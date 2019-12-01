Дюпин оставил «Рубин» в игре, а Квара принес ничью в Грозном

Казанцы сравняли счет на 93-й минуте

В прошедшем туре «Рубин» провел не самый плохой матч против «Зенита» на своем поле, но все равно ожидаемо проиграл (1:2). Казанский клуб в ноябре обосновался в зоне стыковых игр и предстоящие три выездные встречи с прямыми конкурентами должны определить, как долго подопечные Докампо — Шаронова пробудут в «группе риска». Первый же матч гостевого турне в Грозном мог обернуться закономерным поражением, но казанцы нашли в себе силы сравнять счет на последних минутах. О том, как многострадальный Денис Глушаков забил первый гол в чемпионатах России за «Ахмат» и на что теперь может рассчитывать «Рубин», — в материале «Реального времени».

От «Ахмата» до «Ахмата» — всего две победы

После игры с «Зенитом» Эдуардо Докампо провел одну из самых коротких пресс-конференций в сезоне. Говорить много ему было не о чем, вопросов к тренеру также практически не было — все показывает нынешняя игра «Рубина», которая вполне соответствует месту в турнирной таблице. Летом казанцы заставили поверить в себя после двух классных матчей в Москве на старте чемпионата и первой домашней игры. Тогда в конце июля в Казань на «Центральный» приехал как раз «Ахмат». Единственный гол исландца Видара Кьяртанссона поверг болельщиков в восторг, и вряд ли кто-то из них мог предсказать дальнейшее развитие событий: после той встречи с грозненцами казанцы победили всего два раза (дома «Арсенал» и «Тамбов»). «Рубин» постепенно перестал забивать, залихватская атакующая игра пропала, а любимым счетом команды стали нули на табло.

Но в последних играх даже счет 0:0 был бы за радость, так как «Рубин» снова начал проигрывать хоть дома, хоть в гостях. Если победа «Зенита» в Казани прогнозировалась, то вот с «Динамо» «Рубин» просто обязан был брать хотя бы очко, но в итоге в той встрече подопечные Докампо — Шаронова сыграли даже бледнее, чем с питерцами. В какой-то степени командам уровня нынешнего «Рубина» даже проще играть с чемпионами и действующими лидерами. За поражение никто не осудит, зато всегда есть шанс «сгонять» любимые 0:0 или даже победить при фантастическом стечении обстоятельств.



На текущей неделе впервые пошли предметные разговоры о вероятной отставке в казанском клубе

В итоге «Рубин» играл вничью против «Зенита» суммарно только 20 минут (7 минут — до первого пропущенного гола и 13 — до второго). Неделю назад были всплески комбинационной игры, в какой-то момент казанцы даже поддавливали соперника, запирая в его зоне. По статистике, так и вовсе «рубиновые» провели очень добротный матч. Но все же это был тот случай, когда цифры обманчивы — «Зенит» играл по счету и при необходимости мог прибавить в любой момент. Питерцы сыграли в морозную погоду ровно на столько, сколько нужно было для победы в один мяч.

На текущей неделе впервые пошли предметные разговоры о вероятной отставке в казанском клубе. Даже называлась конкретная кандидатура на смену Роману Шаронову — Леонид Слуцкий, который в пятницу был отправлен в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса». Пока что этот вариант не выглядит реалистичным, хотя очевидно, что «Рубину» нужна серьезная встряска, пока еще есть время и шансы улучшить положение в турнирной таблице.

«Как всегда, у наших ворот много моментов»

«Ахмат» провел первый тайм очень активно, нанеся сразу десять ударов и пять из них — в створ ворот. Хотя «Рубин» и превзошел хозяев по владению мячом (53% против 47%) и по заработанным стандартным положениям, казанскому клубу это ничего не принесло. В прошлом сезоне, когда команду тренировал Курбан Бердыев, именно стандарты давали «рубиновым» больше всего шансов на голы. Один только знаменитый розыгрыш углового «Спарта» позволил команде забить больше пяти мячей. Сейчас у казанцев после 18 туров жалкие 9 голов — это катастрофически мало.

В Грозном в основной состав казанцев вернулись полузащитники Александр Зуев и Зурико Давиташвили. В обороне пару с Филиппом Уремовичем составил Константин Плиев, а Егор Сорокин остался в запасе. На острие атаки снова вышел Евгений Марков. В этой игре он был не так активен, как в матче с «Зенитом», а на последние 18 минут ему даже вышел помогать еще один нападающий, Кьяртанссон. Зато приковывал к себе внимание полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков. На неделе СМИ много говорили о его личной жизни — бывшая жена футболиста претендует на его квартиры, машины и миллионы рублей. Сам же игрок до этого матча забивал за «Ахмат» лишь в кубковой встрече, а на 31-й минуте первого тайма забил и первый гол в РПЛ — 1:0.

— В принципе, как всегда, у наших ворот много моментов, — говорил в перерыве в телевизионном интервью вратарь «Рубина» Юрий Дюпин. — Видимо сказывается какой-то недонастрой, надо серьезно поговорить в раздевалке.

«Ахмат» провел первый тайм очень активно, нанеся сразу десять ударов и пять из них — в створ ворот

«Надо иметь талант, чтобы пропускать на 93-й минуте»

Во втором тайме отголоски серьезного разговора в игре «Рубина» не проявились. Некоторое оживление внес прорыв Зуева, но удар у него получился далеко мимо ворот. В ответной атаке пришлось выручать уже Дюпину — «Ахмат» продолжал быстро переходить из обороны в нападение. Хозяева спокойно играли по счету, а гости создавали лишь какое-то подобие моментов. Имел возможность отличиться Павел Могилевец, находясь в выгодной позиции, но мяч никак не шел в створ ворот.

В концовке игры снова серьезно пришлось выручать вратарю «рубиновых» — если бы вдруг эта игра закончилась со счетом 0:0, то Дюпин совершенно точно был бы признан лучшим игроком встречи. На 88-й минуте он отразил опасный удар головой, а в компенсированное время именно сейв Юрия оставил «Рубин» в игре после выхода один на один к его воротам игрока «Ахмата».

Когда было сыграно 92 минуты, классный прорыв удался Хвиче Кварацхелии, который здорово пробил по воротам Евгения Городова. Срикошетив от спины защитника хозяев, мяч влетел в сетку и заставил трибуны в Грозном замолчать. 1:1 — сумасшедшая концовка и очередная ничья «Рубина», которую можно признать маленькой победой, учитывая сценарий игры.

— Эмоций нет никаких. Пятую или шестую игру подряд пропускаем в самом конце игры. Какое-то невезение, слов нет, — сказал после игры признанный РПЛ лучшим во встрече Глушаков. — Надо иметь талант, чтобы пропускать на 93-й минуте. Об этом сейчас нам сказало руководство. Могли уже находиться повыше в турнирной таблице. Надеюсь, что сегодняшний гол для меня — только начало. Но самое главное даже не мои голы, а то, чтобы мы перестали пропускать на 90-х минутах. Это катастрофа.

Когда было сыграно 92 минуты, классный прорыв удался Хвиче Кварацхелии, который здорово пробил по воротам Евгения Городова

Выздоровеет ли костяк «Сочи» к матчу с «Рубином»?

После игры Эдуардо Докампо выглядел счастливым:

— Думаю, что сегодня была равная игра, обе команды хотели выиграть. Мы играли до конца, и получилось использовать свой последний момент в матче.

— Можно сказать, что эта ничья в какой-то мере сродни победе?

— Да, конечно. Мы бились до конца.

— Как в целом оцените игру вашей команды?

— Мы играем нестабильно. Сегодня были моменты, но завершения не было. Хотя некоторыми отрезками мы довольны.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов саркастически улыбался и дал такой комментарий:

— Я думаю, это никто не может объяснить. Ну как такому может быть логическое объяснение? С нашей стороны была хорошая игра. Но опять этот гол в концовке. Теряем два очка. Ладно, с «Динамо» был стандарт, но тут с игры обидно пропустили. Все в команде очень расстроены.

Таким образом, «Рубин» сыграл вничью после двух подряд домашних поражений. «Ахмат» мог выиграть и резко улучшить свое положение в турнирной таблице. Пока что ему удалось лишь покинуть зону стыковых матчей. Подсобили «Крылья Советов», которые в Самаре проиграли «Уфе» (0:1) и не могут забить уже пять матчей. Самарцы и казанцы имеют по 18 очков после 18 игр и располагаются на 13 — 14-м местах.

Эдуардо Докампо: «Мы играем нестабильно. Сегодня были моменты, но завершения не было. Хотя некоторыми отрезками мы довольны»

«Рубиновым» теперь ехать в Сочи в следующие выходные и играть там последний матч перед долгим зимним перерывом. Главный шанс на успешный результат может быть в том, что сочинцы свою игру текущего тура пропустили из-за массовой болезни — их матч с «Оренбургом» перенесли на следующий год по согласованию команд. Возможно, большинство футболистов соперника еще не восстановятся от эпидемии, так как, по прогнозам специалистов, на полное выздоровление «Сочи» понадобится около двух недель.