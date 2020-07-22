Проверка «Спартаком» для молодой команды Слуцкого и судьба последней путевки в Лигу чемпионов

Превью 30-го тура РПЛ

В российском футболе сегодня играется последний тур чемпионата, все встречи которого начнутся в одно время — в 19.00 по московскому времени. Казалось, что коронавирусная проблема постепенно отошла на второй план, однако один из запланированных матчей не будет сыгран — «Сочи» не стали лететь на игру в Самару из-за ряда зараженных игроков. Главная интрига этой недели в российском футболе: пойдут ли на повышение в классе подмосковные «Химки» или самарские «Крылья Советов» все-таки сохранят свое место в РПЛ? Ответ узнаем уже в пятницу после исполкома РФС, а пока что изучим оставшиеся интриги 30-го тура. Хлопнет ли «Ростов» Карпина напоследок дверью, попортит ли Игорь Шалимов своему бывшему клубу нервы, что будет с «Уфой» и как Леонид Слуцкий настраивается на «Спартак» — в анонсе «Реального времени».

«Ростов» — «Зенит»: злой Карпин против расслабленного Семака

Ростовчане на данный момент одна из самых симпатичных команд для нейтральных болельщиков. На фоне всего коронавирусного абсурда, который происходил в РПЛ после возобновления чемпионата, больше всех пострадал именно «Ростов». И если бы лига была последовательна в своих решениях, то подопечные Валерия Карпина к последнему туру могли бы не просто бороться за попадание в Лигу чемпионов, а даже находиться в тройке лучших команд в турнирной таблице. Сейчас же клуб расположился на пятой строчке и по итогам заключительного игрового дня вряд ли покинет ее. Хотя в случае потери очков ЦСКА в игре с «Тамбовом» и победы «Ростова» над «Зенитом» Карпин и компания займут четвертое место.

Совершенно обратные чувства вызывает питерский «Зенит». О его досрочном чемпионстве уже почти не вспоминают — команда вызывает настоящую гордость только у собственных болельщиков. Кубковая игра со «Спартаком» в минувшие выходные еще раз наглядно показала, почему к питерцам у нейтральных любителей футбола такое отношение. В эпизодах с участием их игроков повтор с использованием системы VAR смотрят, в других — практически нет. Хотя судейство в российском футболе — это отдельная тема для большого разговора.

Прогноз «Реального времени»:

«Ростов» в минувшем туре сыграл нулевую ничью в Казани, хотя матч был очень интересным и минимум 3 гола в нем могло быть забито легко. Подводила реализация. Команда Карпина старается играть в атакующий футбол, насколько это позволяют обстоятельства.

«Ростов» в минувшем туре сыграл нулевую ничью в Казани, хотя матч был очень интересным и минимум 3 гола в нем могло быть забито легко. Фото rubin-kazan.ru

«Зениту» от игры в Ростове-на-Дону не нужно совершенно ничего, на этой неделе питерцам еще играть финал Кубка России в Екатеринбурге против «Химок». Очевидно, что Сергей Семак даст отдохнуть своим лидерам, однако и скамейка запасных «зенитовцев» способна доставить проблем любой команде РПЛ. Однако предположим, что мотивация «Ростова» и лично Валерия Карпина на эту игру сыграет решающую роль, и хозяева любой ценой победят. Скорее всего, с перевесом в один мяч.

Победа «Ростова» — 2:1



«Краснодар» — «Ахмат»: Шалимов может помешать бывшей команде попасть в Лигу чемпионов

После неожиданного поражения «Краснодара» от «Динамо» (0:2) на своем поле прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов обеспечил себе московский «Локомотив». Главная интрига последнего тура — кто займет третье место, дающее право выступить в третьем квалификационном раунде самого престижного клубного турнира в мировом футболе. Претенденты: «Краснодар» и ЦСКА. У обоих впереди, казалось бы, проходные домашние встречи. Но на деле не все так просто.

В последнем туре краснодарцы принимают «Ахмат», а в гости к армейцам приедет «Тамбов». Ни грозненцы, ни тамбовчане не имеют турнирной мотивации, так как уже точно сохранили себе прописку в РПЛ на будущий год. ЦСКА выйдет на третье место, только если победит, а «Краснодар» потеряет очки. В случае равенства турнирных баллов преимущество по личным встречам будет у московского клуба.

Прогноз «Реального времени»:

Южанам в их игре против «Ахмата» может быть труднее по той причине, что в гости приедет команда их бывшего главного тренера, Игоря Шалимова. Поэтому грозненцы совершенно точно упрутся и могут даже расслабленно сыграть на победу. Учитывая все проблемы, которые обнажила игра против «Динамо», обыграть «Краснодар» сейчас может любая команда, которая настроится, выполнит установку и использует изъяны соперника.

Учитывая все проблемы, которые обнажила игра против «Динамо», обыграть «Краснодар» сейчас может любая команда, которая настроится. Фото vk.com/fckrasnodar

Однако предположим, что подопечные Мусаева такой шанс снова сыграть в Лиге чемпионов не упустят. Матч получится результативным, вряд ли кто-то из команд будет осторожничать, поэтому есть резон ждать минимум пяти голов. Но победит «Краснодар», который и отправится бороться за групповой лигочемпионский этап.



Победа «Краснодара» — 3:2



«Уфа» — «Арсенал»: порадует ли Евсеев домашней победой напоследок?

Уфимцы и туляки набрали одинаковое количество очков в турнирной таблице (по 37) и перед заключительным туром делят 7-8 места. Догнать московское «Динамо», которое в шаге от выхода в еврокубки, уже не получится, а вот упасть на пару позиций ниже вполне реально. Но этот матч будет нести, скорее, моральное удовлетворение для победителя.

Гораздо любопытнее непосредственно футбола то, что происходит вокруг команд в последние дни. Особенно много слухов вокруг «Уфы» — здесь и возможный уход главного тренера Вадима Евсеева в «Спартак» вслед за Газизовым, и очередные случаи коронавируса в команде, и финансовые проблемы клуба, из-за которых башкирский футбольный флагман может продать своих лидеров.

Интересные новости появляются и из Тулы. Так, по информации «Спорт-Экспресса» лучший бомбардир «Арсенала», нападающий Евгений Луценко (на его счету 15 голов и третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ) входит в сферу интересов казанского «Рубина».

Уфимский клуб в уходящем чемпионате запомнился в первую очередь своими громкими победами в матчах с лидерами. Фото vk.com/ufafc

Прогноз «Реального времени»:

Уфимский клуб в уходящем чемпионате запомнился в первую очередь своими громкими победами в матчах с лидерами. С сопоставимыми по классу командами у подопечных Евсеева не все так гладко. Вот и в игре первого круга туляки одержали победу со счетом 1:0. Предположим, что во втором круге башкирский клуб реабилитируется и напоследок порадует своих болельщиков домашней победой, заняв итоговое 7-е место в РПЛ.

Победа «Уфы» — 1:0



«Рубин» — «Спартак»: побьют ли красно-белые свой антирекорд?

В казанском клубе пошли на беспрецедентные меры безопасности: билеты продаются только в кассах стадиона, онлайн-продажи нет. Заветные квитки отпускаются только по паспорту или свидетельству о рождении, причем на один документ можно купить только один билет. Помимо этого, на матч смогут попасть только болельщики с татарстанской пропиской.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к заключительному матчу в РПЛ в сезоне-2019/20 и поделился ожиданиями от соперника:

— Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи — на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.

Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме, — заявил Слуцкий.

«Рубин» официально объявил о подписании трехлетнего контракта с сербским нападающим Джордже Деспотовичем. Фото rubin-kazan.ru

Накануне «Рубин» официально объявил о подписании трехлетнего контракта с сербским нападающим Джордже Деспотовичем. Но это все дела следующего сезона, пока что это приобретение должно хоть как-то мотивировать лини атаки «Рубина». Одна из главных интриг: забьет ли Иван Игнатьев свой первый мяч за казанцев или это фантастика?

Что касается москвичей, то в этом сезоне у «Спартака» дела настолько плохи, что команда Доменико Тедеско может повторить или даже превзойти клубный антирекорд в чемпионате России 17-летней давности, когда под руководством Владимира Федотова красно-белые заняли лишь 10-е место. Чтобы повторить «достижение» того сезона, «Спартаку» нужно, например, сыграть вничью с «Рубином». При этом «Урал» должен победить «Локомотив». Исход матча «Арсенала» и «Уфы» уже не будет иметь значения, потому что в случае равенства очков каждый из этих клубов по дополнительным показателям опередит москвичей. Если же «Спартак» уступит в Казани, а екатеринбуржцы наберут хотя бы одно очко в игре с «Локо», то антирекорд будет бит.

Прогноз «Реального времени»:

Доменико Тедеско почти наверняка выпустит очень рискованный состав в Казани. При этом «Спартак» точно будет играть на победу, кто бы не вышел на поле. А вот чем ответит Слуцкий, очень любопытно. «Рубиновые» неделю назад провели довольно приличный матч против «Ростова», пусть и не забили (0:0). В последней игре сезона казанцы не должны сбавить оборотов и на гол наиграют точно (правда, вряд ли его забьет Игнатьев). Но все закончится боевой ничьей.

Ничья — 1:1, Игнатьев так и не забьет за «Рубин» в этом сезоне