«Материалы были сфальсифицированы»: дважды оправданный казанский бизнесмен вскрыл «тайны следствия»

Почему дело о смертельном ЧП на производстве развалилось в татарстанских судах

Фото: Ирина Плотникова (Станислав Рысаев - справа)

В Казани вступил в силу повторный оправдательный приговор по делу совладельца компании по аренде недвижимости Станислава Рысаева. В первый раз невиновным в нарушении норм безопасности и трагедии на производстве его признали в 2018-м, но тогда Верховный суд РТ отменил это решение. А вот второй приговор отказалась оспаривать даже прокуратура Татарстана. В разговоре с «Реальным временем» оправданный выразил надежду, что теперь-то силовики дадут оценку качеству расследования данного дела.

В крови убитого станком нашли алкоголь



«Чей там BMW у ворот стоит?» — сходу спросил инспектор, а услышав ответ, заявил следователю: «Ну все, мы нашли подозреваемого!». Так, по словам казанского бизнесмена Станислава Рысаева, 3 года назад начиналось расследование его уголовного дела в 2017 году. По мнению дважды оправданного, с первых минут на него пытались повесить чужой грех. Суд не дал.

...20 марта 2017 года в Республиканской клинической больнице скончался казанец Марат Мифтахов, которого доставили с открытой травмой головы и множеством кровоизлияний прямо с рабочего места на улице Магистральной. Смертельный удар нанесла техника — движущаяся часть столярного немецкого станка Homag.

Согласно инструкции производителя, в опасную зону этого оборудования разрешено заходить лишь обученным специалистам, когда станок выключен.

Судами установлено: убившая рабочего установка не была ни введена в эксплуатацию, ни оборудована защитным ограждением, сам же Мифтахов не обучался на оператора станков с числовым программным управлением и не проходил инструктаж по технике безопасности.

В крови покойного эксперт нашел алкоголь в концентрации 0,3 промилле, хотя позже в суде пояснил — эта доза влияния на состояние здоровья и самочувствие фактически не имела.

Судами установлено: убившая рабочего установка не была ни введена в эксплуатацию, ни оборудована защитным ограждением

Защита: «Совершенно другой кандидат в подозреваемые прослеживался»

Уголовное дело о нарушении правил охраны труда с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 143 УК РФ) возбудили в тот же день — в отношении неустановленных должностных лиц двух организаций ООО «ПТК «ДревИнтерьер» и ООО «СМ-Квадрат». Первую организацию в постановлении следственного отдела по Приволжскому району Казани Следкома по РТ называли собственником помещений, где работал опасный станок, вторую — собственником самого станка.

Позднее выяснилось: «СМ-Квадрат» — лишь бренд московской компании ЗАО «Лестницы и Балюстрады», по проектам и заказу которой работает компания «Экс-лес». Именно директор «Экс-леса» Олег Купчиков в декабре 2016-го заключил договор с реальным собственником производственных помещений на улице Магистральной в Казани — казанской фирмой «Анастасия-Р» в лице директора Андрея Кузьмина. «Экс-лес» получал в аренду 700 квадратных метров площадей и обязался, в свою очередь, поставить оборудование для производства деревянных лестничных маршей, провести его наладку и пуск, а затем заключить договор уже о производстве с третьей стороной договора — казанской компанией «Столярные изделия».

Единственным подозреваемым и позже обвиняемым по делу стал соучредитель компании-арендодателя «Анастасия-Р», директор ПТК «ДревИнтерьер» и экс-директор ликвидированного ООО «Карпентер Сервис» Станислав Рысаев. И с учетом его должностных инструкций претензии следствия переквалифицировали со статьи 143 УК РФ на 216-ю (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

В отношении неустановленных должностных лиц «СМ-Квадрата» дело не прекращалось, отмечает адвокат обвиняемого-оправданного Владимир Гусев. «Между тем, по показаниям свидетелей, там совершенно другой кандидат в подозреваемые прослеживался. Но именно на его показаниях выстроили дело против моего клиента», — говорит он.

Забегая вперед, об этом кандидате на суде вспоминали многие свидетели: рассказывали, как представитель «Экс-Леса» рулил всеми работами по наладке опасного станка, а сразу после ЧП собрал все документы и покинул Казань...

В отношении неустановленных должностных лиц «СМ-Квадрата» дело не прекращалось, отмечает адвокат обвиняемого-оправданного Владимир Гусев. Фото Ирины Плотниковой

Фемида разбиралась 3 года

В сентябре 2017-го Станислава Рысаева в первый раз отправили на скамью подсудимых Приволжского райсуда Казани. По версии следствия, именно обвиняемый был и фактическим владельцем помещений на Магистральной, и работодателем погибшего, и он же в день трагедии дал указание Мифтахову с напарником Горбуновым подключить станок, зная, что тот не введен в эксплуатацию и потенциально опасен.

18 июня 2018 года Приволжский райсуд под председательством судьи Ирека Камартдинова оправдал Рысаева.

Рысаева. 17 августа Верховный суд РТ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

16 сентября судья Приволжского райсуда Тимур Зарипов постановил — вернуть дело в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений.

14 декабря Верховный суд РТ отменил постановление о возврате дела.

27 декабря 2019 года Приволжский райсуд под председательством судьи Тимура Зарипова вынес повторный оправдательный приговор Рысаеву и признал за ним право на реабилитацию.

10 марта 2020 года апелляционная инстанция Верховного суда РТ согласилась с оправданием, отклонив апелляционное представление гособвинителя. И оправдательный приговор вступил в силу.

10 марта 2020 года апелляционная инстанция Верховного суда РТ согласилась с оправданием, отклонив апелляционное представление гособвинителя. Фото Олега Тихонова

Бородач «Борисыч» проигнорировал вызовы в суд

Судами двух инстанций установлено: «обвинение противоречит исследованным в судебном заседании доказательствам», включая показания «подавляющего большинства свидетелей обвинения и защиты».

Так, напарник погибшего Горбунов в суде рассказывал: Рысаев лишь познакомил его с представителем «Экс-Леса» Игорем Борисовичем Большаковым, а уже тот принимал его на работу, демонстрировал станок Homag и давал все указания по работе на нем. Зарплату Горбунов, с его слов, получал «в кабинете, где сидел Большаков», а вот «обвиняемого Рысаева у станка не видел, никакие поручения от него не получал, так как всем руководил Большаков». Кстати, этот свидетель уверял, что те же показания давал на предварительном следствии, но в протокол они почему-то не попали.

«Я ему говорил, чтобы он не заходил за станок!» — цитировал под протокол другой свидетель причитания высокого бородача «Борисовича» в день трагедии. С его слов, отраженных в приговоре, он часто видел этого человека у станка московской фирмы. Наладчик оборудования и ремонтник из компании-арендатора площадей на Магистральной на суде вспоминали: во время несчастного случая с рабочим у станка Большаков тоже был там, но потом погрузил вещи и уехал. О работе этого уехавшего за станком рассказывали больше 15 свидетелей.

Согласно приговору, неоднократные попытки суда обеспечить допрос свидетеля Большакова успехом не увенчались. Не явился он для дачи показаний и на первый судебный процесс. Между тем именно именно этот москвич выступал ключевым свидетелем обвинения. Следователю этот бизнесмен рассказывал, что с января по март 2017-го сотрудники компаний «Экс-Лес» и «Лестницы и Балюстрады» столярным оборудованием в корпусе на Магистральной не пользовались, поиском операторов и программистов не занимались, а само оборудование в январе было оставлено на ответственное хранение Станиславу Рысаеву как собственнику помещений.

По версии Большакова, в Казань он вернулся 20 февраля и указал Рысаеву на то, что необходимая для работы вентиляция так и не смонтирована. А ровно через месяц приехал повторно, аккурат через час-полтора после трагедии, и «узнал, что на оборудовании Homag работал какой-то оператор ЧПУ по фамилии Мифтахов, которого ранее ему представил Рысаев». Сам он его на работу не приглашал.

Оглашенные показания «Борисовича» суд счел «не убедительными и не соответствующими установленным в суде обстоятельствам дела». Также были отвергнуты выводы о виновности Рысаева, сделанные инспектором Гострудинспекции Разетдиновым, выезжавшим на расследование ЧП. Согласно приговору, выводы инспектор сделал не на месте происшествия, а позже, изучив по просьбе следствия материалы уголовного дела.

Судами двух инстанций установлено: «Обвинение противоречит исследованным в судебном заседании доказательствам». Фото Максима Платонова

Оправданный благодарен прокуратуре и суду

Оправданный утверждает — никакого отношения к опасной установке не имел, лишь представил москвичей директору компании «Анастасия-Р» по просьбе знакомого, те заключили договор и перевезли в Казань оборудование. После сборки Большаков обратился с вопросом о рабочих, и Рысаев, по его словам, посоветовал обратиться с этим к своему партнеру. С Мифтаховым был знаком, тот несколько лет назад работал в одной из фирм на Магистральной, вспоминает бизнесмен. О трагедии узнал, находясь дома, и тут же приехал.

— Я благодарен прокуратуре и суду, что разобрались, — сообщил «Реальному времени» Станислав Рысаев. — Считаю, материалы против меня были сфальсифицированы с подачи инспектора, который желал избавить конкретную компанию от проблем. А следователь голословно, без всякой проверки вменил мне директорство и учредительство в десяти компаниях, введя прокуратуру в заблуждение. Я писал об этом, просил провести проверку в отношении данных должностных лиц.

По мнению оправданного, в ходе следствия не был получен ответ на вопрос о том, что же стало причиной сработки станка: самопроизвольный запуск вследствие неверного монтажа электрики или неосторожного нажатия кем-либо на кнопку дистанционного пульта управления. «Этот станок просто так включить нельзя. Запуск защищен специальным ключом и логином. И на очных ставках Большаков признался — никому коды не передавал», — вспоминает Рысаев, настаивая, что история выгораживания данного «свидетеля» заслуживает отдельного расследования.

...Повторный оправдательный приговор был оспорен гособвинителем по уголовному делу, однако на заседании апелляционной инстанции Верховного суда РТ представитель прокуратуры республики Андрей Кокуйский заявил: представление коллеги не поддерживает, потому что «вина Рысаева не нашла своего подтверждения».

Представители семьи погибшего в заседании Верховного суда не участвовали. К слову, документы об официальном трудоустройстве погибшего Мифтахова в ту или иную организацию на Магистральной в ходе следствия и суда найдены не были.