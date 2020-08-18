Тройка усиления и непонятный уход Данченко: укрепился ли «Рубин» в августе?

Разбираем трансферы Хван Ин Бома, Никиты Медведева и Георгия Зотова

Тремя футболистами укомплектовался казанский «Рубин» с начала этого сезона, отпустив двоих игроков основы — Подберезкина и Данченко. О том, стал ли сильнее «Рубин» в это трансферное окно, чем корейский хавбек Ин Бом зацепил Слуцкого, почему Медведев три года сидел без практики и чего ждать от Зотова, — в материале «Реального времени».

Хван Ин Бом: азиатская темная лошадка от Слуцкого

Переход корейца — единственный трансфер из трех, на который «Рубин» раскошелился: Хван Ин Бом обошелся казанцам в 2,5 млн евро.

Центральному хавбеку 23 года, и по всем признакам в ближайшие годы он должен прибавлять. Ин Бом достаточно универсален, может действовать и в опорной зоне, и выше центрального хавбека или атакующего полузащитника. Помимо игры в центре при желании может сыграть и на флангах — такой опыт у него имеется.

Хван — воспитанник корейского клуба «Тэджон Ситизен». В январе 2019 года он перебрался в Северную Америку, где стал игроком «Ванкувер Уайткэпс». Здесь в 36 матчах забил три мяча и сделал три голевые передачи. Цифры не самые впечатляющие, учитывая атакующую манеру игры в МЛС.

Центральному хавбеку 23 года, и по всем признакам в ближайшие годы он должен прибавлять. Фото instagram.com/inbeom_hwang6

Чем именно он лучше полузащитников с российским паспортом, чтобы тянуть его аж с другого края света и платить за трансфер 2,5 миллиона? Да еще из лиги, где голы забиваются с 40 метров с периодичностью раз в два-три тура? МЛС и РПЛ — это не просто разная стилистика футбола, это разные виды спорта. В России, где большинство команд действуют от обороны и редко открываются, футболисту будет сложнее втройне.

Известно, что игрока хотел видеть в команде сам Леонид Слуцкий, лично ведший с ним переговоры. Под него «Рубин» даже расстался с сильным в индивидуальном плане защитником Олегом Данченко, не боящимся идти в обводку. Нероссийский паспорт последнего стал в данном случае определяющим фактором, нужно было освобождать легионерское место — по новому лимиту «8+17» он не мог оставаться в команде.

Наставник казанцев имеет опыт работы с азиатскими футболистами — под его руководством не один год в ЦСКА отыграл японец Кейсуке Хонда. Возможно, Леонид Викторович что-то видит и знает, что не заметно обывателям, отталкивающимся от статистики игрока. С другой стороны, очевидно, что канадцы не слишком держались за Хвана и были готовы отдать его куда-нибудь в Европу и за меньшую сумму — загребское «Динамо» выложило за него 2,3 млн, и «Рубину» пришлось усиливать свое предложение.

На чемпионате мира в России корейский полузащитник не выступал — его стали привлекать в первую сборную лишь в сентябре 2018 года. За это время хав отыграл в футболке национальной команды 23 матча.

Голкипер уже взял в казанской команде первый номер, а это серьезная заявка и определенный звоночек для Дюпина. Фото vk.com/fcrk

Никита Медведев: резкий карьерный взлет и столь же резкое падение

Довольно молодой по вратарским меркам Никита Медведев уже в свои 25 оказался свободным агентом. А ведь еще совсем недавно его имя было у всех на слуху — еще бы, совсем юный (тогда — 21-летний) голкипер так здорово заменил Сослана Джанаева в том самом «мужиковском» бердыевском «Ростове». Более того, в «Ростове» Медведев побил рекорд Руслана Нигматуллина — 940 минут без пропущенных мячей, доведя этот показатель до 989 минут (1 034 минуты с учетом компенсированного времени).

Однако карьера воспитанника ижевского футбола пошла по нисходящей так же резко, как и рванула вверх. Летом 2017 года он покинул «Ростов», подписав контракт с «Локомотивом», и за три года в составе «железнодорожников» сыграл лишь в двух официальных матчах.

14 августа этого года Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию, поскольку генеральный директор клуба Василий Кикнадзе грозился отправить вратаря в фарм-клуб москвичей «Казанку». Судя по всему, договорились «по-хорошему».

Из преимуществ Никиты перед его конкурентом Юрием Дюпиным (не всегда таким уж надежным) стоит отметить опыт выступлений на самом высоком уровне — у него 5 матчей в Лиге чемпионов. Никто из нынешнего состава «Рубина» не может похвастать подобным. Голкипер уже взял в казанской команде первый номер, а это серьезная заявка и определенный звоночек для Дюпина.

Кроме того, этот трансфер может означать, что «Рубин» попрощается с голкипером Иваном Коноваловым.



«Мы хорошо знаем Медведева, в «Ростове» были вместе с ним. Очень рады, что Никита присоединяется к нашей команде, — заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов Sport24. — Уйдет ли Иван Коновалов? У нас ушел молодой вратарь Волк, Городовой в аренде. Нужно три вратаря, и вот Медведев приходит третьим вратарем, но только не по мастерству, а по количеству. Что же касается предложений по Ивану Коновалову, то многие интересуются, но пока нет никакой конкретики».

Контракт «Рубина» с Медведевым подписан до конца сезона-2021/2022.

Георгий Зотов: галопом по Приволжью

Если вы болельщик «Рубина» и задавались вопросом, что собираются делать тренеры после ухода лучшего крайнего защитника команды Олега Данченко, то ответ пришел накануне. Георгий Зотов занимает ту же позицию, что и украинец, и, судя по всему, будет подстраховывать неопытного и не всегда убедительного Илью Самошникова.

Из плюсов для «Рубина» — игрок пришел в качестве свободного агента и наверняка не запрашивал высокий контракт. Хотя ранее в СМИ проходила информация, что Зотова якобы хочет заполучить «Краснодар», однако «Рубин» оказался более удачливым в переговорах. В таком случае казанцам наверняка пришлось перебивать предложение.

Из плюсов для «Рубина» — игрок пришел в качестве свободного агента и наверняка не запрашивал высокий контракт. Фото vk.com/fcrk

Вот только возраст, да и манера игры Георгия не в его пользу и по сравнению с ушедшим в аренду Данченко, и даже на фоне подающего надежды Самошникова. Ему уже 30 лет (хотя для защитника это, в принципе, не критично), да и клубы в последние годы он меняет с завидной регулярностью, объехав всех представителей ПФО в Премьер-лиге — это уже третья его команда за последние три сезона. Ранее он отыграл в самарских «Крыльях Советов» и «Оренбурге» — в аренде. После вылета последнего в ФНЛ спускаться на уровень ниже, естественно, не захотел, а «Крыльям Советов» Зотов оказался не нужен после неудачного сезона под руководством Андрея Тихонова в Премьер-лиге. Защитник приходил в стан самарцев, когда те боролись за возвращение в высший свет российского футбола, однако после выхода в РПЛ проявил себя куда слабее.

До того в послужном списке воспитанника новосибирского футбола были дубль «Локомотива», белгородский «Салют», махачкалинский «Анжи», краснодарская «Кубань» и еще пара клубов низших лиг. В прошлом сезоне в «Оренбурге» он отыграл 22 матча, забив один гол и сделав одну голевую передачу.