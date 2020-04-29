Футбольный нон-стоп в июле и «Рубин» на «Ак Барс Арене»

Что будет с оставшимися 8 турами сезона РПЛ?

Российский футбол ушел в бессрочный карантинный отпуск еще 16 марта, и до сих пор непонятно, что же будет с оставшейся частью сезона. В начале этой недели представители РФС и РПЛ организовали видеоконференцию с представителями клубов и попытались решить вопрос, однако к общему знаменателю пока не пришли. С другой стороны, уже вырисовываются контуры доигровки и называются конкретные даты. Ответы на самые важные футбольные вопросы последних дней — в материале «Реального времени».

Три варианта развития событий

РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции еще в середине марта. Последний сыгранный на сегодня матч в РПЛ — это игра в Нижнем Новгороде, в которой «Тамбов» отгрузил три безответных мяча «Крыльям Советов». Ворота самарского клуба защищал главный возмутитель спокойствия последних дней Евгений Фролов, раскритиковавший Владимира Путина и оштрафованный «крылышками» за несоблюдение этики. Об этой истории мы еще поговорим, а пока попробуем разобраться, какова же вероятность возобновления сезона и нужно ли оно вообще.

В понедельник представители клубов РПЛ высказывали свои предложения и выслушивали директивы от вышестоящих инстанций. В Российском футбольном союзе сразу дали понять, что многое будет зависеть от того, какие карантинные меры будут приняты на май и июнь и что скажет в своих ближайших обращениях президент РФ. Накануне он объявил, что в срок до 11 мая включительно режим самоизоляции продолжится, а с 12 мая в некоторых сферах жизни уже можно начать выходить из спячки. Российского футбола это не коснется, так как он официально на паузе до конца весны, однако как доигрывать оставшиеся 8 туров, нужно решать уже в ближайшие недели.



Последний сыгранный на сегодня матч в РПЛ — это игра в Нижнем Новгороде, в которой «Тамбов» отгрузил три безответных мяча «Крыльям Советов». Фото vk.com/fctambov68

Лига предложила клубам два варианта календаря, основанных на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты до 2 августа. Свой ответ РПЛ должна дать до 25 мая. В первом предложенном варианте возобновить сезон намерены с 21 июня. В этом случае первые два тура запланированы в обычном недельном режиме, затем пять туров с матчами в середине недели и на выходных, а последний — вновь в недельном цикле. Второй вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров в «полунедельном» режиме. При этом оба варианта учитывают вероятность того, что розыгрыш Кубка России дойдет до определения победителя. Но самое важное, что донесли до всех на совещании, — это то, что в случае возобновления сезона оставшиеся 8 туров пройдут без зрителей из-за риска новой вспышки коронавирусной инфекции.

Третий вариант развития событий самый пессимистичный — завершение нынешнего чемпионата без доигрывания. Медалистов и участников еврокубков следующего сезона в этом случае определят по существующей на момент остановки сезона турнирной таблице, а из РПЛ никто не вылетит. После 22 туров, напомним, чемпионат с отрывом в 9 очков возглавляет питерский «Зенит», следом идут московский «Локомотив» и «Краснодар», за ними — «Ростов» и ЦСКА. Претендовать на евроосень будет и московское «Динамо», расположившееся на шестой позиции. Связано это с тем, что Кубок России также не будет доигран.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» высказал наиболее распространенную позицию среди руководителей команд РПЛ, которые активнее всего лоббируют завершение чемпионата:

— Никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация с вирусом. Но самое главное, ни в коем случае не жертвовать будущим сезоном. Начало следующего чемпионата не должно быть скомканным. Исходить нужно из этого. Уже сейчас нужно подумать о том, как провести сезон-2020/21 в целостном формате.

А нынешний приостановленный сезон — это уже история. У клубов, у лиги были на него планы, но их поменял COVID-19. Вот и все. Мы можем выдвигать какие угодно теории и предложения, строить иллюзии и верить в лучшее, однако на сегодняшний день ситуация такая. И чем быстрее будет принято решение, тем легче будет клубам.

Какой будет календарь в случае доигровки?

В свою очередь, президент РПЛ Сергей Прядкин настроен оптимистично. В прямом эфире «Матч ТВ» он накануне заявил:

— Мы разработали различные варианты: начать и 21 июня, и 28-го, и позже. Если бы дата 2 августа не была обозначена, мы могли уйти в более поздние сроки. Мы понимаем, что очень важно доиграть чемпионат. Большинство клубов это поддержало. Есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета. Во главу угла мы ставили здоровье. Большинство поддержали 21 июня как дату возобновления. Если начать 28-го, то игры будут на каждый третий день. У меня лежит список 66 легионеров, которых нужно вернуть. 21 июня — наиболее удобная дата для рестарта.

Как примерно может выглядеть календарь в случае первого варианта развития событий, посмотрим на примере казанского «Рубина»:

23 тур. 21 июня. «Урал» — Рубин»;

24 тур. 28 июня. «Рубин» — «Локомотив»;

25 тур. 5 июля. «Уфа» — «Рубин»;

26 тур. 8 июля. «Рубин» — «Оренбург»;

27 тур. 12 июля. «Рубин» — «Краснодар»;

28 тур. 15 июля. ЦСКА — «Рубин»;

29 тур. 19 июля. «Рубин» — «Ростов»;

30 тур. 26 июля. «Рубин» — «Спартак».

В случае второго варианта развития событий календарь «рубиновых» будет плотнее:

23 тур. 28 июня. «Урал» — Рубин»;

24 тур. 5 июля. «Рубин» — «Локомотив»;

25 тур. 8 июля. «Уфа» — «Рубин»;

26 тур. 12 июля. «Рубин» — «Оренбург»;

27 тур. 15 июля. «Рубин» — «Краснодар»;

28 тур. 19 июля. ЦСКА — «Рубин»;

29 тур. 22 июля. «Рубин» — «Ростов»;

30 тур. 26 июля. «Рубин» — «Спартак».

Для подопечных Леонида Слуцкого ситуация с приостановкой чемпионата может изменить многое. Так, накануне появилась новость, что «Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену» уже в этом сезоне.

— На футбольном поле проводятся все необходимые агротехнические мероприятия для того, чтобы в самый короткий срок с момента получения официального разрешения на проведение матчей поле было готово. Остановок в подготовке поля в связи со сложившейся ситуацией с пандемией не было. Все работы проводятся и проводились по графику. Все домашние матчи ФК «Рубин» возможно провести на стадионе «Ак Барс Арена», — заявили в пресс-службе арены.

Правда, принципиального значения для болельщиков это иметь не будет, так как их все равно не пустят на стадион — пять домашних матчей «Рубина» пройдут при пустых трибунах.

«Все домашние матчи ФК «Рубин» возможно провести на стадионе «Ак Барс Арена», — заявили в пресс-службе арены. Фото Олега Тихонова

Что будет с ФНЛ и ПФЛ?

Накануне стало известно, что 30 апреля ФНЛ объявит о досрочном прекращении сезона. Президент лиги Игорь Ефремов уже заявил, что ни один из клубов не вылетит, а вот что будет с повышением команд в ранге, станет понятно только после решения РПЛ.

В понедельник в ходе видеоконференции было объявлено, что если сезон в РПЛ будет доигран и в следующем расширения не будет, то две последние команды вылетят в ФНЛ. В РПЛ их заменят две лучшие команды ФНЛ, если пройдут лицензирование. Стыковых матчей в таком случае не будет.

На сегодня лидеры ФНЛ — это «Ротор» и «Химки». Теоретически на первое место может подняться «Торпедо», если получит еще 3 очка после официального снятия с турнира «Армавира», которому присудят техническое поражение. У других лидеров таблицы могут возникнуть проблемы с финансами, поэтому нельзя исключать, что в РПЛ может подняться даже нижнекамский «Нефтехимик», занимающий на момент приостановки чемпионата пятое место.

Сезон ПФЛ также не будет доигран — за это проголосовали практически все ведущие клубы третьей по рангу лиги российского футбола. Там уже думают о будущем сезоне, старт которого запланирован на июль. Например, представители омского «Иртыша», лидировавшего в зоне «Восток», уже заявили, что готовы к повышению в классе и не намерены выступать в ПФЛ. Заявку на лицензирование в ФНЛ подали и в «КАМАЗе», хотя на момент приостановки сезона в ПФЛ клуб занимал лишь четвертое место в зоне «Урал-Поволжье».

Очевидно, что ФНЛ даже при потере из-за финансовых проблем пяти-шести клубов сможет легко заполнить пробелы желающими из лиги ниже. А вот что будет с самой ПФЛ, в которой большинство команд существуют за счет бюджетов своих регионов, еще непонятно. Прогнозы пока неутешительные. Возможно, в ближайшие годы привычное деление этой лиги на пять зон будет бессмысленным, и команды объединят в общую турнирную таблицу.



Среди легионеров не только игроки, но и целые тренерские штабы. Например, Миодраг Божович с его большим балканским представительством в самарских «Крыльях Советов». Фото: vk.com/fckssamara

Что будет с легионерами?

Пока что совершенно непонятно, когда страны начнут открывать свои границы, большинство из которых сейчас закрыто из-за пандемии. Поэтому одна из главных проблем — возвращение иностранцев в Россию.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ближайшее время президент РФС Александр Дюков проведет переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным именно по этому поводу. Список игроков, которым требуется въезд в страну, уже готов. Предполагается, что их должны впустить в Россию даже если авиасообщение летом еще не будет открыто. Механизм возвращения футболистов пока еще обсуждается — вероятно, кому-то придется возвращаться в страну частными бортами, а кто-то может быть перевезен заранее вместе с нашими туристами, которых сейчас возвращает из разных точек мира российское правительство.

Не стоит забывать, что среди легионеров не только игроки, но и целые тренерские штабы. Например, Миодраг Божович с его большим балканским представительством в самарских «Крыльях Советов».

Как в других европейских чемпионатах?

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп официально объявил о том, что футбольный сезон в стране не может быть доигран из-за пандемии коронавируса. Таким образом, во Франции до сентября не будет никаких соревнований, кроме киберспортивных. Ранее точно так же поступили Нидерланды.

В итальянской Серии А объявили, что завершат сезон досрочно, если решение о возобновлении чемпионата не будет принято до 14 июня. Правительство Италии анонсировало ослабление карантина с начала следующего месяца. Футболисты смогут проводить индивидуальные занятия уже с 4 мая, но командам разрешат тренироваться только с 18-го числа. Это не устраивает представителей Серии А, которые в настоящее время пытаются получить право возобновить тренировки с первых дней мая. Клубы чемпионата Италии считают, что риск заражения футболистов крайне низок, поскольку в тренировочных комплексах они будут изолированы от других людей. Кроме того, на базах есть возможность ежедневно проверять игроков на COVID-19.

Наиболее неприятна ситуация с вирусом в Испании. После Италии именно эта страна захватила европейское лидерство и по числу зараженных, и по числу смертей. «Барселона» и «Реал» могут потерять до 500 миллионов евро в случае, если сезон не будет доигран. Пока что в Испании, хотя и настроены пессимистично, выдвигают самые разные предложения. Там намерены стерилизовать не только футбольные поля, но и футбольные мячи.

В Германии довольно успешно справляются с пандемией и ее последствиями, поэтому откладывать спорт до осени, как во Франции, не намерены. Фото Reuters

Пока ближе всех к возобновлению сезона немецкая Бундеслига. Там уже есть утвержденный план по доигровке сезона начиная с 9 мая, однако решающее слово остается за государственными органами, а не футбольными. В Германии довольно успешно справляются с пандемией и ее последствиями, поэтому откладывать спорт до осени, как во Франции, не намерены.

По данным Daily Mail, немецким футболистам уже выслали свод правил на время доигровки. Из любопытного — они могут жить в отелях или домах, однако секс и поцелуи им будут запрещены, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. На стадионах могут присутствовать не более 300 человек одновременно. По прибытии на матч футболистам будут измерять температуру. После игры команды должны покинуть поле в разное время. Игроки будут пользоваться только индивидуальными бутылками с напитками. Будут недоступны и командные фотографии, рукопожатия и традиционное сопровождение игроков. Послематчевые интервью должны быть сведены к минимуму. Перед первой тренировкой все футболисты пройдут тест на коронавирус.

Английская премьер-лига, по последним данным, может возобновиться 8 июня, а завершиться в конце июля. В начале мая будет принято окончательное решение, хотя и приостановление чемпионата не исключено. Предложенный график означает, что клубы должны вернуться к полноценным тренировкам с 18 мая, и именно в этом направлении и работают команды, ослабляя свои карантинные меры. 27 апреля в «Арсенале», «Эвертоне» и «Вест Хэме» разрешили игрокам вернуться на клубные базы, но предупредили, что они должны продолжать соблюдать правила дистанцирования. «Тоттенхэм» также собирается частично открыть свой тренировочный центр для основной команды.

В остальном мире ближе всего к возобновлению в Южной Корее. Там будут приняты беспрецедентные меры — футболистам даже хотят запретить разговаривать друг с другом.

Напомним, что ситуация с пандемией в России тем временем ухудшается: в последние дни по темпу прироста заболевших наша страна уступает только США, а по общему количеству инфицированных уже обошла Иран и занимает 8-е место в мире.

Что интересного происходит в РПЛ во время паузы?

Без футбола в РПЛ жизнь кипит. Главным ньюсмейкером последних дней стал вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, который дал интервью YouTube-проекту «Футбольный Бигги» журналиста Сергея Егорова. Голкипер самарцев раскритиковал действия властей и президента РФ Владимира Путина лично в период пандемии. Ранее он выкладывал посты с недовольством в своем «Инстаграм».

— Если в стране коронавирус, то почему, например, идет призывная кампания? Ребята в армии ходят без масок, без защитных средств. Ну да, руки почаще моют. Так же собираются по 15 тысяч строем. Для них почему-то нет никакого коронавируса. По блату, по знакомству все работает. В Москве открыты некоторые фитнес-центры. Знаю, что работает одна ледовая площадка, где чиновники собираются и играют в хоккей.

Правительство стремится к чипизации. Но мы и так все под колпаком: только попробуй не оплатить штраф или налог вовремя. Вот на Кавказе сейчас волнения, а если в Москве на улицу выйдут 500 тысяч человек или миллион? Считаю, они всех хотят держать под колпаком. Иначе эти абсурдные законы они бы не принимали. И все дело идет к чипизации и вакцинации. На народ чиновникам наплевать: нужны как рабы, рабочая сила. Сейчас очень модно называть это крепостным правом. Законы нас настолько сдавливают и душат налогами и оброками, только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права: у тебя нет никаких прав и свобод по сути. Ты — раб.

То, что говорит президент по телевизору — это пустословие. Реальных дел никаких нет. Никакие банки не дадут льготные кредиты или отсрочку. Кредитные каникулы — их нет. Президент сказал: «Надо». Но его никто не слушает. Люди пишут с просьбой занять денег, чтобы оплатить кредиты. Спрашиваю: «А как же кредитные каникулы?» Говорят, что банки требуют еще больше. Ты попадаешь на штраф, на пени. А денег нет, потому что нет работы, — заявил Фролов.

«Крылья Советов» отреагировали довольно оперативно. Клуб сообщил, что не разделяет позицию Фролова, и напомнил, что в Самаре построили новый стадион, а власти делают многое для развития футбола в регионе и в России. Игрока оштрафуют. Депутат Государственной думы от «Единой России» бывший боксер Николай Валуев уже предложил выслать Евгения Фролова из страны и запретить ему участие в любых матчах российского футбола.

Вся эта ситуация может создать прецедент, после которого футболисты РПЛ станут осторожнее в общении с представителями СМИ и постараются не затрагивать политические темы.