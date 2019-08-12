«Возможно давление на судей и различного рода провокации»

Нешаблонный разбор протестных акций, электронная рулетка для судей и запрос общества на справедливость — 10 фактов о правосудии в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Три новшества ожидают судебную систему России 1 сентября, в их числе — так называемая электронная рулетка распределения дел. Скоро распределять поступившие материалы судьям будет не председатель суда, а компьютер. Впрочем, глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов на днях просил коллег не забывать в погоне за технологичностью, что правосудие — не техническая задача. О справедливости решений, странных подходах отдельных судей и политическом пиаре накануне выборов — в материале с полугодового совещания в Верховном суде РТ.

Совещание судей проходило под стеклянным куполом атриума Верховного суда Татарстана. Председатели районных и городских судов Татарстана, судьи ВС РТ были без мантий, в костюмах и галстуках. Как их коллеги из Судебного департамента и Минюста. Заседание в режиме видеоконференцсвязи транслировалось во всех храмы Фемиды Татарстана, впрочем, ни одного вопроса с места за первые два часа — открытые для прессы — так и не прозвучало.



1. Новеллы Фемиды

Главный судья республики Ильгиз Гилазов открыл встречу напоминанием о трех новеллах законодательства. С 1 сентября в судах Татарстана, как и по всей России, вводятся обязательный аудиопротокол, новый вид дисциплинарного наказания для судей — понижение в классе, а еще автоматизированное распределение дел. Совсем скоро определять в суде, кому и какое дело поручить, будет программа с учетом уровня нагрузки и специализации каждого служителя Фемиды.

— Данный институт дает возможность создать такой порядок, который снимает подозрения в какой-либо предвзятости при формировании состава суда, — сообщил на совещании Гилазов.

Начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов добавил: принцип случайного распределения дел «должен исключить фактор заинтересованности» при передаче дела судье и обеспечить эффективность работы суда «посредством управления нагрузкой». Программа уже установлена во всех судах и может работать автономно, без интернета. Ее главный принцип — ручной выбор судьи по делу исключен, пояснили «Реальному времени» в УСД.

Задача работников суда — внести в базу данные о вновь поступивших исках, уголовных делах, материалах, заполнить предложенные программой поля и задать базовую сложность (учитывается количество сторон, сумма исковых требований и проч.). Дальше программа оценивает ситуацию с текущей нагрузкой судей, их специализацию, наличие отпусков, больничных и выдает результат — этому два новых дела, тому — три.

Совещание судей проходило под стеклянным куполом атриума Верховного суда Татарстана

В процессе рассмотрения дела — назначения экспертизы, появления третьих сторон и прочее — категорию дела программа усложняет. Пару лет назад схожую систему уже тестировали в Московском суде Казани и выявили массу недостатков. К обновленной версии пока существенных претензий нет.

Ключевое для Фемиды новшество стартует в октябре — с началом работы апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.

2. Первый блин дважды комом

Прогнозируемые сложности вызвало новшество прошлого года — коллегии присяжных в районных и городских судах. О первом в республике приговоре в рамках этой реформы прокурор РТ говорил — «первый блином комом». Имея в виду, что присяжные оправдали обвиняемого в убийстве.

В феврале 2019-го тот приговор Дрожжановского райсуда по делу Максима Солдатова отменили, и в апреле тот же суд попытался отправить Солдатова в колонию на 6,5 года на основе обвинительного вердикта присяжных. Однако в июне апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана отменила и этот приговор Солдатову, вернув его дело на третий круг. В обоих случаях имели место процессуальные ошибки райсуда, отметил в своем разгромном докладе зампред по уголовным делам Максим Беляев. В частности, при постановлении обвинительного вердикта присяжные не были единодушны, однако провели в совещательной комнате менее трех часов.

Также в этом году отменен оправдательный вердикт Агрызского суда — в ходе процесса один из присяжных заявил самоотвод, и хотя у сторон были сомнения в беспристрастности кандидата, председательствующий судья не отреагировал.

Заседание в режиме видеоконференцсвязи транслировалось во всех храмы Фемиды Татарстана

3. Президентский фильтр

Четыре кандидата на должности судей с рекомендацией из Татарстана были отклонены на федеральном уровне в первом полугодии 2019 года. За весь прошлый год таких набралось 34 человека. Традиционно лидируют четыре причины блокировки кандидатов на уровне кадровой комиссии при президенте страны — конфликт интересов, «забытый» воинский долг, недостоверные сведения о доходах и неполная анкета. Фамилий на совещании не называли. Однако присутствующие помнят — в апреле Москва завернула кандидатуру Рината Гайфутдинова, что претендовал на второй председательский срок в Набережночелнинском горсуде.

4. Грань между грязным пиаром и защитой прав

Впервые за последние годы на встрече судей много говорили о политике. Ильгиз Гилазов назвал внутриполитическую обстановку в России сложной — растет социальное напряжение. И подчеркнул роль судов: «Отношение населения к государству во многом зависит от того, насколько эффективно защищаются его права и восстанавливается справедливость».

— Мы сами должны чувствовать эту грань между злоупотреблением своими правами, политическим грязным пиаром, стремлением создать на пустом месте публичную шумиху в СМИ и действительным желанием гражданина в установленном законом порядке отстаивать свои гражданские и политические права, — выступил позже зампред по административным делам ВС РТ Роман Гафаров.

Он также предупредил — суды должны быть готовы к самым разным проявлениям избирательной кампании и поведению ее участников. «Возможно и внепроцессуальное давление на судей, и различного рода провокации со стороны представителей околополитического истеблишмента», — считает выступающий.

Ильгиз Гилазов назвал внутриполитическую обстановку в России сложной — растет социальное напряжение

По словам Гафарова, при неуклонном росте числа дел, что связаны «с реализацией гражданами своего права на мирные собрания», сами «публичные органы не всегда следуют <...> требованиям закона», что ранее отмечал Верховный суд РФ.

«Настоятельно советую судам при рассмотрении этих дел не следовать привычным шаблонам и не допускать излишнего формализма», — обратился к коллегам зампред ВС РТ. Гафаров попросил не бояться политически окрашенных дел, а тщательнее знакомиться с материалами.

5. Кредитный срок давности и некапитальные гаражи

Зампред по гражданским делам Верховного суда РТ Марат Хайруллин констатировал: «При рассмотрении дел о взыскании задолженности по кредитным договорам судьи республики нередко забывают о правильном исчислении сроков исковой давности».

Примером ошибки прозвучало дело Чистопольского горсуда, где с ответчика взыскали всю сумму задолженности по кредиту 2016 года. Хайруллин указал: горсуд «необоснованно отклонил ходатайство ответчика о применении последствий пропуска срока давности», но апелляционная инстанция применила «известное многим» постановление Пленума Верховного суда РФ об исчислении срока давности по иску о просроченных платежах отдельно по каждому такому платежу.

«Допущенная ошибка попала в «копилку» судьи Затеева, качество работы которого за первое полугодие составило лишь 52% (по числу устоявших в апелляции решений, — прим. ред.)», — сказал заместитель председателя ВС РТ. В числе лучших, с показателем качества 95%, он назвал судей Эльвиру Хузину из Кукмора, Эльвиру Хасанову и Викторию Чибисову из Приволжского суда Казани.

Тот же суд оказался в зоне критики за решение по иску КЗИО исполкома Казани — о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на гаражи и освобождение участков. Райсуд посчитал, что истец пропустил срок исковой давности, ведь земля под гаражи выделялась еще в 90-х, и самовольными постройки не признавали. Однако судьи ВС РТ обнаружили — землю приволжанам давали на 3 года на условиях аренды, причем договоры аренды с частниками не заключались, проекты строительства гаражей не согласовывались, да и сами спорные постройки из металла не обладают «признаками объектов недвижимости».

Роман Гафаров попросил не бояться политически окрашенных дел, а тщательнее знакомиться с материалами

6. Подключили Пенсионный фонд и психбольницу

На прошлой неделе к системе ГАС «Правосудие» подключили Республиканскую психиатрическую больницу и Казанскую психиатрическую больницу спецтипа с интенсивным наблюдением, сообщил на совещании начальник УСД в РТ Зявдат Салихов. Теперь в медучреждениях есть кабинеты с видеоконференцсвязью и отпала необходимость возить пациентов в суды для рассмотрения вопроса о применении и продлении принудительных мер медицинского характера.

Также подписано соглашение по обмену информацией в электронном виде с Росреестром и отделением Пенсионного фонда по РТ. «При отсутствии затрат на почтовые услуги среднее время получения ответа составляет 2—3 рабочих дня, тогда как стандартно срок ответа на запрос достигал нескольких недель!» — оценил Салихов результаты новшества на примере Советского суда Казани. По его словам, опыт планируется распространить на все федеральные суды республики.

7. «Советская» стройка не за горами?

Уже в октябре может справить новоселье Чистопольский горсуд. В Зеленодольске завершается капремонт здания для храма Фемиды, а в Буинске благодаря помощи руководства республики работы надеются начать в ближайшее время. Срок сдачи объекта — первый квартал 2020 года. «Плотно занимаемся включением в пролонгируемую целевую программу развития судебной системы нескольких судов — в первую очередь Советского», — сообщил Зявдат Салихов. Напомним, пока уголовная инстанция одного из самых старых судов Казани ютится в здании бывшего детсада, а гражданская с административной занимают первый этаж соседнего жилого дома.

В скором времени в Советском районе могут появится два дополнительных участка мировых судей — если соответствующий проект закона поддержат на федеральном уровне, сообщил на совещании глава Минюста РТ Рустем Загидуллин. По его словам, в этом году переезд ожидает и мировых судей Кировского района — после ремонта здания на улице Алафузова там разместятся пять судебных участков. Ну а мировой суд в Нижних Вязовых Зеленодольского района перестал быть самым мелким по площади в Татарстане — к имеющимся 58 «квадратам» добавили столько, что хватило и на судебный зал, и на кабинет судьи.

«Плотно занимаемся включением в пролонгируемую целевую программу развития судебной системы нескольких судов — в первую очередь Советского», — сообщил Зявдат Салихов. Фото vs.tat.sudrf.ru

8. О затягивании дел и забытых экспертизах

По словам зампреда по гражданским делам ВС РТ Марата Хайруллина, апелляционная инстанция сталкивается с «недоработкой, а порой и явным уклонением» от надлежащей работы с доказательствами сторон. Нередко запросы судов об истребовании нужных документов остаются без ответа, а по ходатайствам о назначении экспертизы по гражданским делам не выносится никакого решения. Исправлять ошибки вынужден Верховный суд РТ — сейчас в апелляции 62 дела приостановлены в связи с назначением экспертиз.

Отметил докладчик и качество работы самой апелляционной коллегии — с начала года Верховный суд РФ пересмотрел лишь шесть ее судебных актов.

Ошибкой Фемиды прозвучал пример дела Кировского суда Казани. Райсуд по иску частного собственника земли на берегу Волги возложил на исполком города «обязанность произвести обмен участка истца на другой, находящейся в муниципальной собственности». Истец утверждал, что хотя участок куплен не у муниципалитета, он используется для размещения объектов муниципальной инфраструктуры. Апелляционная инстанция подтверждений этому не нашла, как не обнаружила решений об изъятии данного участка для государственных и муниципальных нужд. А потому в проведении «обмена»-дарения участка частнику отказала.

Нередко запросы судов об истребовании нужных документов остаются без ответа, а по ходатайствам о назначении экспертизы по гражданским делам не выносится никакого решения. Исправлять ошибки вынужден Верховный суд РТ

9. Рост жалоб на приставов и штрафной привет автомобилистам

Глава административной коллегии ВС РТ Роман Гафаров заявил о росте числа оспариваемых решений призывных комиссий и военкоматов, а также жалобах на действия судебных приставов-исполнителей. А еще поделился успехами в части разработки проекта постановления Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2019 года о судебной практике дел сфере безопасности дорожного движения. «Подавляющее большинство предложенных нами направлений правоприменения были поддержаны высшей судебной инстанцией и реализованы в постановлении», — сказал Гафаров. Теперь за установку автономеров «наизнанку» или в перевернутом виде «предприимчивым» водителям придется отвечать рублем. Речь идет о любителях маскировки одной цифры — снегом, бумагой и прочим.

10. «Правосудие — не техническая задача»

Также глава гражданской коллегии ВС РТ рассказал о превышении сроков по 661 гражданскому делу. Почти половина таких дел — 252 — в Зеленодольском городском суде, 190 — в Советском районном, 89 — в Вахитовском. Показатели последнего в прошлом году были почти вдвое хуже, сообщил зампред

— Случаи, когда судья или руководитель суда включает свой компьютер раз в неделю, должны быть исключены! — заметил начальник Управления Судебного департамента в РТ и призвал судей «приучать себя к использованию электронного документооборота, подсистем ГАС «Правосудие» и других сервисов.

Выступающий ранее глава ВС РТ Ильгиз Гилазов поставил задачу шире: «В погоне за доступностью и технологичностью следует помнить, что правосудие — это не техническая задача и первостепенным принципом является не оперативность и не результативность, а справедливость!» Гилазов особо подчеркнул — «запрос общества на справедливость на сегодняшний день как никогда актуален».