Новая попытка Слуцкого, загадочный футбол Евсеева и волжские гастроли Божовича

Превью 22-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу на сегодняшний день остается единственным крупным футбольным соревнованием в Европе, которое в эти выходные смогут наблюдать болельщики. Последним бастионом, который пал перед коронавирусом, стал чемпионат Германии, матчи которого официально перенесли из-за объявленной пандемии лишь накануне. В РПЛ уже рассматривают вероятную паузу на несколько недель, поэтому встречи нынешнего тура футбольным болельщикам нужно будет смаковать с особым интересом. Когда же наконец-то забьет (и выиграет?) «Рубин», продолжится ли голевой запал Мамаева и воспользуются ли «Крылья» новым шансом взлететь в турнирной таблице — в анонсе «Реального времени».

«Арсенал» — «Рубин»: когда будет забит первый гол при Слуцком?

О том, что пока казанский клуб при новом тренере мало что поменял в своей игре, мы уже подробно рассказывали. Так здорово начинавшийся для казанского клуба сезон перерос в настоящую футбольную трагедию, которая продолжается и после зимней паузы. Задавать вопрос: «Когда уже, наконец, выиграет «Рубин»?» сейчас неправильно. Правильно для начала спросить: «Когда «Рубин» для начала хотя бы забьет?».

Обещанного атакующего футбола в исполнении команды Слуцкого в домашней игре против «Крыльев Советов» (0:1) зрители так и не дождались. В среду был сыгран перенесенный еще с декабря матч «Сочи» и «Оренбурга» (5:1), итоговый результат которого отправил «Рубин» в зону вылета. Накануне «Ахмат» проиграл дома московскому «Динамо» и с 20 очками обосновался на последнем месте, которое долгое время занимали как раз сочинцы. С этими же 20 очками идут и казанцы. В случае победы в Туле «рубиновые» даже могут покинуть зону вылета — за восемь туров до конца чемпионата это было бы весьма кстати. Однако плотность внизу таблицы такая, что вероятность постоянных перемен в нижней четверке каждый тур крайне высока.

Обещанного атакующего футбола в исполнении команды Слуцкого в домашней игре против «Крыльев Советов» (0:1) зрители так и не дождались. Фото rubin-kazan.ru

Прогноз «Реального времени»

Игра в Туле пройдет со зрителями — нахлынувшая череда игр без болельщиков в эти выходные не сильно затронет РПЛ. Более того, туляки на своем официальном сайте активно зазывают на матч с «Рубином» специальной фан-зоной с весельем и Кубком России, который выставят на всеобщее обозрение. Отметим, что «Арсенал» в этом году здорово играет дома.



А вот игра казанцев не сильно зависит от статуса дома/в гостях — на выезде в этом сезоне казанцы забили даже больше голов, чем дома. Предположим, что с третьей попытки подопечные Слуцкого все-таки распечатают ворота соперника и даже забьют первыми в этой встрече. Однако удержать победный счет не удастся — «Арсенал» на свой гол также должен наиграть. «Рубин» ждет очень непростой матч.

Ничья — 1:1

ЦСКА — «Уфа»: насколько еще хватит «автобуса» Евсеева?

Главной новостью для российского спорта на этой неделе стало подписанием мэром Москвы Сергеем Собяниным распоряжения о запрете проведения в столице массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Временный запрет продлится до 10 апреля. Кроме концертов и выступлений под действие документа попал практически весь профессиональный спорт. В российском футболе начались оживленные дискуссии, как поступить московским клубам в этой ситуации.

Накануне все начали обсуждать поступок ЦСКА, который первым изменил билетную программу, чтобы не возвращать владельцам абонементов деньги за матчи без зрителей. Таким образом, абонементщики не получают компенсации, если не попадают на матч из-за обстоятельств, не зависящих от армейского клуба. В общем-то трудно представить другую ситуацию, при которой это может случиться, так что москвичи просто убирают с себя ответственность. В ЦСКА даже провели жеребьевку среди владельцев абонементов — часть из них попадет на матч против «Уфы», другая часть — на игру против «Зенита».

В башкирском клубе из-за объявленной пандемии отменили презентацию новичков. Фото fcufa.pro

В башкирском клубе из-за объявленной пандемии отменили презентацию новичков. При этом в республике еще не введено официальных жестких и рекомендательных мер в связи с настигшей весь мир напастью. Вадим Евсеев в прошедшем туре снова стал одним из главных ньюсмейкеров тура с фразой: «Хорошо играть — это не значит играть очень хорошо».

Прогноз «Реального времени»

Подопечные Гончаренко потерпели два поражения подряд и в этой игре также будут иметь трудности в связи с тем, что на «ВЭБ Арене» припаркуется уже знаменитый на всю РПЛ «автобус» Евсеева. Уфимцы в предыдущем туре отобрали очки в Питере у «Зенита» (0:0), что похвально. Однако тактику башкирского клуба постепенно изучают, и главный вопрос будет в том, что придумает против массивных оборонительных редутов именно главный тренер ЦСКА. Предположим, что его план на матч сработает и москвичи наберут три очка.

Победа ЦСКА — 1:0

«Ростов» — «Локомотив»: битва за третье место

Валерий Карпин и Юрий Семин проводят в своих клубах довольно сильные по тренерским меркам сезоны. Это отражается и ситуацией в турнирной таблице, в которой «Ростов» и «Локомотив» набрали по 38 очков и делят третье место.

У ростовчан в предыдущем туре забил Павел Мамаев. Он, как и Александр Кокорин в «Сочи», отличился в первой же официальной игре после выхода из колонии. Есть ощущение, что порыв футболиста продолжится (Кокорин, к слову, забил и в следующей игре). Это можно говорить и обо всем клубе в целом. «Ростов» набрал ход именно в домашних встречах и в предыдущем туре в ярком матче обыграл ЦСКА (3:2).

«Ростов» набрал ход именно в домашних встречах и в предыдущем туре в ярком матче обыграл ЦСКА (3:2). Фото fc-rostov.ru

А вот «Локомотиву» против «Ахмата» (1:0) в какой-то мере даже повезло. Грозненцы не реализовали несколько верных моментов. При этом московский клуб прилично выглядел в атаке, а весной пока и вовсе не пропускал.

Прогноз «Реального времени»

Матч предстоит чрезвычайно принципиальный. Победитель получает пока не все, но, как минимум, шанс закрепиться в тройке турнирной таблицы. «Ростов» при Карпине играет в довольно веселый футбол и должен забивать. Скорее всего, дважды (ставим на победный гол Мамаева). «Локо» же будет стараться играть образцово, максимально стерильно, однако все равно проиграет, хотя не выпадет из борьбы за тройку РПЛ.

Победа «Ростова» — 2:1

«Тамбов» — «Крылья Советов»: Самара — без Зиньковского, хозяева — без домашнего стадиона

Команда Миодрага Божовича уже приучила всех к своей нестабильности. Честно говоря, счет 1:0 в пользу «крылышек» перед игрой в Казани вряд ли напрашивался. Однако самарцы заслужили его своей игрой — после голевой контратаки Дениса Поповича в конце первого тайма большую часть второго они отыграли уверенно. «Рубин» практически ничего не создал, а в конце игры судья и вовсе решил уравнять составы волжских команд, удалив на ровном месте главный мотор нынешних «Крыльев» — Антона Зиньковского.

Миодраг Божович после второй весенней игры внес ясность насчет вратаря: Евгений Фролов сейчас первый номер самарского клуба, а Сергей Рыжиков, похоже, медленно, но верно выходит на пенсию.

Команда Миодрага Божовича уже приучила всех к своей нестабильности. Фото kc-camapa.ru

«Тамбов» продолжает играть домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде. Накануне там объявили о том, что максимальная численность на спортивных мероприятиях будет составлять 300 человек. Матч против «Крыльев» под запрет попасть не должен, но и без этого посещаемость нижегородского стадиона очень мала — перед игрой с «Рубином» на предматчевом совещании было объявлено о том, что ожидается 3 тысячи зрителей. Официальная цифра получилась даже большей (чуть больше 3800 человек), однако все равно трибуны смотрятся довольно сиротливо.

Прогноз «Реального времени»

В отличие от матча с «Рубином», в этой игре у вратаря «Крыльев» будет много работы. «Тамбов» проиграл матч в Москве «Динамо» в предыдущем туре, однако очень неплохо смотрелся 2 недели назад во встрече с «Рубином».



Самарцы и тамбовчане сейчас имеют одинаковое количество очков (по 22) и отчаянно бьются за место под солнцем в виде вхождения в лучшие 12 команд чемпионата. Есть все основания ждать довольно веселого матча даже в отсутствии Зиньковского. «Крылья» после победы в Казани будут играть вдохновенно и способны забивать дважды. Предположим, что «Тамбов» ответит тем же, и команды сыграют результативную ничью, которая будет на руку казанскому «Рубину».

Ничья — 2:2