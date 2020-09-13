Драма Кварацхелии и сухой дебют Медведева. «Рубин» снова побеждает в Москве

Итоги матча «Динамо» — «Рубин» (0:1)

Команда Леонида Слуцкого довольно неоднозначно начала новый сезон по результатам, однако явно вышла на новый уровень по игре. Прошлым летом победа на «ВТБ арене» (1:0) вдохнула жизнь в «Рубин», а Роман Шаронов после того матча произнес свой знаменитый монолог о пропущенном ради такого футбола концерте «Металлики». Вообще, динамовцы уже давно не выигрывали у казанцев именно в Москве, серия без побед достигла восьми лет. После этого матча она продолжилась. О том, как Хвича Кварацхелия заработал очередной пенальти, но получил травму и был заменен, а «Рубин» в очередной раз покорил столицу — в материале «Реального времени».

Неудобный «Рубин» для «Динамо»

Леонид Слуцкий давно не играл в России против «Динамо». Суммарно он провел 23 встречи против бело-голубых с разными командами и до сегодняшней встречи чаще уступал (шесть побед против семи поражений). Ну а сам «Рубин» стал для «Динамо» одним из самых неудобных соперников в РПЛ за все время. Последняя победа москвичей в очных играх в столице датирована 2012 годом.

Встречи «Рубина» и «Динамо» в прошлом сезоне завершились с одинаковым счетом 1:0, причем оба раза в пользу гостевой команды. В Москве победу «рубиновым» в концовке принес гол Беки Микелтадзе на пятой добавленной минуте, а в Казани единственный голевой удар нанес динамовец Себастьян Шиманьски. После московского матча Роман Шаронов произнес свой знаменитый спич про концерт «Металлики», которым он пожертвовал ради игры своей команды.

Как и в прошлом году, «Рубин» сегодня не был фаворитом матча, однако вышеприведенная статистика должна была дать серьезный повод не расслабляться Кириллу Новикову и его подопечным, которые весьма неплохо начали нынешний чемпионат и уже успели обыграть сам питерский «Зенит» (1:0). В первых шести турах «Динамо» не пропустило ни одного мяча в домашних встречах.

— Мы — команда, которая любит атаковать и много владеть мячом. Хотя про нас всякое говорят. Но главное ведь, у кого будет больше голов после финального свистка, а не то, кто будет больше владеть мячом, — говорил перед игрой Новиков.

Слуцкий же сделал акцент на том, что ждет многого от одновременного выхода в центр поля Шатова и Ин Бома. В предыдущих встречах полузащитники меняли друг друга и еще ни разу не появлялись одновременно.

Место в воротах впервые занял недавний новичок команды Никита Медведев

Шунин против Медведева

Наибольшее опасение перед началом встречи вызывал вратарский вопрос «Рубина». Пресс-служба казанского клуба в день игры сообщила о простуде Юрия Дюпина, поэтому место в воротах впервые занял недавний новичок команды Никита Медведев. Для футболиста эта игра стала первой официальной за последние 3 года. В последний раз он выходил на поле в составе московского «Локомотива» 21 сентября 2017-го, когда отстоял 120 минут в Кубке России против «Крыльев Советов» (2:3). А до этого он блестяще играл у Курбана Бердыева в «Ростове».

— Ты очень давно не играл в стартовом составе. Был ли перед выходом какой-то диалог со Слуцким и тренером вратарей Козко? — спросили журналисты у Никиты после игры.

— Конечно, перед игрой разговаривали с Сергеем Викторовичем, обсуждали различные моменты: психологические, что-то по игре. Когда знаешь, как действовать в игре, перенося все то, что ты делаешь на тренировке, в матч, все оказывается очень просто.

— Как узнал, что будешь играть в стартовом составе?

— Это произошло за 3 дня до игры. Вообще, на любой матч готовишься, даже если не будешь играть в стартовом составе. А здесь уже за несколько дней знал, что сыграю, и спокойно готовился.

Медведев провел встречу в ярких бордовых перчатках, которыми в итоге сделает одно из ключевых спасений в игре. Его визави, старожил «Динамо» Антон Шунин, в двухнедельную паузу в РПЛ провел сразу два матча за сборную России.

В стартовом составе «Рубина» на этот матч также вышел автор дубля в предыдущей игре против «Тамбова» (2:2) Джордже Деспотович. Второй нападающий Иван Игнатьев снова начал встречу на скамейке запасных. Пропускал игру капитан казанцев Филип Уремович. Защитник со старта сезона набрал четыре желтых карточки и получил автоматическую дисквалификацию, однако и полученная им травма в игре за сборную Хорватии вряд ли дала бы шанс ему появиться на поле. В роли капитана в итоге вышел Олег Шатов.

Игра «Рубина» с первых минут начала привычно строиться через левый фланг Кварацхелии

Кварацхелия заработал очередной пенальти, но не доиграл первый тайм до конца

Игра «Рубина» с первых минут начала привычно строиться через левый фланг Кварацхелии. К сожалению, в первом тайме Хвича чаще терял мяч, чем удачно дирижировал атаками. Однако в нужный момент именно его прорыв решил судьбу тайма.

На 14-й минуте москвичи разыграли шикарную комбинацию и даже забили гол, однако судья уверенно зафиксировал офсайд. Решение арбитра подтвердил и VAR. За первые полчаса матча хозяева сразу 5 раз оказывались в положении «вне игры» и в целом очень здорово начали встречу.

«Рубин» потихонечку перехватил инициативу к середине первого тайма, стали эффективнее забеги казанского грузина с мячом и без мяча, что закончилось смачным ударом по ногам Хвичи от защитника соперника. В одной из атак классно сыграл Сильвие Бегич, выводивший Шатова на удар из свободной зоны, однако мяч до Олега так и не дошел, динамовцы сыграли надежно. А вот на 30-й минуте прорыв Кварацхелии сумели остановить лишь с фолом в штрафной. Квара заработал очередной пенальти своим рывком. Судья посмотрел VAR, попутно показал желтую карточку Хван Ин Бому за разговоры, но решение не изменил. В прошлом сезоне «Рубин» дольше других команд не бил пенальти — вплоть до игры против ЦСКА в 25 туре, а за первые 7 туров пробил уже три. И все реализовал. На этот раз Деспотович пробил и сильно, и точно, разведя Шунина и мяч по углам. «Рубин» первым в сезоне забил на «ВТБ арене» — 1:0.

В концовке тайма Сергей Паршивлюк бил из убойной позиции перед воротами, однако угодил в стопу Бегича. Чуть позже в игру по-настоящему вступил и Медведев, который прервал своим прыжком в ноги прорыв Филиппа.

В самом конце тайма в очередной раз на газоне оказался Хвича. За пару минут до этого падения ему прилетело локтем от соперника в голову, на этот раз ситуация практически повторилась, и грузина в итоге унесли с поля на носилках. Со стороны это было похоже на легкое сотрясение.

Деспотович пробил и сильно, и точно, разведя Шунина и мяч по углам

— Я сам не понял, что там произошло, увидел только как Хвичу уносят на носилках, было волнительно за него, — делился впечатлениями в телевизионном интервью в перерыве полузащитник казанцев Денис Макаров.

По информации «Реального времени» травма Хвичи не так серьезна, как могло показаться на первый взгляд. У футболиста и в прошлом сезоне было похожее повреждение, когда ему досталось по носу. Сейчас прилетело в то же место, поэтому тренерский и медицинский штабы казанцев решили перестраховаться. Однако после игры Слуцкий сообщил, что не обошлось и без сотрясения:

— Он получил сотрясение и у него повреждение носа. Какая степень сотрясения и сломан ли нос — пока сказать нельзя. Сотрясение точно не глубокое, потому что он на своих ногах и всех узнает. А сломан у него нос, или нет, будет понятно, когда сделаем снимок.

Бакаев здорово заменил Хвичу

В начале второго тайма динамовец Комличенко за три с лишним минуты получил две желтые карточки и покинул поле. Причем грубо он играл против одного и того же игрока — Оливера Абильдгора. Хозяева остались вдесятером, а «Рубин» даже в отсутствие Хвичи получил прекрасный шанс продолжать играть на победу. Очень достойно заменил грузина Бакаев, который и создавал остроту в нападении, и был надежен при разрушении атак соперника в центре поля.

«Рубин» во втором тайме больше владел мячом и, в целом, даже не пытался играть на удержание счета. Казанцы не имели стопроцентных моментов, однако всегда держали в тонусе вратаря «Динамо» и своими дальними ударами, и забеганиями в штрафной площади соперника. Большая часть угроз исходила от Макарова, который в итоге и был признан лучшим игроком встречи.

Уже в добавленное время совершенно необязательную вторую карточку получил Ин Бом, который теперь пропустит следующий матч со «Спартаком»

На 85-й минуте Шиманьски со штрафного классно пробил под перекладину, однако Медведев сделал сейв, так и оставив свои ворота сухими в дебютной игре за «Рубин».

— Про момент со штрафным могу сказать, что вчера мы минут 30 уделили этому. Знали, что Шиманьски хорошо бьет именно эти штрафные. Поговорили об этом. Слава богу, что получилось выручить.

— Какие у тебя ощущения в плане командного духа?

— Все супер! Самое главное, что сегодня выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице. У нас амбициозный клуб с задачами, которые мы должны выполнить. «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы. Это самая нижняя планка.

У нас молодая команда и все впереди. Но все зависит от нас. Коллектив закаляется за счет таких тяжелых побед. Много молодых ребят, которые должны через подобные матчи проходить. Дальше — больше, — рассказал после игры Медведев.

Уже в добавленное время совершенно необязательную вторую карточку получил Ин Бом, который теперь пропустит следующий матч со «Спартаком». Была показана и третья в игре красная карточка — у «Динамо» на 94-й минуте был удален Паршивлюк.

1:0 — важнейшая победа команды Слуцкого, которая снова покорила Москву, обыграв вслед за ЦСКА и «Динамо». Теперь в столицу «Рубин» приедет только на матч с «Локомотивом», который состоится 6 декабря.



Фото fcdynamo.ru

Я не могу предъявить претензий своей команде. На мой взгляд, мы полностью переигрывали «Рубин» в первом тайме

Страсти по Кварацхелии: нырок или пенальти?

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после игры усомнился в справедливости назначения пенальти в ворота его команды:

— Получился хороший матч. Но поражения бывают разные. Я не могу предъявить претензий своей команде. На мой взгляд, мы полностью переигрывали «Рубин» в первом тайме. Есть большие вопросы по пенальти. На мой взгляд, сначала Кварацхелия начинал нырять и лишь потом получил удар по ногам и упал. Но результат на табло.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с мнением коллеги не согласился:

— Очень быстрая игра с обоюдоострыми шансами. В первом тайме «Динамо» пыталось использовать много диагональных передач, мы пытались больше комбинировать через центральную зону. Нам удалось реализовать одну из наших атак, но у хозяев тоже были моменты, которые они не реализовали.

Дальше, понятно, удаление сильно повлияло на ход встречи. Но, к сожалению, у нас еще нет такого опыта, чтобы мы могли сорвать большие дивиденды с численного преимущества. Даже несмотря на неравные составы, второй тайм прошел в нервной обстановке. «Динамо» имело явные моменты, из которых можно выделить момент Шиманьски со стандарта. У нас на контратаках было больше шансов, но мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы игра до победы была доведена более спокойно.

— Расскажите, почему сменщиком Дюпина выбрали Медведева, а не Коновалова? И когда ждать возвращения основного вратаря?

— У Дюпина небольшая простуда, поэтому он может быть готовым уже к следующей кубковой игре против «Черноморца» в среду. Выбор в пользу Медведева мы делали исходя из тренировочного процесса.

Понятно, что Ин Бом с Шатовым впервые оказались на поле с первых минут, но они оба — футболисты очень высокого уровня, поэтому наладить взаимодействие было не так сложно

— Как прокомментируете эпизод с пенальти, который тренер «Динамо» Новиков посчитал несправедливым?

— Мне показалось, что никто не нырял и это было нарушение правил. Как я понимаю, это элемент, просматриваемый VAR. Я его еще не видел в повторе, но в динамике показалось, что решение верное. Судя по всему, видеоассистент подтвердил решение главного арбитра. Поэтому вопросов быть не может.

— Видите ли вы в будущем возможность игры в два форварда: Деспотовича вместе с Игнатьевым?

— Это несколько сложно делать, когда у тебя в команде всего два полноценных форварда. Деспотович сейчас в очень хорошем состоянии и на протяжении всего матча был важным игроком. Он сильно задействован на стандартных положениях, сохранял все мячи, стоя спиной к воротам. К сожалению для Игнатьева, сегодня не было возможности его выпустить, но, тем не менее, мы на него очень серьезно рассчитываем.

— Какое у вас осталось впечатление от связки в центре полузащиты Шатов — Абильдгор?

— У нас сейчас есть футболисты, которые могут управлять игрой изнутри, контролировать мяч. Поэтому мы поменяли схему на 4-3-3. Понятно, что Ин Бом с Шатовым впервые оказались на поле с первых минут, но они оба — футболисты очень высокого уровня, поэтому наладить взаимодействие было не так сложно. Я удовлетворен игрой обоих.

Победа позволила «Рубину» догнать в турнирной таблице «Динамо», у обеих команд по 11 очков. Однако расслабляться некогда — на предстоящей неделе казанцы проведут сразу два матча: кубковый против «Черноморца» в Новороссийске и в 8 туре РПЛ со «Спартаком» на «Ак Барс Арене». Команде Слуцкого пора начинать обыгрывать московские команды не только в гостях.