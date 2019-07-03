Дольщики «ФОНа» выиграли судьбоносную тяжбу с Росреестром

Президиум Верховного суда Татарстана подарил «фоновцам» шанс завершить долгострой на тысячу семей

Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

Аплодисменты раздались сегодня в зале заседаний президиума Верховного суда РТ после оглашения решения по делу о дольщиках ЖК «МЧС». Кассационная инстанция поддержала дольщицу Светлану Никитину, и это решение, как надеются остальные дольщики, в конечном счете даст им шанс достроить свои квартиры за счет средств Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. О том, зачем понадобилось дольщикам регистрировать предварительные договоры, заключенные с застройщиком-банкротом 7 лет назад, как дело Никитиной превратилось в общее дело для почти тысячи семей и что происходило сегодня в Верховном суде РТ, — в материале «Реального времени».

Суд Росреестру не указ



Светлана Никитина рассказала «Реальному времени», что права по предварительному договору с ООО «ФОН» о купле-продаже квартиры в ЖК «МЧС» приобрела в 2012 году не напрямую, а по договору цессии с первым покупателем жилого помещения — Сергеем Симичихиным. В 2017 году Советский райсуд признал заключенные с ООО «ФОН» предварительные договоры договорами долевого участия.

— На основании этого решения я и еще 156 дольщиков смогли зарегистрировать договоры в Росреестре, — пояснила Никитина. — Но потом сотрудница Росреестра Галина Селина приостановила госрегистрацию моего договора. На том основании, что у меня не хватает ряда документов, в том числе таких, которые я априори не могу представить.

Действия Селиной Никитина успешно оспорила в Приволжском райсуде еще в октябре 2018 года, однако в законную силу судебное решение до сих пор не вступило. Управление Росреестра последовательно пыталось оспорить его в апелляции и кассации, и дело завершилось победой дольщицы только сегодня.

Регистрация как гарантия поддержки

Сегодня перед залом заседаний президиума Верховного суда РТ собралось около полусотни «болельщиков» — товарищи Никитиной по несчастью в ожидании процесса охотно делились с представителями СМИ историей своих мытарств.

— Мы еще в 2012 году оплатили полную стоимость своих квартир, — рассказала корреспонденту «Реального времени» член инициативной группы ЖК «МЧС» Ирина Князева. — С тех пор не раз менялись федеральные законы, регулирующие ситуацию в долевом строительстве. В 2018 году те самые предварительные договоры оказались вне закона. Но мы-то тут при чем?!

По ее словам, из-за изменений в законодательстве «бомжами», бесправными обладателями оплаченных кровными деньгами предварительных договоров с «ФОНом», в ЖК «Молодежный» стали 840 семей, из них 440 — в доме, где она должна была получить квартиру.

— Мы не только оплатили квартиры, но и «выкупили» разрешения на строительство наших домов, — говорит Князева. — А дома наши застыли на готовности 3—5 процентов и не строятся! Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, планирует помочь людям достроить давно оплаченные ими квартиры, но поддержку будет оказывать лишь тем, чьи договоры зарегистрированы в Росреестре. Действия сотрудников Росреестра могут обернуться тем, что у нас не будет ни денег, ни квартир.

— У нас дом — в трехпроцентной готовности, — сообщила другая дольщица — Гульнара Закирова из четвертого дома ЖК «МЧС». — Когда будет решаться вопрос о выделении финансирования на достройку, дома для включения в программу будут выбирать на основании данных Росреестра. Деньги полагаются только тем, чьи договоры зарегистрированы. А действия Росреестра сейчас направлены фактически на то, чтобы мы выпали из этой программы.

Плата за поддержку

За время, пока уплатившие за квартиры сполна и обманутые дольщики «ФОНа» ходят по судам и разным ведомствам, собирая необходимые для достройки их домов бумаги, им пришлось еще и не по мелочи скидываться деньгами.

Князева напомнила, как им для ускорения строительства предложили внести деньги на счет СК «Атлант», выкупив в будущих домах имущество — парковки и кладовки. Они внесли, на стройке поставили кран, а потом… убрали его, а работы так и не сдвинулись с мертвой точки.

— В прошлом году мы сбросились и заплатили более 14,6 миллиона рублей за разрешение на строительство, которое своевременно не было получено застройщиком, — рассказала Гульнара Закирова. — Без разрешения мы не сможем зарегистрировать в Росреестре наши договоры и попасть в программу фонда поддержки. Представители исполкома и кабмина обещали нам, что разрешение будет получено до нового года. Год, жаль, не назвали! А договор аренды на землю закончился 1 января 2019-го. Мы об этом кричали на каждом углу, просили поторопиться. Но проект дома, за который мы заплатили еще 5 миллионов рублей, был готов только 5 декабря, экспертиза — только 19 февраля, и в итоге Управление градостроительных разрешений отказало нам в разрешении на строительство на том основании, что договор аренды на землю не пролонгирован.

Необходимость собирать деньги дольщики ЖК «МЧС» объяснили просто: деньги на проекты, которые в итоге должен оплачивать Фонд поддержки, давать авансом запрещено. Поэтому, чтобы получить помощь, надо самим найти деньги и ждать, когда фонд их вернет.

— Пока ни копейки не вернули, — вздыхает Закирова.

Аплодисменты, аплодисменты…

На судебном заседании по кассационной жалобе Управления Росреестра прозвучали доводы, обосновывающие отказ в регистрации предварительного договора участия в долевом строительстве. В частности, такой, как… отсутствие обязательной госрегистрации договора долевого участия. Тут даже судьи, похоже, слегка растерялись, и из президиума прозвучал вопрос: а как это себе представляет представитель управления — зарегистрировать договор, которого нет?

Выяснив, что в предыдущих судебных решениях было указано, что решение суда заменяет отсутствующий у дольщицы договор долевого участия, и уточнив, что более полутора сотен договоров на основании этого судебного решения уже были зарегистрированы и их судьба теперь висит на волоске, президиум суда после недолгого пребывания в совещательной комнате пришел к выводу, что решения предыдущих инстанций следует оставить в силе.

Эти слова председателя президиума дольщики ЖК «МЧС» встретили аплодисментами, и судебные приставы даже не стали прикладывать серьезных усилий, чтобы восстановить должную тишину в зале суда. А Светлана Никитина на радостях расплакалась и долго не могла успокоиться.