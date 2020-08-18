Огненная месть казанской Мадонны с семью судимостями

При поджоге общежития на Актайской погибли два человека. В убийстве и покушении на жизнь еще 23 человек обвиняют 31-летнюю рецидивистку

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартует процесс над 31-летней Кристиной Максимовой, также известной силовикам как «Мадонна». Впрочем, детей у этой дамы нет, и дела за ней числятся не святые — кражи, разбой, укус полицейского. С декабря прошлого года Мадонна находится в СИЗО по обвинению в более тяжких деяниях — нападении с ножом на сожителя, убийстве двоих и покушении на жизнь жильцов еще 20 квартир, включая семерых детей. К таким последствиям привел поджог на этаже казанского общежития. К счастью, там не было газопровода.

Из нехорошей квартиры спаслись трое

7 декабря 2019 года примерно в 20 часов на службу "112" посыпались вызовы о пожаре из казанского общежития на Актайской, 7 А. Одни сообщали о нем с улицы, другие просили помощи, запертые огнем в собственных квартирах на третьем этаже. Часть жильцов с верхних этажей не могли спуститься, поскольку лестницу заволокло черным дымом.

Эпицентром пожара стал участок захламленного коридора у квартиры 103, и в считанные минуты весь коридор на 22 квартиры был охвачен огнем. Не сумев выбраться за дверь, трое мужчин из квартиры 103 сиганули прямо в окно. Полученные ими при неудачном приземлении переломы оказались серьезнее термических ожогов — двое «прыгунов» угодили в реанимацию.

Репутация у квартирки под вышеназванным номером и до этого была плохой — со слов соседей, хозяин Ильнар пьянствовал и регулярно принимал таких же «веселых и шумных» гостей. После крайней вечеринки пожарные обнаружили там два тела — женщина встретила смерть, сидя в кресле, мужчина, лежа на полу у окна.

Огнеборцы эвакуировали из дома 47 человек. Фото tatarstan24.tv

Оба скончались от отравления угарным газом и лишь посмертно получили ожоги. Эксперты установили — на момент смерти они были серьезно пьяны. Спасшиеся из той квартиры «прыгуны» успели сообщить соседям: «Эта дура нас подожгла!»

Огнеборцы эвакуировали из дома 47 человек. По пожарной лестнице спустили мать с 7-летним сыном и 6-летней дочкой. Часть родителей смогли вынести детей самостоятельно, однако привезли их в больницу, когда у наглотавшихся дыма малышей поднялась температура и разболелась голова. К счастью, в пятиэтажке 60-х годов не было газа, обходились электрическими плитами и отоплением. Иначе, последствия ЧП могли быть куда серьезнее.

Статус потерпевших по делу получила дочь погибшей Елены Скворцовой. Близких покойного уроженца Грозного Алексея Жарского силовики не нашли. Поэтому в его интересах признали потерпевшей стороной администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани. Тот же статус получили 23 выживших на пожаре, включая семерых детей. А еще — реальная хозяйка нехорошей квартиры и ООО «Управляющая компания «Анкар». Последняя понесла расходы на ремонт в пострадавшем подъезде. Этот ущерб и сгоревшее на пожаре имущество следователи оценили в 1 млн рублей с лишним.

В сумму этого ущерба наряду с уничтоженной техникой включили и живую жертву пожара — кошку породы «мейкун».

Женской драки не было

На следующий день после ЧП по подозрению в том поджоге была задержана 31-летняя Кристина Максимова. С 9 декабря прошлого года по ходатайству следователей 1-го отдела по особо важным делам Следкома она находится в СИЗО-2.

Максимову обвиняют по четырем статьям УК РФ, три из которых связаны с ЧП на Актайской:

умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (п.«в» ч.2 ст. 115) — за нападение с ножом и ранение в живот близкого друга Евгения Куклина из ревности 13 ноября 2019 года

умышленное убийство двух лиц общеопасным способом (п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105) — за поджог в 7 декабря 2019 года

покушение на убийство двух и более лиц, малолетних общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105)

умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога (ч. 2 ст. 167)

Чистосердечное признание Максимова написала лишь по эпизоду ранения Куклина — заявила, что действовала из ревности. Впрочем, сам Евгений считает бывшую подругу виновной и во всем остальном. Когда следователи смогли допросить его в больнице, он рассказал, что был близок с Кристиной, но вместе не жили — встречались. В квартире 103 у Ильнара, приятеля Евгения она бывала не раз. В тот день тоже пригласили — Ильнара выписывали из больницы, где он лежал с переломом челюсти.

По версии Следкома, от обиды Максимова разложила под дверью бумажные отходы и чиркнула зажигалкой. Фото tatarstan24.tv

Выздоровление отмечали с размахом — 4 бутылки водки на шестерых. Из дам были Кристина и ныне покойная Елена, и именно между ними произошел конфликт. Как вспоминал Куклин и другие выжившие, Елена как подруга Ильнара на правах «хозяйки» стала намекать, что Максимовой тут не рады, посыпались взаимные оскорбления, тычки — до драки не дошло, однако Кристину выставили за дверь и отказались пускать назад. Говорят, та в подпитии всегда скандалила.

Мат Максимовой и стук в дверь из коридора на этаже ее собутыльники проигнорировали. Ее угрозы поджечь их, если не пустят — не приняли всерьез. Слова эти, как позже выяснилось, слышал и один из соседей. А еще слышал, как женщина уходила и возвращалась с новыми претензиями и чем-то шуршала.

По версии Следкома, от обиды Максимова разложила под дверью бумажные отходы и чиркнула зажигалкой. Среди ненужного хлама в коридоре был старый ковер и какие-то ящики. Полыхнуло быстро.

«Мадонну» проверили на «детекторе лжи»

Преступную карьеру Кристина Максимова начала в 17. В силу возраста от наказания за крупную кражу Вахитовский райсуд Казани ее освободил, но отправил на 10 месяцев в закрытое учебно-воспитательное учреждение. Выросла девчонка без отца, училась неплохо, правда, после школы никуда поступать не стала. Через год после первого приговора получила новый — за мелкое мошенничество, наказали условным сроком 2 года с испытательным 4 года.

В 2008-м тот же райсуд заменил условный срок реальным при вынесении нового приговора за разбой и краже. Так что следующие 6,5 года Максимова провела в женской колонии в Чувашии. На тот момент за ней уже закрепилось прозвище «Мадонна». Говорят, получила она его за некое сходство в чертах с поп-дивой, а не библейским каноном.

На волю Максимова вышла летом 2014-го. В 2016-м новый срок — за кражу, матерное оскорбление представителя власти, которого она к тому же еще и укусила за коленку. Тогда «Мадонна» полностью признала вину и отправилась на 3 года в колонию Марий Эл.

Уже в 2020-м, находясь под следствием по делу о поджоге, Максимова получила еще два приговора за ранее совершенные деяния. В марте мировой суд по Кировскому району признал ее виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью, а в мае федеральный суд того же района оценил реальным сроком кражи мобильного телефона и кошелька и назначил по совокупности приговоров наказание в 1 год и 3 месяца колонии общего режима.



Со слов обвиняемой, узнав о пожаре, она решила вернуться и проверить — все ли в порядке с ее друзьями, но в подъезд ее не пустили. Фото tatarstan24.tv

По истории в общежитии «Мадонна» уверяла — никаких конфликтов в их компании в тот вечер не было, просто около 20-ти часов она решила пойти домой. И ушла, но недалеко — когда курила у подъезда, увидела подъезжающие пожарные машины и очень удивилась, поскольку никакого дыма не видела. Со слов обвиняемой, узнав о пожаре, она решила вернуться и проверить — все ли в порядке с ее друзьями, но в подъезд ее не пустили. В итоге, уехала в больницу, сопровождая одного из «прыгунов» на скорой. Потом узнала, что туда привезли и ее друга Куклина, но состояние тяжелое и к нему не пускают. Около 10 часов дозвонилась до подруги и попросилась ночевать к ней. Там-то ее и нашла полиция.

Примечательно, что на допросе в Следкоме та ранее судимая подруга рассказала — от Кристины в тот вечер пахло гарью, она была пьяна и сначала рассказала про ссору с Евгением и пожар. А еще после двух рюмок призналась — огонь у двери квартиры развела сама.

В ходе предварительного расследования «Мадонну» отправляли на психофизиологическое исследование. «Детектор лжи» показал — ей известно о поджоге и знания эти могут быть получены в результате причастности к преступлению.

Устанавливать вину или невиновность 31-летней редицивистки Кристины Максимовой предстоит Верховному суду Татарстана. Первое заседание по делу состоится сегодня в 14 часов.