Вечер подарков на День республики: «Рубин» и «Тамбов» разошлись боевым миром на «Ак Барс Арене»

После двух ярких побед «Рубина» занимающий 14-е место «Тамбов» представлялся болельщикам, и не только им, вполне проходным соперником. Но наш чемпионат, в котором игры идут в режиме нон-стоп, еще раз доказал свою непредсказуемость. На встрече 6-го тура на «Ак Барс Арене» работал корреспондент «Реального времени», который в очередной раз в этом убедился.

Феномен Рыжикова еще предстоит разгадать



Не знаю как для кого, а для вашего автора главной приманкой не привлекающего громкостью афиши матча «Рубин» — «Тамбов» была персона Сергея Рыжикова. Любимец казанских болельщиков (впрочем, а в каком городе, где он выступал, он не становился сразу же любимцем?) по-прежнему в строю, в отличной форме, а ведь меньше чем через месяц Сергею Викторовичу стукнет 40! По два раза становившийся в «Рубине» чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России, проведший за казанский клуб около 300 матчей вратарь все больше оправдывает свою фамилию… Каждый сезон наша средняя полоса дает богатый урожай, пожалуй, самых вкусных грибов — рыжиков, и каждый сезон голкипер, несмотря на болячки, возраст и прочие обстоятельства, демонстрирует, что футбол остается для него не только средством зарабатывания денег, но и его главной страстью и смыслом жизни.

Команда Сергея Первушина после пяти туров одержала всего одну победу (над «Химками») и пропустила уже 8 голов (правда, половину из них на «Газпром-Арене»), но если бы Рыжиков не выручал, цифра в графе «пропущенные мячи» была бы совсем иной.

Вообще, честно говоря, непонятно, ради чего и ради кого «Тамбов» героическими усилиями сохранил прописку в Премьер-лиге. Уж точно не ради своих болельщиков, которые в подавляющей массе видят свою команду что дома, что и на выезде только по телевизору. Насколько мне известно, ни в Саранске, ни в Нижнем Новгороде, где квартируют «волки», фан-клубов «Тамбова» не появилось, и с учетом того, что в «послевирусный» период строительство домашней арены вряд ли пойдет ускоренными темпами, клуб из Черноземья так и вынужден будет играть «дома» фактически без зрителей даже когда Роспотребнадзор снимет последние ограничения.

Тамбовчане в межсезонье лишились своей главной звезды Мелкадзе и, хотя пополнились не менее харизматичными персонажами — Панченко, Карапетяном (не говоря уж о Рыжикове), пока никак не могут наладить более-менее сбалансированную игру, которая начнет приносить результат. К тому же, бездомным «волкам» еще и не везет — если первые три поражения они получили от «топов» — «Ростова», ЦСКА и «Зенита», то в последнем матче с сочинцами ничем не уступили сопернику по игре, но уже в компенсированное время нелепо проспали атаку южан, которую завершил еще одна находящаяся в блестящей форме легенда «Рубина» Кристиан Нобоа.

Слуцкий учит татарский



А вообще почти все, кто прошел через «Рубин», демонстрируют в этом сезоне (да и в прошлом) отличный футбол. Рыжиков, Нобоа, Азмун. Оздоев, Еременко, Сорокин, Джанаев…Не успел начаться шестой тур, как в матче «Химки» — «Ротор» красивейшую голевую комбинацию Давиташвили-Степанов-Муллин сотворили, как вы уже поняли, все экс-казанцы…Как знать, возможно, придет время разгадки и этого феномена…

Если у «Тамбова» дела пока «не айс», то «Рубину» поперло. Команда явно усилилась — Деспотович пока не забивал, но очень близок к этому, Хван Ин Бом отличился (да как!), едва выйдя на поле, на подходе дебют опытного защитника Зотова. Макаров забил уже четыре мяча и заговорил о вступлении в гонку бомбардиров (не рано ли?). Хвича попадает в символические сборные тура, Игнатьев, возможно, через точное исполнение пенальти возвращающий себе голевое чутье, вызван в молодежную сборную, Деспот — во взрослую (Сербии)… Состоящий из не таких уж громких, как в прежние времена, имен «Рубин» вновь становится интересным и болельщикам, и специалистам, и тренерам различных сборных…

Вот только считать, что все у казанцев «в ажуре» перед матчем с аутсайдером и их ждет легкая победа, было нельзя. Бешеный ритм чемпионата опроверг уже не один «верный» прогноз, в последнем туре проиграли оба наших участника основной сетки Лиги чемпионов, «Сочи», «Ахмат» и «Динамо» забрались в лидеры, а ЦСКА с «Краснодаром» увязли в середине таблицы… пустое дело предсказывать что-либо в нашей РПЛ, да еще с непредсказуемым судейством.

Что до истории личных встреч соперников, то она совсем небольшая. 5 октября 2019 года на «Центральном» «Рубин» одержал над «Тамбовом» свою последнюю победу при Шаронове (2:1), причем двое из авторов голов — Зурико и Мелкадзе (третий — Коновалов) — разгоняют теперь атаки других команд. В ответном матче 1 марта этого года в Нижнем Новгороде, уже при Слуцком, была зафиксирована нулевая ничья, при том, что «волки» смотрелись острее и еще у них отняли, похоже, законный гол. Были еще контрольные матчи в межсезонье, но что о них вспоминать.

Погода предпоследнего летнего дня футболистам благоприятствовала, поединок на «Ак Барс Арене» стал составной частью обширной программы по празднованию Дня республики и Дня города, так что оставалось сделать самую «малость». А именно, сыграть по-праздничному! Тем более что татарстанцев с их днем поздравил на хорошем татарском главный тренер «Рубина», органично смотрящийся в национальном кафтане и тюбетейке. Без булдырабыз, Леонид Виктор улы!

Татарская плясовая сменилась танцами с волками



Макаров и Хван Ин Бом, как и ожидалось, вышли в старте, оставив на скамейке, соответственно, Бакаева и Шатова. У «Тамбова» Шляков, Карасев и Панченко, выходившие на замену в предыдущей встрече со смазанной концовкой против «Сочи», появились на поле с первых минут, а Костюков и Обухов оказались в резерве. Каплиенко вообще не попал в заявку.

Футболисты и тренерский штаб «Рубина» вышли на «построение» в тюбетейках, в таком же стиле были оформлены и представление игроков на табло «Ак Барс Арены», и официальная программка к матчу.

Уже на пятой минуте хозяева создали первый опасный момент. Меркулов навесил в штрафную со своего левого фланга, гости неудачно отбили мяч прямо на ногу Абильдгору, и тот, переложив мяч под ударную ногу, прицельно пробил по центру. Мяч, задев кого-то из тамбовчан, пролетел прямо над воротами. Розыгрыш углового, казалось, завершился ничем, но неожиданно мяч оказался у Деспотовича, и тот вообще потряс перекладину. Далее Хвича обыграл соперника на скорости, вошел в штрафную и прострелил… татарская плясовая началась.

После взрывного старта подопечные Слуцкого передернули темп встречи, начали убаюкивать соперника долгим позиционным розыгрышем и вновь разрядились острым прострелом Меркулова — Рыжиков забрал мяч во вратарской. Гол назревал, и он действительно состоялся… но в противоположные ворота. На 16-й минуте единственная за тайм быстрая контратака «волков» загнала в ступор оборону рубиновых и Карапетян после подачи Карасева с фланга перепрыгнул Уремовича и своей окаймленной пышной бородой головой открыл счет.

Эта ситуация хозяев совершенно не устраивала и они приступили к осаде, но «Тамбов» оборонялся уверенно и без суеты. Попытались игроки «Рубина» нагрузить Рыжикова ударами из-за штрафной, но дальняя артиллерия в исполнении Макарова, Меркулова и иже с ними работала крайне неточно.

Тогда за дело взялись «ХВ-дриблеры» Хван и Хвича, но на их опеку гости отряжали по двое, а то и по трое людей, и результата эти «танцы с волками» не давали. На исходе получаса Хван получил относительную свободу, вошел в штрафную, покатил на Кварацхелию, тот ударил, но прямо в Рыжикова. А меньше чем через минуту кореец еще и получил необязательную желтую в середине поля.

Могло что-то получиться в начале последней десятиминутки первой половины встречи, когда Хвича красиво на противоходе оставил не у дел Карасева, полетел к штрафной, но споткнулся на Грицаенко. Но могло и вовсе все стать для хозяев плохо, обрати судья Мешков внимание на момент в штрафной «Рубина», когда мяч, как показалось, коснулся руки Макарова. Но момент был быстро заигран и тайм обещал завершиться для хозяев и их поклонников совсем не тем, что обещало его бравурное начало.

Но спасибо Рыжикову. Видимо, пожалев бывших одноклубников (хотя с кем уж из них он играл?), экс-рубиновец после совершенно безобидного навеса Меркулова столкнулся с Ойеволе, выронил мяч, и едва ли не худший футболист «Рубина» по первому тайму Деспотович спокойно закатил его в ворота… Да, огромный опыт у Сергея, но на выходах правильно действовать он, по большому счету, так и не научился. А помните, как пели ему трибуны: «Рыжиков Сергей, ты стоишь стеной…».

Ларец с подарками после перерыва перекочевал к Дюпину



Сергей Первушин и Леонид Слуцкий замен в перерыве не сделали. «Рубин» забитый гол воодушевил, вторую половину игры он начал, как и первую, активно, и Макаров на 51-й минуте мог с угла вратарской расстреливать ворота «Тамбова», но кто-то из защитников принял удар на себя. Неудача Макарова только раззадорила и вскоре он вновь «сообразил» почти голевую ситуацию. Денис как чувствовал, что скоро ему дадут отдохнуть, и старался выложиться по полной в отведенное ему время.

И опять начала повторяться картина первого тайма. После бурной десятиминутки хозяева перешли к позиционному розыгрышу, правда, на этот раз решили обойтись без неожиданностей у своих ворот.

После часа игры Первушин вбросил своих козырей — Костюков и Обухов сменили Карапетяна и Панченко. Слуцкий своим ходом выпустил Шатова вместо славно потрудившегося Макарова.

Первым из вошедших в игру со скамейки выстрелил Костюков — на 67-й минуте он выпрыгнул на верховую передачу и прицельно пробил над самой перекладиной. Усиливая атаку, казанский штаб заменил неприметного Йевтича на Игнатьева. Иван мог отличиться уже в первой своей атаке, но Рыжиков решил ларец с подарками больше не открывать. Намертво взял он мяч и на 82-й минуте после удара Меркулова.

Последний реальный шанс казанцы упустили, когда Деспотович головой не попал в створ после отлично разыгранной комбинации. Расплата последовала незамедлительно — Дюпин под копирку повторил трюк своего визави из первого тайма, и выроненный голкипером «Рубина» мяч Карасев вонзил в хозяйскую сетку с каким-то садистским остервенением.

На последней минуте основного времени хозяев от поражения спас Деспотович, головой замкнувший навес с углового. Так все и завершилось, действительно по-праздничному — команды дарили друг другу подарки, трудовые голы забивали в английском стиле, а героем матча стал тот, кого, по идее, надо было менять еще до перерыва. Что же, таков он, российский футбол — непредсказуемый и немножко бессмысленный… А на праздник еще и с сумашедшинкой.

Леонид Слуцкий: «Если система VAR есть, она должна работать на всех матчах»



Главный тренер «Рубина» вывел из-под критики свою главную звезду:

— Игра прошла по тому сценарию, по которому мы предполагали: «Тамбов» большей частью оборонялся и играл на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты. К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться в счете. К счастью, дважды нам это удалось, но, к сожалению, мы эти голы пропускали, а это повлияло на окончательный результат.

— Показалось, что Хвича проиграл дуэль Чичерину. Не излишне ли он увлекается дриблингом, даже когда это раз за разом ведет к потерям?

— Если запретить ему заниматься дриблингом, он не только перестанет получать призы как самому молодому талантливому игроку в России, но и не будет развиваться. Если кто-то ждет, что Кварацхелия в своем возрасте в каждой игре будет выходить и делать результат, то он ошибается, С другой стороны, я не согласен, что он в чем-то проиграл Чичерину, было много эпизодов, когда он соперников обыгрывал, входил в штрафную, отдавал передачи, которым немного не хватало точности, бил по воротам, поэтому острота от него все равно исходила. Моментов было достаточное количество. Может, это был и не самый яркий его матч, но, в любом случае, те качества, которые у него есть, он гарантированно использует.

— Есть у вас вопросы по судейству?

— Не хочу поднимать эту тему, но, наверное, были моменты, когда VAR мог судье помочь. Я не говорю, в ту или иную сторону, просто говорю о том, что если система есть, то она должна работать на всех матчах.

— Стояла задача добыть победу на День республики?

— Задача добыть победу стоит у нас на каждом матче, и сегодняшняя игра не была исключением.

Сергей Первушин: «Есть у нас болезнь — пропускать в концовках»



Наставник гостей посетовал, что его команда недотерпела в концовке:

— Мы были посвежее, чем «Рубин», а когда мы в таком состоянии, то можем играть с любым соперником. Второй тайм сыграли на удержание, заменами немного взвинтили темп, потому что Карапетян и Панченко проделали очень большой объем работы и видно было, что во втором тайме нас не хватало в переходных фазах. Костюков и Обухов цеплялись за мяч, выходили в атаку, добавили в этом компоненте, забили гол, но, к сожалению, в концовке мы закрыли центр, отдали фланги сопернику. Мы знали, что Деспот очень хорош на втором этаже, мы много смотрели его, но, к сожалению, не справились. Есть у нас болезнь — пропускать в концовках — и мы, к сожалению, не можем избавиться от этой болезни.

Джордже Деспотович: «Для каждого нападающего голы — это жизнь»



Автор дубля готовится к встрече с российской сборной:

— Очень сложная игра. Хорошо, что удалось не проиграть, будем двигаться дальше и не оглядываться назад.

— Наверное, каждый нападающий мечтает о том, чтобы забить два мяча в одном из первых матчей за новую команду. Чем эти мячи для тебя важны?

— Конечно важны. Для каждого нападающего голы — это жизнь, и я очень рад, что забил два гола и надеюсь продолжить в этом духе

— Ребята расстроены, что не смогли выиграть?

— Очень расстроены, но, с другой стороны, мы дважды вернулись в игру, и это показывает, что мы — хорошая команда. Три игры подряд мы набираем очки, и все эти игры были очень тяжелыми. Так что все у нас идет хорошо

— Ты уже чувствуешь, что стал частью команды?

— Да, ребята приняли меня отлично. Я уже здесь полтора месяца, никаких проблем.

— Какие планы на эту паузу в чемпионате?

— Надеюсь, что в четверг буду играть в Москве против России.

