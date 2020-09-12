Дебютирует ли Кокорин за «Спартак» и покорит ли «Рубин» Москву в очередной раз?

Превью седьмого тура РПЛ

Российский футбол возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. РПЛ в августе задала отличный темп, сыграв сразу 6 туров за три недели. Теперь график чемпионата будет более привычным. За эту паузу в лиге произошло сразу несколько громких событий, которые так или иначе отразятся на результатах предстоящего тура. Сможет ли «Тамбов» на фоне финансовых проблем одолеть «Уфу», получится ли у Слуцкого в очередной раз покорить столицу, удержит ли «Спартак» первую строчку в таблице и на сколько хватит «Локо» Николича без Миранчука — в анонсе 7-го тура РПЛ от «Реального времени».

«Тамбов» — «Уфа»: на фоне возможного бойкота

Неожиданно в двухнедельную паузу РПЛ чуть ли не больше всех поводов давал говорить о себе «Тамбов». Футболисты клуба пожаловались на невыплату заработной платы. Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки «Тамбова» обратились в организацию из-за долгов. Заявления о приостановке тренировок отданы в клуб. Тренируются только те, кто недавно перешел в команду и у кого еще не накопилась задолженность. В профсоюзе сообщили, что ждут реакции руководства и учредителей клуба. Одно из заявлений последовало буквально накануне от спортивного директора тамбовской команды Павла Худюкова:

— Бойкота матча с «Уфой» не будет. В команде все понимают. Да, есть определенные трудности с финансированием, но мы не сомневаемся, что оно у клуба будет и все у нас будет хорошо. У коллектива есть понимание, полное доверие друг к другу. Ребята готовятся к матчу, хотят играть дальше и добиваться результата, — сказал Худяков.

«Уфа» провела это время куда более позитивно — команда Вадима Евсеева снова отправилась в Ашу Челябинской области на краткосрочный сбор, где сыграла спарринг с местным клубом. Впрочем, и уфимцы заставили говорить о себе в начале сентября. Так, председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов предложил создать третейский суд над арбитрами РПЛ и включить в него болельщиков, журналистов и представителей клуба.

Прогноз «Реального времени»



«Тамбов» перед паузой провел очень добротный матч против «Рубина» в Казани (2:2) и сумел отобрать очки у хозяев в День республики. Только ленивый не прогнозировал победу «рубиновых» в тот день, однако на деле тамбовчане вели в счете по ходу матча дважды, и если бы не ошибка Сергея Рыжикова или спасительный гол Деспота на последних минутах, то могли бы увозить победу. В игре с «Уфой» будет очень важно, в каком все-таки составе «волки» выйдут на матч. Однако рискнем спрогнозировать, что кто бы ни вышел на поле у хозяев, будет очень вязкая игра с обилием фолов, которая приведет к нулевой ничьей.



Ничья — 0:0

«Динамо» — «Рубин»: удастся ли Слуцкому удивить очередной столичный клуб?

Московское «Динамо» отлично стартовало в новом сезоне, расположившись на четвертой строчке в турнирной таблице с 11-ю очками. Команда Кирилла Новикова сумела в августе не просто дать бой чемпионскому «Зениту», но и выиграть с минимальным счетом — 1:0. Главный тренер охарактеризовал ту игру как мужскую и жесткую, без перехода грани дозволенного. Вратарь бело-голубых Антон Шунин в сентябре сыграл за сборную России как раз на «ВТБ Арене».

«Рубин» в двухнедельную паузу провел товарищескую игру против «Урала» на своей базе (1:1). Целый ряд игроков отсутствовал на этой встрече из-за вызовов в различные сборные, а капитаном команды в товарняке был Дмитрий Тарасов собственной персоной. Защитник и привычный капитан казанского клуба Филип Уремович в начале сентября дебютировал за сборную Хорватии, однако получил травму и на 57-й минуте был заменен. Сколько времени пропустит хорват, пока неизвестно.

Прогноз «Реального времени»



В прошлом сезоне «Рубин» одержал победу в летнем гостевом матче с «Динамо» (1:0), и именно после той встречи экс-тренер казанцев Роман Шаронов выдал свой знаменитый спич про пропущенный концерт «Металлики» ради такого футбола. Правда, уже осенью «рубиновые» проиграли дома.



Леонид Слуцкий против «Динамо» в России не играл давно, а вот столицу в этом сезоне уже сумел один раз покорить, обыграв ЦСКА со счетом 2:1. Динамовцы на старте сезона выглядят более организованной командой, чем армейцы, поэтому «Рубину» на победу рассчитывать будет трудно. С другой стороны, последние матчи отчетливо показали, что казанский клуб постепенно находит свою игру, поэтому борьбу точно навяжет. Предположим, что гости даже смогут открыть счет, однако хозяева отыграются и доведут встречу до логической ничьей.



Ничья — 1:1

ЦСКА — «Спартак»: Кокорин дебютирует в супердерби?

В эти две недели снова много слухов появилось об Александре Кокорине. Он уже полтора месяца числится в «Спартаке», однако пока так и не сыграл за команду ни минуты. Инсайдеры уже заговорили о том, что футболист с интересной судьбой может в ближайшее время уехать в итальянскую «Рому», так как у генерального директора москвичей Шамиля Газизова и стороны игрока есть договоренность, что в случае поступления интересного предложения Кокорина могут отпустить за адекватные деньги. По словам главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско, Александр уже больше недели тренируется в общей группе и к игре против ЦСКА будет готов.

Вокруг армейской команды также сейчас ходит много разговоров. Традиционно они касаются нынешнего лидера клуба Николы Влашича, который до закрытия европейского трансферного окна все еще может покинуть московский клуб. Может уйти из ЦСКА и полузащитник Яка Бийол. На днях СМИ и болельщики обратили внимание, что он подписался на клубный «Инстаграм» немецкого «Ганновера», куда его отправляли слухи. Но пока что футболист все опровергает.

Прогноз «Реального времени»



Прогнозировать московское супердерби всегда непросто, так как команды в нем буквально умирают на поле, на каком бы месте в турнирной таблице не находились. «Спартак» сейчас идет на первом впервые за три с лишним года и вряд ли хочет с ним расставаться. ЦСКА — пятый, и это явно не устраивает подопечных Виктора Гончаренко. Однако на старте сезона армейский коллектив выглядел довольно нестабильно, и самое время после перерыва это незамедлительно исправлять. Другое дело, что «Спартак» вряд ли сбавит ход и если покажет свою игру, то обязательно победит. А в дерби Тедеско и компания покажут ее обязательно, поэтому продолжат возглавлять турнирную таблицу.



Победа «Спартака» — 2:1

«Ростов» — «Локомотив»: на сколько хватит «Локо» без Миранчука?

Алексей Миранчук официально покинул «Локомотив» и отправился покорять Серию А. Без своего лидера «Локо» уже провел две игры и пока не побеждал. Вообще, из всех российских команд, которые начнут сезон в еврокубках этой осенью, именно железнодорожники выглядят самым проблемным клубом. К отъезду Миранчука добавилась тяжелая травма Баринова, хотя все это не помешало «Локо» в предыдущем туре сыграть вничью дома с «Зенитом». От питерцев в РПЛ «Локомотив» не пропускает уже 306 минут, однако конкретно в последней игре это было связано скорее с тем, что атака чемпиона дала сбой. За весь матч в Москве «Зенит» не нанес ни одного удара в створ ворот.

Ростовчане начали новый сезон довольно неоднозначно, только оправляясь от коронавирусных летних проблем, которые настигли команду Валерия Карпина. Однако в последних матчах «Ростов» набрал ход, одержав две победы и сыграв вничью в южном дерби с «Краснодаром» (1:1) в гостях. Команда по-прежнему показывает симпатичный футбол, хотя и имеет определенные проблемы с составом. В паузу клуб подписал контракт с защитником сборной Белоруссии Александром Павловцом, однако он присоединится к «Ростову» только зимой.

Прогноз «Реального времени»



В августе лучшим игроком «Ростова» заслуженно был признан Норманн, хотя в двух победных играх с «Уфой» и «Уралом» забивал японец Хашимото. Спрогнозируем яркую игру в атаке от хозяев, которая обязательно закончится хотя бы одним взятием ворот.



А вот чего ждать от «Локомотива», совершенно непонятно. С одной стороны, и без Миранчука состав московского клуба остается вполне боеспособным. С другой, чтобы перестроиться и стабильно играть без такого яркого футболиста, понадобится много времени. От того, как справится с этим главный тренер команды Марко Николич, и будет зависеть успех «Локо» как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов. Предположим, что в конкретной игре в Ростове-на-Дону справиться не удастся и безвыигрышная серия «Локомотива» продолжится.



Победа «Ростова» — 1:0