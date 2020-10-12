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Верховный Суд Республики Татарстан

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Верховный Суд Республики Татарстан
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Верховный Суд Республики Татарстан — высший орган судебной власти Российской Федерации на территории Республики Татарстан.

Верховный Суд РТ является федеральным судом общей юрисдикции на территории Республики Татарстан и непосредственно вышестоящей судебной инстанцией в отношении к районным (городским) судам и мировым судьям на территории РТ.

Суд был основа 12 декабря 1922 года.

Руководитель — Гилазов Ильгиз Идрисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, д. 72/2
  • Телефон: (843) 288-77-77
  • Сайт: http://vs.tat.sudrf.ru/

Дата последнего обновления: 12.10.2020

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