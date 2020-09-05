Слуцкий борется с расизмом, а Загитова делится первыми студенческими впечатлениями
Спортивный Instagram-обзор недели
Начало осени традиционно богато на старт различных спортивных мероприятий. В коронавирусную эпоху это особенно важно. О том, как поднимает актуальные темы расизма Леонид Слуцкий, оживает после большой паузы российский баскетбол, прощается с российским футболом Алексей Миранчук и кайфует от студенческой жизни Алина Загитова — в традиционном обзоре социальных сетей мира спорта от «Реального времени».
Слуцкий поучаствовал в челлендже
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий очень активно проводит паузу в РПЛ, связанную с играми сборных. Сначала Леонид Викторович был замечен на матче открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Буквально на следующей день наставник «рубиновых» комментировал в эфире Первого канала встречу России и Сербии, закончившуюся победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 3:1. Дублем отметился «любимчик» Слуцкого и главный объект его инсташуток, форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Пока весь мир готовится к вероятной второй вспышке коронавируса, в США случилась вторая вспышка недовольства движения Black Lives Matter. Очередные события с полицейскими и их отношением к темнокожим даже приостановили на несколько дней матчи НХЛ и НБА. А накануне Слуцкий поучаствовал в мировом челлендже, призывающем обратить внимание на проблемы расизма. Он опубликовал фото времен его работы в ЦСКА, на нем он обнимает темнокожего форварда Ахмеда Мусу.
«Нет места расовой дискриминации. Давай избавимся от расизма! Я хочу номинировать популярных людей, которые, как мне кажется, могут избавиться от расизма!!!
Вот как вы можете участвовать.
- Сделайте видео или фото себя, выполняющего свой лучший удар.
- Предложите людей, которые, по вашему мнению, могут искоренить расизм.
- Разместите его в социальных сетях с хэштегом #wecankickracism #wecankickracism, — написал наставник казанцев.
Слуцкий призвал помочь в борьбе с расизмом уже упомянутого Дзюбу, вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и хоккеиста Кирилла Капризова.
Миранчук уехал, но обещал вернуться
На днях случилось то, о чем говорили уже очень давно: один из лучших российских футболистов Алексей Миранчук прямо сейчас уехал играть в топовый европейский чемпионат. «Локомотив» получит 14 миллионов евро от итальянской «Аталанты», которая накануне официально представила игрока.
С болельщиками «Локо» Миранчук официально попрощался после домашнего матча против питерского «Зенита» (0:0), заявив, что «едет в Европу за мечтой»:
— Не думал, что так волнительно будет все это говорить. Но знал, что хочу всех вас поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все, что только возможно. Вы всегда были рядом — и в сложные, и в счастливые моменты. Я принимаю новый вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь, мы еще увидимся! Но сейчас настало время пойти за мечтой…
Напомним, что Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за основной состав столичного клуба он провел 228 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 45 результативных передач. В составе москвичей Алексей выиграл чемпионат России, три раза становился обладателем Кубка страны, а также побеждал в Суперкубке России.
Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан на пять лет, и сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Миранчук последует примеру Федора Смолова и быстро вернется из Европы в РПЛ.
Российский баскетбол оживает
Единая лига ВТБ первой из российских лиг прервала в марте свой чемпионат из-за вспыхнувшей в мире эпидемии. Довольно быстро ее руководители заявили и о досрочной остановке сезона буквально через неделю. С тех пор о российском баскетболе было слышно только выборочно, клубы летом начинали подготовку к сезону. Так как в лиге иностранных игроков традиционно выступает больше, чем российских, то долгое время была актуальной проблема с тем, чтобы тому или иному клубу собраться и тренироваться в основном составе.
Не так давно к казанскому УНИКСу присоединился главный тренер Димитрис Прифтис. На неделе команда грека даже провела два товарищеских матча с пермской «Пармой» в «Баскет-холле» в закрытом режиме. А уже на следующей неделе УНИКС отправится на предсезонный турнир в Санкт-Петербург. Состав участников впечатляет: помимо питерцев и казанцев это московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Совместными усилиями клубы подготовили просто шикарный проморолик турнира.
Джокович в восторге
В начале недели к жизни вернулся и большой теннис. Весной и летом все представительные турниры в этом виде спорта были отменены, зато в сентябре в США сначала стартовал US Open, а затем во Франции пройдет «Ролан Гаррос».
Одним из явных фаворитов американского турнира является серб Новак Джокович — он сейчас в великолепной форме. Традиционно теннисист по кличке Ноле много шутит в соцсетях и демонстративно радуется жизни в это непростое время. Так, накануне Джоковича привело в полный восторг вот это видео приготовления еды, в котором на первый план вышел его образ.
Первые студенческие дни Загитовой
На неделе стало известно, что папа самой популярной фигуристки страны Алины Загитовой покидает Казань. В прошлом сезоне он был главным тренером молодежной команды «Ак Барса» «Ирбис». Причина, по которой Ильназ Загитов уезжает из столицы Татарстана, — семейные обстоятельства. Отец семейства хочет жить и работать в Москве, где теперь обитают обе его дочери. В казанском клубе пошли ему навстречу и никаких препон не чинили, пожелав только успехов.
Сама же Алина буквально наслаждается первыми днями студенческой жизни. Уже в этом видео, в котором фигуристка поздравляет жителей Татарстана со 100-летием ТАССР и Днем республики, видно, насколько Загитова воодушевленно и комфортно чувствует себя без ежедневных изнуряющих тренировок.
Напомним, что в этом году Алина закончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на направление «Журналистика». Уже в первые дни студенчества Загитова показала подписчикам свою новую жизнь. Вот так выглядят ее однокурсницы.
А вот так — сама новоиспеченная студентка.
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