Татарстанские инвалиды не хотят иметь дело с Рифатом Ганибаевым

Бывшие председатели районных организаций инвалидов Казани добиваются еще одного уголовного дела на председателя ТРО ВОИ

Фото: Ирина Плотникова

Сместить находящегося под судом за мошенничество председателя общества инвалидов Татарстана Рифата Ганибаева с поста и призвать к ответу за «увод» у ТРО ВОИ недвижимости в центре Казани пытаются его товарищи по общественной организации. Пока эти попытки остаются безуспешными. Какие претензии у активистов общества к экс-депутату Госсовета РТ, как в руки аффилированной ему частной компании уплыла производственная база и каковы перспективы превращения татарстанской организации инвалидов в самостоятельную некоммерческую организацию — подробнее в материале «Реального времени».

«Методично и целенаправленно разрушает»



Представители казанских районных организаций Всероссийского общества инвалидов обратились к председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву с просьбой об освобождении Рифата Ганибаева от должности председателя ТРО ВОИ.

«В последние годы Ганибаев Р.Ш. методично и целенаправленно разрушает организацию инвалидов, — указали они в письме. — За последние 5 лет из 7 районных организаций Казани осталось 2. За последний год аппарат правления ТРО ВОИ сменился на 50% из-за нежелания работать с этим председателем. За последние годы не было проведено ни учебы, ни семинаров, ни обучения для написания грантов, финансирование не выделялось. В 2020 и 2021 годах не было ни одного мероприятия республиканского значения, хотя бы в онлайн-режиме. На последней отчетно-выборной конференции, которая проходила в апреле 2021 года, не прозвучал отчет КРК (контрольно-ревизионной комиссии, — прим. ред.), и делегаты конференции остались в неведении о реальном финансовом положении ТРО ВОИ, а оно плачевно, т.к. организация находится на грани банкротства».

Инициаторы обращения также просят Михаила Терентьева лишить Рифата Ганибаева членства в ВОИ, ссылаясь на устав общественной организации, которым предусмотрена приостановка членства лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Инициаторы обращения также просят Михаила Терентьева лишить Рифата Ганибаева членства в ВОИ. Фото: mterentiev.ru

Кроме того, члены ТРО ВОИ направили в адрес Терентьева письма, в которых просят провести проверку работы организации и вернуть, по их мнению, незаконно освобожденных Ганибаевым от должности бывших председателей районных организаций Казани.

«Наши представители Республики Татарстан лишили его статуса депутата Госсовета, посчитав, что человек, обманувший инвалидов, не может представлять их интересы в органах государственной власти, — напомнили они главе ВОИ. — Мы хотим, чтобы нами руководил человек с незапятнанной репутацией».

Ответ пришел за подписью зампредседателя ВОИ Михаила Осокина: «Вопрос о приостановлении членства в ВОИ Ганибаева Р.Ш. <…> будет рассмотрен на заседании Президиума ВОИ. О результатах рассмотрения данного вопроса вам будет сообщено дополнительно».



Дорогой залог для аффилированной фирмы

— Мы выяснили, что заседание Президиума запланировано на июнь, и очень переживаем в ожидании их решения, — сообщила «Реальному времени» бывший председатель Приволжской районной организации ТРО ВОИ Юлия Азизова, которую 1 марта 2022 года сняли с должности решением Президиума правления ТРО ВОИ. (Как написала в обращении к Михаилу Терентьеву опекун инвалида 1 группы Асия Ситова, сняли Азизову за то, что она выписала Ситовой — не инвалиду, но человеку, ухаживающему за тремя родственниками-инвалидами, материальную помощь в размере 2 тыс. рублей, а также за другие, по мнению Ситовой, несуществующие нарушения).

Азизова — одна из подписанток писем в ВОИ — повторила и другие перечисленные в них доводы, в частности о том, что под руководством Ганибаева организация скатилась на грань банкротства, а ее имущество было выведено путем передачи в залог либо продажи коммерческим фирмам, аффилированным с семьей Рифата Ганибаева, с применением заниженной оценки стоимости этого имущества.

Она рассказала «Реальному времени», что вместе с коллегами по организации инвалидов обращалась в Следком по поводу отчуждения у ТРО ВОИ земельного участка в центре Казани с производственными строениями, которые много лет назад были безвозмездно переданы ТРО Обществом слепых. Участок, кадастровая стоимость которого сегодня составляет 10,9 млн рублей, и строения на нем отошли ООО «ПСП ТРО ВОИ» (с августа 2020 года — ООО «ПСП»), гендиректором которого является Рустем Шагитович Ганибаев. ТРО ВОИ была учредителем этой компании до июля 2019 года (приблизительно до момента, когда силовики начали проверять информацию о фиктивных актах ТРО ВОИ и его дочернего предприятия УПП «КПИ» о передаче продукции по контрактам, которые в дальнейшем были представлены к оплате в ФСС).

Участок, кадастровая стоимость которого сегодня составляет 10,9 млн рублей, и строения на нем отошли ООО «ПСП ТРО ВОИ»

Как сообщили Азизовой в Следкоме, под залог участка площадью 28,5 сотки рядом со Старо-Татарской слободой в центре Казани и трех нежилых строений на нем ТРО ВОИ в ноябре 2018 года получило у ООО «ПСП ТРО ВОИ» беспроцентный заем в 3,3 млн рублей «в целях погашения налоговой задолженности ООО «УПП КПИ». По оценке Следкома, такие действия руководства ТРО ВОИ были «вынужденным, целесообразным и единственно возможным решением». «Действиями Аппарата Правления ТРО ВОИ предотвращены значительные финансовые и имущественные потери и убытки, которые могли привести к банкротству ТРО ВОИ, при этом сохранена перспектива развития производственного потенциала ТРО ВОИ, — сделали вывод в Следкоме. — Действиями Аппарата правления ТРО ВОИ… в связи с невозможностью возврата указанного выше займа на тот период ущерб ТРО ВОИ не нанесен».

Однако в письме на имя председателя ВОИ Михаила Терентьева представители ТРО ВОИ утверждают, что на момент сделки по оформлению залога объект недвижимости, отошедший впоследствии ООО «ПСП ТРО ВОИ», «оценивался в 11 млн рублей» — то есть в сумму, которая более чем втрое превышала полученный заем. А еще они утверждают, что ООО «УПП КПИ» в декабре 2018 года перечислило 3,3 млн рублей ТРО ВОИ, однако кредитору их не вернули.

По оценке Следкома, такие действия руководства ТРО ВОИ были «вынужденным, целесообразным и единственно возможным решением». Фото: Максим Платонов

И другие невозвратные займы

— Госконтракты на поставку памперсов почти на полмиллиарда, которые в 2018 году заключило принадлежащее ТРО ВОИ предприятие ООО «УПП КПИ», длились полтора года, — говорит бывший председатель ревизионной комиссии ТРО ВОИ Рафаэль Куйдыгалов. — В этот период у ТРО ВОИ была искусственно создана кредиторская задолженность. Были взяты заемные средства у Федерации дзюдо Татарстана, и часть этой суммы — порядка 15 миллионов — возвращена не была, несмотря на то, что ФСС полностью выполнил обязательства по контракту. Эти деньги были израсходованы. В основном деньги перечислялись на счета ООО «УПП КПИ», которое к тому времени уже не было исполнителем, его следовало объявить банкротом.

Куйдыгалов говорит, что ТРО ВОИ вполне законно могла не переводить средства на счета компании, а по каким причинам это делалось — осталось загадкой.

Представители ТРО ВОИ описали историю еще одного залога недвижимости: «ООО «Биофар» — основной поставщик ТСР (подгузники, пеленки). За гарантию выполнения условий договора поставки ТРО ВОИ отдало в залог недвижимость по адресу: ул. Техническая, д. 120б, а именно земельный участок площадью 13610 кв. м, 5-этажное здание площадью 7282 кв. м, гараж в 2 этажа 866,6 кв. м. ТРО ВОИ не доплатило ООО «Биофар» за ТСР 5,22 млн руб., и вышеперечисленное имущество на сегодня находится под залогом. По договору цессии ООО «Биофар» передало этот долг некоему ООО «Мантин»…

Только сам этот участок на Технической, без производственного корпуса и гаража оценивается сегодня в 58,5 млн рублей

Согласно данным Росреестра, представленным на Публичной кадастровой карте, только сам этот участок на Технической, без производственного корпуса и гаража, оценивается сегодня в 58,5 млн рублей.

«Я выступила против НКО»

Председатель ликвидированной по инициативе руководства ТРО ВОИ организации инвалидов Авиастроительного района Татьяна Мадеева повторила «Реальному времени» то, что ранее инициативная группа представителей казанских организаций ВОИ описывала в письме Михаилу Терентьеву:

— Убирают председателя организации или человек сам уходит из-за невозможности работать в созданных условиях, при этом Ганибаев обещает найти более достойного председателя, закрывает помещения и забирает их себе. 4 марта 2022 года по телевидению показали, как это было проделано с Приволжской районной организацией ВОИ.

А еще она рассказала, как пыталась воспрепятствовать на одной из отчетно-выборных конференций «приватизации» ТРО ВОИ:

— Почему-то Ганибаев не хочет, чтобы мы оставались частью российской организации, хотя именно как ее часть мы имеем больше веса. Он предложил тогда создать НКО — отдельную самостоятельную некоммерческую организацию. С пятью учредителями — он сам и еще трое человек. А ведь по уставу НКО при ее ликвидации все имущество отходит учредителям! Я тогда выступила против.

Ганибаев предлагал создать НКО. Фото: Ирина Плотникова

Судя по всему, создать НКО Ганибаеву не удалось. На сегодня, по данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями ТРО ВОИ являются четверо ее членов, включая Рифата Ганибаева. Но статуса «НКО» у нее нет — это общественная организация.



«Мы помощи от него не видели»

— Тридцать лет назад у наших предприятий были налоговые льготы, а нам, председателям районных организаций, ВОИ платило зарплату, — вспоминает Татьяна Мадеева. — В последние годы, по нашим сведениям, центральное правление ВОИ перечисляло Татарской республиканской организации ежегодно суммы по несколько миллионов, однако нам не доставалось практически ничего. Я работала до 2018 года и в последний раз получила от Ганибаева 18 тысяч рублей за год. А ведь только за отопление помещения нам за зиму счет пришел на 30 тысяч! У нас около 40 районных организаций — и у всех так. К примеру, мне в альметьевской организации сказали, что получили поддержку на 8 тысяч за год.

Мадеева говорит, что ей приходилось «клянчить деньги» у предприятий и бизнесменов, чтобы поддерживать на плаву районную организацию, которая инвалидам приносила реальную пользу: у них работал пункт проката средств реабилитации, где можно было арендовать за символическую сумму противопролежневый матрас, кресло-коляску, ходунки.

— Иногда ходунки или кресло требуются на короткий срок — да хоть на день, — говорит она. — А инвалиду их напрокат взять негде. И что — покупать? Так денег нет.

В районных организациях местных инвалидов знали в лицо и реально им помогали. Например, организовывали бесплатные юридические консультации, психологическую помощь.

В районных организациях местных инвалидов знали в лицо и реально им помогали. Фото: Ринат Назметдинов

— Или вот, к примеру, — вспоминает Мадеева, — был у нас в районе инвалид по психическому заболеванию. Безобидный, добрый. Его тетка выгнала из квартиры. Квартира-то на нее была оформлена, поскольку он — недееспособный. Пришел грязный, голодный, рассказал, что на вокзале ночует. Если бы он пошел в соцзащиту, когда бы там все формальности были выполнены. А я написала ему письмо в прокуратуру, сказала, куда отнести. Он отнес — и одного звонка прокурора хватило, чтобы вечером он уже дома ночевал.

По словам Татьяны Мадеевой, председатели казанских районных организаций инвалидов очень обижены на Рифата Ганибаева:

— За последние 20 лет мы помощи от него не видели, даже в оформлении документов.

А Юлия Азизова говорит, что в офисе ТРО ВОИ даже трубку телефона не снимают:

— Дозвониться невозможно. Отвечают только на электронные письма.

Просим пояснить

«Реальное время» также было вынуждено направить запрос руководителю ТРО ВОИ по электронной почте: ни по одному из телефонов организации, имеющихся в открытом доступе, дозвониться не удалось. Не отвечал он и на звонки на мобильный.

В письме корреспондент издания попросил Рифата Шагитовича пояснить, в связи с чем в течение пяти последних лет был ликвидирован ряд районных организаций ВОИ в г. Казани, предоставить информацию о том, как изменилось за это время количество инвалидов — потенциальных членов районных организаций Казани, и чем он объясняет претензии и недовольство его работой со стороны бывших руководителей и членов районных организаций ТРО ВОИ. Также были заданы вопросы о причинах передачи в залог строений и земельных участков ТРО ВОИ по столь низкой стоимости и почему он считает необходимым поменять статус организации на НКО.

Редакция готова опубликовать комментарии председателя ТРО ВОИ по получении.