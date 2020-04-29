Футбольный нон-стоп в июле и «Рубин» на «Ак Барс Арене»
Что будет с оставшимися 8 турами сезона РПЛ?
Российский футбол ушел в бессрочный карантинный отпуск еще 16 марта, и до сих пор непонятно, что же будет с оставшейся частью сезона. В начале этой недели представители РФС и РПЛ организовали видеоконференцию с представителями клубов и попытались решить вопрос, однако к общему знаменателю пока не пришли. С другой стороны, уже вырисовываются контуры доигровки и называются конкретные даты. Ответы на самые важные футбольные вопросы последних дней — в материале «Реального времени».
Три варианта развития событий
РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции еще в середине марта. Последний сыгранный на сегодня матч в РПЛ — это игра в Нижнем Новгороде, в которой «Тамбов» отгрузил три безответных мяча «Крыльям Советов». Ворота самарского клуба защищал главный возмутитель спокойствия последних дней Евгений Фролов, раскритиковавший Владимира Путина и оштрафованный «крылышками» за несоблюдение этики. Об этой истории мы еще поговорим, а пока попробуем разобраться, какова же вероятность возобновления сезона и нужно ли оно вообще.
В понедельник представители клубов РПЛ высказывали свои предложения и выслушивали директивы от вышестоящих инстанций. В Российском футбольном союзе сразу дали понять, что многое будет зависеть от того, какие карантинные меры будут приняты на май и июнь и что скажет в своих ближайших обращениях президент РФ. Накануне он объявил, что в срок до 11 мая включительно режим самоизоляции продолжится, а с 12 мая в некоторых сферах жизни уже можно начать выходить из спячки. Российского футбола это не коснется, так как он официально на паузе до конца весны, однако как доигрывать оставшиеся 8 туров, нужно решать уже в ближайшие недели.
Лига предложила клубам два варианта календаря, основанных на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты до 2 августа. Свой ответ РПЛ должна дать до 25 мая. В первом предложенном варианте возобновить сезон намерены с 21 июня. В этом случае первые два тура запланированы в обычном недельном режиме, затем пять туров с матчами в середине недели и на выходных, а последний — вновь в недельном цикле. Второй вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров в «полунедельном» режиме. При этом оба варианта учитывают вероятность того, что розыгрыш Кубка России дойдет до определения победителя. Но самое важное, что донесли до всех на совещании, — это то, что в случае возобновления сезона оставшиеся 8 туров пройдут без зрителей из-за риска новой вспышки коронавирусной инфекции.
Третий вариант развития событий самый пессимистичный — завершение нынешнего чемпионата без доигрывания. Медалистов и участников еврокубков следующего сезона в этом случае определят по существующей на момент остановки сезона турнирной таблице, а из РПЛ никто не вылетит. После 22 туров, напомним, чемпионат с отрывом в 9 очков возглавляет питерский «Зенит», следом идут московский «Локомотив» и «Краснодар», за ними — «Ростов» и ЦСКА. Претендовать на евроосень будет и московское «Динамо», расположившееся на шестой позиции. Связано это с тем, что Кубок России также не будет доигран.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» высказал наиболее распространенную позицию среди руководителей команд РПЛ, которые активнее всего лоббируют завершение чемпионата:
А нынешний приостановленный сезон — это уже история. У клубов, у лиги были на него планы, но их поменял COVID-19. Вот и все. Мы можем выдвигать какие угодно теории и предложения, строить иллюзии и верить в лучшее, однако на сегодняшний день ситуация такая. И чем быстрее будет принято решение, тем легче будет клубам.
Какой будет календарь в случае доигровки?
В свою очередь, президент РПЛ Сергей Прядкин настроен оптимистично. В прямом эфире «Матч ТВ» он накануне заявил:
Как примерно может выглядеть календарь в случае первого варианта развития событий, посмотрим на примере казанского «Рубина»:
- 23 тур. 21 июня. «Урал» — Рубин»;
24 тур. 28 июня. «Рубин» — «Локомотив»;
25 тур. 5 июля. «Уфа» — «Рубин»;
26 тур. 8 июля. «Рубин» — «Оренбург»;
27 тур. 12 июля. «Рубин» — «Краснодар»;
28 тур. 15 июля. ЦСКА — «Рубин»;
29 тур. 19 июля. «Рубин» — «Ростов»;
30 тур. 26 июля. «Рубин» — «Спартак».
В случае второго варианта развития событий календарь «рубиновых» будет плотнее:
- 23 тур. 28 июня. «Урал» — Рубин»;
24 тур. 5 июля. «Рубин» — «Локомотив»;
25 тур. 8 июля. «Уфа» — «Рубин»;
26 тур. 12 июля. «Рубин» — «Оренбург»;
27 тур. 15 июля. «Рубин» — «Краснодар»;
28 тур. 19 июля. ЦСКА — «Рубин»;
29 тур. 22 июля. «Рубин» — «Ростов»;
30 тур. 26 июля. «Рубин» — «Спартак».
Для подопечных Леонида Слуцкого ситуация с приостановкой чемпионата может изменить многое. Так, накануне появилась новость, что «Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену» уже в этом сезоне.
— На футбольном поле проводятся все необходимые агротехнические мероприятия для того, чтобы в самый короткий срок с момента получения официального разрешения на проведение матчей поле было готово. Остановок в подготовке поля в связи со сложившейся ситуацией с пандемией не было. Все работы проводятся и проводились по графику. Все домашние матчи ФК «Рубин» возможно провести на стадионе «Ак Барс Арена», — заявили в пресс-службе арены.
Правда, принципиального значения для болельщиков это иметь не будет, так как их все равно не пустят на стадион — пять домашних матчей «Рубина» пройдут при пустых трибунах.
Что будет с ФНЛ и ПФЛ?
Накануне стало известно, что 30 апреля ФНЛ объявит о досрочном прекращении сезона. Президент лиги Игорь Ефремов уже заявил, что ни один из клубов не вылетит, а вот что будет с повышением команд в ранге, станет понятно только после решения РПЛ.
В понедельник в ходе видеоконференции было объявлено, что если сезон в РПЛ будет доигран и в следующем расширения не будет, то две последние команды вылетят в ФНЛ. В РПЛ их заменят две лучшие команды ФНЛ, если пройдут лицензирование. Стыковых матчей в таком случае не будет.
На сегодня лидеры ФНЛ — это «Ротор» и «Химки». Теоретически на первое место может подняться «Торпедо», если получит еще 3 очка после официального снятия с турнира «Армавира», которому присудят техническое поражение. У других лидеров таблицы могут возникнуть проблемы с финансами, поэтому нельзя исключать, что в РПЛ может подняться даже нижнекамский «Нефтехимик», занимающий на момент приостановки чемпионата пятое место.
Сезон ПФЛ также не будет доигран — за это проголосовали практически все ведущие клубы третьей по рангу лиги российского футбола. Там уже думают о будущем сезоне, старт которого запланирован на июль. Например, представители омского «Иртыша», лидировавшего в зоне «Восток», уже заявили, что готовы к повышению в классе и не намерены выступать в ПФЛ. Заявку на лицензирование в ФНЛ подали и в «КАМАЗе», хотя на момент приостановки сезона в ПФЛ клуб занимал лишь четвертое место в зоне «Урал-Поволжье».
Очевидно, что ФНЛ даже при потере из-за финансовых проблем пяти-шести клубов сможет легко заполнить пробелы желающими из лиги ниже. А вот что будет с самой ПФЛ, в которой большинство команд существуют за счет бюджетов своих регионов, еще непонятно. Прогнозы пока неутешительные. Возможно, в ближайшие годы привычное деление этой лиги на пять зон будет бессмысленным, и команды объединят в общую турнирную таблицу.
Что будет с легионерами?
Пока что совершенно непонятно, когда страны начнут открывать свои границы, большинство из которых сейчас закрыто из-за пандемии. Поэтому одна из главных проблем — возвращение иностранцев в Россию.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ближайшее время президент РФС Александр Дюков проведет переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным именно по этому поводу. Список игроков, которым требуется въезд в страну, уже готов. Предполагается, что их должны впустить в Россию даже если авиасообщение летом еще не будет открыто. Механизм возвращения футболистов пока еще обсуждается — вероятно, кому-то придется возвращаться в страну частными бортами, а кто-то может быть перевезен заранее вместе с нашими туристами, которых сейчас возвращает из разных точек мира российское правительство.
Не стоит забывать, что среди легионеров не только игроки, но и целые тренерские штабы. Например, Миодраг Божович с его большим балканским представительством в самарских «Крыльях Советов».
Как в других европейских чемпионатах?
Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп официально объявил о том, что футбольный сезон в стране не может быть доигран из-за пандемии коронавируса. Таким образом, во Франции до сентября не будет никаких соревнований, кроме киберспортивных. Ранее точно так же поступили Нидерланды.
В итальянской Серии А объявили, что завершат сезон досрочно, если решение о возобновлении чемпионата не будет принято до 14 июня. Правительство Италии анонсировало ослабление карантина с начала следующего месяца. Футболисты смогут проводить индивидуальные занятия уже с 4 мая, но командам разрешат тренироваться только с 18-го числа. Это не устраивает представителей Серии А, которые в настоящее время пытаются получить право возобновить тренировки с первых дней мая. Клубы чемпионата Италии считают, что риск заражения футболистов крайне низок, поскольку в тренировочных комплексах они будут изолированы от других людей. Кроме того, на базах есть возможность ежедневно проверять игроков на COVID-19.
Наиболее неприятна ситуация с вирусом в Испании. После Италии именно эта страна захватила европейское лидерство и по числу зараженных, и по числу смертей. «Барселона» и «Реал» могут потерять до 500 миллионов евро в случае, если сезон не будет доигран. Пока что в Испании, хотя и настроены пессимистично, выдвигают самые разные предложения. Там намерены стерилизовать не только футбольные поля, но и футбольные мячи.
Пока ближе всех к возобновлению сезона немецкая Бундеслига. Там уже есть утвержденный план по доигровке сезона начиная с 9 мая, однако решающее слово остается за государственными органами, а не футбольными. В Германии довольно успешно справляются с пандемией и ее последствиями, поэтому откладывать спорт до осени, как во Франции, не намерены.
По данным Daily Mail, немецким футболистам уже выслали свод правил на время доигровки. Из любопытного — они могут жить в отелях или домах, однако секс и поцелуи им будут запрещены, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. На стадионах могут присутствовать не более 300 человек одновременно. По прибытии на матч футболистам будут измерять температуру. После игры команды должны покинуть поле в разное время. Игроки будут пользоваться только индивидуальными бутылками с напитками. Будут недоступны и командные фотографии, рукопожатия и традиционное сопровождение игроков. Послематчевые интервью должны быть сведены к минимуму. Перед первой тренировкой все футболисты пройдут тест на коронавирус.
Английская премьер-лига, по последним данным, может возобновиться 8 июня, а завершиться в конце июля. В начале мая будет принято окончательное решение, хотя и приостановление чемпионата не исключено. Предложенный график означает, что клубы должны вернуться к полноценным тренировкам с 18 мая, и именно в этом направлении и работают команды, ослабляя свои карантинные меры. 27 апреля в «Арсенале», «Эвертоне» и «Вест Хэме» разрешили игрокам вернуться на клубные базы, но предупредили, что они должны продолжать соблюдать правила дистанцирования. «Тоттенхэм» также собирается частично открыть свой тренировочный центр для основной команды.
В остальном мире ближе всего к возобновлению в Южной Корее. Там будут приняты беспрецедентные меры — футболистам даже хотят запретить разговаривать друг с другом.
Напомним, что ситуация с пандемией в России тем временем ухудшается: в последние дни по темпу прироста заболевших наша страна уступает только США, а по общему количеству инфицированных уже обошла Иран и занимает 8-е место в мире.
Что интересного происходит в РПЛ во время паузы?
Без футбола в РПЛ жизнь кипит. Главным ньюсмейкером последних дней стал вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, который дал интервью YouTube-проекту «Футбольный Бигги» журналиста Сергея Егорова. Голкипер самарцев раскритиковал действия властей и президента РФ Владимира Путина лично в период пандемии. Ранее он выкладывал посты с недовольством в своем «Инстаграм».
Правительство стремится к чипизации. Но мы и так все под колпаком: только попробуй не оплатить штраф или налог вовремя. Вот на Кавказе сейчас волнения, а если в Москве на улицу выйдут 500 тысяч человек или миллион? Считаю, они всех хотят держать под колпаком. Иначе эти абсурдные законы они бы не принимали. И все дело идет к чипизации и вакцинации. На народ чиновникам наплевать: нужны как рабы, рабочая сила. Сейчас очень модно называть это крепостным правом. Законы нас настолько сдавливают и душат налогами и оброками, только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права: у тебя нет никаких прав и свобод по сути. Ты — раб.
То, что говорит президент по телевизору — это пустословие. Реальных дел никаких нет. Никакие банки не дадут льготные кредиты или отсрочку. Кредитные каникулы — их нет. Президент сказал: «Надо». Но его никто не слушает. Люди пишут с просьбой занять денег, чтобы оплатить кредиты. Спрашиваю: «А как же кредитные каникулы?» Говорят, что банки требуют еще больше. Ты попадаешь на штраф, на пени. А денег нет, потому что нет работы, — заявил Фролов.
«Крылья Советов» отреагировали довольно оперативно. Клуб сообщил, что не разделяет позицию Фролова, и напомнил, что в Самаре построили новый стадион, а власти делают многое для развития футбола в регионе и в России. Игрока оштрафуют. Депутат Государственной думы от «Единой России» бывший боксер Николай Валуев уже предложил выслать Евгения Фролова из страны и запретить ему участие в любых матчах российского футбола.
Вся эта ситуация может создать прецедент, после которого футболисты РПЛ станут осторожнее в общении с представителями СМИ и постараются не затрагивать политические темы.
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