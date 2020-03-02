Новые технологии на службе правосудия: онлайн-участие в судебных заседаниях — наше будущее?

В Казанском филиале Российского государственного университета правосудия прошла дискуссия о применении IT-технологий в судах

Фото: Пресс-служба Казанского филиала РГУП

Какова роль информационных технологий в судебной деятельности? Почему в будущем вообще не придется приходить в суд для участия в судебном заседании и с какими сложностям сопряжена такая перспектива? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия на заседании круглого стола. Подробности — в материале «Реального времени».

В суды пришли новые технологии

На заседании круглого стола в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия обсудили теоретические и практические аспекты использования современных технологий в судебном делопроизводстве. Как отметил модератор дискуссии, заместитель директора по научной работе Казанского филиала РГУП Ленар Гумеров, в режиме онлайн организована и сама дискуссия — с участием представителей судейского сообщества, научной общественности и практикующих юристов не только Татарстана, но и коллег из Самары, Тверской области, Улан-Удэ, Краснодарского края и других городов России.

О реальной ситуации с технологиями в судах в Татарстане рассказал заместитель председателя Верховного Суда РТ Айдар Галиакберов. Спикер напомнил, что ГАС «Правосудие», представляющая информацию о судебном делопроизводстве в России, работает с 2006 года, и суды оснащены необходимой техникой и программным обеспечением.

Благодаря этому документ в суд можно подать удаленно, через личный кабинет на сайте госуслуг, где надо зарегистрироваться и пройти аутентификацию. С каждым годом эта возможность пользуется все большим спросом. В 2017 году онлайн подали 776 заявлений, в 2018-м — 1 947, а в 2019-м — 2 877 заявлений. Спикер прогнозирует, что в будущем дистанционно можно будет также оплачивать в личном кабинете госпошлину и направлять копии исковых заявлений и документов другим участникам дела.

Если говорить о нововведениях, то уже сейчас в судах начали пользоваться модулем распределения судебных дел, который позволяет оптимизировать работу и отслеживать, на какой стадии дело, у какого судьи и как долго рассматривается.

Заместитель председателя Верховного Суда РТ Айдар Галиакберов рассказал о применении новых технологий в судах

— Теперь участники дел не смогут задаваться вопросом, почему оно передано на рассмотрение тому или иному судье. Модуль позволяет определить список судей, их специализацию, количество дел в производстве, нагрузку, — говорит заместитель председателя Верховного Суда РТ Айдар Галиакберов.

Будущее — за онлайн-участием в судебных заседаниях

Переходя к другим темам, заместитель председателя Верховного Суда РТ Айдар Галиакберов рассказал, что с 1 сентября 2019 года вступил в силу закон об обязательном ведении аудиопротокола всех заседаний, и в судебном делопроизводстве уже ищут варианты, как сделать из техники еще и помощника судьи, автоматически расшифровывающего надиктованный текст.

Не менее важное нововведение — оснащение судов системой видеоконференцсвязи. Вне судебных дел залы практически всех районных судов Казани и Верховный Суд РТ используются для обеспечения участия граждан в вышестоящих судах, которые находятся в Самаре и Нижнем Новгороде. Кроме того, на данный момент два зала в Московском районном суде Казани специально оснащены для дистанционного участия в заседаниях.

В перспективе ожидается, что участникам заседания вообще не придется приходить в суды. Управляющий партнер интернет-портала юридических услуг Ильдар Мугинов рассказал, что в стратегии развития представляемого им интернет-портала заложена разработка технологии для возможности участия в судебных заседаниях с гаджетов с встроенной идентификацией и аутентификацией личности, без посещения судов физически.

Директор филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Татарстане Марат Галиев усомнился в возможности участия в судах онлайн из-за вероятных сложностей с аутентификацией

Впрочем, директор филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Татарстане Марат Галиев усомнился в такой возможности из-за вероятных сложностей с аутентификацией. По мнению заместителя председателя Верховного Суда РТ Айдара Галиакберова, в будущем в судебном делопроизводстве вопрос идентификации личности будет решен. Участники круглого стола подчеркнули необходимость развития дистанционных технологий, которые позволят удаленно участвовать в заседаниях лицам, например, находящимся в медучреждениях, или гражданам из-за рубежа.

Обсуждению проблем внедрения информационных технологий в судебную деятельность уделили более полутора часов, рассмотрели как общие вопросы, так и конкретные ситуации в деталях. По словам Ленара Гумерова, тему для дискуссии выбирали исходя из широких перспектив использования информационных технологий для повышения эффективности правового регулирования и судебной защиты прав граждан.

Круглые столы и активная деятельность

Формат круглого стола — традиционный для Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Обсуждаются вопросы правового регулирования искусственного интеллекта, эффективности соблюдения норм международного трудового права в России, защиты прав инвалидов, юридического клинического образования и другие актуальные темы.

— Эти круглые столы позволяют объединить представителей научного сообщества и практикующих специалистов для обсуждения насущных проблем, которые действительно актуальны и связаны с защитой прав и свобод человека. Сообща получается хороший результат, который проверен наукой и верифицирован практикой, — поясняет Ленар Гумеров.



«Круглые столы позволяют объединить представителей научного сообщества и практикующих специалистов для обсуждения насущных проблем», — отметил Ленар Гумеров

Внеучебная деятельность института не ограничивается круглыми столами — профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в других профильных дискуссиях, а студенты получают на практике навыки в казанских судах, общаются с ведущими мировыми специалистами. Например, в январе этого года в стенах Казанского филиала РГУП прошла встреча с адвокатом, исследователем в области прав человека, одним из основателей Манчестерского центра международного права (Великобритания) Мартином Брауном и Марией Смирновой, сотрудником Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве.

Работа со студентами дает свои результаты. Так, команда КФ РГУП ежегодно принимает участие в Конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа. В этом году в российском этапе ребята вышли в четвертьфинал, заняв 7-е место в топ-8 лучших команд России. В 2019 году команда Казанского филиала РГУП стала лучшей региональной командой и получила право представлять Российскую Федерацию в качестве Презентационной команды на международных раундах конкурса в Вашингтоне.