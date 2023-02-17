Список персон

Айбатов Александр Рустемович

Айбатов Александр Рустемович
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Общая информация

Трудовая деятельность:

— С 1999-2002 гг. — Работал Старшим администратором ФК «Рубин».

— С 2002-2011 гг. — Начальник команды.

— В 2011 г. — Назначен исполнительным директором ФК «Рубин».

— В 2013 г. — Исполняющий обязанности генерального директора ФК «Рубин».

— В 2019 г. — Начальник команды краснодарского ФК «Урожай».

— С 2019-2022 гг. — Исполнительный директор челнинского ФК «КАМАЗ»

— В 2023 г. — Назначен генеральным директором ФК «Рубин».

Звания и награды:

— Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана.

Контакты

Дата последнего обновления: 17.02.2023


Если вы нашли ошибку, напишите нам