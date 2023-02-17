Айбатов Александр Рустемович
Общая информация
Трудовая деятельность:
— С 1999-2002 гг. — Работал Старшим администратором ФК «Рубин».
— С 2002-2011 гг. — Начальник команды.
— В 2011 г. — Назначен исполнительным директором ФК «Рубин».
— В 2013 г. — Исполняющий обязанности генерального директора ФК «Рубин».
— В 2019 г. — Начальник команды краснодарского ФК «Урожай».
— С 2019-2022 гг. — Исполнительный директор челнинского ФК «КАМАЗ»
— В 2023 г. — Назначен генеральным директором ФК «Рубин».
Звания и награды:
— Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана.
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Дата последнего обновления: 17.02.2023