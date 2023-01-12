«Рубин» официально представил Марата Сафиуллина в качестве президента клуба

Казанский «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет.

— Президентом и главой Попечительского совета «Рубина» стал Марат Адипович Сафиуллин, — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

В конце этой недели руководитель Марат Сафиуллин должен утвердить новый состав правления футбольного клуба — в него войдут семь человек, в том числе «коллеги из числа руководителей республики, разбирающиеся в футболе, чей опыт и экспертиза пойдут клубу на пользу». Ранее в него входили четыре человека, включая гендиректора Рустема Сайманова.

Сегодня «Рубин» объявил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов покинул свой пост. Его он занимал с апреля 2018 года.



В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.



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Татьяна Демина