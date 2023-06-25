Умер экс-футболист казанского «Рубина» Седрик Руссель
В возрасте 45 лет 24 июня умер бывший нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Седрик Руссель. У него остановилось сердце, сообщает Daily Mail.
Седрик Руссель выступал за «Рубин» в 2004 году. В составе казанского клуба он сыграл шесть матчей в Российской премьер-лиге. Ему удалось забить один мяч в матче с московским «Динамо».
Футболист родился в Бельгии 6 января 1978 года. Он выступал и за ее сборную. Карьеру Седрик Руссель завершил в 2014 году.
В «Рубин» он переходил в ранге лучшего бомбардира бельгийского чемпионата. В казанском клубе он пробыл полгода. Его трансфер обошелся в €1,3 миллиона.
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