«Рубин» все-таки опять в зоне стыковых игр. И рискует задержаться там надолго

Казанцы проиграли дома «Динамо» и снова не забили

Матч первого круга между «Динамо» и «Рубином» в Москве стал одним из лучших для казанского клуба в этом году. Подопечные Романа Шаронова играли красиво, вырвали победу на последних минутах (1:0), а в раздевалке тренер произнес знаменитую речь про пропущенный концерт «Металлики» ради такого футбола. С той поры изменилось многое. У москвичей теперь новый тренер, с которым они не проигрывают, а «Рубин» бьет антирекорд за антирекордом и все-таки доигрался до зоны стыковых игр, где рискует задержаться надолго. О том, как «бело-голубые» и «рубиновые» провели важнейший матч для обоих клубов в Казани и почему судейство в этой игре вышло на первый план, — в репортаже «Реального времени».

Казанцам нужна встряска

За весь первый круг «Рубин» забил всего восемь голов — это ничтожно маленькая цифра для команды, которая на старте сезона претендовала на звание самой безбашенной в РПЛ. От успешной игры в Москве до домашнего поражения от «Динамо» прошло три с половиной месяца, и за это время изменилось очень многое. Казанский клуб в каждом матче имеет моменты, но играет слишком академично, плюс хромает реализация. Роман Шаронов не выглядит тем летним рок-н-ролльщиком-мотиватором, а скорее пока похож на человека, который из-за отсутствия опыта не знает, что делать в такой ситуации. Речи об отставке тренера не идет, но очевидно, что нынешнему «Рубину» нужна серьезная встряска. Последний гол в чемпионате датируется 5 октября — он был забит в ворота «Тамбова». Всего за осень казанцы забили три мяча.

В понедельник подопечные Шаронова — Докампо провели в Самаре довольно яркий матч: 12—17 по ударам, драка фанатов, множество голевых моментов, даже розыгрыш автомобиля в перерыве. Но не было главного — голов. Для казанского клуба это была третья нулевая ничья подряд и четвертая — в пяти прошедших встречах. От очередных 0:0 в игре с «Динамо» у болельщиков «рубиновых» могла пойти кругом голова. Кстати, для начала ноября посещаемость на «Центральном» была не так уж и плоха — на трибунах собралось около 5 000 человек.

В Казани «Динамо» не побеждало более 13 лет — с 5 ноября 2006 года. Тогда московский клуб был одним из фаворитов чемпионата России и имел приличный состав. Хотя и сейчас состав «бело-голубых» нельзя назвать слабым, поэтому по соотношению «цена — качество» именно эту команду принято называть худшей в РПЛ в этом сезоне. Однако в динамовцев традиционно верят их болельщики из самых разных городов страны, которых всегда много на выездных играх. Помимо непосредственно поддержки команды, они сосредоточились на мести игроку «Рубина» Александру Ташаеву, который ранее перешел из «Динамо» в «Спартак» и был отдан в аренду в казанский клуб. За первый тайм было ровно 10 нецензурных продолжительных «зарядов» и просто кричалок в его адрес.

Мотивационный ход «Динамо»

Московский клуб после отставки Дмитрия Хохлова в сентябре не проигрывает уже больше месяца. До игры в столице Татарстана динамовцы долго болтались в зоне стыковых игр, занимали 13-е место и отставали от «Рубина», идущего 12-м, всего на два очка. На самом деле, потенциал москвичей в атаке в первом круге тоже не был раскрыт — всего 11 голов в 15 матчах. Поэтому в матче «малозабивающих» команд можно было бы и поставить на счет 0:0, но в «Динамо» предусмотрительно прибегли к серьезному мотивационному ходу и накануне игры назначили исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова полноценным рулевым команды.

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер так прокомментировал изменения, произошедшие в команде после прихода в нее Кирилла Новикова:

— Мы все понимали, что у нас хорошая команда. Просто нам не хватало матча с серьезным соперником, в котором мы бы взяли очки. Это очень важно для уверенности. Мы каждый день работаем вместе и видим, что все наши футболисты умеют играть в футбол. Сейчас пришел новый тренер, перестроил систему игры, и она лучше подходит нам. В любом клубе при смене тренера все как будто стартует с нуля. Автоматически все начинают больше стараться и хотят показать себя. Сейчас мы на позитиве и смотрим только вперед. Все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом. Мы забыли то, что случилось, этого уже не изменить. Надо выходить из ситуации.

Действительно, «Динамо» при Новикове преобразилось и не проиграло ни в одной из пяти сыгранных игр (две ничьи и три победы).

— Насколько команде придало мотивации назначение вас главным тренером? — спросили у Новикова после игры на пресс-конференции.

— Мотивация есть всегда у любого спортсмена и тренера. Поэтому команда на такое никак не реагирует. Более того, в декабре, если у кого-то возникнут сомнения, контракт может быть расторгнут. Как со стороны клуба, так и с моей. Остались четыре игры, которые решат в основном мою судьбу. Но мы об этом не думаем. Задача нашего тренерского штаба — поднять команду наверх и сделать все возможное. Мы думаем об этом, а не о каких-то контрактных вещах.

«Комментарии? Поговорите с судьями»

У казанцев с первых минут появился защитник Плиев, пропускавший матч в Самаре. В центре поля тренерский штаб выставил довольно подвижную тройку полузащитников в лице Подберезкина, Могилевца и Зурико. В атаке исландцу Кьяртанссону помогали Зуев и Ташаев.

В составе «Динамо» не было Игбуна. На поле вышли атакующий полузащитник Филипп, купленный летом за 20 миллионов евро. Бывший игрок «рубиновых» Рамиль Шейдаев вышел на замену, а Игорь Калинин, тоже уже поигравший в Казани, остался в запасе



«Рубин» начал игру очень пассивно и первый момент получил лишь на 15-й минуте встречи. «Динамо» играло намного более организованно и за весь тайм создало минимум три классных голевых момента. Один из них реализовал Себастиан Шиманьски, который забил первый гол в форме московского клуба. Изумительный по красоте пас ему отдал Константин Рауш. Филип Уремович пытался спасти ситуацию, но в итоге от его груди мяч и влетел в ворота Дюпина — 0:1.

— В целом мы играли здорово в первом тайме, — говорил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Рауш. — Многое получалось, должны были забивать второй гол. Во втором тайме подсели, но хорошо, что взяли три очка. Нельзя было так глубоко садиться.



— Что скажете про гол, который вы помогли организовать, сделав классную передачу?

— Там с самого начала голевого эпизода Рома Нойштедтер поборолся за мяч, вернул мне его, а Себастиан сделал отличное забегание. Да, красивый гол. Хорошо, что получилось сделать такой пас.

Но главным эпизодом не только первого тайма, но и, пожалуй, всего матча, стало удаление Александра Зуева, который получил вторую желтую карточку буквально на ровном месте. Защитник «Динамо» Владимир Рыков сначала уронил игрока «Рубина», а потом сам упал на ровном месте, начав симулировать. Судья Евгений Турбин не видел эпизода, но все равно показал вторую «желтую» Зуеву. «Рубин» остался вдесятером.

— Я просто шел по полю, но почувствовал удар. Зуев попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было? — так прокомментировал эпизод Рыков. — Мы вообще в первом тайме могли вести в счете 3:0 и заканчивать все. Мы контролировали игру, было два выхода один на один. Во втором тайме уже было удаление, пришлось потерпеть, сыграть в обороне. Мы справились.



— Не думаете, что удаление игрока «Динамо» было желанием судьи уравнять составы?



— Судья свистел на то, что видел. Он справился со своей работой.

Комментарий Зуева был более красноречив: «Да что тут говорить? Поговорите с судьями».

Микелтадзе: «Судья сломал всю игру»

На 66-й минуте составы выровнялись — за второе предупреждение был удален с поля Иван Ордец. Атакующую игру «Рубина» разнообразили вышедшие со скамейки Хвича Кварацхелия и Бека Микелтадзе, но динамовцы сумели сохранить победный счет — 1:0. Таким образом, казанский клуб не забивает в четырех матчах подряд и в семи из последних восьми игр.

Нападающий «Рубина» Микелтадзе прокомментировал матч в микст-зоне:

— В первом тайме хорошо играли, но нашему футболисту дали незаслуженную вторую желтую карточку, что сломало игру. А так, в начале, все было неплохо.

— Главный тренер «Динамо» Новиков сказал, что у него нет претензий к судье. А у вас есть?

— Я, конечно, не смотрел сам эпизод в повторе, но мне кажется, что Зуева он зря удалил. Ну а в целом по матчу он давал ненужные свистки, прерывал опасные моменты и, по идее, сломал всю игру.

— Когда ждать от «Рубина» голов?

— Надо работать, работать и работать. Потом придет результат. А сейчас у нас, к сожалению, не получается.

«Симуляции всегда были, есть и будут в футболе»

Главный тренер москвичей Кирилл Новиков на послематчевой пресс-конференции очевидно слукавил. На просьбу прокомментировать спорный момент 38-летний бывший судья, а ныне — рулевой «Динамо» заявил, что не видел момента. И даже повтора:

— Мы довольны победой и рады, что ее одержали при достаточно хорошей и качественной игре. Основную часть матча можно разделить на две части: до нашего удаления и после нее. Вначале мы показывали хороший футбол, много атаковали, создали несколько голевых моментов. Считаю, что первый тайм прошел под нашим глобальным преимуществом, но мы не смогли увеличить счет.

Дальше, после удаления, нам пришлось тяжело. «Рубин» усилил давление на наши ворота, неплохо атаковал, но никаких моментов возле наших ворот не создал. Поэтому я считаю, что победа заслуженная, достаточно хорошая и мы двигаемся дальше.

— Как оцените действия Рыкова в моменте с удалением игрока Зуева?

— Если честно, то я не видел этого эпизода. Не могу ничего сказать.

— Не было ощущения, что второе удаление — это попытка судьи уравнять составы?

— Нет, я считаю, что главный арбитр провел матч на очень хорошем уровне.

— Получается, вы довольны судейством?

— Получается, что да. А вообще, наверное, это не наша задача оценивать его работу, а инспектора матча. Наше дело — выходить и показывать свою игру.



Эдуардо Докампо выглядел мрачнее тучи и чуть хуже, чем обычно, говорил на русском языке:

— Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Всего по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя.

— Можете прокомментировать судейство?

— Нет, это не моя работа.

— Как вы вообще относитесь к симуляциям в футболе, если это приносит пользу команде?

— Это всегда было в футболе и будет. Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами. Кому как.

— Традиционно мы говорим, что «Рубин» проводит хороший первый тайм, но во втором получается не очень. Сегодня мы видели диаметрально противоположную картину. За первую половину игры один удар по воротам «Динамо». В чем причина такого медленного старта?

— Мы тоже задаемся этим вопросом. Бывает так. Где-то было лишнее касание, где-то неправильное открывание. Хотели, как обычно, играть между линиями, но сегодня, наверное, не было понимания между центральными полузащитниками. Где-то Зурико делал лишнее касание, хотел обыграть второго-третьего соперника.

— Четыре очка до последнего места. Следующая игра с «Зенитом». Как прокомментируете положение в турнирной таблице?

— Мы не можем смотреть на таблицу, мы должны смотреть на ту работу, которую должны делать. Работать дальше. Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу. Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад, но для этого нужно что-то сделать.

В чемпионате России теперь наступает очередная пауза, связанная с играми сборных. «Рубин» следующий матч проведет тоже дома — на «Центральный» приедет действующий чемпион и лидер нынешнего сезона — питерский «Зенит». Далее у подопечных Докампо — Шаронова две выездных встречи в Грозном и Сочи, а потом пауза до весны и снова выездная игра, с «Тамбовом». Все три соперника теперь «братья по несчастью» для казанского клуба, так как располагаются в зоне стыковых матчей и в зоне прямого вылета из РПЛ. Похоже, что именно эти три игры и дадут ответ на вопрос, стоит ли «Рубину» опасаться трех самых страшных букв для команд, которые занимают четыре последних места в турнирной таблице. Эти буквы — ФНЛ.