Ин Бом станет звездой РПЛ, Евсеев не угадал с составом: главные итоги татаро-башкирского дерби

Судьи вновь ошибались

Еще не так давно противостояние Казани и Уфы на футбольных полях называли одним из самых скучных в РПЛ, противопоставляя этому дерби — хоккейное «зеленое». Чаще всего игры футбольных соседей заканчивались вничью с минимальным количеством забитых мячей. Но только не в этот раз. «Рубин» и «Уфа» сыграли довольно живой матч, несмотря на отчаянные попытки гостей засушить игру в первом тайме. Как показали себя Хван Ин Бом и Жамалетдинов, почему Деспот в старте лучше Игнатьева и что снова было не так с судейством — в материале «Реального времени».

Судейство снова оставило вопросы

Самый странным и в то же время любопытным обстоятельством этого матча до стартового свистка был тот факт, что противостояние двух обиженных на арбитров команд должно было обойтись без VAR. Известно, что оба коллектива выказывали недовольство работой судейских бригад в предыдущих турах сезона, и потому, казалось бы, логично было внести встречу в список тех четырех, на которых работает система видеопомощи арбитрам. Да, казанская и уфимская команды пока не находятся в топе турнирной таблицы и уж точно не играли центральный матч тура, но такой ход со стороны руководства РПЛ продемонстрировал бы желание успокоить страсти в Казани и Уфе. Отсутствие же системы , напротив, только добавляло игре «нерва».

Уже на 22-й минуте Павел Кукуян допустил первую ошибку, когда Евтич ворвался в штрафную после передачи Хвичи и прострелил вдоль ворот — мяч отчетливо попал в голову защитнику и отправился за лицевую линию. Чистый угловой не был назначен. Понятно, что такое на проверку VARом не тянет, в отличие от эпизода на 40-й минуте: Сухов откровенно прыгал сзади в ноги Меркулову, видя, что не дотягивается до мяча. Рефери не квалифицировал это как подкат сзади, ограничившись желтой карточкой. Ну и момент со вторым голом «Рубина» «чистым» тоже не назовешь — намек на офсайд у Макарова все же был.

Практически во всех своих опасных моментах грузинский хавбек самостоятельно накручивал защитников, либо убегал по левому флангу, отваживаясь на дальний удар. Фото rubin-kazan.ru

Кварацхелии нужны креативные партнеры

Уже состоявшаяся звезда «Рубина» Кварацхелия, как и во всех матчах второй половины прошлого и в начале нынешнего сезона, был самым активным и заметным атакующим игроком в составе казанцев в первом тайме (пока его не затмил Хван Ин Бом). Вот только подмоги в атаке ему на этот раз не хватало — практически во всех своих опасных моментах грузинский хавбек самостоятельно накручивал защитников, либо убегал по левому флангу, отваживаясь на дальний удар, когда его настигали защитники.

Если бы были варианты и он видел, кому можно вернуть мяч, Хвича этим, разумеется, воспользовался бы. Однако очень плохо вписались в игру Шатов и Бакаев, которые и должны были добавлять вариативности в атаке. Совершенно логично оба после перерыва на поле уже не вышли. Да и с Деспотовичем игроки будто не слишком видели друг друга, хотя индивидуально каждый создал приличное количество моментов.

Вот и в главном опасном эпизоде первой половины игры грузин сам прокидывал мяч между двух защитников и «черпачком» посылал его в дальний угол, а Беленов в прыжке этот «черпачок» достал. На партнеров Хвича не рассчитывал.

Во втором тайме грузин сотворит третий гол, пушечно пробив издалека, и Макарову останется лишь занести мяч в пустые ворота. Два мяча позволили последнему догнать лучших бомбардиров РПЛ — у Дениса, Азмуна и Нобоа сейчас по четыре гола.

Деспотович вписывается в систему Слуцкого лучше Игнатьева, а Ин Бом может стать второй звездой «Рубина»

Тренерский штаб казанского клуба впервые выставил сербского нападающего с первых минут игры. Игнатьев, похоже, слишком долго испытывал терпение тренерского штаба своей безголевой (с игры) серией и на этот раз не попал в старт.

Уже в первые 25 минут у Деспотовича было три эпизода, в которых он участвовал не только как наконечник, способный подставить ногу под мяч, но сам принимал активное участие в создании моментов.

В случае со вторым забитым мячом именно Деспот поборолся за мяч и протолкнул его на ход Макарову. А парой минут ранее серб принимал мяч спиной к воротам и продавливал защиту «Уфы». Даже не забив ни одного из трех мячей «Рубина», Джордже заслуженно был выбран лучшим игроком матча, а это звоночек для его более молодого конкурента за место на поле.

Вообще, атакующая линия «Рубина» выглядела очень органично в сравнении с первыми двумя играми сезона. Особенно это касается второго тайма, когда Леонид Слуцкий, что называется, «психанул» и заменил сразу двух не вписавшихся футболистов. Вышедшие на поле Макаров и Ин Бом стали идеальным попаданием тренера.

Кореец отличился первым же своим прикосновением к мячу, эффектно пробив слета в падении с линии штрафной. Место Шатова в стартовом составе теперь тоже под сомнением.

Позже корейский хавбек в одиночку насоздает как минимум четыре опасных момента для себя, а также выдаст несколько обостряющих передач, обходясь практически без брака.

Вскоре после первого мяча Ин Бом выводил на гол и Кварацхелию: казанцы втроем выбегали к штрафной, кореец сделал пас налево, но Хвича пробил низом и не слишком хитро. Под конец игры Ин Бом уходил от двух полузащитников «Уфы» и уже не стесняясь прокидывал мяч между ног Безденежных, словно провел в этой команде уже как минимум сезон.

Есть все основания полагать, что теперь в составе «Рубина» сразу два техничных хавбека, не боящихся брать игру на себя, играть с мячом и исполнять финты, которые так любят болельщики. Если кореец станет еще одной звездой «Рубина», российский чемпионат от этого только выиграет. Безликих команд в РПЛ хватает, а вот индивидуально привлекательных футболистов — пересчитать по пальцам руки.

«Уфа» не так плоха, как кажется по счету. Но Евсеев затянул с выходом Жамалетдинова

Даже пропустив дважды, уфимцы сумели собраться и ответить довольно продолжительным отрезком, когда казанцам приходилось выстаивать, сжав зубы.

После пропущенных мячей Вадим Евсеев тоже пошел ва-банк с заменами. Сначала вместо Бизяка вышел Жамалетдинов, и гости стали куда настойчивее и, главное, креативнее впереди. А позже на поле появился Безденежных.

Именно Жамалетдинов взвинтил темп на передней линии «Уфы», то и дело терроризируя оборону казанцев и устраивая сольные проходы по их штрафной. Сначала он обработал мяч после стандарта, прошел полукруг, сам прорвался к углу вратарской и пробил. Через пару минут Тимур убегал от Абильгора и входил в штрафную «Рубина» — лишь Старфельт сумел вовремя подстраховать партнера. После этого «Уфа» пыталась брать оборону Казани навесами. Навал получился массивный, но «Рубин» выстоял. Остается загадкой, почему Евсеев не выпустил Жамалетдинова сразу. Возможно, гости сумели бы навязать «Рубину» больше борьбы, а забей она первой, неизвестно, как повернулся бы матч — «Уфа», как известно, умеет сушить игру.

— В таких матчах крайне важно открывать счет первым. Такие команды, как «Уфа», делают упор на оборонительные действия и на контратаки. Если пропускать с ними первыми, то отыграться не получится. Если забить — соперник раскроется и может пропустить еще, — говорил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.



Отметим также, что Олег Данченко смог выйти против команды, которой он принадлежит. Джентльменский уговор казанцев и уфимцев о взаимном допуске арендованных друг у друга игроков к матчам оказался очень опасным именно для «Рубина». Наверное, иногда можно и отказаться от красивых жестов в пользу результата и выполнения собственных задач. Да, «рубиновые» уверенно и разгромно победили, но ни один из их голов не забивался из-под Данченко.