«Рубин» вслед за Леонидом Слуцким покинули еще два тренера

Фото: пресс-служба «Рубина»

Тренеры Олег Веретенников и Александр Дутов покидают «Рубин». Они ушли по собственному желанию, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Олег Веретенников пришел в тренерский штаб «Рубина» в январе 2020 года. Александр Дутов работал в казанском клубе с июня 2022-го.

Напомним, в середине ноября «Рубин» покинул главный тренер Леонид Слуцкий. Эту должность он занимал с декабря 2019 года. В сезоне 2020/21 казанский клуб под его руководством занял четвертое место в Российской премьер-лиге.



На сегодняшний день исполняет обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев, занимавший пост директора департамента спортивного развития и профессиональной подготовки команды.



Напомним, в открытом опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», лидером оказался Юрий Уткульбаев. Кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера казанского клуба предложили треть опрошенных — 22 из 68 принявших участие в опросе читателей нашего издания. На втором месте оказался уже дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев, набравший 18 голосов, на третьем — Сергей Юран, у которого 6 голосов. За возращения Леонида Слуцкого, покинувшего пост главного тренера «Рубина» 15 ноября, проголосовал всего один человек. Столько же набрал президент России Владимир Путин и «кавээнщик Леонов» (министр спорта Татарстана Владимир Леонов).

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Татьяна Демина