Тедеско не Джокер, он пока еще темная лошадка

И «Спартак», и «Рубин» провели разные таймы, но не наиграли на победу

Нулевой ничьей завершилась в Москве встреча «Спартака» и «Рубина», двух соседей по турнирной таблице. Они и продолжили соседство по таблице, дружно поднявшись после 13-го тура на две ступеньки вверх. Если абстрагироваться от счета, то игру следует признать увлекательной и подарившей возможность «Реальному времени» сделать несколько экскурсов в историю.

Помним, любим, скорбим… Верим!



Уходящая неделя превращается в какую-то запредельно трагическую для автора этих строк. Фанаты «Спартака» развернули перед игрой с «Рубином» баннер, посвященный Алексею Леонову, первому землянину, вышедшему в открытый космос. Мне довелось делать эксклюзивное интервью с этим человеком, который приезжал в Казань в несколько удивительном для себя качестве — одного из совладельцев нашей кондитерской фабрики «Заря», входившей в холдинг «СладКо».

На кончину 85-летнего Леонова спартаковцы отреагировали, а на смерть 52-летнего Александра Волкова, в недавнем прошлом одного из сильнейших теннисистов СССР и России, не смогли бы даже при всем желании — новость о его кончине появилась вчера днем. Последним местом его работы была деятельность в качестве тренера сборной Татарстана.

Закрывая невеселую тему, хочется пожелать здоровья игроку молодежного состава «Рубина» Вячеславу Фомину, который, по предварительным данным, получил разрыв внутренних органов в матче против дубля «Спартака». 17-летний воспитанник Академии «Рубина», приехавший, как это часто бывает, в Казань из Ижевска, потерял порядка двух литров крови и находится сейчас в реанимации…

Фанаты «Спартака» развернули перед игрой с «Рубином» баннер, посвященный Алексею Леонову, первому землянину, вышедшему в открытый космос. Фото sport24.ru

«Рубин» не стушевался

Увы, трагические темы еще промелькнут в этом репортаже. А начать его надо с того, что «Рубин» абсолютно не стушевался от встречи с именитым, но переживающим нелегкие времена соперником, как раз к отчетному матчу получившим нового рулевого — Доменико Тедеско. Уже на первых минутах игры казанцы провели хорошую размашистую атаку с переводом мяча с центра на правый фланг атаки, оттуда на левый, где его подхватил Александр Зуев, сместился в центр и угодил мячом в штангу. Правда, гол получился бы шальным, поскольку после Зуева мяч попал в голову Себастьяна Жиго, лучшего голеодора «красно-белых», который невольно мог пополнить свой бомбардирский багаж.

Следующий опасный момент снова случился у ворот «Спартака», когда «рубиновые» провели затяжную атаку, во время которой мяч ходил между игроками атаки, побывав в ногах у Давиташвили, Коновалова и Могилевца. Последний барражировал совершенно неприкрытым в штрафной и даже вратарской хозяев и получил от Игоря разрезающий пас, но в решающем моменте не успел дотянуться до мяча.

Наконец, Максименко в буквальном смысле спас свои ворота, когда потащил из ближней девятки удар Кьяртанссона. Тут автором передачи, которая опять могла стать голевой, снова выступил Коновалов, на этот раз навесивший в штрафную «Спартака» со штрафного, назначенного на левом фланге атаки.

Максименко в буквальном смысле спас свои ворота, когда потащил из ближней девятки удар Кьяртанссона. Фото rubin-kazan.ru

«Спартак» перехватывает инициативу

Тем временем «Рубин» был вынужден производить перестроения в защите, поскольку Олег Данченко, получивший повреждение, обнаружил неспособность провести матч до конца. Его поменял Егор «Мыслями уже в составе «Краснодара» Сорокин, который из футболиста основы превратился в игрока ротации. Выйдя на замену, он едва не стал автором голевой передачи, только, как и Жиго, этим он мог помочь сопернику. Разящая контратака «Спартака» уже захлебывалась после неточного паса Шюррле во вратарскую «Рубина», откуда мяч вылетел обратно, угодив в пятку Сорокина. Точно на ногу Гуса Тила. К счастью для казанцев, удар у нидерландца, который еще две недели назад был голландцем, не получился достаточно сильным, и голкипер «Рубина» Дюпин справился с ним без особого труда.

А минутами ранее он также выступил героем эпизода, когда прервал атаку «красно-белых». Шюррле мог выбегать один на один, но скорость у немца не такая, чтобы отрываться от игроков обороны «Рубина», стартуя с центра поля. В итоге спартаковец замедлил контрататаку хозяев, в нее включился Бакаев, который и мог стать адресатом передачи Шюррле. Но Дюпин сыграл в манере, свойственной как ему самому, так и соотечественнику Шюррле — Мануэлю Нойеру. То есть выбежал на край штрафной и исполнил последнего защитника, футбольную функцию, окончательно устраненную примерно полтора десятка лет назад.

Эта часть репортажа подсказывает, что в середине первого тайма хозяева наконец перехватили инициативу, поскольку до определенного времени казалось, что спартаковцев не встряхнула ни смена тренера, ни серия из пяти поражений подряд, ни переполненные трибуны.

В середине первого тайма хозяева наконец перехватили инициативу. Фото rubin-kazan.ru

Трагические и оптимистические воспоминания

Кстати, пусть и вопреки последовательности событий, но надо вспомнить о тех мероприятиях, которые состоялись перед стартом игры, когда болельщиков призвали почтить память простых зрителей и великого футболиста. Дело в том, что сегодня, 20 октября, отмечается 37 лет со дня трагического события, когда после домашнего матча 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» погибли несколько десятков советских болельщиков. Будучи очевидцем тех событий, скажу, что до провинциальной Казани эта информация тогда так и не добралась. Кстати, в том составе «Хаарлема» мог бы играть знаменитый Рууд Гуллит, который провел за эту команду три года на старте своей карьеры, но именно в 1982 году перешел в «Фейеноорд».

Тем временем «Спартак» и «Рубин» перед игрой приняли участие и в другой акции, которая носила уже не локальный, а глобальный характер. Дело в том, что 22 октября будет отмечаться 90-летие великого Льва Яшина. Торжественной церемонии поаплодировала вся ВИП-трибуна «Спартака», включая Станислава Черчесова и коллегу Яшина по сборной СССР Никиту Симоняна, ровно неделю назад отметившего 93-й день рождения.

«Рубин» и после перерыва продолжил играть первым номером, даже увеличив процент владения мячом и проводя много времени в затяжных комбинационных действиях. Правда, не все воспринимали такую манеру игры. К примеру, наиболее опытный игрок в составе «Рубина» Виталий Денисов, поучаствовав в перепасовке, совершил такой дикий обрез, что спартаковцы тут же устремились в контратаку, которая едва не стала голевой. Выручил Дюпин, намертво взявший удар Шюррле.

22 октября будет отмечаться 90-летие великого Льва Яшина. Торжественной церемонии поаплодировала вся вип-трибуна «Спартака», включая Станислава Черчесова . Фото spartak.com

Мяч у нас, моменты у «Спартака»

Между тем этот пресловутый процент владения мячом не отражал характер второго тайма, поскольку ситуация на поле кардинально изменилась. «Спартак» то ли намеренно принял решение отдать инициативу, то ли нынешним «красно-белым» эта ситуация просто удобнее, но большинство опасных моментов второй половины встречи было зафиксировано у ворот Дюпина, который и стал в итоге главным героем матча. Только в промежутке с 70-й по 76-ю минуту он как минимум трижды спасал свои ворота от неминуемых голов. Парадокс: игра велась преимущественно на половине поля «Спартака», а по-настоящему жарко было в штрафной «Рубина». Сначала зажег Резиуан Мирзов, который подхватил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр и ударил так, что Дюпину оставалось только отбивать, уже не выбирая, куда пойдет отскок. Мяч подхватили спартаковцы и пытались дважды добить, но защитники казанцев блокировали обе попытки.

Затем Дюпин лишил Жиго шанса пополнить голевой баланс, отразив и его удар. Причем «Спартак» продолжил комбинировать и в атаке вторым фронтом, Юрию пришлось ликвидировать прострел Мирзова и останавливать мяч на линии ворот после пары рикошетов. Наконец, Понсе выступил сам себе ассистентом, приняв мяч, удобно переложив его на ногу и выстрелив в дальний угол, но Дюпин был одновременно и на высоте, и в длине, успев сложиться и потащить мяч в броске. Дополнительную опасность атакам «Спартака» придавал тот факт, что зачастую «красно-белые» оказывались первыми на подборе или в борьбе за мяч, отчего их нападение превращалось в массированное, когда за один отрезок времени атаки накатывали на ворота «Рубина» волнами. Опасность в данной ситуации заключается в том, что обороняющиеся теряют стройность построения, им приходится не защищаться в привычном смысле этого слова, а отбиваться. А «Рубину» в этом случае пришлось отбиваться на протяжении пяти подряд минут.

Честь и хвала казанцам, что не дрогнули. И даже стопроцентный момент, который случился у них уже на пятой добавленной минуте матча, не должен вводить в заблуждение. Максименко, выручив «Спартак», сохранил не только ничью, но и справедливый итог матча. Ни «Спартак» при новом наставнике не заслуживал победы, ни «Рубин» не наиграл на нее, если вспоминать все события последнего часа в этом матче.

