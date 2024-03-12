Татарстанский инвалид добилась судебной экспертизы подгузников Рифата Ганибаева

Не дождавшись «посадки» главы общества инвалидов,Амина Ибниева решила лично спросить с него за качество протекавших средств гигиены

Фото: Реальное время

Экспертизы качества подгузников, которые татарстанским инвалидам поставляла Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов, председатель которой Рифат Ганибаев уже более двух лет находится под судом по статье «Мошенничество», добилась инвалид первой группы Амина Ибниева. Она подала гражданский иск к Ганибаеву и ТРО ВОИ, Обществу инвалидов РТ, спустя год после того, как в Вахитовский райсуд поступило и забуксовало уголовное дело Рифата Ганибаева, процесс по которому не стартовал до сих пор — заседание откладывалось уже 36 раз. Ибниева хочет, чтобы подсудимый и Общество инвалидов, которое он возглавляет, возместили ей моральный вред от многолетнего использования подгузников, которые отличались недостаточным влагопоглощением — не удерживали заявленное количество жидкости. «Реальное время» — о моральных страданиях инвалидов, «недоказуемом» низком качестве средств реабилитации и неожиданном препятствии для назначенной судом экспертизы.

«Он три голода поставлял подгузники, которыми невозможно пользоваться»



Амина Ибниева рассказала «Реальному времени», что в начале 2023 года решила действовать от своего лица, поскольку за год так и не дождалась, когда в Вахитовском райсуде Казани де факто стартует уголовный процесс по делу Рифата Ганибаева, обвиняемого в том, что в 2018 году по его указанию аффилированным ТРО ВОИ ООО «УПП КПИ» были сфабрикованы 305 подложных актов приема-передачи инвалидам пеленок и подгузников. Кроме того, ее возмутило, что в уголовном деле Ганибаева в качестве пострадавшего фигурирует лишь Фонд социального страхования (в рамках исполнения двух госконтрактов на поставку подгузников региональному отделению ФСС, ныне Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ, был причинен ущерб на 75 млн рублей — прим. ред.), хотя реально пострадали в первую очередь инвалиды:

— Ганибаев — председатель ТРО ВОИ, сам инвалид, и он вместо того, чтобы защищать наши интересы, три года поставлял нам подгузники, которыми было невозможно нормально пользоваться! А последней каплей стало то, что я узнала, что ухаживающие за пожилыми инвалидами надевали на них уже по два подгузника — и они все равно протекали.

Приволжский райсуд отклонил иск Ибниевой. Суд счел, что Рифат Ганибаев не является надлежащим ответчиком, поскольку поставки инвалидам сорбирующего белья осуществляло Общество инвалидов РТ. Кроме того, из-за нарушений процедуры суд не принял во внимание результаты дорогостоящей экспертизы, проведенной по обращению истицы в Казанском химическом-научно-исследовательском институте при поддержке благотворителей и показавшей, что у предоставленных Ибниевой подгузников для взрослых Seni показатели полного влагопоглощения и сорбционной способности не соответствуют требованиям ГОСТ.

— Ганибаев же и его представитель ссылались на экспертизу, которую провел поставщик подгузников, который стал работать с инвалидами после Общества инвалидов — ООО «Искра», — сообщила Амина Ибниева. — Это предприятие поставляло нам подгузники той же марки, того же производителя — подмосковного ООО «Белла» («дочка» польской компании Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S A, — прим. ред.) и такого же качества, что и его предшественник.

На «Искру» за качество подгузников тоже можно было бы подать в суд, заметила она, но это — дорогое удовольствие, особенно экспертиза, так что инвалид не стала этого делать, тем более что «Искра» в поставщиках продержалась недолго, а руководимое Ганибаевым ТРО ВОИ — 3 года.

Представитель ФСС был против экспертизы

Амина Ибниева сочла делом чести добиться судебной экспертизы именно тех подгузников, которыми пользовалась она и из-за которых, возмущаясь качеством изделий, инвалиды выходили на митинги, — и добилась:

— Я подала апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана. В судебном заседании представители Фонда социального страхования и Ганибаева возражали против проведения экспертизы, они обосновывали это наличием экспертизы, проведенной ООО «Искра» и упирали на то, что подгузники были одной марки и одного производителя. Но суд, выслушав все доводы, экспертизу все-таки назначил, указав, что установление качества подгузников имеет существенное значение для рассмотрения дела. И выбрал для ее проведения ту же организацию, где проводила экспертизу «Искра» — ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия», сокращенно — ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Суд поставил перед экспертами следующие вопросы: соответствуют ли подгузники установленным требованиям нормативной и технической документации, соблюдены ли условия их хранения, имеют ли подгузники полное водопоглощение на менее 1 300 граммов и меняется ли объем влагопоглощения в течение срока годности (который у подгузников Амины Ибниевой истекает в декабре 2024 года).

Возмущаясь качеством подгузников, инвалиды выходили в Казани на митинги. Реальное время / realnoevremya.ru

Гражданское дело в двух томах, копия определения судебной коллегии и пачка подгузников с неистекшим сроком годности были отправлены в Петербург — и вскоре обнаружилось самое интересное: в учреждении, где ранее провели экспертизу подгузников по заказу ООО «Искра», такую экспертизу провести… невозможно. Гендиректор вернул все суду, сопроводив документы и подгузники письмом, в котором говорится, что ФБУ «Тест-С.-Петербург» деятельность, предусмотренную Федеральным законом… «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», не осуществляет, штатом государственных судебных экспертов не располагает».

— На заседание суда, где мы об этом узнали, явились на только представители ФСС и Ганибаева, но и наконец представитель предприятия-производителя подгузников, — вспоминает Ибниева. — И все они вновь потребовали отказаться от проведения судебной экспертизы. Что особенно меня возмутило — это позиция представителя ФСС: тот выступил на стороне Ганибаева, которого сейчас судят за то, что он причинил Фонду соцстраха многомиллионный ущерб!

Верховный суд РТ от ранее занятой им позиции не отступил — вынес определение, согласно которому экспертизу подгузников должны провести в Москве, в ФГБУ «Национальный институт качества».

Есть причины для сомнений

Тем временем ответчик также подал кассационную жалобу. В ней, в частности, говорится о сомнениях в «добросовестности истца в части передачи на экспертизу именно товара, поставленного ответчиком», указывается, что «в соответствии с ответом ООО «Белла», данная пачка подгузников была произведена и отгружена со склада ООО «Белла» 11.12.2019 г. и была направлена в г. Самара», поэтому «не может быть пачкой, поставленной ТРО ВОИ Общество инвалидов РТ истице, так как была произведена и отгружена со склада производителя позднее, чем ТРО ВОИ Общество инвалидов РТ закупало поставляемые впоследствии подгузники у ООО «Биофар». Также указано, что, по мнению ответчиков, «проведенная в настоящее время экспертиза не покажет качества подгузников, которое было у них в период с 10.02.2020 г. по 07.08.2020 г.», тем более что, «вероятнее всего, квартира инвалида не соответствовала нормам хранения медицинских товаров, которые соблюдаются на складах».

Высказано в кассационной жалобе и недоверие к «Национальному институту качества» — в связи с тем, что ранее это учреждение проводило аналогичную экспертизу подгузников для Ибниевой.

Впрочем, есть основания если не для сомнений, то для опасений и у самой Амины Ибниевой.

— Экспертиза будет проводиться в Москве, а у Ганибаева сложились очень хорошие отношения с председателем ВОИ Михаилом Терентьевым, который также является депутатом Госдумы и который всячески поддерживает Ганибаева на посту председателя ТРО ВОИ, — говорит она. — Он оказывает ему поддержку, несмотря на все наши письма и просьбы навести порядок, и даже не считает нужным отвечать нам! И возникает вопрос — а не сможет он каким-то образом повлиять на результаты экспертизы?

Из депутатского кресла — в инвалидное

Полтора года назад по приговору суда отправился отбывать наказание за получение взятки в особо крупных размерах экс-управляющий ФСС в РТ Павел Лоханов, а недавно выслушали приговор и бывший замглавы отделения ФСС Камиль Фатыхов, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров и его брат-предприниматель Ильдар Сагиров. Все они «погорели» на махинациях со средствами реабилитации. А вот Рифат Ганибаев пока успешно избегает приговора.

Его дело поступило в суд в феврале 2022 года, с тех пор 36 раз судебное заседание откладывалось по различным основаниям.

В суд по иску Амины Ибниевой председатель Республиканского общества инвалидов, которого участники конференций и заседаний Госсовета Татарстана, где он занимал депутатское кресло, привыкли видеть всего лишь опирающимся на трость, в Приволжском райсуде появился в инвалидном кресле — на равных с Аминой Ибниевой. Чувствовал Рифат Ганибаев себя явно неважно: сопровождающим даже пришлось помогать ему раздеться и одеться. Впоследствии, по словам участников судебного заседания, он смог уехать из суда за рулем собственного авто.

«Реальное время» обратилось к Рифату Ганибаеву, а также в ТРО ВОИ, ООО «Белла» и Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ с запросами относительно их позиции в отношении иска Амины Ибниевой. По получении ответы будут опубликованы.