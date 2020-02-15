Слуцкий и Дзюба троллят друг друга всю неделю, Смолов справляет «тридцатник», а Загитова уходит в самопиар

Инстаграм-обзор звезд спорта

«Спортивный «Инстаграм» уходящей недели запомнится нам прежде всего взаимным троллингом Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого. Пожалуй, это главный онлайн-баттл в российском спорте за всю историю соцсети. Однако на периферии футбола оказалось еще несколько инфоповодов, созданных другими российскими спортсменами. О том, как Алина Загитова принялась продвигать свой бренд, Артемий Панарин ударился в рекламу, а Федор Смолов разменял четвертый десяток на поле, — в традиционном инста-обзоре «Реального времени».

Слуцкий и Дзюба устроили инста-перестрелку

Настоящий «блогбастер» выдали на неделе нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Началась инста-перестрелка с того, что футболист выложил кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты», сравнив тренера с космическим пиратом Весельчаком.

«Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба», — подписал пост Артем.

Правда, позже оказалось, что футболист просто сплагиатил эту шутку с юмористического футбольного паблика ВГИК.

Уже через пару минут Леонид Слуцкий выкатил «ответку», прокомментировав ее словами «Не я начал эту войну». Специалист выложил кадр из мультфильма с говорящим названием «Бревно». И подписал: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Такая оперативность наводит на определенные размышления. Как Слуцкий сумел так скоро придумать ответ, найти нужное видео из нужного мультика и вырезать из него нужный кадр? Попахивает спланированной PR-акцией.

На скриншоте явный намек на не самые выдающиеся футбольные способности форварда сборной России. Слуцкий уже не впервые подкалывает футболистов сравнением с деревом. Две недели назад он шутил у Ивана Урганта, что новобранец «Рубина» Дмитрий Тарасов «в воде не тонет», намекая на пробелы в техническом оснащении полузащитника.

Вскоре шутливая перепалка продолжилась. Дзюба опубликовал еще один пост с подписью: «Игроки «Витесса», акцентируя тему лишнего веса Слуцкого.

Главный тренер «Рубина» в ответ позволил себе подшутить над завышенным самомнением нападающего «Зенита»:

Ну а завершился «флешмоб» для привлечения внимания болельщиков накануне постом тренера, который напомнил о так и не состоявшейся европейской карьере Дзюбы смешным роликом.

«Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», — подписал тренер видео.

Можно предположить, что в ближайшее время взаимные подколки продолжатся, ведь продолжаются они уже далеко не первый месяц. Тем не менее никакого злого умысла и обид в этом нет — Дзюба и Слуцкий давно знают друг друга.

Загитова все больше продвигает свое лицо и все меньше — спортивные качества

Алина Загитова, похоже, окончательно отодвинула свою спортивную карьеру, сконцентрировавшись на продвижении личного бренда. В ее Instagram все чаще появляется реклама компаний, с которыми у экс-фигуристки контракт амбассадора.

В других публикациях Алина призывает посмотреть передачу о себе на японском телеканале AsahiTV с прикрепленным тизером выпуска.

«16 февраля выйдет передача об Алине Загитовой на японском телеканале AsahiTV. Вы увидите мой родной город Ижевск, мое детство, мою школу, моих учителей, мои фотографии, а также мое интервью о жизни и фигурном катании. Время показа программы 16 февраля (воскресенье), 13:55-15:20, ТВ Асахи, на японском языке», — подписала ролик экс-фигуристка.

А днем ранее Алина похвасталась тем, как она проводит время в Швейцарии, а именно в Монтрё. Крутите «карусель».

«Гуляю и наслаждаюсь минуткой отдыха. Здесь то облака, то солнце. Горы и свежий воздух», — делится Загитова. Отдыхает Алина, по всей видимости, от шоу-программ, в работу над которыми она окунулась сразу же после объявления об окончании спортивной карьеры.

Смолов влился в испанскую жизнь и отмечает тридцатилетие победой над «Севильей»

Российский нападающий Федор Смолов, перешедший пару недель назад в испанский чемпионат, похоже, прекрасно вписался в ритм жизни в Виго и в коллектив своей новой команды «Сельта». Забитых мячей на его счету пока нет, зато есть неплохие отзывы от местной прессы и главного тренера команды Оскара Гарсии.

За время пребывания в «Сельте» Федор, может быть, еще не успел вырасти как футболист, но уже точно повзрослел как человек. Свой день рождения форвард отмечал прямо на поле стадиона «Балаидос», и команда подарила ему победу над грозной «Севильей» (2:1).

«Мне 30. Сменяющиеся десятилетия похожи. Вперед, «Сельта»!» — сделал интернациональную подпись сразу на трех языках Федор под командным фото в раздевалке после победного матча.

«Поздравляю, браза», — подписал фото некогда популярный исполнитель и выпускник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава.

Артемий Панарин идет по стопам Загитовой или ему задерживают зарплату?

Одна из главных звезд российского хоккея за океаном — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, получивший самый жирный контракт в истории манхэттенской команды ($11,6 млн), отчего-то ударился в рекламу шампуня.

Под нетипичным для себя фото в амплуа мачо Артемий пишет, что никогда не боялся грязи и всегда работал до последнего пота.

Русскоязычные болельщики, не ожидавшие такого номера от хоккеиста, принялись слегка его подтролливать.

«Артемий, я пользуюсь мылом Duru, иногда гелем Axe, но у меня по-прежнему очень жесткие кисти (т.е. нетехничные руки, — прим. ред.), стоит ли попробовать палмолив?» — острит один из комментариев.

«Что, зарплату и в Америках задерживают?» — шутит другая поклонница таланта Хлебушка.