Последнее слово Зиганшиной: «В моих планах было стать верховной судьей»

В Казани мирового судью в отставки посадили за посредничество во взяточничестве

Фото: Ирина Плотникова

Дискредитацией всего судейского сообщества признал сегодня действия казанской служительницы Фемиды Эльмиры Зиганшиной Верховный суд Татарстана и наказал 4 годами колонии. Мать полуторогодовалой дочки и 12-летнего сына взяли под стражу сразу после приговора по делу о посредничестве взятке 510 тысяч рублей. Согласно этому приговору, в схеме поучаствовали пятеро посредников, но под суд пошли лишь четверо. Детали — в репортаже «Реального времени».

Жесткий приговор по коррупционному делу



Время оглашения приговора по этому коррупционному делу откладывалось трижды. Ни в 11, ни в 13 часов председательствующий судья Ильфир Салихов из совещательной комнаты не вышел.

Все это время подсудимая Эльмира Зиганшина, мировой судья по Кировскому району Казани в отставке, провела в здании суда. В суд она пришла без вещей, в обычном костюме и обуви на высокой шпильке. В ожидании поделилась с корреспондентом «Реального времени» надеждой на оправдание и заметила: «Мантия у меня дома до сих пор висит. Но если оправдают и позовут назад — не знаю, соглашусь ли». В случае обвинительного приговора обещала оспаривать его вплоть до ЕСПЧ.

Судья появился в зале заседаний после 14-ти часов. Единственный арестованный по этому делу Артем Косарев пытался скрыться от внимания журналистов за листом бумаги и спинами адвокатов. Сидевшие в первом ряду учредитель театральной компании «Бенефис» Роберт Хайрутдинов, завскладом ООО «Капитэль» Эльдар Аюпов и Эльмира Зиганшина старались не смотреть в камеру.

Появление в зале заседаний пристава-девушки в компании мужчин позволило предположить — финал будет негативным для подсудимой. Так и вышло — судья Салихов признал всех четверых виновными в покушении на покушении на посредничество во взяточничестве и наказал признавших вину в этом Аюпова и Хайрутдинова условными сроками в 3,5 года. Косарев был приговорен к такому же сроку в колонии общего режима.

Подсудимая судья получила больше всех — 4 года общего режима с лишением права (уже после освобождения) занимать должности в органах государственной власти на такой же срок. Кроме того, суд не нашел оснований для применения к Зиганшиной права на отсрочку приговора до достижения ее младшей дочкой 14-тилетнего возраста. Сейчас девочке — 1,5 года. Ее брату — 12.

После оглашения приговора судья огласил постановление о дальнейшей судьбе этих детей — поручил приставам немедленно передать их ближайшим родственникам.

«Где ваши дети сейчас находятся?" — спросил Ильфир Салихов у осужденной. Та долго молчала, плакала и чуть успокоившись сказала: «Сын один дома... А дочь у свекрови (вероятно, речь о матери Косарева — гражданского супруга Зиганшиной).

Судья попросил срочно после заседания связаться с родственниками и предложил осужденной организовать охрану ее частного дома. «У меня дом в ипотеки — платить некому [теперь]", — прозвучало в ответ.

Гособвинителю не удалось пополнить казну на 15 млн рублей

В прениях гособвинитель Сергей Якунин запрашивал для всей четверки сроки ровно на год больше тех, кто постановил суд, а кроме того предлагал наказать условников Аюпова и Хайрутдинова штрафами в 2,55 млн рублей (пятикратный размер взятки), а Зиганшину и Косарева оштрафовать каждого на 5,1 млн рублей (десятикратный размер взятки).

Напомним, в основе расчетов — сумма 510 тысяч рублей, хотя в действительности 8 сентября 2017 года оперативники ФСБ зафиксировали передачу 450 тысяч — в 9 утра в машине у чайханы на улице Мусина. Оставшиеся 60 представитель истца по гражданскому делу Венера Хакимова обещала отдать Аюпову вечером того же дня, но этому помешало... задержание.

От применения наказания в виде штрафов суд отказался. Зато согласился с обвинителем в части квалификации — ведь изначально Следком обвинял всю четверку не в покушении на посредничество взятке, а в самом посредничестве. Также в процессе из обвинения исключили признак использования служебного положения Зиганшиной.

«С положением мирового судьи содеянное не связано. Помощник судьи Верховного суда РТ Нагимова в подчинении у Зиганшиной не находилась. Именно их личностный, а не служебный контакт должен был способствовать преступлению», объяснял в прениях прокурор.

Судом установлено — цепочку коррупционных действий в августе 2017-го запустил звонок помощника судьи Верховного суда РТ Гульнары Нагимовой своей подруге Эльмире Зиганшиной. Из-за путаницы с двумя гражданскими делами по страховым искам однофамильцев Сабировых и назначением экспертизы по одному из них уже апелляционной инстанцией, Нагимова предложила Зиганшиной найти представителя ответчика Хакимову и предложить «решить вопрос» за 300 тысяч рублей.

Согласно приговору, Зиганшина попросила о помощи Косарева, тот Хайрутдинова, который сам подставляться не захотел и попросил знакомого Аюпова выйти на Хакимову через других адвокатов. Со слов Аюпова и Хайрутдинова сумму в 450 тысяч рублей за решение вопроса через должностное лицо суда им назвал Косарев. В последующем он же попросил еще 60 тысяч сверху, якобы «на экспертов».

Сам Косарев после задержания заявил — инициатором преступления была его гражданская супруга Зиганшина, она назвала ему сумму 400 тысяч. При этом потерявшая работу в суде Нагимова (ее уголовное дело прекратили за деятельным раскаянием — ред.) призналась в том, что договаривалась о передаче 300 тысяч рублей. Иначе говоря, 100 тысяч Зиганшина собиралась заработать на этой сделке.

Версия «честного» мошенника» Косарева: «Оговорил Зиганшину, боялся ареста»

В суде подсудимый Артем Косарев отказался от своего чистосердечного признания и показаний против гражданской супруги и матери своего ребенка. Он предложил считать его действия покушением на мошенничество:

— Я лишь хотел получить деньги, но не собирался их никому передавать, чтобы в Верховном суде Татарстана было принято какое-то решение по делу. Хотел забрать деньги себе.

По новой версии Косарева, в августе 2017 года он был свидетелем телефонного разговора Зиганшиной и Нагимовой, последняя предложила поискать представителя истца, с которого можно попросить денежное вознаграждение за решение в их пользу. «Эльмира отказалась — сказала, что это сомнительно, решение никто не может гарантировать, оно принимается несколькими судьями», уверял подсудимый. С его слов, когда он решил воспользоваться этой ситуацией, Эльмира его отговаривала, но он стал действовать, не посвящая ее в свои планы. А для начала переписал номер телефона представителя с клочка бумаги и позже передал его Роберту Хайрутдинову.

Косарев уверял суд: намеренно вводил знакомого в заблуждение по этой истории, собирался 400 тысяч забрать себе, а 50 разделить на троих с Хайрутдиновым и Аюповым. «Если бы решение было не в пользу истца, я бы вернул деньги», — говорил подсудимый.

— В ходе моих первых показаний я оговорил Зиганшину, сказали — в этом случае меня отпустят, а если не дам показания — суд меня арестует... Я думал — за взятку ничего не будет, ведь я ее никому не передавал, а скажу, что хотел обмануть всех — точно посадят... Спрашивал следователя — что со мной будет. Он говорил — получишь штраф и все. А с Зиганшиной? — «А что ей будет, она же судья..."

Далее Артем Косарев сказал — его опасения оправдались. Ходатайство на арест было подано сразу же, как он спустя несколько месяцев следствия отказался показать прежние показания и воспользовался правом не свидетельствовать против себя. В финале своей речи Косарев предположил — его первые адвокаты «действовали не в его интересах»: «Я с удивлением обнаружил, что они дали по моему уголовному делу показания без моего ведома — на оглашение этих показаний я согласия не даю».

Отвечать на вопросы суда и участников процесса Косарев отказался. Исключение сделал для своего адвоката Радмира Галимова. Тот поинтересовался перепиской в WhatsApp между Косаревым и Зиганшиной в день задержания 8 сентября 2018 года. Она пыталась дозвониться ему несколько раз и в итоге послала сообщение: «Тебя что, за взятку приняли?" В защиту супруги Косарев заявил — имелась в виду возможная взятка сотрудникам ДПС, поскольку в тот период он ездил за рулем, еще не имея водительских прав.

Зиганшина: «До сих пор не верю, что это происходит»

Сама Эльмира Зиганшина в последнем слове просила об оправдании. На допросе в суде она рассказывала, что на предложение помощника судьи Нагимовой ответила отказом. А после задержания гражданского супруга к ней подъехали сотрудники ФСБ: «Предложили взять 500 тысяч, отвезти их в Верховный суд и передать. Отказалась и от этого. Нагимова оговаривает, для нее это — единственный шанс избежать ответственности».

По словам отставной судьи, она была давно и неплохо знакома с той самой Хакимовой — представителем истца по страховому спору. Если бы хотела — позвонила бы ей сама.

— Я в судебной системе работаю давно — 15 лет. С самых низов уверенно шла по карьерной лестнице. В моих планах было стать верховным судьей. Были отличные характеристики. Для чего мне нужно было [идти на преступление] — мне непонятно. До сих пор не верю в то, что происходит. Все здесь как-то абсурдно.

В своей речи подсудимая пожаловалась на моральное давление со стороны следователей и просила учесть ее материальное положение: «Я являюсь одинокой матерью, проживаю одна с малолетними детьми. Трудоустроиться в ближайшее время не смогу. Прошу суд меня оправдать."

Председательствующий судья критически оценил показания Косарева о мошенничества, а Зиганшиной — о непричастности, назвав их способом защиты. «Суд считает, что Зиганшиной и Косаревым не только совершались противоправные действия, но и дискредитировали органы судейского сообщества», — подытожил судья Ильфир Салихов.

Приговор будет обжалован, заверили «Реальное время» представители осужденных к реальным срокам.