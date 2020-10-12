Верховный Суд Республики Татарстан
Общая информация
Верховный Суд Республики Татарстан — высший орган судебной власти Российской Федерации на территории Республики Татарстан.
Верховный Суд РТ является федеральным судом общей юрисдикции на территории Республики Татарстан и непосредственно вышестоящей судебной инстанцией в отношении к районным (городским) судам и мировым судьям на территории РТ.
Суд был основа 12 декабря 1922 года.
Руководитель — Гилазов Ильгиз Идрисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, д. 72/2
- Телефон: (843) 288-77-77
- Сайт: http://vs.tat.sudrf.ru/
Дата последнего обновления: 12.10.2020