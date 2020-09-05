Слуцкий борется с расизмом, а Загитова делится первыми студенческими впечатлениями

Спортивный Instagram-обзор недели

Начало осени традиционно богато на старт различных спортивных мероприятий. В коронавирусную эпоху это особенно важно. О том, как поднимает актуальные темы расизма Леонид Слуцкий, оживает после большой паузы российский баскетбол, прощается с российским футболом Алексей Миранчук и кайфует от студенческой жизни Алина Загитова — в традиционном обзоре социальных сетей мира спорта от «Реального времени».

Слуцкий поучаствовал в челлендже

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий очень активно проводит паузу в РПЛ, связанную с играми сборных. Сначала Леонид Викторович был замечен на матче открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Буквально на следующей день наставник «рубиновых» комментировал в эфире Первого канала встречу России и Сербии, закончившуюся победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 3:1. Дублем отметился «любимчик» Слуцкого и главный объект его инсташуток, форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Пока весь мир готовится к вероятной второй вспышке коронавируса, в США случилась вторая вспышка недовольства движения Black Lives Matter. Очередные события с полицейскими и их отношением к темнокожим даже приостановили на несколько дней матчи НХЛ и НБА. А накануне Слуцкий поучаствовал в мировом челлендже, призывающем обратить внимание на проблемы расизма. Он опубликовал фото времен его работы в ЦСКА, на нем он обнимает темнокожего форварда Ахмеда Мусу.

«Нет места расовой дискриминации. Давай избавимся от расизма! Я хочу номинировать популярных людей, которые, как мне кажется, могут избавиться от расизма!!!

Вот как вы можете участвовать.

Сделайте видео или фото себя, выполняющего свой лучший удар. Предложите людей, которые, по вашему мнению, могут искоренить расизм. Разместите его в социальных сетях с хэштегом #wecankickracism #wecankickracism, — написал наставник казанцев.

Слуцкий призвал помочь в борьбе с расизмом уже упомянутого Дзюбу, вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и хоккеиста Кирилла Капризова.

Миранчук уехал, но обещал вернуться

На днях случилось то, о чем говорили уже очень давно: один из лучших российских футболистов Алексей Миранчук прямо сейчас уехал играть в топовый европейский чемпионат. «Локомотив» получит 14 миллионов евро от итальянской «Аталанты», которая накануне официально представила игрока.

С болельщиками «Локо» Миранчук официально попрощался после домашнего матча против питерского «Зенита» (0:0), заявив, что «едет в Европу за мечтой»:

— Не думал, что так волнительно будет все это говорить. Но знал, что хочу всех вас поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все, что только возможно. Вы всегда были рядом — и в сложные, и в счастливые моменты. Я принимаю новый вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь, мы еще увидимся! Но сейчас настало время пойти за мечтой…

Напомним, что Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за основной состав столичного клуба он провел 228 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 45 результативных передач. В составе москвичей Алексей выиграл чемпионат России, три раза становился обладателем Кубка страны, а также побеждал в Суперкубке России.

Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан на пять лет, и сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Миранчук последует примеру Федора Смолова и быстро вернется из Европы в РПЛ.

Российский баскетбол оживает

Единая лига ВТБ первой из российских лиг прервала в марте свой чемпионат из-за вспыхнувшей в мире эпидемии. Довольно быстро ее руководители заявили и о досрочной остановке сезона буквально через неделю. С тех пор о российском баскетболе было слышно только выборочно, клубы летом начинали подготовку к сезону. Так как в лиге иностранных игроков традиционно выступает больше, чем российских, то долгое время была актуальной проблема с тем, чтобы тому или иному клубу собраться и тренироваться в основном составе.

Не так давно к казанскому УНИКСу присоединился главный тренер Димитрис Прифтис. На неделе команда грека даже провела два товарищеских матча с пермской «Пармой» в «Баскет-холле» в закрытом режиме. А уже на следующей неделе УНИКС отправится на предсезонный турнир в Санкт-Петербург. Состав участников впечатляет: помимо питерцев и казанцев это московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Совместными усилиями клубы подготовили просто шикарный проморолик турнира.

Джокович в восторге

В начале недели к жизни вернулся и большой теннис. Весной и летом все представительные турниры в этом виде спорта были отменены, зато в сентябре в США сначала стартовал US Open, а затем во Франции пройдет «Ролан Гаррос».

Одним из явных фаворитов американского турнира является серб Новак Джокович — он сейчас в великолепной форме. Традиционно теннисист по кличке Ноле много шутит в соцсетях и демонстративно радуется жизни в это непростое время. Так, накануне Джоковича привело в полный восторг вот это видео приготовления еды, в котором на первый план вышел его образ.

Первые студенческие дни Загитовой

На неделе стало известно, что папа самой популярной фигуристки страны Алины Загитовой покидает Казань. В прошлом сезоне он был главным тренером молодежной команды «Ак Барса» «Ирбис». Причина, по которой Ильназ Загитов уезжает из столицы Татарстана, — семейные обстоятельства. Отец семейства хочет жить и работать в Москве, где теперь обитают обе его дочери. В казанском клубе пошли ему навстречу и никаких препон не чинили, пожелав только успехов.

Сама же Алина буквально наслаждается первыми днями студенческой жизни. Уже в этом видео, в котором фигуристка поздравляет жителей Татарстана со 100-летием ТАССР и Днем республики, видно, насколько Загитова воодушевленно и комфортно чувствует себя без ежедневных изнуряющих тренировок.

Напомним, что в этом году Алина закончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на направление «Журналистика». Уже в первые дни студенчества Загитова показала подписчикам свою новую жизнь. Вот так выглядят ее однокурсницы.

А вот так — сама новоиспеченная студентка.