На этот раз «Рубин» уничтожил Вилков. А «Краснодару» нечего делать в Лиге чемпионов

Пять главных итогов матча «Краснодар» — «Рубин»

Уже в который раз, говоря о матче «Рубина», невозможно обойти тему судейства и бесполезности VAR. Сегодня скандальный рефери Михаил Вилков в очередной раз продемонстрировал, что видеопомощник не меняет сути российского судейства — те же яйца, только в профиль. Впрочем, «отличиться» судейской бригаде помогли и сами казанцы — защитники сделали все, чтобы помочь обновленному, но сильно хромающему «Краснодару» в преддверии старта в Лиге чемпионов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Рубин» продолжает помогать судьям, а судьи — сопернику

С первого же тура текущего сезона казанский клуб вправе жаловаться на пристрастность судей — что ни матч, то либо удаление, либо пенальти, либо неназначенный пенальти на игроке «Рубина».

Только-только комиссия РФС разобралась с удалением Евтича в игре с «Ахматом» (признав решение арбитра Москалева ошибочным), как сразу после перерыва на игры сборных судья вновь сыграл ключевую роль в матче казанцев.

И если в случае с пенальти (первый гол «Краснодара») вопросы нужно адресовать скорее Илье Самошникову, который сначала проиграл позицию после аута, а потом выставил руку в штрафной, то в эпизоде, когда забивался второй гол, их нужно задавать всем. И Сильвие Бегичу за его странную попытку выхода из собственной штрафной с мячом через двух игроков соперника (даже в детском футболе тренеры учат, что в своей штрафной обыгрывать нельзя). И Михаилу Вилкову за то, что не отменил гол даже после просмотра VAR — на повторе хорошо видно сразу двойное нарушение правил на Бегиче: Классон ставил подножку и рукой цеплял хорвата за локоть.

— Естественно, очень плохо отношусь к поступку Бегича, — говорил после матча Леонид Слуцкий. — Я не собираюсь оценивать здесь действия арбитра, но могу сказать, что центральному защитнику идти в обыгрыш соперника, находясь последним на мяче, — это невероятная авантюра. Санкции? Ну отрубим мы ему ногу, а дальше посмотрим, как он будет действовать, — не без юмора добавил наставник «Рубина».

Комментатор Тимур Журавель остался в таком же недоумении, что и остальные зрители, несколько раз повторив, что объяснить подобное решение невозможно. Столь открытое недоумение комментаторов в матчах РПЛ сегодня, после историй вроде отстранения Александра Шмурнова, — большая редкость.

Да и в случае с третьим голом имеются подозрения на офсайд у Маркуса Берга.

В случае победы над «Краснодаром» казанцы обходили соперника в турнирной таблице и вплотную подбирались к еврокубковой зоне. Фото: rubin-kazan.ru

После перерыва «Краснодар» не перезагрузился — спасла помощь извне

В случае победы над «Краснодаром» казанцы обходили соперника в турнирной таблице и вплотную подбирались к еврокубковой зоне. У южан во внутреннем первенстве выходило пока не очень — непривычно низкая восьмая строчка в турнирной таблице.

Черту под тяжелым стартом сезона у «Краснодара» можно четко провести именно после этой недели — «быки» сначала играли на два фронта, выбивая себе место в групповом этапе Лиги чемпионов, а потом делегировали многих своих футболистов в сборные, в том числе в российскую. Теперь же пришло время наверстывать отставание от лидирующей группы.

С первых минут казанцы выглядели свежее, хорошо давили на оборону хозяев и не позволяли им выходить с собственной половины поля. Сразу два момента создали «рубиновые» в дебюте игры. А статистика по владению мячом и ударам по воротам после первого тайма указывала, что в Лиге чемпионов «Краснодару» будет тяжело — даже «Рубин» хорошенько потрепал «быков».

У казанцев, кстати, в сборные тоже съездили трое — это Хвича Кварацхелия, Филип Уремович и Карл Старфельт, который отыграл весь товарищеский матч с Россией.

С первых минут казанцы выглядели свежее, хорошо давили на оборону хозяев и не позволяли им выходить с собственной половины поля. Фото: rubin-kazan.ru

No Kvaratskhelia — no party

А вот при завершении атак в первом тайме казанцы показали полную беззубость. Только за первые 15 минут «Рубин» создал два по-настоящему голевых момента — сначала попадание в штангу, а после и прорыв Солтмурада Бакаева по левому флангу. Еще был момент у Шатова, который Олег благополучно запорол.

Позиционное и игровое преимущество «Рубина» не вылилось ни в какой профит, и это, по всей видимости, и сыграло роковую роль. Всего же за первый тайм казанцы нанесли три удара, из которых ни один не попал в створ ворот.

Казани явно не хватало наконечника, способного брать игру на себя или решать моменты, а Кварацхелия с легким повреждением после игр за сборную Грузии остался в запасе. Незаметен был и Денис Макаров, обычно обостряющий на другом фланге. Шатов же с возложенной на него ролью центра не справлялся.

Во втором тайме грузинский хавбек вышел, много обострял и пытался сам врываться в штрафную, но было видно, что вернулся он далеко не таким, каким его любят казанские болельщики. Так что на 86-й минуте Слуцкий усадил Хвичу обратно на скамейку, видимо, поняв, что поспешил выпускать ключевого игрока.

Во втором тайме грузинский хавбек вышел, много обострял и пытался сам врываться в штрафную, но было видно, что вернулся он далеко не таким, каким его любят казанские болельщики. Фото: rubin-kazan.ru

«Рубину» категорически не хватило здорового и полноценного Кварацхелии на старте матча — до судейских решений. Реализуй тогда казанцы свои моменты, игра пошла бы по другому сценарию.



Оборона «Рубина» плоха: ошибки Самошникова и Бегича — следствие трансферных просчетов

С игрой Сильвие Бегича все очевидно — это игрок уровня «Оренбурга», откуда он и перебрался и пока так и не вырос в футболиста клуба, претендующего на еврокубки. Остается вопрос — для чего казанцам откровенно слабый защитник с иностранным гражданством?

Вопросы вызывает и настойчивая вера Слуцкого в Илью Самошникова, который так же очевидно остается защитником уровня ФНЛ. Напомним, «Рубин» отдал в аренду с правом выкупа сильного атакующего защитника Олега Данченко, способного закрывать весь фланг, поскольку была сделана ставка именно на Самошникова. Причина — в иностранном паспорте украинца. Но в итоге Илья и сам не удержал позицию правого, уступив это место Уремовичу.

Так, может быть, логичнее было бы отпустить слабого Бегича, чтобы разгрузить лимит на легионеров, а Данченко дать делать то, что он умеет?

«Краснодар» не готов к Лиге чемпионов

Проигранный «Рубину» по многим фронтам первый тайм показал, что «Краснодар» пока не отошел от сложного отрезка сезона и что обновленная команда Мурада Мусаева играет далеко не на уровне европейских топ-клубов, с которыми ей вскоре предстоит сойтись.

Лишь эпизодический выпад «Краснодара» и стандарт помогли хозяевам поля выйти вперед в концовке невразумительного первого тайма. Казанцы, хотя и были откровенно плохи в завершении, в целом выглядели опаснее и контролировали ситуацию на поле первые 30 минут, а в остальные 15 были просто не хуже «быков».

Второй ошибочный гол окончательно деморализовал «Рубин». Каким образом «Краснодар» намерен играть в Лиге чемпионов, где судьи таких подарков делать не будут, — вопрос.