Загитова с водительскими правами, Панарин окольцован, а Слуцкий снова троллит подопечных

Карантинный Instagram-обзор звезд спорта

Спортсмены, как и все остальные люди, постепенно выбираются из двухмесячной карантинной спячки и возвращаются к тренировкам и прочим радостям жизни. На прошедшей неделе спортивный Instagram наконец-то сменил наскучивший домашний фон на практически допандемийную активность. Загитова хвастается водительскими правами, Панарин делает предложение руки и сердца, Туктамышева и Ковальчук тренируются, а Слуцкий смеется над тем, как тренируются футболисты «Рубина» — об этих и других обновлениях спортивной «инсты» читайте в традиционном обзоре «Реального времени».

Алина Загитова хвастается подарками и водительскими правами

Главной темой прошедшей недели в мире фигурного катания стало, конечно же, вступление Алины Загитовой во взрослую жизнь — 18 мая ей исполнилось 18.

Весь день Алина постила в сторис различные подарки и сюрпризы, которые ей присылали известные персоны, среди которых был и президент России Владимир Путин. Ну а резюмирующим постом в общей ленте Загитова опубликовала «общее фото» со всеми подаренными ей букетами.

Едва справив восемнадцатилетие, Алина Загитова сделала то, о чем мечтают большинство подростков — получила водительское удостоверение. Напомним, у Алины, по идее, уже должен быть собственный автомобиль, который государство выделяет всем победителям Олимпийских игр. Призеры Олимпиады в Пхенчхане получили тогда BMW Х4, Х5 и Х6, сошедшие с конвейера калининградского «Автотора».

Так что «ласточка» Алины, может быть, и ждет свою хозяйку уже больше двух лет, и если вы вдруг встретите Загитову на дорогах Казани за рулем кроссовера, не удивляйтесь — именно здесь, в родительском доме, она пережидает пандемию.

«Ура!!! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением

Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...» — подписала Загитова свое фото с новеньким водительским удостоверением.

Туктамышева дождалась льда и не перестает провоцировать подписчиков

«Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду», — подписала другая фигуристка Елизавета Туктамышева свое архивное фото с той самой памятной и, возможно, самой провокационной программы в истории фигурного катания, где 21-летняя спортсменка исполнила роль сексуальной стюардессы.

Публикации о том, как она соскучилась по живым тренировкам на льду, Елизавета постила еще три недели назад, и вот наконец-то она дождалась возможности потренировать свои порой вызывающие «танцы на льду».

А днем ранее Туктамышева раскрыла кухню процесса создания костюмов для фигуристов, приправив немаленький текст длинной «каруселью» своих фото на льду разных лет. Листайте вправо, чтобы оценить все наряды фигуристки.

Артемий Панарин и Алиса Знарок обручились



О том, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» встречается с дочерью тренера сборной России (на тот момент), стало известно еще летом 2016 года, хотя их история началась еще раньше, когда форвард выступал за «Чикаго».

И вот наконец-то Артемий решился на большой шаг и сделал Алисе Знарок предложение. Однако, как признается сам хоккеист, свадьбу, намеченную поначалу на лето, пришлось отложить — ситуация в мире внесла свои коррективы в планы будущей хоккейной семьи.

«08/05/2019» — просто подписал счастливое фото «окольцованный» хоккеист.

Илья Ковальчук берет консультации по поддержанию формы у супруги



Другой представитель российского хоккея за океаном Илья Ковальчук в браке уже достаточно давно — со своей супругой Николь он знаком еще с 2004 года. Пара уже не так молода, однако и Илья, и Николь продолжают держать себя «в тонусе».

Вот и на последнем видео, выложенном форвардом «Вашингтона», он выполняет различные упражнения для поддержания формы — сезон еще может быть возобновлен, так что личная консультация жены, буквально не вылезающей из спортзалов, ему точно не помешала.

«Вместе веселее, спасибо тренер @nikolkovalchukofficial», — подписал хоккеист фитнес-ролик.

Николь Ковальчук, напомним, родила от Ильи уже четверых детей, однако продолжает сниматься для модных журналов, заполнять свой «Инстаграм» сторисами из залов и мотивировать женщин к ведению спортивного образа жизни.

С возвращением футбола и юмора Слуцкого!

Один из самых главных противников возобновления сезона (если не главный), наставник казанского «Рубина», уже озвучил ряд мощнейших причин, почему чемпионат-2019/2020 должен остаться в истории. В числе прочих он назвал и сложности при возвращении футболистов в форму.

Вот и в своем очередном юмористичном посте-меме он опубликовал вырезку из знаменитого гонконгского фильма «Убойный футбол», где герои проводят свою первую тренировку и особыми навыками при этом, мягко говоря, не блещут.

«Первая тренировка после самоизоляции», — подписал публикацию Слуцкий, то ли подтролливая своих подопечных, то ли намекая на все те же доводы в пользу завершения сезона.

Религиозный футболист Денис Черышев

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев принял участие в нетипичном для Instagram «консервативном» челлендже. Суть его заключается в том, чтобы пробудить у подписчиков интерес к Священному писанию.

Черышев принял эстафету от одного из тренеров детской школы «Смена», опубликовав свое фото на поле, где он обращается к небесам, и подписав его цитатой из Библии «Все могу в укрепляющем меня Христе. Послание к Филиппийцам 4:13».

Интересно, что эта же цитата фигурирует теперь в шапке профиля футболиста в Instagram. Прежде такого серьезного погружения в религию за Денисом не замечалось.

«Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом», — резюмировал пост Черышев.