Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона, а Нгапет объявил о продлении контракта с «Зенитом»

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Минувшая спортивная неделя получилась насыщенной. После зимней паузы вышел из небытия российский футбол, сразу подарив нам немало сюжетов. Ну а одним из главных событий весны должен стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Пару дней назад бойцы провели официальную пресс-конференцию, которая закончилась весьма неожиданно. Хабиб, подливающий масла в огонь этого противостояния, Леонид Слуцкий, задевший самолюбие «Тамбова», радующиеся жизни и объявляющие о завершении карьеры фигуристы и нашедший себе мотивацию на будущий год Эрвин Нгапет — в традиционном недельном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

В семействе Кафельниковых по-прежнему разлад

Теннисист Евгений Кафельников после завершения спортивной карьеры ведет активную жизнь в социальных сетях. Порой кажется, что он находится в них круглосуточно. Евгений много общается с другими пользователями, обсуждает московский «Спартак» и активно поддерживает оппозицию. Периодически он высказывается на тему своей дочери Олеси, которая долгое время работала моделью и с которой у него напряженные отношения. В какой-то момент показалось, что семейство Кафельниковых достигло примирения, однако недавно экс-теннисист побывал в прямом эфире телеканала «Дождь», где сделал ряд заявлений, на которые в своем Instagram отреагировала его дочь:

— Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека, но я уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей, мне больно видеть, как родной отец играет на публику, — написала Олеся.



ФК «Тамбов» ответил Слуцкому

Российский футбол вернулся после зимней спячки и сразу подарил нам несколько замысловатых сюжетов. Здесь и шикарный кубковый матч между «Спартаком» и ЦСКА, и первый гол Александра Кокорина после пребывания в местах не столь отдаленных. Еще один сюжет подарил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Тамбовом» (0:0), который проходил в Нижнем Новгороде. Леонид Викторович высказался о странной ситуации, когда тамбовская команда вынуждена играть за 500 километров от своего города:

— Когда у нас в стране такое количество прекрасных стадионов и развита инфраструктура, думаю, РПЛ должна ужесточать требования для клубов, которые не имеют инфраструктуру. Я не говорю о «Тамбове» и ничего против них не имею, это конкурентоспособная команда. Но если говорим о высоком уровне требований к инфраструктуре, качеству легионеров, подбору игроков и пытаемся контролировать все эти вопросы, то, когда клуб весь сезон не может играть на своем стадионе, надо играть тем, у кого эти условия созданы.

В «Тамбове» близко к сердцу приняли эти слова Слуцкого, и спустя несколько дней в официальном аккаунте клуба появился пост с таким содержанием: «Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе...»

На фоне полных трибун тамбовского стадиона «Спартак» звучат слова Слуцкого и президента РФС Александра Дюкова. Также на видео появляются кадры пустых трибун казанского «Центрального». На самом деле не совсем понятно, откуда взялась цифра в 7 тысяч человек, так как тамбовский стадион официально вмещает 5 тысяч зрителей.



Рыжиков покрасился. Или постарел?

8 марта казанский «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов» и уступил со счетом 0:1. Поволжское дерби в последние сезоны подается через призму вратаря Сергея Рыжикова, который долгие годы играл в Казани, а теперь защищает честь футбольной Самары. Но результаты «крылышек» с Сергеем в воротах совсем не впечатляют — в прошлом сезоне клуб играл в переходных матчах за право остаться в РПЛ, а в этом году за 10 туров до конца и вовсе расположился в зоне вылета.

К Рыжикову, может, и не так много претензий, несколько раз он проводил впечатляющие матчи, однако новый календарный год «крылышки» начали с 32-летним Евгением Фроловым в основе, который перебрался в Самару этой зимой. После игры в Казани главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович подтвердил, что именно Фролов сейчас первый номер самарского клуба.

Рыжиков не унывает и на днях выложил в свой аккаунт фотографию в объятиях супруги с подписью «А почему бы и нет?»:

На фото до конца непонятно — так сильно постарел Сергей Викторович или просто покрасился. Судя по фото, которые вратарь выложил чуть позже, можно говорить о том, что Рыжиков все-таки сознательно обелил свой родной цвет волос:



Аделина Сотникова завершила карьеру



Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова не выступала в официальных соревнованиях больше четырех лет. Ее поклонники уже давно говорили о том, что пора бы объявить о завершении карьеры либо все-таки выходить на лед. Дошло до того, что спортсменка стала героиней новостей в духе: «Сотникова потеряла 3 миллиона рублей, пытаясь приворожить хоккеиста Владимира Ткачева». Напрямую факт обращения к колдунье фигуристка, разумеется, не подтвердила, но дыма без огня не бывает.

Аделина в своих соцсетях всегда давала понять, что вернется, однако в конце зимы 2020-го все-таки официально объявила о завершении карьеры:

Загитова радуется весне и продолжает взрослеть

А вот другая фигуристка, которая выигрывала Олимпиаду, Алина Загитова, официально о завершении не объявляла. Пока что она находится в статусе «приостановившей карьеру» и очевидно наслаждается жизнью. Первого марта спортсменка радовалась наступлению весны:

В следующем посте Загитова уже привычно опубликовала рекламу. С каждым новым роликом, в котором Алина рекламирует косметику, заметно, как она взрослеет буквально на глазах:

Фергюсон готовится к бою с Хабибом



В ночь с 18 на 19 апреля должен состояться бой, который поклонники MMA ждут далеко не первый год. Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался уже четыре раза. Краткая хронология такая: весной 2015-го травмировался Хабиб, весной 2016-го — уже Тони, весной 2017-го россиянина госпитализировали из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон споткнулся о кабельный провод после пресс-конференции и порвал крестообразные связки.

— Я больше никогда не буду организовывать бой между Хабибом и Тони, — заявил весной прошлого года Дейна Уайт в интервью ESPN. И хитро улыбнулся. Пятая попытка просто обязана быть удачной:

Любопытно, что у бойцов даже одинаковые победные серии в UFC — по 12 выигрышей на сегодняшний день. При всем при этом американец в этих боях не проводил ни одного титульного боя, имея лишь временное чемпионство.



Мы уже рассказывали, что в феврале Хабиб начал фазу активной подготовки к супербою в Сан-Хосе. Теперь активизировался Тони:

Его тренировки преподносятся в мире единоборств как отдельный вид искусства. Он бьет по фонарным столбам, прыгает с деревьев и занимается подобием паркура. Его подход к тренировочному процессу совсем не шаблонный.



В ночь на субботу бойцы провели официальную пресс-конференцию и дуэль взглядов, во время которой Хабиб пнул чемпионский пояс Тони:

Нгапет еще на год в Казани



Ситуация, когда волейболисты раньше клубов объявляют о своих планах на будущий сезон, уже давно в порядке вещей. Тот же Эрвин Нгапет еще в феврале 2018-го заявил, что сменит Вильфредо Леона в Казани.

И вот когда болельщики гадают, кто же составит пару легионеров казанского клуба на следующий год и останется ли в «Зените» француз, последний сыграл на опережение и в начале марта объявил в своем Instagram-аккаунте, что еще на год продлил контракт:

— Я с гордостью сообщаю, что буду игроком «Зенит-Казань» в следующем сезоне, — написал Нгапет.



Позже, в интервью клубной пресс-службе, он объяснил такое решение в первую очередь желанием выиграть с «Зенитом» Лигу чемпионов. Пока что казанцы с Эрвином в составе сумели добыть лишь два трофея — два Кубка России. В этом году «зенитовцы» не сумели преодолеть даже групповой этап ЛЧ и непривычно рано вылетели из турнира. Мотивация клуба и игрока на будущий год должна будет зашкаливать.