Десять лет дебюту «Рубина» в Лиге чемпионов: грандиозная победа над «Барсой» и приключения Моуриньо в Казани

Вспоминаем, как это было

Ровно десять лет назад, 16 сентября 2009 года, действующий чемпион России казанский «Рубин» провел свой дебютный матч в самом престижном международном клубном футбольном турнире — Лиге чемпионов УЕФА. Жеребьевка в каком-то смысле благоволила казанским болельщикам — «рубиновые» попали в «группу смерти», так что в Казань должны были приехать лучший клуб мира на тот момент (если не всех времен) «Барселона» и будущий победитель турнира миланский «Интер» с Жозе Моуриньо во главе, а «на затравочку» — киевское «Динамо» с Андреем Шевченко в составе. «Реальное время» вспоминает, как Казань стала новой точкой на карте ЛЧ, оставив на ней свой яркий след.

Что предваряло исторический старт в ЛЧ

Первую игру «Рубина» в столь в долгожданной Лиге чемпионов Казань ждала, пребывая в футбольной лихорадке — очереди в кассы Центрального за билетами на домашние игры пересекала едва ли не всю площадь Тысячелетия. Тут же обнаружилась и проблема с перекупщиками — некоторые намеренно отстаивали с раннего утра свою очередь, чтобы закупиться билетами для продажи в интернете. На лавочках во дворах обсуждали последние трансферы «Рубина» — тогда аккурат к старту в ЛЧ казанцы приобрели первого итальянца в истории клуба 19-летнего воспитанника «Милана» Валерио Бранди, которого никто не знал, но все болельщики твердили: «Бердыев знает, кого брать». Итальянца собирались заявить и в РПЛ, и в Лигу чемпионов, однако Бранди так нигде и не заиграл и постепенно все о нем забыли. В ЛЧ он на поле так и не вышел.

Тем временем «Рубин» во внутреннем первенстве шел так уверенно, что опасений за его выступление в Лиге чемпионов как-то даже не было. Наоборот, казалось, что казанцы способны преподнести громкий сюрприз. К сентябрю «Рубин» шел в статусе лидера, опережая московский «Спартак» на 4 очка. В 20-м туре (тогда играли по системе весна-осень) в день республики ему предстояло сразиться с главным соперником в борьбе за «золото».

Впервые за семилетнюю историю «Рубина» в Премьер-лиге восьмидесятитысячные «Лужники» в день его приезда были заполнены под завязку — «Спартак» Валерия Карпина шел в зоне Лиги чемпионов, имея шансы на первое чемпионство за последние восемь лет. А тут еще нагрянул действующий чемпион России, идущий ко второму титулу и громящий соперников через игру (всего за сезон-2009 казанцы нанесут командам РПЛ аж 10 разгромных поражений и забьют рекордные 64 мяча). Москвичи пришли смотреть на крутейший тогда «треугольник» Семак — Бухаров — Домингес. Первый выступал шикарным диспетчером в центре поля, второй продавливал чужую оборону и великолепно действовал на втором этаже, ну а Чори — юркий технарь, умеющий раскачать защитников парой движений, а потом аккуратно положить мяч в угол. После ухода из ЦСКА Вагнера Лава летом того года легионеров с такой техникой в России просто не было.

Эта троица и сделала результат. Уже в первом тайме Семак пушечным дальним ударом из-за пределов штрафной заколотил гол в «девятку», уже через несколько минут Домингес заработал пенальти и удвоил преимущество «Рубина».

А во втором тайме Александр Бухаров забил последний гвоздь в гроб «Спартака» и практически похоронил надежды москвичей на чемпионство — отрыв тогда достиг семи очков, и догнать такой «Рубин» было практически невозможно.

«Какое чемпионство, еще 10 туров...», — был привычно скромен и осторожен Курбан Бердыев на послематчевой пресс-конференции. Но всем уже все было понятно.

Лихое начало и недостаток опыта в Киеве

Перед стартовым туром в Лиге чемпионов, который должен был состояться 16 сентября 2009 года, можно был смело рисовать мемы на тему «Ожидание и реальность». Футболисты и болельщики представляют матчи ЛЧ так: огромные заполненные стадионы, традиционная сине-белая «звездная» графика и изумрудные газоны под прожекторами. В Киеве же почти все это было отложено до лучших времен. Местное «Динамо» съехало со знаменитого «Олимпийского» в родную гавань, на маленький стадиончик имени Валерия Лобановского с беговыми дорожками, вмещающий 17 тысяч зрителей (главная арена столицы Украины была закрыта на реконструкцию к Евро-2012).

«Рубин», конечно же, подготовился как следует. В клубе специально для игр в Лиге чемпионов даже заказали у Nike обновленную форму. Если во внутреннем первенстве команда продолжала играть в тех же футболках с белым круглым воротником, в которых выиграла ранее чемпионат России, то в главном европейском турнире американская компания подготовила для нее экипировку полностью бордового (без каких-либо вставок) и полностью зеленого (выездную) цветов.

В игру казанцы вступили, что называется, без раскачки. Словно будучи завсегдатаями ЛЧ, они смело шли вперед, в своей зоне не окапывались, и уже к 23 минуте это принесло свои плоды — сыграла все та же казанская связка. Семак получил мяч на подступах к штрафной «Динамо», прикрыл его корпусом, а Нинкович в подкате буквально снес «семерку» гостей с ног. Исполнять штрафной пошел, конечно же, Домингес, прицельным красивым ударом перекинувший стенку и угодивший прямо в девятку ворот Шовковского. Исторический первый гол «Рубина» в Лиге чемпионов получился на загляденье!

После забитого мяча подопечные Бердыева не стали парковать автобус, а продолжили искать счастья у чужих ворот, не сумев реализовать несколько моментов. Возможно, это и стало поворотным фактором. После перерыва киевляне вышли другими, постепенно наращивая давление и беря свое физической подготовкой.

Сравняло «Динамо» на 71 минуте: хозяева заработали угловой, подавать пошел Маграо, и Юсуф, выскочивший на ближнюю штангу, отправил снаряд в упор в ближнюю девятку. Еще через 8 минут уже сам Маграо после трехходовки отправил мяч в ту же левую девятку ворот Рыжикова. Моменты у «Рубина» были — мяч попадал в перекладину, тащил Шовковский. Но казанцы заигрались в атаке, и киевляне убежали 3 в 3 — последний мяч в ворота гостей отправил Олег Гусев.

После матча все признали, что Киев сумел переломить игру благодаря более мощной физике и опыту.

Динамо Киев — Рубин 3-1 голы от Daymon73 на Rutube

Первые очки от звездного «Интера»

После неудачи на старте еврокубка «Рубин» несколько заштормило и на внутренней арене — отвлекшись на противостояние с Киевом, подопечные Курбана Бердыева сыграли вничью в Томске (0:0), а за несколько дней до первой домашней игры в ЛЧ против миланского «Интера» неожиданно проиграли пермскому «Амкару» — 1:2.

К игре с миланцами в Казани разгорелся небольшой скандал — большое количество ультрасов «Рубина» были задержаны силовиками на одной из трасс близ города. «Основа» фанатов тогда осталась за решеткой до 15 суток. По непроверенной информации, они поджидали оппонентов из Перми для организованной драки между «движами». Так что на домашнюю игру «Рубин» остался без поддержки своего фан-сектора. В клубе тогда поступили мудро — отдали билеты на «вираж» детям из детдома и малообеспеченных семей.

Ожидаемо переполненный Центральный стадион ждал, в первую очередь, звезд. Люди ехали из других городов посмотреть на Жулио Сезара, Хавьера Дзанетти, Эстебана Камбьяссо, Рикарду Куарежму, Самуэля Это'о, Лусио и Марио Балотелли. А вишенкой на торте был, конечно же, одиозный наставник «Интера» Жозе Моуринью.

Пресс-центр Центрального стадиона тогда галдел итальянской речью, а между столов сновали одетые в шерстяные и кашемировые пиджачки и с модными оправами на лицах итальянские журналисты. Кто-то из местных представителей СМИ принес с собой на пресс-конференцию тюбетейку и еще пару татарстанских сувениров и вместо вопроса подарил все это Жозе. В ответ португалец снял с себя тренировочную толстовку с эмблемой «Интера» и вручил ее счастливчику.

На поле же «Рубин» вовсе не собирался играть в оборону. Как и в российском первенстве, казанцы сразу же принялись атаковать, не забывая об обороне. И уже на 11 минуте Центральный, и до того ходивший ходуном от шума (да, не было слаженных «зарядов» фанатского сектора, но поддержка стояла мощнейшая), взревел от восторга. Вновь «виновником» стал Алехандро Домингес, который на скорости протащил мяч почти через половину поля, ворвался в штрафную миланцев, где его ждали сразу двое защитников, движением качнул Лусио вправо, а сам ушел влево и мощным ударом прошил Жулио Сезара — 1:0.

«Интернационале» отыгрались через 15 минут — это опытный Деян Станкович замкнул навес с правого фланга. На перерыв команды уходили при счете 1:1. Через несколько лет Жозе Моуринью будет со смехом вспоминать историю, случившуюся как раз в казанском матче. «Спешл уан» рассказал, как просил Балотелли играть осторожнее, чтобы не получить второе предупреждение, но уже через несколько минут итальянец схватил красную карточку, оставив миланцев без чистых форвардов.

У «Рубина» было еще несколько моментов, чтобы дожать «Интер», но в итоге пришлось довольствоваться лишь очком. Но с учетом той игры, какую показала команда Бердыева против действующего чемпиона Италии, это очко дорогого стоило. Через несколько месяцев «Интер» станет победителем Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале «Барселону», а в финале — «Баварию».

Великий матч на «Камп Ноу» и «Прожекторперисхилтон», посвященный «Рубину»

Казанский болельщик уходил со стадиона с чувством гордости за родную команду, но с примесью некой незавершенности — все-таки по игре «Рубин» вполне мог одерживать первую победу в Лиге чемпионов. После двух туров казанцы располагались внизу таблицы — у «Барселоны» было 4 очка, у «Динамо» — 3, у «Интера» — 2, а «Рубин» пока заработал одно. А впереди был выезд на «Камп Ноу» — в гости к лучшей команде мира, выигравшей предыдущую Лигу чемпионов. Никто в здравом уме не рассчитывал, что в Каталонии удастся зацепиться хотя бы за ничью.

И никто тогда еще не знал, что через три недели Казань будет ходить на ушах, потому что первую историческую победу в главном европейском турнире «Рубин» одержит именно 20 октября 2009 года на стотысячнике «Камп Ноу», в гостях у непобедимой «Барсы» Пепа Гвардиолы, с Месси, Пуйолем, Хави, Иньестой, Ибрагимовичем и Дани Алвесом в составе.

Комментатор матча Юрий Розанов еще до начала игры готовил зрителей к худшему, мол, «ну проиграют, ничего страшного — это же «Барселона». И уже на первой минуте Иньесту точной передачей из глубины выводили на рандеву с Рыжиковым, и Андресу оставалось лишь подправить, но в последний момент этот мяч у него выбьет Кристиан Ансальди. Таких эпизодов, когда уже прямо перед самым последним движением каталонцев в подкате блокировали то Роман Шаронов, то Ансальди, то Лаша Салуквадзе, в этой игре наберется множество.

Тем временем, на второй минуте произошло то, чего никто не ждал. Александр Рязанцев вовремя сориентировался, увидев свободный мяч и вышедшего из ворот Вальдеса, и метров с сорока со всей мощи залепил по мячу — тот влетел точно в правую девятку. На огромном «Камп Ноу» повисла гробовая тишина — и можно было услышать, как ликуют около 50-ти болельщиков «Рубина».

«Зубы показали — уже недаром сюда приехали», — констатировал Розанов, не оставляя мысли, что по итогу матча этот гол останется главным достижением гостей. Однако чем дальше, тем понятнее было, что «Рубин» в этот день заряжен по-особому, и так просто взломать его оборону сборной мира в сине-гранатовых футболках не удастся. Когда же это все-таки удавалось, на авансцену выходил Сергей Рыжиков и каким-то непостижимым образом подчищал вообще все — и удары в упор, и выходы один на один. Надо признать, что команде Бердыева во многом сильно везло — после ударов со штрафных от Ибрагимовича мяч в последний момент уходил мимо штанги, несколько раз снаряд попадал в перекладину и штанги, а когда-то Месси не успевал замкнуть уже стопроцентную разрезающую передачу.

Лишь перед самым перерывом казанцы «зевнули» в штрафной Ибрагимовича — Шаронов почти успел накрыть и этот удар, но мяч прошел у него между ног и отправился в дальний угол ворот «Рубина».

Даже удержать ничейный счет на «Камп Ноу» было бы грандиозным успехом, о втором голе в ворота Вальдеса никто и не мечтал — дотерпеть бы. И с самого старта второго тайма «Барселона» принялась душить соперника. Казанцы плотно оборонялись, при потере мяча вновь вступали в единоборства и, как бы банально это не звучало — боролись за каждый сантиметр поля. Такого количества подкатов, какое совершили в этой игре казанцы, они, возможно, не совершали никогда. Владение мячом доходило у каталонцев до заоблачного процента.

Но задачи забирать мяч под свой контроль и не было. «Рубин» ждал одного-единственного шанса — и дождался его на 73 минуте. И вновь мяч почти в центре поля получил все тот же Домингес, протащил его на несколько метров, периферийным зрением увидел, как забегает справа Гекдениз Карадениз. Выдержал ровно такую паузу, какую нужно было, чтобы турок не забежал в офсайд (невероятное хладнокровие в игре с таким соперником!) и чтобы мяч не перехватили защитники, и пас получился филигранным. Караденизу нужно было догнать этот пас на ход, и мощным ударом пробить Виктора Вальдеса во второй раз в этом матче. На Гвардиолу в этот момент было жалко смотреть — он выгнулся назад от бессилия и, кажется, просто завыл.

Самое тяжелое осталось на последние двадцать минут. Выдержать вдвое усилившееся давление «Барселоны», переходящее в навал, было практически невозможно. Однажды Яя Туре пробивал в упор, но сначала спасала штанга, а при добивании пластался Рыжиков и забирал мяч себе. Удача в этот день тоже была в зеленой форме. «Рубин» дотерпел и вырвал невероятную победу у лучшей команды мира на ее поле и временно даже догнал ее в таблице.

Этот матч — один из тех, когда складывается все. Запредельный настрой и отдача, очень много удачи и большое стечение обстоятельств. Сыграй «Рубин» на «Камп Ноу» еще десять раз, и так уже не получилось бы — звезды встали бы по-другому.

Федеральные телеканалы на следующий день только и говорили о победе «Рубина» над великой «Барселоной», а самая популярная на тот момент телепередача на российском телевидении «Прожекторперисхилтон» началась с совместного исполнения песни ведущих, посвященной победителям. Мотив ее был взят из знаменитой песни Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье — «Барселона».

Оставили без еврокубков «Динамо Киев»

«Рубин» в это время нашел баланс и во внутреннем чемпионате, где восстановил свой победный ход и к ноябрю практически оформил второй чемпионский титул. После выезда в Барселону казанцы выиграли у «Ростова» (2:1), у «Химок» с тем же счетом, были «вынесены» «Крылья Советов» (4:1) и обыгран ЦСКА — 2:0. Оставалось добрать очки в игре с «Зенитом».

После того чуда, что произошло 20 октября в Испании, в Казани уже не так опасались «Барселону» в ответной игре. Очевидно, что Курбан Бердыев серьезно изучил каталонскую «тики-таку» и нашел к ней противоядие. Правда, нужна была такая же здоровая доля удачи, что и двумя неделями ранее.

На подмогу «Рубину» пришла и погода. В средней полосе России к началу ноября уже знатно похолодало. Пришла минусовая температура, что при сильной влажности ощущалось как мороз. За день до матча Месси, Пуйоль и компания даже тренировались в черных масках на лицах, в перчатках и с термобельем, надетым под шорты.

В игре же переполненный Центральный стадион и миллионы телезрителей увидели все тот же вязкий и неуступчивый «Рубин» и «Барселону», безуспешно пытающуюся распечатать эту оборону и ворота Рыжикова. Казанцы плотно осели на своей половине, уповая на контратаки. На этот раз обошлось без голов — 0:0. Не помог и гениальный аргентинец. Как покажет время, Лео так и не сможет забить Сергею Рыжикову и в других двух матчах, состоявшихся через год все на той же групповой стадии Лиги чемпионов. Редкий голкипер может похвастать тем, что не пропустил ни одного гола от «инопланетянина».

В следующем туре группового этапа в гости к «Рубину» ехало «Динамо», которому обязательно нужно было побеждать в Казани. Благодаря победе и ничьей с «Барселоной» «Рубин» занимал третью строчку с пятью очками, в то время как киевляне после победы в стартовом туре набрали лишь еще одно очко — в матче с «Интером».

При мощном снегопаде, обрушившемся на Казань, российская и украинская команда сыграли нулевую ничью, хотя ближе к победе была команда Бердыева. Алехандро Домингес мог оформить очередной шедевр, когда едва не забил ударом через себя.

Ну а в последнем туре «Рубин» отправился в Италию, но на «Сан Сиро» удача, которая так помогала в противостоянии с «Барсой», отвернулась от казанцев — «Интер» выиграл благодаря голам Это'о и Балотелли.

Впрочем, дебютант Лиги чемпионов набрал в итоге 6 очков, занял третью строчку в «группе смерти» и вышел в плей-офф Лиги Европы, где уже в феврале казанцы уверенно прошли израильский «Хапоэль», а дальше на равных поборолись с чемпионом Германии «Вольфсбургом». Но это уже совсем другая история.