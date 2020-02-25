«ВипНет» для судей, дутый рекорд присяжных и земельные риски Фемиды

10 фактов об успехах и проблемах судебной системы в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Когда Московский райсуд Казани «прорубит окно» в Самару, чем проштрафились работники Фемиды и как дело о клевете стало делом о наркоте. Успехи и проблемы судебной системы Татарстана обсудили на внеочередной конференции служителей Фемиды, на которой побывал корреспондент «Реального времени».

1. На СМС сэкономили 48 млн рублей



Направили участникам процессов 546 тысяч СМС-извещений с лишним в 2019-м году федеральные суды Татарстана. Экономия на почтовых услугах составила свыше 48 млн рублей, ведь одно заказное письмо с уведомление стоит 88 рублей, поделился результатом начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

К слову, после открытия новых апелляционных и кассационных судов финансирование татарстанской Фемиды сократилось на 215 млн рублей — до 2,44 млрд рублей, большая часть которых пошла на содержание храмов правосудия.

В ближайших планах — строительство новых зданий Советского и Кировского судов Казани, Рыбно-Слободского и Лаишевского районов, а также второй очереди Набережночелнинского суда. Если эти объекты попадут в федеральную программу развития судебной системы.

Экономия на почтовых услугах составила свыше 48 млн рублей, ведь одно заказное письмо с уведомление стоит 88 рублей, поделился результатом начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов

2. Коррупционный крен: охота на взяткодателя

Самым популярным преступлением в Татарстане остается кража (24% осужденных от общего числа), на втором месте — незаконный оборот наркотиков (11%), на третьем — преступные нарушения правил дорожного движения (10%).

В борьбе с коррупцией вновь наметился перекос: ответивших перед судом взяткодателей стало больше в 2,5 раза, а получателей взятки — меньше на 18%. Впрочем, в числе последних в прошлом году посадили сити-менеджера Чистополя Александра Заиконникова и экс-руководителя территориального управления Росимущества Альберта Гатина, осужденного за рекордную для республики взятку в 10 млн рублей.

3. «Рекорды» присяжных и сплошной кассации

По итогам первых месяцев работы сплошной кассации в целом по РФ втрое выросло число удовлетворенных жалоб (с 5 до 14%) на вступившие в силу решения судов по гражданским делам, по административным делам этот показатель вырос в четыре раза (с 4 до 17%), отмечал председатель Верховного суда страны Вячеслав Лебедев на общероссийском совещании председателей судов 11 февраля. Татарстанцы участвовали в нем дистанционно — по видеоконференцсвязи с атриумом Верховного суда республики.

По уголовным делам кассация поставила своего рода рекорд, согласившись с доводами каждой четвертой из десятка жалоб (38%). Тут Лебедев дипломатично не стал приводить сравнение с результатами выборочного рассмотрения жалоб на уровне президиума областных и краевых судов. Впрочем, сами судьи не считают эти цифры показательными: слишком мало дел рассмотрели новые суды.

Та же история с присяжными. В Татарстане они в 2019 году рассмотрели 14 уголовных дел, осудили 15 человек, оправдали двоих. Но именно эти двое обеспечили 13% оправдательных приговоров с участием народных судей. Причем и житель Агрыза Сабиров, и житель Ульяновской области Солдатов обвинялись в убийствах. Последнему пришлось отстаивать свою невиновность на трех процессах — в Дрожжановском и Буинском судах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов инициативу поддерживает, как и возможность перевода ряда экономических преступлений в разряд правонарушений

Общая цифра оправдательных приговоров по Татарстану — 0,19% (38 человек в 2019 году), что значительно ниже общероссийской — 1% (2 200 человек). А 2018-м счастливчиков в республике было больше — 0,27% (58 человек).

На федеральном уровне с подачи президента Владимира Путина уже готовят правки в закон о расширении полномочий присяжных — им хотят доверить рассмотрение уголовных дел обо всех особо тяжких преступлениях, а еще о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, за исключением защищенных государственной тайной. Президент Татарстана Рустам Минниханов инициативу поддерживает, как и возможность перевода ряда экономических преступлений в разряд правонарушений.

4. Меньше арестов и посадок, больше возвратов прокурору

За год в Татарстане осудили 13 тысяч человек. «Это на две тысячи меньше, чем в прошлом периоде, что не может не радовать», — заметил глава Верховного суда республики Ильгиз Гилазов. Положительно он оценил и снижение сразу на 10% количества ходатайств о водворении подозреваемых-обвиняемых в СИЗО. Почти на четверть меньше подано и ходатайств об избрании домашнего ареста.

Жаловаться на действия следователей и дознавателей в Татарстане также стали меньше (на 20,5%). А вот количество дел, возвращенных судами в прокуратуру для устранения недостатков, увеличилось, в сравнении с 2018-м годом, на 17% (271 дело). Одно из этих дел завернули по ходатайству прокурора республики — Илдус Нафиков усмотрел в материалах расследования смерти 9-летней сироты доказательства убийства с особой жестокостью. После предъявления более тяжкого обвинения дело приемных родителей повторно поступило в Верховный суд РТ.

Одобрил Гилазов и положительную динамику с вынесением судами частных постановлений и определений в адрес следствия и дознания — таких документов по фактам нарушения законов силовиками стало меньше на 24% (197 актов за 2019 год).

«Принятие судами решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков или возложении на исполкомы муниципалитетов обязанности произвести такое изменение является недопустимым», — подчеркнул Ильгиз Гилазов

В то же время на 10% больше стало ходатайств следствия о продлении срока реального ареста, причем лишь два из каждой сотни таких обращений закончились отказом суда. Еще один тренд — увеличение на 9% числа отказов в условно-досрочном освобождении. Если в 2018-м достойными УДО признавали почти половину заявителей, то в прошлом году четырех из десятки. В их числе — экс-депутат Казгордумы, что не стал возмещать ущерб в 24 млн рублей.

5. Искусственные долги и спорные категории земли

За год российская Фемида удовлетворила 98% претензий по кадастровой оценке земли. Комментировать эту цифру глава Верховного суда Татарстана не стал. Зато на конференции судей республики предостерег коллег, рассматривающих гражданские споры по изменению вида и целевого использования земель, особенно сельхозназначения.

«Принятие судами решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков или возложении на исполкомы муниципалитетов обязанности произвести такое изменение является недопустимым», — подчеркнул Ильгиз Гилазов и просил обратить внимание на требования в части дробления пашни и легализации незаконно возведенных объектов на сельхозугодьях.

По мнению докладчика, каждое поспешное и необоснованно принятое решение суда чревато негативными последствиями, но не останется незамеченным — Верховный суд РТ мониторит такие дела на постоянной основе.

Еще один повод для беспокойства — мошенники, атакующие суды гражданскими исками по взысканию несуществующих долгов. Тут стоит вспомнить 74 млн рублей, уплывших из казанской казны стараниями юристов исполкома и аферу приставов с хищением денег со счетов покойных граждан. Гилазов потребовал свести к минимуму выдачу судебных приказов по сделкам, основанным на расписке граждан «при наличии любых обоснованных сомнений».

По мнению докладчика, каждое поспешное и необоснованно принятое решение суда чревато негативными последствиями, но не останется незамеченным

6. Московский райсуд станет центром связи с кассацией?

Уже в марте-апреле в Казани может заработать единый для мировых и районных судов центр связи с Шестым кассационным судом в Самаре. Если Совет судей Татарстана поддержит это предложение Судебного департамента. С учетом близости к метро и свободных помещений предварительно выбран Московский райсуд, который уже получил два дополнительных комплекта видеоконференцсвязи (ВКС). С их помощью можно будет ежедневно проводить до 16 заседаний по рассмотрению кассационных жалоб.

Нужно лишь обеспечить дежурство судей, которым во время включения с Самарой необходимо будет удостоверить личность казанских участников процесса. Последние смогут сэкономить время и деньги на дорогу, загруженным райсудам — особенно Советскому и Вахитовскому — не придется выделять «окна» для Самары в ущерб другим процессам, ну а помощники кассационных судей смогут держать связь с одним центром в Казани, а не семью районными судами и участками мировых судей как сейчас.

Внедряется и единый виртуальный календарь ВКС по стране. Судья с доступом к базе уже сейчас может обеспечить допрос нужных свидетелей из другого региона, выбрав дистанционно ближайший к ним храм Фемиды с ВКС и назначив заседание на свободное для данного суда время, рассказывает начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

7. Пошли в рост иски по аренде земли и моральной компенсации

В 2019-м резко выросло число обращений к мировым судьям по гражданским делам: в сфере аренды земли — в 6 раз, страховых выплат — в 4 раза, по имущественным спорам членов кооперативов и НКО — в 3 раза, по компенсации морального вреда — в 2 раза. В районных и городских судах наблюдается пятикратное увеличение споров по приведению помещений в первоначальное состояние. Еще один тренд — иски о возмещении ущерба за незаконные действия следствия и дознания (прирост в 61%). Размер удовлетворенных требований в докладе председателя Верховного суда РТ не прозвучал.

В 5 раз больше стало дел о взыскании налогов, вдвое меньше таких претензий по взносам в Пенсионный фонд.

При этом аж в 7 раз сократилось количество споров о пенсиях военнослужащих и приравненных к ним лиц, более чем в два раза — претензий по ОСАГО (на 59%) и исков о выселении из жилого помещения (на 62%).

На конференции Салихов рассказал о подаренной Шестому КСОЮ татарстанской разработке — системе электронного документооборота, которая уже активно используется кассационными судьями

8. Задача «ВипНета» — сократить время «пробега» документов

На конференции Салихов рассказал о подаренной Шестому КСОЮ татарстанской разработке — системе электронного документооборота, которая уже активно используется кассационными судьями. А еще презентовал защищенную сеть «ВипНет» для виртуальных судебных запросов в МВД, прокуратуру, службу приставов, Росреестр, Пенсионный фонд. На очереди — налоговики и казначейство. Решение о развертывании «ВипНета» в судах Татарстана уже принято. «Что позволит радикально сократить время «пробега» документов, а также временные и финансовые затраты по сравнению с документооборотом на бумаге», — подчеркнул начальник УСД в РТ, уточнив, что средний срок ответа на виртуальный запрос — три дня.

Впрочем, и уже внедренные ноу-хау порой используются с ошибками и нарушениями. Так, один суд Казани, работающий с 8 утра, на днях назначил будущее заседание на 7.27. А рассмотренное в мировом суде Казани дело о клевете (статья 128.1 УК РФ) на сайте апелляционной инстанции преобразилось в дело о наркоте (статья 228.1 УК РФ) с указанием имени, отчества и фамилии обвиняемого.

Почти 14 тысяч судебных актов в прошлом году были размещены в Сети с нарушением установленных сроков (из них 8 тысяч — по гражданским делам).

9. Миллиарды в корзину

Мелкое хулиганство составляет почти половину дел о правонарушениях в районных судах республики. У мировых судей самое распространенное нарушение КоАП РФ — это неуплата ранее наложенного штрафа, таких дел больше четверти от общего числа.

Всего за год суды оштрафовали 91 тысячу нарушителей (две трети от общего числа, 5% отделались письменным предупреждением, 28% отбыли административный арест). Общий размер наложенных штрафов — 813 млн рублей, причем 289 млн из этой суммы — это штрафы за неисполнение ранее вынесенных штрафных решений.

Общий размер наложенных штрафов — 813 млн рублей

«Тенденция очевидна: объемы невзысканной денежной массы административных штрафов растут, обнуляясь с истечением сроков давности взыскания, — комментирует ситуацию глава республиканского суда. — Штрафы на штрафы, в особенности в отношении злостных неплательщиков, вызывают некоторое недопонимание позиций ряда судей».

К слову, в 2018-м общий размер штрафных санкций в отношении граждан достигал 1,5 млрд рублей, из которых «штрафы на штрафы» составляли почти 900 млн. Впрочем, работа с должниками в Татарстане поставлена лучше, чем в среднем по стране — в РТ собирают до 20% штрафов, в РФ вдвое меньше.

Ильгиз Гилазов поделился и тревожной информацией — проверки некоторых судов и участков мировых судей вскрыли «отсутствие сведений» о том, что вынесенные постановления о штрафах вообще направлялись кому-то для исполнения.

10. Все судьи в гости к нам?

На конференции также анонсировали возможное проведение в Казани грандиозного международного события — Форума руководителей Верховных судов стран БРИКС. Как выяснило «Реальное время», идея родилась не в Казани, а в Москве. Предварительно определена лишь дата — начало июня, само мероприятие пока под вопросом.

Зато известно о других торжествах, которые уж точно не обойдутся без гостей. 2020-й год — юбилейный для Верховного суда Татарстана. Осенью 1970 года по Указу Сената Российской империи был учрежден Казанский окружной суд. По случаю памятной даты уже выпустили медаль «150 лет Казанскому окружному суду». Одним из первых ее получил Рустам Минниханов и, не растерявшись, заявил с трибуны: «Служу судебному сообществу!»

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов