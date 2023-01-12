Рустем Сайманов покинул «Рубин»

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов покинул свой пост, сообщиои в пресс-службе клуба. Его он занимал с апреля 2018 года.

С 2007-го по 2008 год Рустем Сайманов занимал должность спортивного директора «Рубина». При нем казанский клуб завоевал первое в своей истории чемпионство.



— ФК «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!, — говорится в сообщении казанского клуба.

О том, что Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет «Рубин», СМИ сообщали в начале декабря прошлого года. В качестве причины его возможной отставки назывались неудовлетворительные результаты команды.

В конец 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.



Новость дополняется

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина