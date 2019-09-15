«Рубин» проиграл питерскому арбитру?

Равная игра с «Оренбургом» была омрачена спорным судейским решением

«На щите» возвращаются из Оренбурга футболисты казанского «Рубина», уступившие в равной борьбе одноименному клубу в матче 9-го тура РПЛ со счетом 1:2. Течение игры, катившейся к ничьей, перевернул арбитр Сергей Лапочкин, углядевший нарушение в контакте рубиновца Уремовича с форвардом хозяев. Подробности — в материале «Реального времени».

В бой идут новички



Стартовые минуты матча в Оренбурге прошли при территориальном преимуществе казанцев, но первый опасный момент создали хозяева поля. Их новоиспеченный капитан Джордже Деспотович, воодушевленный получением капитанской повязки, принял мяч на границе штрафной площади казанцев, развернулся и послал мяч впритирку с правой штангой Александра Дюпина. К счастью для «Рубина», он прошел с внешней стороны. Тут же казанцы провели разящую контратаку, Игорь Коновалов вырезал передачу на дебютанта «Рубина» Александра Ташаева, тот прошел до штрафной и прострелил. В этот раз имел шанс отличиться другой капитан — Башкиров, но Евгений немного не дотянулся до мяча, поскольку его коснулся кто-то из защитников команды хозяев. Вскоре недавний дебютант «Оренбурга» Жига Шкофлек из Словении «окропил протокол игры желтеньким», нарушив правила нападением на Дюпина.

Кстати, тренеры обеих команд не постеснялись насытить свои составы новичками. Так, ворота «Оренбурга» защищал белорус Андрей Климович, защиту укрепил Урош Радакович, перешедший в РПЛ из чешского чемпионата, а состав «Рубина» усилил арендованный у «Ростова» полузащитник Александр Зуев. Но в целом, лучшее взаимодействие с партнерами поначалу демонстрировали хозяева поля. Они выглядели стройнее и в позиционных атаках, и в контратаках, чаще били, распугивая местных пернатых, поскольку в створ ворот мяч упрямо не попадал. Казанцы же, к сожалению, зачастую допускали ошибки в защите, нервируя своих болельщиков.

В заключительные десять минут первого тайма игровым преимуществом завладели уже казанцы, получив право на два штрафных, закончившихся, правда, безадресными навесами, и ударом Евгения Башкирова как итогом затяжной атаки. В концовке 45-минутки продемонстрировал свое мастерство экс-игрок «Рубина» Тимур Аюпов. Перехватил мяч, продвинулся, отдал передачу на португальца Рикарду Алвеша, получил ответную и ударил головой, находясь во вратарской. Только вот португалец сделал ответный пас «в недодачу», и Аюпов бил не лбом, а затылком. Кстати, для любителей футбола нелишним будет напомнить о том, что Тимур — сын футболиста «Рубина» Ансара Аюпова, игравшего за Казань в «нулевые».

«Рубин» и «Оренбург» почти ничего не связывает

Ну а самый известный человек, связывающий Оренбург с «Рубином», в эти дни бегал на Центральном стадионе Казани, выступая в ветеранском турнире памяти Виктора Колотова, которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Речь идет о Роберте Евдокимове, который 30 лет назад играл за «Рубин», а в 2010-е тренировал «Оренбург», значительно усилив игру этой команды. Кстати, Евдокимов, находящийся на пороге 50-летия (юбилей он справит в феврале будущего года), пребывает в отличной форме. Еще одно связующее звено Казани и Оренбурга, Сильвие Бегич, с нетерпением ожидался на поле, но он до сих пор находится в лазарете «Рубина».

Все эти воспоминания нахлынули в перерыве, и на этом тема взаимодействия и взаимопроникновения казанского и оренбургского футбола практически ограничилась. Вот такой парадокс: «Рубин» и «Газовик», как ранее назывался «Оренбург», играли в одной второй Зоне второй лиги чемпионата СССР, но практически не соприкасались. Разве что в историческом плане можно провести параллели, поскольку Оренбург на какое-то время утратил команду мастеров, а в Казани были близки к этому, да факт, что в обоих регионах эпицентр футбола на какое-то время перемещался на периферию. В Татарстане — в Челны, когда солировал «КАМАЗ», а в Оренбургской области — в Новотроицк, где взлетела местная «Носта». Рекордсмена этого клуба Михаила Рылова должны знать любители российского спорта, ведь именно он отдал своего сына Евгения в бассейн, вырастив суперзвезду мирового плавания Евгения Рылова.

Пошла «жара»

Буквально с развода мяча в центре поля хозяева помчались в атаку, и она выглядела опасной, только вот угол обстрела для нападающего был очень острым — мячу некуда было деваться, кроме как в могучую грудь Дюпина. Тут же казанцы ответили острым контрвыпадом, и Евгений Марков мог открыть счет, но его удар из вратарской откровенно не получился.

В итоге на 49-й минуте Рикарду Алвеш открыл счет точным ударом с левой в дальний угол. Но тут откровенно ошибся защитник казанцев, который после навеса мяча в штрафную выносил его по центру, невольно сделав удобную передачу португальцу. Это детская ошибка, сравнимая с тем, чтобы выходить из обороны при помощи дриблинга, от таких стараются избавиться еще на уровне детско-юношеских школ, но…

На счастье казанцев, они отыгрались в ближайшие пять минут — точнейший навес Олега Данченко реализовал Башкиров. Тут, наверное, можно говорить уже об ошибке хозяев поля, точнее, голкипера Климовца, поскольку Башкиров забивал ему головой с расстояния не более метра от линии ворот.

Капитан казанцев вскоре отличился уже в негативном плане, заработав желтую карточку. И команды сравнялись и по этим показателям в протоколе — 1:1. «Оренбург» вскоре мог изменить цифры в самой приятной графе «забитые голы», но «с метра легко» уверенно забивает только известный хоккеист Максим Афиногенов, и то в рекламном клипе. Тут с метра кто-то из оренбуржцев запулил мяч в белый свет, как в копеечку. В регби бы это оценили набранными очками, но в футболе свои правила.

И пенальти на 89 минуте

Оренбургский «Деспот», как значится на футболке капитана команды, мотивировал ее на борьбу за три очка, в одном из моментов отдав перспективный пас на левый фланг, куда замкнуть передачу устремился форвард «Оренбурга», но тут защитники «Рубина» были на высоте, не позволив моменту превратиться даже в угловой.

Тем временем, игровое времени перевалило за час, пошли замены, и на скамейках запасных последовательно оказались авторы обоих голов и капитаны обеих команд: Алвеш и Деспотович из «Оренбурга» и казанец Башкиров, который един в двух ипостасях. Игра перешла в эндшпиль, хотя сам ход матча продолжал оставаться обоюдоострым. То оренбуржцы совершат набег с неточным завершением, и только по окончании эпизода выяснится, что там был микроскопический офсайд, То Ташаев предпримет сольный забег, завершая его ударом в створ из-под защитника.

А развязка наступила за три минуты до окончания основного времени, когда арбитр Сергей Лапочкин среагировал на падение Кулишева, которого, якобы, прихватывал Уремович. Хорват, заработавший на этом еще и желтую карточку, всячески пытался доказать свою невиновность словами и, потенциально, действием, но его оградили от арбитра партнеры. Телеповторы не позволяют встать на сторону кого-либо из участников спорного эпизода.

https://www.youtube.com/watch?v=8Wk34VL8KUc&t=506s

Кулишев, вышедший на замену и полный сил, уверенно реализовал 11-метровый. У казанцев больше всего расстроился Константин Плиев, тут же схлопотавший еще одну желтую карточку. Телекомментаторы матча хотели резюмировать свои впечатления комплиментами в адрес наставника «Оренбурга» Владимира Федотова, мол, как он угадал с заменой, но на самом деле все концовка матча выглядела как-то наигранной: человек вышел, упал, забил настолько уверенно, как будто ради этого и выходил. Люди на сцене произносят «кушать подано» с большей дрожью в голосе.

Как бы то ни было, а послевкусие от этого матча будет выглядеть следующим образом: была равная игра, и чашу весов в сторону хозяев поля склонило спорное решение арбитра.

