Как закончится первое дерби для Тедеско и продолжат ли побеждать «Крылья» без Божовича?

Превью 14-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу продолжает радовать болельщиков зажигательными матчами абсолютно каждый тур. На минувшей неделе «полыхнуло» в игре «Оренбург» — «Крылья Советов», где все закончилось потасовкой футболистов и красными карточками тренерам. Ближайший тур также обещает горячие противостояния и множество интриг с непредсказуемой концовкой. Очередная домашняя проверка крепким соперником для «Рубина», «Крылышки» против «Зенита» в Самаре, но без Божовича, и два московских дерби — в анонсе «Реального времени».

«Рубин» — «Урал»: шанс для казанцев укрепить позиции

Казанский клуб не проигрывает уже три тура подряд, хотя на ситуации в таблице это сильно не сказывается. Да, команда пока что на безопасном 9-м месте, но до зоны переходных матчей всего 2 очка. Домашняя игра с «Уралом» — прекрасный шанс укрепить турнирные позиции. В предыдущей выездной игре со «Спартаком» только ленивый не предрекал «рубиновым» поражение, но его не случилось, а в определенные отрезки встречи подопечные Докампо — Шаронова выглядели даже интереснее соперника.

Команда из Екатеринбурга довольно неплохо выглядела на старте сезона, одержав две победы в первых же двух турах, но постепенно подопечные Дмитрия Парфенова стали одной из самых непредсказуемых команд РПЛ. «Урал» легко может как разгромно проиграть, так и переломить ход любого матча. Показательной была игра недельной давности в Тамбове, по ходу которой хозяева вели в счете, но за 3 минуты пропустили голы от Ильина и Арояна. Все закончилось отставкой Александра Григоряна с поста главного тренера тамбовского клуба. Позиции же Парфенова в «Урале» довольно прочны. Более того, его называли в расширенном списке кандидатов на тренерский пост в «Спартаке», пока тот был вакантен.

— У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра, — так коротко охарактеризовал соперника Роман Шаронов.

В выездной игре со «Спартаком» только ленивый не предрекал «рубиновым» поражение, но его не случилось, а в определенные отрезки встречи подопечные Докампо — Шаронова выглядели даже интереснее соперника. Фото rubin-kazan.ru

Прогноз «Реального времени»

«Рубин» три осенних домашних матча провел совершенно по-разному: получил разгром от «Сочи», скатал унылые нули с «Уфой» и выдал зажигательную встречу с «Тамбовом». Против «Урала» есть резон сыграть максимально креативно в атаке, и тут снова многое будет зависеть от Зурико Давиташвили. Любопытно, кого тренерский штаб казанцев предпочтет в качестве одного из нападающих. Против «Спартака» весь матч провел исландец Кьяртанссон, но с двумя голами лучшим бомбардиром «Рубина» в этом сезоне продолжает оставаться Марков. В одной из сентябрьских игр Евгений получил травму, однако уже должен был восстановиться полностью, и есть все основания полагать, что именно он выйдет в стартовом составе. Спрогнозируем в этой игре хотя бы один тайм с довольно открытым и интересным футболом, в котором удача улыбнется хозяевам стадиона «Центральный».

Победа «Рубина» — 1:0

«Крылья Советов» — «Зенит»: эмоции Самары против питерской мощи

В минувшие выходные прошел матч с самой веселой концовкой этого чемпионата. По итогам встречи «Оренбурга» и «Крыльев Советов» (0:1) контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал или вынес предупреждения сразу 30 участникам той игры. Больше всех досталось защитнику «крылышек» Александру Анюкову, который пропустит две встречи РПЛ, а также главному тренеру самарского клуба Миодрагу Божовичу, которого дисквалифицировали сразу на пять матчей (два из них — условно).

Анюков с кулаками полетел на соперника, но сразу по окончании игры принес извинения, сославшись на эмоции. Божович после того, как увидел перед собой красную карточку, устроил забег через центральный круг поля и призывал быть активнее фанатов, которые приехали поддержать «Крылья» на выездной матч. По итогам тура 51-летним тренер стал героем мемов различных пабликов про РПЛ.



Тренера самарского клуба Миодрага Божовича дисквалифицировали сразу на пять матчей (два из них — условно). Фото kc-camapa.ru

Самарская команда в этом сезоне претендует на звание самой бесшабашной в чемпионате России. Так, еще два тура назад «Крылья» шли на последнем месте в турнирной таблице, а сейчас расположились на шестой строчке и два ближайших матча играют дома.

«Зенит» за два последних тура РПЛ наколотил аж 9 мячей (например, у «Рубина» и «Ахмата» всего по 8 голов по итогам всех 13 проведенных игр) и по игре выглядит очень мощно.

Прогноз «Реального времени»

«Крылья Советов» побеждают три тура подряд (две выездных победы над «Сочи» и «Оренбургом» и домашняя — над «Тамбовом»), но устоять перед «Зенитом» будет сложно. Шанс хозяев матча будет в том, что питерцы на этой неделе провели игру в Лиге чемпионов против «Лейпцига» и оставили в ней много сил. Вероятно, «крылышкам» даже удастся открыть счет. Однако по игре в обороне самарская команда проводит не самый впечатляющий сезон, поэтому свои как минимум два мяча гости забьют. Добавим сюда отсутствие Анюкова и Божовича и получим фаворита встречи в лице «Зенита».

Победа «Зенита» — 2:1

ЦСКА — «Динамо»: дерби с историей, но в этот раз без интриги?

Армейцы месяц назад возглавили турнирную таблицу, но как раз уже почти месяц не могут победить в РПЛ, поэтому лидерство быстро упустили, отправившись на пятую строчку. Очень близки были подопечные Виктора Гончаренко к тому, чтобы увезти три очка из Уфы в прошлые выходные, лидируя по ходу почти всего матча, но упорные уфимцы на 83-й минуте усилиями нападающего Вячеслава Кротова счет сравняли. ЦСКА явно не устроила ничья, поэтому в игре с «Динамо» они будут играть только на убедительную победу.

Армейцы месяц назад возглавили турнирную таблицу, но как раз уже почти месяц не могут победить в РПЛ. Фото pfc-cska.com

Динамовцы продолжают оставаться командой, над которой принято смеяться. По соотношению цена/качество это явно худший клуб РПЛ, который на данный момент идет в зоне вылета на 15-м месте, набрав всего 11 очков. Пока рано говорить о положительных моментах отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера, но факт остается фактом: при Кирилле Новикове «бело-голубые» пока ни разу не проиграли, одолев в товарищеском матче «Пюник» (2:0) и сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1).

Прогноз «Реального времени»

Афиша ЦСКА — «Динамо» была громкой для советского времени, для большинства чемпионатов 90-х и даже начала нулевых. Любопытно, что в истории этого противостояния в чемпионатах России гости одержали больше побед, чем хозяева (20 против 18, при 18 ничьих). Последний раз ЦСКА обыгрывал «Динамо» в РПЛ аж в апреле 2016 года, после этого один раз проиграв и трижды сыграв вничью. Предположим, что в предстоящей игре будет большая мотивация с обеих сторон, но сильнее все равно окажется ЦСКА, которому нельзя к зимней паузе отпускать вперед лидирующую группу команд.

Победа ЦСКА — 2:0

«Локомотив» — «Спартак»: Семин против Тедеско в матче тура

Перед прошлыми выходными все только и говорили, что о дебюте Доменико Тедеско в московском «Спартаке». Следили за его каждым шагом и в прямом, и в переносном смысле. В итоге КДК РФС оштрафовал тренера на 10 тысяч рублей за то, что он трижды покидал пределы технической зоны. Любопытно, что у тренера «Рубина» Романа Шаронова по итогам той игры — штраф в 20 тысяч рублей, так как он покидал зону сразу шесть раз.

Матч против «Рубина» (0:0) дал совсем немного пищи для размышлений о том, каким все же будет «Спартак» при Тедеско. Зато после игры, на пресс-конференции, тренеру сразу же задали вопрос, знает ли он что-нибудь о Бескове, Черенкове или Гаврилове. Тренер повел себя максимально достойно: ответил утвердительно, но дал понять, что его голова занята сейчас далеко не великими футболистами из прошлого, а насущными делами «Спартака».

Юрий Семин по-прежнему в отличной тренерской форме в свои 72 года. Фото fclm.ru

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, проиграв последний раз в конце августа дома «Ростову». Главный тренер железнодорожников Юрий Семин по-прежнему в отличной тренерской форме в свои 72 года. Он выводил свои команды на матчи московских дерби больше сотни раз, тогда как Тедеско впервые окунется в атмосферу настоящего столичного футбола.

Прогноз «Реального времени»

«В футбол можно играть 200-ми способами», — сказал Доменико Тедеско перед своим первым матчем во главе «Спартака». Тот способ, который был показан «спартаковцами» в игре против «Рубина», вряд ли удовлетворил поклонников московского клуба. У итало-немецкого тренера есть шанс показать товар лицом в дерби, но, по большому счету, «Спартак» сейчас в такой турнирной ситуации, что неважно, каким способом будет достигнута победа. Три очка «красно-белым» нужны как воздух.



Но в игре с лидером чемпионата вряд ли удастся их добыть, а вот претендовать на ничью есть все основания. «Локо» во вторник провел великолепный матч в гостях у «Ювентуса», лидируя в счете большую часть игры и пропустив два мяча лишь в самой концовке. По окончании встречи Семин не выглядел уставшим или морально выхолощенным, пойдя прямиком к Криштиану Роналду. Юрий Палыч что-то рассказал португальской звезде, заставив того улыбнуться. А вот подопечным Семина в предстоящей игре вряд ли будет до улыбок. Предположим, что «Локомотив» пропустит первым, но свой гол все равно забьет, оформив итоговую закономерную ничью.

Ничья — 1:1 (плюс еще один вопрос Тедеско о ветеранах «Спартака» на послематчевой пресс-конференции)