Пенсионерка из Набережных Челнов: «Думала — мошенники, оказались приставы»

Как татарстанские приставы должника-инвалида через девять лет догнали и пенсию отобрали

Фото: Максим Платонов

«Обнулили» пенсионную карточку пенсионерки с инвалидностью из Набережных Челнов татарстанские судебные приставы. С ее карты «Мир» списали долг 9-летней давности, при этом женщину даже не удосужились известить об исполнительном производстве. Об истории пропажи социальной выплаты и возвращения незаконно списанных денег, особенностях исполнительного производства и планах пенсионерки на получение сатисфакции от чиновников — в материале «Реального времени».

Приставов девять лет ждут



— 21 мая 2021 года я обнаружила, что с двух моих карт Сбербанка было списано 16 тысяч рублей, — рассказала «Реальному времени» бывшая учительница химии Татьяна Кирюшина. — Пять тысяч с небольшим — с карточки, на которой лежали остатки кредита, который я брала на то, чтобы подлечиться. А остальное — с карты «Мир», на которую я получаю пенсию. Я ужаснулась — пенсия-то и так небольшая, 13 тысяч, а тут исчезло все, что от нее оставалось на карте. Как жить-то, на что? Вначале решила, что мошенники меня обокрали, но потом выяснилось — это приставы взыскали старый долг.

Долг в 16 тысяч образовался у нее в результате долгого судебного процесса: более 12 лет назад она после операции на ноге получила инвалидность на год. Нога с тех пор до конца не зажила, время от времени гноится, болит, но инвалидность ей через год сняли. Она судилась, доказывала, что не может нормально ходить, но суд в иске отказал и в решении отразил, что она должна оплатить проводившуюся в рамках судебного разбирательства экспертизу в сумме 15 тыс. рублей. Еще 1050 рублей, которые с нее взыскали приставы, — это исполнительский сбор.

Как получилось, что судебное решение не было исполнено сразу, в 2012 году, Кирюшина уже и не помнит. Твердо уверена лишь в одном — приставы к ней ни тогда, ни позже не приходили, исполнительный лист не предъявляли:

— Если бы я знала об исполнительном производстве, я заплатила бы.

Долг в 16 тысяч образовался у нее в результате долгого судебного процесса. Фото: Максим Платонов

А как должно быть по закону?

Представляющий интересы Кирюшиной казанский юрист Роберт Фазлеев помог написать ей жалобы во все инстанции, включая, как водится, президента России. Жалобы, в которых, в частности, указывалось на незаконность списания со счета пенсионерки более чем 50% пенсии и иных доходов и на то, что «содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства», пусть и не сразу, но возымели действие. 6 октября 2021 года приставы вернули Кирюшиной на «Мир» всю снятую с пенсионной карты сумму — 10668 руб. 29 копеек, деньги по второй карте остались у приставов.

Фазлеев подчеркнул, что процедура взыскания с нее давнего долга была приставами сокращена до минимума: они опустили такие процедуры, как вызов должника и оповещение должника об открытии исполнительного производства.

Кроме того, говорит он, по закону приставы имеют право взыскивать задолженность лишь в течение трех лет после предъявления исполнительного листа, выданного судом, — потом производство может быть открыто повторно, но лишь если кредитор подаст в УФССП соответствующее заявление.

Ничего этого, как следует из рассказа Кирюшиной и Фазлеева, а также информации, содержащейся на сайте УФССП, сделано не было. Повесток она не получала, об открытии исполнительного производства оповещена не была, а само исполнительное производство было возбуждено 14 июня 2012 года, то есть не за три года, а за целых девять лет до момента, когда был взыскан долг.

В ситуации по жалобе Кирюшиной разбирается Центробанк. Фото commons.wikimedia.org

Приставы направляют, банк списывает

В ответе на обращение Кирюшиной в УФССП по РТ, подписанном замруководителя управления Михайловым 25 октября, говорится, что «01.12.2020 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию в размере 50%», а «в ходе проверки установлено, что с депозитного счета должника удержаны денежные средства на общую сумму 16050 рублей». О том, в результате каких расчетов получилось, что 16 тысяч рублей составляют 50% от размера пенсии в 13 тысяч, замруководителя ведомства не пояснил, но пенсионерка также получила от него письмо, датированное более ранним числом — 13 октября. В нем сообщалось, что списанные с социального счета денежные средства в размере 10668,29 руб. возвращены на ее счет.

В поисках объяснения причин того, что в течение девяти лет приставы не искали пенсионерку-должницу, а в преддверии десятого года без «объявления войны» взыскали с нее долг по уже трижды обязанному завершиться производству, «Реальное время» связалось с Отделом судебных приставов №2 г. Набережные Челны УФССП России по Республике Татарстан. Его сотрудники подтвердили как факт списания, так и факт возврата средств Кирюшиной.

— В данном случае произошло списание не с карты «Мир» или какой-либо карты Кирюшиной, а с ее расчетного счета, — уточнили там. — О том, какие именно средства поступают на этот счет, банк, к сожалению, информации не дает. Этот момент банк регулирует сам: если он видит, что это какие-то социальные выплаты, пособия, он не должен их списывать с расчетного счета должника. Мы же только направляем в банк постановление о списании денежных средств в рамках исполнительного производства, а банк, если есть основания для списания, это делает.

Об этом же самом, кстати, известил в письме от 13 октября Кирюшину и замруководителя УФССП по РТ Михайлов.

«Реальное время» направило запрос об обстоятельствах списания долга с пенсионной карточки Кирюшиной в пресс-службу Сбербанка. Ответ на него будет опубликован по получении.

Также в ситуации по жалобе Кирюшиной разбирается Центробанк — на днях она получила ответ из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. На днях женщине пришло оттуда сообщение о продлении срока рассмотрения ее обращения.

Кирюшина обратилась в Следком — она просит установить и привлечь к ответственности должностных лиц, чьи действия привели к таким последствиям. Фото: Максим Платонов

«Дайте десять миллионов»

Татьяна Кирюшина хочет наказать УФССП по РТ за то, что ее пенсионную карту «обнулили» в нарушение порядка, установленного законом «Об исполнительном производстве». Еще до возвращения средств на пенсионную карточку, 22 июня 2021 года она подала в Вахитовский суд Казани иск к УФССП по РТ о компенсации морального вреда. Сумму обозначила серьезную — 10 млн рублей, исходя из того, что, как правило, суды существенно снижают размеры компенсации.

Кирюшина указала в иске к УФССП по РТ на то, что приставы осуществили взыскание по исполнительному производству «далеко за пределом сроков исполнения», «в размере, значительно превышающем предельные размеры единовременных удержаний с заработной платы и иных доходов должника», и без учета того, что в соответствии с законом «при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов». И добавила, что в результате действий приставов она — инвалид второй группы, нуждающийся в средствах реабилитации и лекарствах (у женщины стремительно падает зрение) — в результате действий приставов «осталась практически без средств к существованию».

Пока судебный процесс не завершен. А Кирюшина обратилась в Следком — она просит установить и привлечь к ответственности должностных лиц, чьи действия привели к таким последствиям.