал в своем стиле — сначала мог забить в быстрой ответной атаке, а затем с углового. Чуть-чуть не попал в створ.

Веретенников: «На мой взгляд, наша команда была ближе к победе. И по сумме созданных моментов в чужой штрафной, и в целом. Обидно, что в двух домашних матчах набрали всего одно очко»

Теперь казанские футболисты проведут две игры в гостях — уже в ближайший вторник будет выезд в Сочи, а в следующие выходные «Рубин» сыграет в Москве против ЦСКА. В игре с «Сочи» на бровку должен будет вернуться Леонид Слуцкий. Но только в случае, если до вторника тренер опять вдруг чего-то не скажет о судействе вслух. Тогда его условная дисквалификация может превратиться в реальную и в этой игре.